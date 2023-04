Offerte in evidenza Pulsee Luce RELAX Index 958,80 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 873,20 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 963,26 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

L’offerta luce e gas retail di Poste Energia, il cui debutto nel Mercato Libero risale a febbraio 2023, raccoglie consensi e macina nuovi contratti lungo la Penisola. Stando alle cifre rese note dal quotidiano economico Milano Finanza, in meno di tre mesi sono già state superate le 200mila sottoscrizioni. Alla fine di marzo 2023, i contratti di fornitura sottoscritti erano i 150mila, come confermato da Matteo Del Fante, l’amministratore delegato di Poste Italiane, in occasione della presentazione del bilancio 2022 avvenuta il 30 marzo 2023.

“Già 150mila contratti, vuol dire che siamo sulla buona strada per superare i 300mila nel 2023”, aveva commentato il numero uno del gruppo in quell’occasione.

Archiviato il primo (positivo) traguardo, Poste Energia (la nuova business unit di Poste Italiane) guarda ora al futuro: l’obiettivo, secondo quanto pubblicato da Milano Finanza, è quello di erogare energia elettrica e gas a 1,5 milioni di clienti entro il 2025.

Ecco le caratteristiche della proposta commerciale di Poste Energia a maggio 2023 passate sotto la lente d’ingrandimento dagli esperti di SOStariffe.it. Più un confronto tra le soluzioni di Poste Energia e le migliori offerte luce e gas del Mercato Libero attualmente attivabili.

Poste Luce e Gas: le offerte a prezzo bloccato a Maggio 2023

OFFERTE AL MICROSCOPIO FORNITURA DI ENERGIA FORNITURA DI METANO Tipologia di tariffa Offerta a prezzo bloccato per 2 anni Offerta a prezzo bloccato per 2 anni Costo della materia prima 0,2475 €/kWh (tariffa monoraria) 0,894 €/Smc Costo fisso di commercializzazione 69,17 euro all’anno 63,36 euro all’anno Sostenibilità delle offerte Energia elettrica 100% green Emissioni di CO₂ compensate Metodo di pagamento A scelta tra: paga quanto consumi

Le offerte luce e gas di Poste Energia sono a prezzo bloccato per 24 mesi. Che cosa significa? Che il costo unitario della materia prima (espresso in €/kWh per l’elettricità ed €/Smc per il gas) resterà fisso per tutta la durata del contratto di fornitura: due anni.

Ecco le condizioni tariffarie messe a punto da Poste Energia e valide per i nuovi clienti che sottoscrivano le promozioni entro il 9 maggio 2023:

l’energia elettrica costa 0,2475 €/kWh (tariffa monoraria);

(tariffa monoraria); il metano costa 0,894 €/Smc.

È previsto anche il pagamento di un contributo fisso annuale per spese di commercializzazione (indipendente quindi dal consumo) che si attesta sui 69,17 euro per la fornitura di energia elettrica e sui 63,36 euro per quella del gas.

Con energia elettrica 100% green ed emissioni di CO₂ compensate, l’offerta commerciale di Poste Energia si caratterizza anche per la duplice opzione di pagamento:

tradizionale, ovvero basata sulla filosofia del “ paghi quanto consumi ”: l’importo in bolletta varia in base all’andamento dei consumi nel mese di riferimento;

”: l’importo in bolletta varia in base all’andamento dei consumi nel mese di riferimento; innovativa, cioè a rata fissa e senza sorprese: in pratica, si paga lo stesso importo mensile per 12 mesi (la rata è inizialmente calcolata analizzando i consumi dell’anno precedente l’attivazione dell’offerta con Poste Energia). Alla fine del primo anno, la rata sarà ricalcolata per i dodici mesi successivi, in aumento o in calo rispetto ai consumi effettivi.

Alla sottoscrizione delle offerte luce e gas con Poste Energia (in uno dei 12.800 uffici postali, sul sito Poste.it o con Postepay e BancoPosta) non saranno applicati costi di attivazione ed è possibile disdire quando si vuole, senza penali. Eventuali differenze tra i consumi coperti con la rata fissa e quelli realmente effettuati in corso di fornitura saranno addebitati o accreditati in un’unica soluzione nella bolletta di chiusura.

Poste Energia: il confronto con le migliori offerte luce e gas di Maggio 2023

Essendo a prezzo bloccato, le offerte luce e gas di Poste Energia propongono un prezzo della materia prima più alto, se confrontato con le migliori tariffe a prezzo indicizzato del Mercato Libero.

Le offerte indicizzate, infatti, garantiscono l’accesso al prezzo all’ingrosso della materia prima e sono legate all’andamento di un indice di riferimento aggiornato mensilmente, che per l’energia elettrica è il PUN (Prezzo Unico Nazionale), mentre per il gas è il PSV (Punto di Scambio Virtuale). Più il valore di tali indici frena (proprio come avviene da inizio 2023), minore è il costo della materia prima e più snelle sono le bollette per i clienti finali, a parità di consumi effettuati.

In questo momento in cui i prezzi dei beni energetici sono in discesa, le offerte che più intercettano tale parabola sono proprio le offerte luce e gas a prezzo indicizzato. I clienti domestici che le scegliessero, potrebbero infatti ridurre il costo della materia prima fino a:

0,1363 €/kWh per l’energia elettrica (valore del PUN a marzo 2023, l’ultimo a disposizione);

per l’energia elettrica (valore del PUN a marzo 2023, l’ultimo a disposizione); 0,4936 €/Smc per il gas naturale (valore del PSV a marzo 2023, l’ultimo a disposizione).

Per chi, invece, preferisca puntare sulle offerte luce e gas a prezzo fisso (uno scudo di protezione nel caso di improvvise impennate dei prezzi) è possibile ridurre i costi fino a:

0,1975 €/kWh per l’energia elettrica;

per l’energia elettrica; 0,7500 €/Smc per il gas naturale;

Sia che propongano tariffe a prezzo fisso o indicizzato, le migliori offerte luce e gas del Mercato Libero possono essere individuate grazie al comparatore di SOStariffe.it. Per trarre il massimo vantaggio da questo tool gratuito è necessario inserire una stima del proprio consumo annuo (tale informazione è sempre disponibile in bolletta oppure può essere stimata tramite i filtri integrati nel comparatore stesso).

Una volta individuata l’offerta più in linea con le proprie esigenze si può procedere con l’attivazione della promozione stessa sul sito del fornitore scelto. Per completare la procedura online bastano i dati anagrafici dell’intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas).

