Passa a Vodafone a maggio per avere anche minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità e uno sconto sulla fibra ottica dell'operatore

Vodafone è sempre pronta ad accogliere nuovi clienti nella sua grande famiglia e per chi attiva le sue offerte per la prima volta o arriva da un altro operatore ha in serbo grandi soprese e vantaggi. Chi passa a Vodafone può avere la certezza di affidarsi a un gestore di telefonia mobile con una delle migliori reti in Italia e che pone grande attenzione ad aspetti come la sicurezza online e la sostenibilità ambientale.

Passa a Vodafone: tutte le offerte di maggio 2023

Offerte Vodafone per il cellulare Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile 1 Vodafone Silver minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 100 GB) 5 euro per un mese, poi 7,99 euro 2 Vodafone Silver (prezzo bloccato 24 mesi) minuti e SMS illimitati + 200 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 150 GB) 5 euro per un mese, poi 9,99 euro 3 Family+ (solo già clienti fisso) minuti, SMS e Giga illimitati in 5G 9,99 euro 4 RED Max Under 25 minuti e SMS illimitati + 100 GB in 5G 9,99 euro con Smart Pay 5 RED Max Under 16 minuti e SMS illimitati + 100 GB in 5G 9,99 euro con Smart Pay o 6,99 euro per i già clienti fisso 6 RED Pro minuti e SMS illimitati + 50 GB in 5G 14,99 euro con Smart Pay 7 RED Max minuti e SMS illimitati + 100 GB in 5G 19,99 euro con Smart Pay 8 Infinito minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps (1000 minuti extra Ue + 1 GB e 200 minuti in roaming) 24,99 euro con Smart Pay 9 Infinito Black Edition minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino alla massima velocità (1000 minuti extra Ue + 5 GB e 500 minuti in roaming) 39,99 euro con Smart Pay

Chi passa a Vodafone può scegliere tra tantissime offerte a prezzi convenienti e attivarle poi comodamente online tramite il comparatore di SOStariffe.it. Il nostro strumento gratuito vi consente di confrontare le promozioni con quelle di altri operatori e avere così la sicurezza di attivare la proposta più conveniente in base alle vostre reali esigenze ed abitudini di consumo. Cliccando sull’apposito bottone verrete poi re-indirizzati verso il sito dell’operatore per completare l’acquisto.

Passa a Vodafone per il mobile: come avere uno sconto sulla fibra

Internet Unlimited: tutti i dettagli Qual è la velocità di navigazione? fino a 2,5 Gbps in FTTH o 300 Mbps in FTTC Le chiamate sono incluse? Solo acquistando l’offerta online e sono illimitate Quanto costa al mese? 24,90 euro o 22,90 euro per chi è già cliente mobile

Chi passa a Vodafone per la telefonia mobile ha anche il vantaggio di accedere alle offerte fibra ottica dell’operatore a un prezzo più vantaggioso rispetto agli altri. Vodafone in base alla copertura permette di avere una connessione nella variante FTTH (Fiber to the Home) fino a 2,5 Gbps in download o con la fibra misto rame (FTTC – Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza della cabina stradale dalla propria abitazione. Potete verificare gratis la copertura con SOStariffe.it.

Chi passa a Vodafone per la rete fissa può quindi attivare Internet Unlimited e avere insieme a una connessione senza limiti sulla rete FTTH o FTTC anche chiamate illimitate (solo se acquistata online), modem con Wi-Fi Optimizer e l’attivazione da 5 euro al mese per 24 rate. Il prezzo è di 24,90 euro al mese senza vincoli, invece di 27,90 euro al mese.

Se siete però già clienti di Vodafone per la telefonia mobile avete la possibilità di attivare Internet Unlimited, ma senza le chiamate incluse, al prezzo di 22,90 euro al mese senza vincoli.

I clienti di Vodafone per la rete fissa hanno a disposizione un’offerta dedicata chiamata Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G a 9,99 euro al mese. L’attivazione e la SIM sono gratuite. In più i clienti per la fibra e mobile con Infinito Insieme potete avere gratuitamente ogni mese Giga illimitati in 5G per tutte le SIM della famiglia (massimo 6). Si può scegliere il pagamento con domiciliazione in bolletta, borsellino o carta di credito.

Passa a Vodafone: tutti i dettagli sulle offerte mobile

Chi passa a Vodafone arrivando da Iliad o alcuni MVNO selezionati come Fastweb Mobile, Coop Voce e PosteMobile può attivare alcune offerte riservate disponibili solo online. In questo caso è obbligatoria la portabilità del numero, che viene comunque effettuata gratuitamente da Vodafone entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Le offerte in questione rientrano nella famiglia Vodafone Silver. La prima include minuti e SMS illimitati e 150 GB per navigare in 4G con Smart Pay, altrimenti sono previsti solo 100 GB. L’offerta costa 7,99 euro al mese. Smart Pay è il servizio di pagamento automatico su conto corrente o carta di credito che permette di dimenticarsi per sempre delle ricariche manuali per il rinnovo del piano e consente di avere anche tutti i vantaggi di Vodafone Club.

