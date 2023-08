Offerte in evidenza spusu 1 3.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Super 20 4.00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Vodafone lavora instancabilmente per restate ai primi posti nel mercato della telefonia mobile in Italia grazie a una particolare attenzione alla qualità della sua rete, approvata anche quest’anno da Altroconsumo per l’esperienza di navigazione sui siti e la velocità in download e upload, e alla sicurezza dei dati dei clienti. Chi passa a Vodafone poi avrà altri vantaggi come uno sconto sulla rete fissa e tutti i premi, promozioni e regali settimanali di Happy Family.

Passa a Vodafone: le migliori offerte di agosto 2023

Le offerte Vodafone per i clienti di altri operatori Minuti, SMS e Gigabyte Prezzo Vodafone Silver minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G con Smart Pay (invece di 100 GB) 5 € per un mese, poi 7,99 €/mese Vodafone Silver (prezzo bloccato 24 mesi) minuti e SMS illimitati + 200 GB in 4G con Smart Pay (invece di 150 GB) 5 € per un mese, poi 9,99 €/mese Family+ (solo già clienti fisso) minuti, SMS e Giga illimitati in 5G 9,99 €/mese RED Max Under 25 minuti e SMS illimitati + 100 GB in 5G 9,99 €/mese con Smart Pay RED Max Under 16 minuti e SMS illimitati + 100 GB in 5G 9,99 €/mese con Smart Pay o 6,99 €/mese per i già clienti fisso RED Pro minuti e SMS illimitati + 50 GB in 5G 14,99 €/mese con Smart Pay RED Max minuti e SMS illimitati + 100 GB in 5G 19,99 €/mese con Smart Pay Infinito minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps (1000 minuti extra Ue + 1 GB e 200 minuti in roaming) 24,99 €/mese con Smart Pay Infinito Black Edition minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino alla massima velocità (1000 minuti extra Ue + 5 GB e 500 minuti in roaming) 39,99 €/mese con Smart Pay

Chi passa a Vodafone ad agosto può scegliere tra diverse proposte per tutti i gusti. In particolare l’operatore propone una serie di tariffe interessanti anche con navigazione alla massima velocità sulla Giga Network 5G, che garantisce prestazioni anche fino a cinque volte superiori al 4G con un tempo di risposta praticamente istantaneo. La copertura è disponibile in tutte le grandi città italiane.

Chi passa a Vodafone da Iliad o alcuni operatori selezionati come Fastweb Mobile, Coop Voce, Tiscali, PosteMobile con richiesta di portabilità del numero può attivare:

Vodafone Silver

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 100 GB)

Il primo mese costa 5 euro, poi l’offerta si rinnova a 7,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. Anche la portabilità non prevede costi aggiuntivi e verrà completata entro tre giorni lavorativi. In alternativa potete attivare la versione da 9,99 euro al mese con prezzo bloccato per 24 mesi e 200 GB inclusi per navigare in 4G con Smart Pay (altrimenti 150 GB).

Se si sceglie di pagare con addebito automatico su conto corrente o carta di credito non solo si evita di acquistare ogni mese una ricarica manuale per il rinnovo dell’offerte ma anche altri vantaggi come la possibilità di accedere gratuitamente ai vantaggi del programma Vodafone Club, che ogni mese regala 10 GB aggiuntivi oltre a promozioni come buoni carburante per i distributori di Q8, due biglietti al prezzo di uno negli UCI Cinema, sconti per i prodotti e servizi di partner dell’operatore come Just Eat, Zalando, Carrefour e altri.

Come avere uno sconto sulla fibra

Tutti i dettagli sulle offerte fisso di Vodafone Internet Unlimited Casa Wireless+ Qual è la velocità di navigazione? fino a 2,5 Gbps in FTTH fino a 300 Mbps in FWA Le chiamate sono incluse? Sì e sono illimitate ma solo acquistandola online Sì e sono illimitate C’è un costo di attivazione? 19,90 € in prima fattura o gratuita per i già clienti mobili entro il 10/9/23 96 €, dilazionabili in 24 rate da 4 €/mese Quanto costa? 24,90 €/mese o 22,90 €/mese per i già clienti mobile 27,90 €/mese

Chi passa a Vodafone per il mobile ma ha già la rete fissa può attivare Family+ a 9,99 euro al mese per avere minuti, SMS e Giga illimitati in 5G. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. L’operatore a chi acquista una SIM per il cellulare propone la sua offerta fibra ottica più richiesta a un prezzo molto vantaggioso. Con Infinito Insieme i clienti fisso e mobile hanno inclusi Giga illimitati in 5G per tutte le SIM della famiglia (massimo sei) pagando con domiciliazione in fattura, borsellino o carta di credito.

