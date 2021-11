Prelievo contanti 2021: le novità di Novembre 2021

Per trovare la carta che ti offre le migliori condizioni per prelevare contati puoi usare i servizi di confronto online delle offerte. Ecco una guida per conoscere le novità di Novembre per quanto riguarda le promozioni per attivare le carte di credito che ti permettono di usare la funzione prelievo contanti e quali sono i nuovi massimali

L’anticipo di contati è la funzione delle carte di credito che ti permette di effettuare un prelievo, questa opzione non è disponibile con tutte le carte e ha dei costi superiori rispetto alle transazioni effettuate con le carte di debito. I costi maggiorati dipendono dal fatto che le carte di credito ti permettono di spendere dei soldi non ancora accreditati sul tuo conto corrente, mentre con il bancomat o la carta prepagata puoi spendere solo somme già presenti nel saldo disponibile.

Le migliori carte di credito ti permettono di pagare ovunque e hanno dei massimali di spesa superiori ai bancomat. In alcuni casi però potrebbe essere comunque necessario ricorrere ai contanti per poter effettuare una spesa. Il costo del canone per mantenere attiva la tua carta sarà tanto più elevato quanti più servizi ti offrirà il prodotto che selezioni e quanto più alte saranno le soglie di spesa che desideri ti siano garantite.

Per poter individuare le offerte delle carte che ti consentono di effettuare un prelievo di contanti puoi usare il comparatore di SOStariffe.it. Questo servizio è gratuito e ti permetterà di effettuare un confronto tra i prodotti di diversi istituti evidenziando i costi di commissioni, canone e quali sono i servizi abbinati a ciascuna carta.

Puoi personalizzare la tua ricerca indicando un profilo di riferimento: personale, business o giovani. In alternativa potrai anche selezionare i filtri per impostare un’analisi per categorie di prodotto (Gold o Standard) o per tipologia di carte (con IBAN, prepagate o di credito). Le carte revolving sono quei prodotti che ti offrono anche la possibilità di rimborsare a rate le somme spese per i tuoi acquisti, se ti interessano ricordi di controllare quali sono gli interessi applicati all’uso di questa opzione (in genere sono i tassi sono molto elevati).

Prelievo in contanti, le novità

Dal primo Gennaio 2022 tornerà in vigore il limite di mille euro per i tuoi pagamenti in contanti. Il ritorno a questa soglia è stata decisa in realtà già con l’approvazione della Legga di Bilancio 2020, il decreto legge è il n.124 del 2019. Già da Luglio 2021 sono iniziate delle importanti modifiche per poter contrastare l’uso dei contanti, il tetto massimo dei pagamenti in contanti è stato portato da 3.000 euro a 2.00o euro.

La nuova normativa ha anche stabilito che chi non dovesse rispettare le nuove soglie potrà essere multato, la sanzione amministrativa prevista sarà di 1.000 euro. In molti altri Stati europei, e non, non esiste un limite alle operazioni in contati che si possono effettuare. Gli istituti che operano in Italia dovranno adeguare le loro offerte a quanto previsto da queste nuove direttive e quindi anche le condizioni sull’Anticipo contante dovranno tener conto di queste soglie.

Oltre ai limiti imposti dal decreto fiscale, devi anche conoscere quelle che sono le norme dell’antiriciclaggio. La legge per contrastare le operazioni per ripulire il denaro di provenienza illecita le banche sono tenute a segnalare chi superi i 10 mila euro al mese tra transazioni e prelievi.

Di seguito trovi una tabella che riporta le principali offerte di carte di credito o debito che ti permettono di prelevare.

Quanto ti costa prelevare con le carte

Ecco quali sono le carte di debito con cui puoi prelevare a costi vantaggiosi.

