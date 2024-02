È corsa ai mutui verdi . Cresce la diffusione dei prestiti green perché sono convenienti, avendo tassi più bassi rispetto ai tradizionali. Per scoprire questa nuova tendenza del mercato e consultare le offerte più vantaggiose per un mutuo a febbraio 2024, c’è SOStariffe.it .

Marcia senza sosta per i mutui verdi. Sempre più scelti dagli italiani. Così è stato nel 2023, così è nel primo scorcio 2024. Sono preferiti non solo perché permettono di acquistare una casa in una classe energetica alta (A o B) o di ristrutturarne una per migliorarne l’efficienza energetica, ma soprattutto perché sono vantaggiosi: hanno un tasso fisso inferiore rispetto a mutui classici. Una convenienza dettata da due ragioni. La prima, dal minor rischio per le banche in quanto la garanzia ipotecaria è più solida: le abitazioni con elevati standard energetici hanno minori possibilità di perdere il proprio valore nel corso del tempo. La seconda, gli istituti di credito spingono sui mutui green per un proprio ritorno d’immagine in quanto sinonimo di finanziamento sostenibile.

Per chi sia alla ricerca di un nuovo mutuo green conveniente da attivare a febbraio 2024, con il comparatore di SOStariffe.it, è possibile trovare delle offerte vantaggiose. Ma con il tool digitale e gratuito di SOStariffe.it (consultabile cliccando sul bottone verde qui sotto), è possibile anche individuare una soluzione economica per la surroga, cioè la portabilità (a costo zero) di un mutuo in corso, trasferendolo da una banca a un’altra per avere condizioni contrattuali più favorevoli, per esempio abbassando la rata mensile. Con SOStariffe.it, c’è anche la possibilità di ricevere assistenza telefonica gratuita chiamando al numero verde 800.99.99.95.

Mutui verdi più vantaggiosi: tasso fisso al 2,70% a Febbraio 2024

MutuiOnline.it, il comparatore leader in Italia per i mutui, ha rilevato che a febbraio 2024 il tasso fisso più basso è al 3,10%. Con i mutui green, si scende al 2,70%. La maggior convenienza balza subito all’occhio.

Lo sanno bene gli italiani: nel quarto trimestre 2023, i mutui verdi sono stati l’8,5% del totale delle attivazioni dei prestiti per comprare casa nel nostro Paese. Lo scorso anno gli importi medi richiesti sono stati di 173.136 euro e sono stati il 30% più alti rispetto a quelli dei mutui tradizionali (circa 135.000 euro).

Un altro dato interessante è riferito dall’osservatorio di Mutuionline.it: i mutui verdi, con durata superiore ai 30 anni, sono passati dall’1,3% nel 2022 al 9,6% del 2023.

Mutui verdi: le offerte più convenienti di Febbraio 2024

BANCA E MUTUI VERDI CARATTERISTICHE DEL MUTUO TASSO FISSO E RATA MENSILE 1 BPER Banca – Mutuo Promo Tasso Fisso acquisto della prima casa

mutuo a tasso fisso

30 anni di durata

di durata importo del mutuo 200.000 € tasso del 2,55%

importo rata da 795,45€/mese 2 Crédit Agricole – Mutuo Crédit Agricole Greenback acquisto della prima casa

mutuo a tasso fisso

30 anni di durata

di durata importo del mutuo 200.000 € tasso del 2,70%

importo rata da 811,20€/mese 3 Intesa Sanpaolo – Mutuo giovani green acquisto della prima casa

mutuo a tasso fisso

30 anni di durata

di durata importo del mutuo 200.000 € tasso del 2,80%

importo rata da 821,79€/mese

Con una simulazione, ecco qui di seguito le principali caratteristiche di tre soluzioni per un mutuo green a tasso fisso della durata di 30 anni per l’acquisto di una prima casa in classe energetica A o B. L’immobile sorge nel comune di Milano e l’acquirente e sottoscrittore del mutuo è un giovane di 30 anni, con un lavoro a tempo determinato e uno stipendio mensile netto di 2.000 euro.

Il valore dell’appartamento è stimato in 300.000 euro, mentre l’importo del mutuo è pari a 200.000 euro. Sulla base di questi dati, il comparatore di SOStariffe.it ha trovato tre mutui verdi, le cui offerte sono illustrate qui sotto:

BPER Banca mette a disposizione il Mutuo Promo Tasso Fisso, con tasso fisso pari al 2,55%, Taeg del 2,64%, per una rata mensile di 795,45 euro . Con istruttoria gratuita e si spendono 280 euro per la perizia;

mette a disposizione il Mutuo Promo Tasso Fisso, con tasso fisso pari al 2,55%, Taeg del 2,64%, per una rata mensile di . Con istruttoria gratuita e si spendono 280 euro per la perizia; Crédit Agricole offre il Mutuo Crédit Agricole Greenback, con una rata mensile di 811,20 euro , con tasso fisso del 2,70%, Taeg del 2,82%, con zero spese per istruttoria e perizia;

offre il Mutuo Crédit Agricole Greenback, con una rata mensile di , con tasso fisso del 2,70%, Taeg del 2,82%, con zero spese per istruttoria e perizia; Intesa Sanpaolo eroga il Mutuo giovani green con rata mensile di 821,79 euro, tasso fisso del 2,80%, Taeg 2,90%, istruttoria gratuita mentre la perizia costa 320 euro.

Mutui: come trovare le offerte con il tasso più basso a Febbraio 2024

Per scoprire le offerte più vantaggiose per un nuovo mutuo, c’è il comparatore di SOStariffe.it che confronta le soluzioni più convenienti con un tasso basso. Per chi abbia, invece, un mutuo già in corso e voglia abbassare l’importo della rata mensile, è utile lo strumento della surroga che:

consente la portabilità di un mutuo da una banca a un’altra;

da una banca a un’altra; permette di modificare le condizioni contrattuali per ridurre la rata mensile, per esempio, passando da un tasso variabile a uno fisso (più economico in questo periodo);

è un’operazione completamente gratuita.

Individuare la soluzione più adatta alle proprie esigenze per una surroga, è un’operazione semplice e veloce con il comparatore di SOStariffe.it. Occorre soltanto:

cliccare su “Sostituzione mutuo“;

indicare il tipo di tasso desiderato (fisso o variabile);

inserire l’importo del finanziamento da richiedere;

valutare le offerte più convenienti.

Sempre chi stia pagando un mutuo per la prima casa (inferiore a 250 mila euro), abbia un ISEE inferiore a 30.000 euro annui e sia in difficoltà economiche per una sospensione dal lavoro, o una riduzione dell’orario di lavoro, può accedere al Fondo Gasparrini, che consente una sospensione del mutuo per un periodo massimo di 18 mesi.

Un aiuto ai giovani che vogliano comprare la prima casa arriva dal Bonus prima casa Under 36 valido fino al 31 dicembre 2024. Con la garanzia statale alle banche è possibile avere una copertura dell’80% del mutuo fino a un massimo di 250.000 euro (anche con ristrutturazione) a patto che l’immobile sia l’abitazione principale e non deve essere classificato come edificio di lusso. Tra i requisiti richiesti per il Bonus, un’età non superiore ai 36 anni e un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