In base alla copertura su fisso potete navigare sulla rete FTTH (Fiber to the Home) o in alternativa su quella in fibra misto rame – FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download a seconda della distanza dell’abitazione della cabina stradale. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Internet Unlimited

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem con Wi-Fi Optimizer

3 mesi di Apple TV+ (poi 6,99 euro al mese, salvo disattivazione)

Il prezzo è di 24,90 euro al mese senza vincoli, invece di 27,90 euro al mese, L’attivazione è di 19,90 euro in prima fattura.

Internet Unlimited però per i già clienti mobile di Vodafone costa solo 22,90 euro al mese senza vincoli e l’attivazione è gratis attivandola entro il 10/9/23.

Se invece non siete raggiunti dalla fibra ottica o abitate in un piccolo Comune potete attivare l’offerta FWA (Fixed Wireless Access) per la fibra misto rame.

Casa Wireless+

navigazione senza limiti fino a 300 Mbps in download in FWA

chiamate illimitate

antenna FWA esterna all’abitazione in base alla copertura

modem con Wi-Fi Optimizer

3 mesi di Apple TV+ (poi 6,99 euro al mese, salvo disattivazione)

Il costo è di 27,90 euro al mese senza vincoli mentre l’attivazione è di 96 euro una tantum, che si possono però dividere in 24 rate da 4 euro al mese.

Le offerte 5G di Vodafone

Chi passa a Vodafone da qualsiasi operatore può invece scegliere tra le tante offerte 5G dell’operatore:

RED Max Under 25 a 9,99 euro al mese con inclusi:

minuti e SMS illimitati

100 GB in 5G

Il prezzo è di 9,99 euro al mese con Smart Pay.

Red Max Under 16

minuti e SMS illimitati

100 GB in 5G

Il prezzo è di 9,99 euro al mese con Smart Pay o 6,99 euro al mese per chi ha già la rete fissa con Vodafone.

RED Pro

minuti e SMS illimitati

50 GB in 5G

Il prezzo è di 14,99 euro al mese con Smart Pay.

RED Max

minuti e SMS illimitati

100 GB in 5G

Il prezzo è di 19,99 euro al mese con Smart Pay.

Infinito

minuti e SMS illimitati

Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps in download

fino a 10 Mbps in download 1000 minuti verso extra Ue

1 GB in roaming extra Ue + 200 minuti

Rete Sicura inclusa per un mese

Il prezzo è di 24,99 euro al mese con Smart Pay.

Infinito Black Edition

minuti e SMS illimitati

Giga illimitati in 5G alla massima velocità

alla massima velocità 1000 minuti verso extra Ue

5 GB in roaming extra Ue + 500 minuti

Rete Sicura inclusa per un mese

Il prezzo è di 39,99 euro al mese con Smart Pay.

Per tutte le offerte il costo di attivazione per i nuovi clienti che le attivano online è di 6,99 euro. SIM e spedizione sono invece gratuite. Con Rete Sicura siete protetti qualsiasi minaccia in cui potete incappare online a partire dal furto d’identità o della carta di credito fino a malware, ransomware, etc. Il servizio include anche il Parental Control per bloccare la navigazione durante le ore dedicate allo studio e riposo dei bambini e l’accesso ai siti potenzialmente pericolosi per i minori.

Come aggiungere uno smartphone a rate

Smartphone disponibili Prezzo a rate con Vodafone Prezzo di listino iPhone 14 a partire da 30,99 euro €/mese per 24 rate + 99,99 € di anticipo 1.029 € Samsung Galaxy S23 a partire da 24,99 euro €/mese per 24 rate + 99,99 € di anticipo 979 € Xiaomi 13 5G a partire da 27,99 euro €/mese per 24 rate + 99,99 € di anticipo 899,99 € OPPO Find X5 5G a partire da 32,99 euro €/mese per 24 rate + 69,99 € di anticipo 549,99 €

Chi passa a Vodafone ha poi la possibilità di abbinare alla sua offerta di telefonia mobile anche le rate per l’acquisto di uno smartphone. L’operatore vi permette di scegliere tra i migliori prodotti di grandi marchi come Apple, Samsung, OPPO e Xiaomi. Vodafone per le sue offerte telefono incluso prevede un vincolo di permanenza minimo di 24 mesi e nella maggior parte dei casi anche il pagamento di un anticipo, che dipende dal modello e dal taglio di memoria desiderato.

Grazie al servizio di trade-in Vodafone Smart Change potete far valutare un vecchio smartphone e darlo poi in permuta per ricevere uno sconto sulle rate per l’acquisto di un nuovo telefono o un acconto direttamente sul conto corrente pari alla valutazione fatta da Vodafone. La spedizione è gratuita e avviene nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) in tutta Italia.

Se passate ad altro operatore o recedete dal piano prima dei 24 mesi si devono comunque corrispondere a Vodafone tutte le rate residue più quella finale. Potete farlo sia pagando in un’unica soluzione sia continuando con la rateizzazione. Potete poi esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla consegna del dispositivo e riconsegnarlo all’operatore insieme a tutti gli accessori originali contenuti nella confezione.