Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 821,21 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 963,26 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 890,77 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Giù ancora il prezzo del gas all’ingrosso: la nuova settimana di contrattazioni al TTF di Amsterdam, il principale hub per la compravendita di metano in Europa, si è aperta con un nuovo ribasso: lunedì 15 maggio 2023, le quotazioni gas hanno infatti ceduto lo 0,5% rispetto a venerdì 12 maggio, attestandosi a 32,6 euro al megawattora.

L’andamento in retromarcia dei listini alla Borsa europea del gas influenza anche l’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) italiano, che è il valore di riferimento per acquistare il metano all’ingrosso nel nostro Paese.

PSV in calo: perché le offerte gas indicizzate sono convenienti a Maggio 2023?

MESE DI RIFERIMENTO VALORE DELL’INDICE PSV Dicembre 2022 1,23546 €/Smc Gennaio 2023 0,724740 €/Smc Febbraio 2023 0,602630 €/Smc Marzo 2023 0,493630 €/Smc Aprile 2023 0,475300 €/Smc

Come si evince a colpo d’occhio in tabella, l’indice PSV è in calo da mesi: l’ultimo valore disponibile si attesta a 0,475300 €/Smc ed è riferito ai consumi di aprile 2023. Per conoscere invece il valore del PSV di maggio 2023 è necessario attendere i primi di giugno 2023.

Il PSV in contrazione fa sorridere i consumatori che abbiano attivato offerte metano a prezzo indicizzato, cioè quelle che assicurano l’accesso alle condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso. Essendo infatti collegate al PSV, il cui valore è aggiornato mensilmente, queste offerte aiutano i clienti domestici a intercettare la parabola discendente dei prezzi e a ricevere bollette più leggere già nel breve periodo.

Come trovare le tariffe a prezzo indicizzato più convenienti a maggio 2023? Con il comparatore di SOStariffe.it per offerte gas. Questo strumento digitale e gratuito aiuta gli utenti a confrontare le promozioni gas messe a punto dai fornitori energetici del Mercato Libero e a scegliere quella più in linea con il proprio stile di consumo e le proprie possibilità di spesa.

CONFRONTA LE MIGLIORI OFFERTE GAS »

Gas: il podio delle offerte indicizzate più convenienti a Maggio 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO DEL GAS COSTO MENSILE 1 Argos Gas Naturale Variabile 0,4903 €/Smc 92,23 euro 2 A2a Energia Easy Gas 0,4753 €/Smc 96,19 euro 3 Pulsee Gas Relax Index 0,4753 €/Smc 101,36 euro

Di seguito, il comparatore di SOStariffe.it ha selezionato le 3 offerte metano a prezzo indicizzato più vantaggiose del Mercato Libero a maggio 2023 per una “famiglia tipo” che contabilizzi 1.400 Smc di gas naturale all’anno.

Chi non avesse il polso del proprio consumo annuale di metano, può consultarlo nell’ultima bolletta ricevuta dall’attuale fornitore (ecco come leggere la bolletta del gas), oppure può stimarlo impostando i filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it, accessibili qui sotto:

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Per quali scopi utilizzi il gas? Acqua calda Cottura Riscaldamento CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Infine, è bene ricordare che il prezzo del gas, indicato a fianco di ciascuna promozione, fa riferimento all’indice PSV di aprile 2023 (l’ultimo disponibile), eventualmente maggiorato di un contributo al consumo applicato dal fornitore.

Gas Naturale Variabile di Argos

Quali sono i punti di forza che rendono l’offerta di Argos (in esclusiva per i lettori di SOStariffe.it) tra le più appetibili agli occhi dei consumatori a maggio 2023? Eccoli elencati di seguito:

prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,015 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; 6,67 euro di costo fisso mensile per spese di commercializzazione (80 euro all’anno);

di costo fisso mensile per spese di commercializzazione (80 euro all’anno); un ventaglio di funzionalità con l’ App ArgosConnectEnergy per una gestione da remoto della propria fornitura;

per una gestione da remoto della propria fornitura; una rete di 50 punti vendita tra Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Puglia. Un presidio territoriale per una risposta mirata ai bisogni dei clienti;

spesa stimata per la “famiglia tipo”: 92,23 euro al mese.

Cliccando al link di seguito è possibile avviare la procedura di attivazione dell’offerta:

Scopri Gas Naturale Variabile »

Easy Gas di A2A

Ecco una panoramica delle principali caratteristiche dell’offerta metano messa a punto da A2A Energia:

prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi extra ;

; contributo fisso per costi di commercializzazione: 12,50 euro al mese, che porta l’esborso complessivo annuale a 150 euro ;

al mese, che porta l’esborso complessivo annuale a ; con l’ App MyA2A la fornitura è a portata di smartphone e tablet: si può consultare e pagare le bollette, tenere traccia dello storico dei consumi mese per mese, o comunicare l’autolettura. E ancora, verificare lo stato dei pagamenti e lo stato di avanzamento delle richieste inoltrate all’operatore;

la fornitura è a portata di smartphone e tablet: si può consultare e pagare le bollette, tenere traccia dello storico dei consumi mese per mese, o comunicare l’autolettura. E ancora, verificare lo stato dei pagamenti e lo stato di avanzamento delle richieste inoltrate all’operatore; spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 96,19 euro.

Chi fosse interessato a conoscere ulteriori informazioni sull’offerta, può cliccare sul pulsante verde qui sotto. Si approderà sulla vetrina online dell’offerta curata da A2A Energia. Da qui sarà anche possibile avviare la procedura di attivazione della promozione:

Scopri A2A Easy Gas »

Gas Relax Index di Pulsee

Tra i “magneti del risparmio” a maggio 2023 c’è anche l’offerta gas proposta da Pulsee, il marchio 100% digitale e paperless di Axpo Italia:

prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi aggiuntivi ;

; costo fisso mensile per spese di commercializzazione: 12 euro al mese (in sconto del 20%), per un totale annuo di 144 euro;

(in sconto del 20%), per un totale annuo di 144 euro; App Pulsee Energy inclusa per una fornitura 100% da remoto;

inclusa per una fornitura 100% da remoto; opzione aggiuntiva a pagamento: Zero Carbon Footprint (+3 euro rispetto all’offerta standard);

(+3 euro rispetto all’offerta standard); spesa stimata per la “famiglia tipo”: 101,36 euro al mese.

Per saperne di più sulla promozione metano di Pulsee e per procedere con l’attivazione sul sito del fornitore, il link di riferimento è il seguente:

SCOPRI PULSEE GAS RELAX INDEX »