Per chi cerca una connessione stabile, veloce e conveniente per navigare da casa, ecco la classifica delle offerte Internet fibra più appetibili di maggio 2023, stilata dal comparatore di SOStariffe.it .

Quali sono le offerte Internet casa fibra che fanno camminare a braccetto una connessione stabile e performante, una navigazione senza limiti, download e upload veloci e prezzi competitivi? La risposta a questa domanda è contenuta nel podio delle “top” soluzioni di maggio 2023 stilato grazie al comparatore di SOStariffe.it.

Quest’ultimo, gratuito e semplice da utilizzare, permette ai consumatori di confrontare le opzioni Internet casa e individuare quella maggiormente “cucita” sulle proprie abitudini di navigazione, possibilità di spesa e velocità di connessione nel Comune di residenza.

Il podio delle offerte Internet casa fibra più vantaggiose di Maggio 2023

NOME DELL’OFFERTA VELOCITÀ E CHIAMATE COSTO MENSILE 1 FiberEvolution Base di beactive fino a 1 Gbps in download

chiamate non previste 15 euro per i primi 6 mesi, poi a partire da 22 euro in base al piano scelto 2 Illumia Wifi fino a 1 Gbps in download

chiamate non incluse 19,99 euro per il primo anno 3 Internet Unlimited di Vodafone fino a 2,5 Gbps in download

chiamate illimitate con attivazione dell’offerta sul web 22,90 euro per già clienti mobile

24,90 euro per nuovi clienti (in promozione online)

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, abbiamo individuato le 3 offerte Internet fibra più competitive a maggio 2023. Eccone una panoramica qui di seguito.

Prima di attivare una qualsiasi offerta Internet casa, gli esperti di SOStariffe.it raccomandano di verificare la copertura di Rete al proprio indirizzo di residenza, così da avere un quadro preciso della velocità di navigazione che si potrà raggiungere con l’infrastruttura tecnologica a disposizione. È inoltre possibile effettuare un test della velocità della propria connessione Internet grazie allo speed test gratuito di SOStariffe.it. Per accedere al tool, basta cliccare sul widget qui sotto:

FiberEvolution Base di beactive

beactive propone una tariffa in esclusiva per i lettori di SOStariffe.it. Per loro la fibra costa 15 euro al mese per 6 mesi. Dal settimo mese in poi, la rata sale a partire da 22 euro ogni 30 giorni (a seconda del piano scelto e della copertura di Rete nell’area in cui si vive). Questo pacchetto standard non include le chiamate, ma nei piani FiberEvolution Full e FiberEvolution Plus sono previste, sebbene con scatto alla risposta (rispettivamente a 0,20 euro e 0,10 euro).

Ecco un quadro completo dell’offerta standard:

navigazione illimitata con velocità fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH;

e 300 Mbps in upload su rete FTTH; servizio senza modem ;

; costo di attivazione: 25 euro una tantum.

Illumia Wifi

La bolognese Illumia, tra i fornitori energetici del Mercato Libero, fa conquistare un doppio risparmio ai propri clienti che abbiano già attiva una fornitura luce o gas. Perché alla sua fibra ultraveloce in promozione solo online (19,99 euro al mese per 12 mesi, poi a 26,99 euro) associa anche l’azzeramento del costo di attivazione (che ammonta, invece, a 39,90 euro una tantum per i nuovi clienti).

Di seguito la carta d’identità dell’offerta (che non include le chiamate):

navigazione senza limiti con velocità fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH;

e 300 Mbps in upload su rete FTTH; modem gratuito per i primi 12 mesi (poi 2,99 euro al mese);

per i primi 12 mesi (poi 2,99 euro al mese); nessun vincolo di durata e possibilità di disdetta senza penali;

pagamento del canone mensile tramite domiciliazione bancaria.

Internet Unlimited di Vodafone

Internet Unlimited è l’offerta Internet casa fibra proposta da Vodafone. Questa soluzione può essere attivata sia dai nuovi clienti sia dai già “fedelissimi” del colosso britannico delle telecomunicazioni. In particolare, per coloro che abbiano già una SIM mobile attiva, la fibra ultra veloce firmata Vodafone è disponibile al costo di 22,90 euro al mese. Per i nuovi clienti, invece, il prezzo sale a 24,90 euro al mese (in promozione online anziché 27,90 euro al mese).

Di seguito, le principali caratteristiche dell’offerta:

velocità di navigazione fino a 2,5 Gbps in download in FTTH sulla Giga Network Fibra;

in download in FTTH sulla Giga Network Fibra; Wi-fi 6 Station gratuito con Wi-Fi Optimizer per migliorare la copertura in tutta la casa;

costo di attivazione incluso nel prezzo: 5 euro al mese per 24 mesi.

Inoltre, sia i nuovi clienti sia coloro che abbiano già una SIM Mobile attiva possono beneficiare delle chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali qualora decidano di attivare online l’offerta.