Carte Spese canone Commissione su prelievi Limite di spesa Note BBVA – carta con IBAN zero spese gratuiti per importi superiori a 100 euro in Italia da tutti gli ATM 2 euro per prelievi inferiori 2 euro in area extra SEPA 2.000 euro prelievo massimo cashback del 10% rateizzazione delle spese Nexi Debit CiviBank – carta con IBAN canone gratuito con il conto di CiviBank gratuiti in Italia 4 euro commissioni estero 900 euro di prelievo 5 mila euro di spesa massima 100 prelievi gratuiti l’anno Widiba canone zero gratis in Italia 2 euro all’estero 10 mila euro di spesa al mese ricariche gratis Nexi IBL zero spese 2,50 euro per prelevare in Italia 4 euro all’estero 12.500 euro di spesa massima 250 prelievo massimo al giorno ricariche gratuite tramite Internet Banking Nexi Classic di Crédit Agricole canone 31 euro l’anno primi 24 prelievi gratuiti (se superiori a 100 euro) poi 2,10 euro anticipo contante commissione minima 0,52 euro in zona Euro 4% dell’importo che prendi dagli ATM 5,16 euro per prelievi in zona extra Euro limiti di prelievo e di spesa dipendono dal contratto sottoscritto apertura conto online gratuita e con canone azzerato per 1 anno Mastercard Gold di ING canone zero per 1 anno (continuerai a non pagare il costo della carta se spendi almeno 500 euro al mese) minimo di 3 euro o del 4% della somma prelevata plafond spesa 1.500 euro PagoFlex – rimborso a rate per acquisti inferiori a 200 euro DOTS gratuito gratis in Italia e in UE 3,45 euro al di fuori dell’UE 999,99 euro come tetto massimo di spesa 250 euro come prelievo massimo giornaliero 2.500 euro di ricariche annue gift cards da 20 euro N26 versione Smart in promo gratuita prelievi a zero spese pagamenti gratis all’estero 5.000 euro al giorno 20 mila euro al mese contactless app per gestire le carte bonus fino a 50 euro per nuovi clienti Carta Tinaba zero spese 2 euro per i prelievi in Italia 4 euro prelievi all’estero 250 euro come prelievo massimo 12.500 disponibilità massima su carta dividi le spese con l’app raccolta fondi bonifici gratuiti tra clienti Tinaba Payback American Express canone gratuito 3,9% sull’anticipo di contante o 1,25 euro di commissione minima personalizzabili devi avere un reddito minimo lordo annuo di 11 mila euro American Express Verde gratis per il primo anno, poi 6,50 euro al mese 3,9% dell’importo prelevato con un minimo di 1,25 euro sia in Italia che all’estero limiti personalizzabili puoi attivare questa carta se hai un reddito lordo annuo di almeno 11 mila euro Assicurazione viaggi per ritardi e perdita bagaglio, oltre che per infortuni Protezione acquisti fino a 1.300 euro per 90 giorni dalla spesa Sconti e premi del programma Club Membership Rewards American Express Oro gratis per il primo anno, poi 14 euro al mese 3,9% dell’importo prelevato con un minimo di 1,25 euro sia in Italia che all’estero personalizzabili puoi attivare questa carta se hai un reddito lordo annuo di almeno 25 mila euro buono sconto Amazon da 250 euro Assicurazione viaggi per ritardi e perdita bagaglio, oltre che per infortuni Voucher da 50 euro per i tuoi viaggi Buoni da usare nelle catene di hotel convenzionati e Priority Pass per le Vip Lounge in aeroporto Consulenze mediche all’estero Protezione acquisti fino a 2.600 euro per 90 giorni dalla spesa American Express Platinum 60 euro l’anno, ottieni anche 25 mila punti del programma Membership Rewards che puoi usare per ridurre il canone 3,9% dell’importo prelevato con un minimo di 1,25 euro sia in Italia che all’estero personalizzabili se hai un reddito lordo annuo di almeno 45 mila euro puoi richiederla Fast Track per i tuoi viaggi Buono da 150 euro per i tuoi soggiorni Priority Pass in aeroporto per le Vip Lounge Assicurazione viaggi globali Consulenze mediche all’estero Protezione acquisti fino a 6.000 euro per 90 giorni dalla spesa Puoi ricevere la bicicletta elettrica pieghevole The One

Sicurezza e blocco carte

I prodotti illustrati in tabella sono carte di nuova generazione, adottano tutte un sistema di sicurezza basato sul 3DSecure code e di doppia autenticazioni per autorizzare gli acquisti online. Ormai quasi tutte le banche associano le tue procedure per finalizzare le spese all’app che scarichi sul tuo cellulare o a un codice usa e getta che viene inviato sul tuo numero.

Tra le funzioni più comode per proteggerti da frodi o dal furto dei tuoi soldi c’è l’opzione di blocco e sblocco rapido delle carte tramite il menu della tua Area personale. Nella stessa sezione potrai anche impostare, con le carte che te lo consentono, dei limiti di spesa per i tuoi prodotti.

Ci sono anche delle nuove carte, come quelle di BBVA, che non riportano più i dati personali dei clienti sulla parte frontale e neanche il CVV dietro, il codice di verifica viene generato di volta in volta tramite l’apposita funzione dell’app.

In ogni caso considera cerca di seguire alcune raccomandazioni di base per proteggere i tuoi acquisti:

se compri online fallo su siti affidabili o non crittografati

controlla sempre il mittente dei messaggi su cellulare e mail e ricorda che la banca non ti chiede mai di fornire i tuoi dati bancari

non inoltrare i tuoi dati a nessuno, né le foto dei tuoi codici di sicurezza

digita i tuoi codici assicurandoti che nessuno ti stia osservando

attiva i servizi di Alert e notifica via SMS in tempo reale dei movimenti

non conservare il PIN nello stesso posto in cui tieni la tua carta

non prestare la carta a nessuno