La seconda offerta Vodafone Silver ha prezzo fisso per 24 mesi e include invece minuti e SMS illimitati e 200 GB per navigare in 4G con Smart Pay (altrimenti 150 GB) a 9,99 euro al mese. Per entrambe le tariffe il primo mese del piano costa 5 euro mentre attivazione e SIM sono gratuite.

Con Vodafone Club avete inclusi 10 GB aggiuntivi al mese e altri vantaggi come buoni carburante per i distributori Q8, due biglietti per il cinema al prezzo di uno nelle sale UCI, gift card per effettuare acquisti online su piattaforme come mediaworld.it e sconti sui prodotti e servizi di partner di Vodafone come Carrefour e Just Eat.

Chi passa a Vodafone può anche trovare una vasta scelta di offerte 5G. Con l’operatore britannico potete navigare alla massima velocità sulla Giga Network 5G con la massima stabilità del segnale e una latenza minima, cosa che permette di fruire di contenuti in streaming in altissima qualità e giocare online senza problemi. La copertura outdoor è del 90% in città come Milano, Roma, Torino, Napoli e altre. La rete di Vodafone anche nel 2023 è stata approvata da Altroconsumo per la velocità di navigazione in download e upload e la qualità della navigazione sui siti web.

Se con le offerte RED Max potete avere fino a 100 GB per navigare in 5G a 19,99 euro al mese. Se avete però meno di 25 anni avete la possibilità di attivare la tariffa dedicata con la stessa quantità di traffico dati ma a 9,99 euro al mese. Il prezzo scende addirittura a 6,99 euro al mese se avete già la rete fissa con Vodafone e meno di 16 anni. RED Pro invece prevede 50 GB per navigare in 5G a 14,99 euro al mese.

Chi passa a Vodafone e desidera acquistare le migliori offerte nel listino dell’operatore deve invece guardare alle offerte Infinito, che includono minuti, SMS e Giga illimitati per navigare in 5G a partire da 10 Mbps a 2 Gbps in download a partire da 24,99 euro al mese. Avete anche inclusi 1000 minuti da utilizzare nei Paesi extra Ue e fino a 5 GB e 500 minuti in roaming fuori dall’Unione Europea. Con le offerte Infinito potete poi accedere al Vodafone Club+.

Per tutte le offerte sopracitate il costo di attivazione è di 6,99 euro per i nuovi clienti. La SIM è invece gratuita se le acquistate online. In più avete inclusa Rete Sicura almeno per un mese, poi per alcune offerte si disattiva in automatico. La piattaforma vi offre protezione contro furto d’identità e dei dati della carta di credito oltre contro malware, virus, ransomware, phishing e qualsiasi altra minaccia online. Ogni mese vengono bloccati milioni di attacchi hacker sui dispositivi connessi. Con il Parental Control potete poi proteggere i minori bloccando in automatico l’accesso ai siti potenzialmente pericolosi e anche la navigazione negli orari dedicati allo studio e al risposo.

Chi passa a Vodafone potrà poi gestire tutti gli aspetti principali della sua offerta tramite l’app My Vodafone, disponibile gratuitamente al download per iOS e Android. L’app consente, ad esempio, di monitorare il credito residuo e i consumi tramite appositi widget, acquistare una ricarica online nel taglio e con il metodo di pagamento che si preferisce, ritirare i premi di Happy Friday e di modificare le opzioni attive sulla SIM o le deviazioni di chiamata.

Passa a Vodafone con telefono incluso

Chi passa a Vodafone e non ha uno smartphone 5G o vuole acquistare un nuovo modello può anche abbinare alla sua offerta le rate per un telefono. Con l’operatore in rosso potete scegliere tra i prodotti più richiesti di marchi come Apple, Samsung, Xiaomi e OPPO. Le offerte smartphone incluso prevedono un vincolo di permanenza minimo di 24 mesi e per alcuni modelli anche il pagamento di un anticipo. La consegna è gratuita e avviene entro pochi giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) in tutta Italia.

Grazie al servizio Vodafone Smart Change potete poi far valutare dall’operatore un vecchio telefono in negozio o direttamente online e darlo poi in permuta. A questo punto si può ricevere direttamente sul conto un addebito pare al valore del dispositivo o uno sconto sulle rate per l’acquisto di un nuovo cellulare.

Se passate ad altro operatore o recedete all’offerta prima dei 24 mesi è previsto il pagamento di tutte le rate residue più quella finale, anche continuando con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento. Entro 14 giorni dal ritiro dello smartphone si può invece esercitare il diritto di ripensamento e riconsegnare il dispositivo a Vodafone insieme a tutti gli accessori contenuti nella confezione senza costi aggiuntivi.