Offerte in evidenza Conto Corrente Arancio ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Mentre Governo e sindacati discutono per una riforma delle pensioni allo scopo di cambiare la legge Fornero sulla previdenza, contenere la spesa previdenziale e di possibili aumenti per le “minime”, l’INPS ha stabilito quando saranno pagati i cedolini di settembre 2023: il giorno dell’accredito dell’assegno pensionati sarà venerdì 1° settembre.

Per coloro che siano alla ricerca di un conto corrente vantaggioso su cui accreditare la pensione, il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it mette a confronto le migliori offerte presenti attualmente sul mercato bancario. Per avere una panoramica delle soluzioni più convenienti, clicca sul pulsante verde qui sotto:

SCOPRI I MIGLIORI CONTI CORRENTI »

Pensioni Settembre 2023: il calendario per il ritiro in Posta

LE DATE PER IL RITIRO DELLA PENSIONE SUDDIVISIONE IN COGNOMI Venerdì 1° settembre (solo mattino) Per i cognomi dalla A alla B Sabato 2 settembre (solo mattino) Per i cognomi dalla C alla D Lunedì 4 settembre Per i cognomi dalla E alla K Martedì 5 settembre Per i cognomi dalla L alla O Mercoledì 6 settembre Per i cognomi dalla P alla R Giovedì 7 settembre Per i cognomi dalla S alla Z

Per tutti coloro che non hanno l’accredito della pensione sul conto bancario o postale, ma ritirano l’assegno nei 12.800 uffici delle Poste aperti in Italia, quello riportato nella tabella qui sopra è il calendario (non ancora definitivo) messo a punto dall’INPS per il ritiro dell’assegno a settembre 2023. La procedura di riscossione, come in tutti i mesi, è stata suddivisa in base alla lettera iniziale del cognome al fine di evitare code e assembramenti agli sportelli.

I pensionati che riscuotono la pensione tramite accredito su conto corrente o su conto postale riceveranno il pagamento venerdì 1° settembre.

Conti correnti: le soluzioni più vantaggiose di Agosto 2023

NOME DELL’OFFERTA SPIEGAZIONE DELL’OFFERTA 1 Conto My Genius Green di UniCredit canone annuo gratuito

carta di debito internazionale My One inclusa

bonifici online SEPA e giroconti gratuiti

servizio Banca Multicanale incluso 2 Widiba Start di Banca Widiba canone gratuito per i primi 12 mesi , poi 3 euro al mese, ma con possibilità di azzerarlo

, poi 3 euro al mese, ma con possibilità di azzerarlo carta di debito inclusa

prelievo di contante da ATM pari o superiore a 100 euro in tutte le banche in Italia

rendimento del 4% con vincoli a 3, 6 e 12 mesi 3 Conto Corrente Arancio di ING canone annuo gratuito

carta di debito inclusa

prelievi gratis per importo superiore a 100 euro

rendimento del 3% per 12 mesi, poi 0,5%

bonifici SEPA senza costi

Per i pensionati alla ricerca di un conto corrente zero spese per accreditare l’assegno previdenziale, ecco una fotografia delle migliori proposte presenti sul mercato ad agosto 2023. Queste alternative sono state trovate grazie al comparatore per conti correnti di SOStariffe.it.

Da un’analisi delle offerte, risulta che i conti correnti online sono i più convenienti in quanto permettono di ridurre o di azzerare le spese fisse di gestione del conto e non hanno commissioni sulle principali operazioni.

Conto My Genius Green di UniCredit

My Genius Green di UniCredit è una soluzione vantaggiosa per i pensionati. Questo conto corrente online, senza l’invio di documenti cartacei per salvare il Pianeta e che non prevede il carnet di assegni, si caratterizza per:

canone annuale gratuito per sempre;

possibilità di essere cointestato;

carta di debito internazionale My One (circuito Visa/MasterCard) inclusa, sia nella versione fisica (in materiale ecosostenibile) sia in versione digitale con collegamenti ai principali wallet digitali per pagamenti online;

(circuito Visa/MasterCard) inclusa, sia nella versione fisica (in materiale ecosostenibile) sia in versione digitale con collegamenti ai principali wallet digitali per pagamenti online; bonifici ordinari SEPA gratuiti;

gratuiti; giroconti online senza costi aggiuntivi;

prelievo contante presso gli sportelli ATM UniCredit a costo zero.

I titolari del conto My Genius Green possono farsi accreditare la pensione o lo stipendio con un importo minimo di 750 euro e con un costo di 2 euro.

Questo conto è possibile gestirlo con Internet, App e telefono grazie al servizio Banca Multicanale incluso. Per l’apertura online servono:

documento di identità o SPID;

webcam o fotocamera;

telefono cellulare con numero italiano e indirizzo e-mail.

L’offerta di My Genius Green è riservata ai residenti in Italia e che non siano già titolari di alcun altro prodotto e/o servizio di banca UniCredit.

Per saperne di più dell’offerta di UniCredit, vai al link qui di seguito:

SCOPRI MY GENIUS GREEN DI UNICREDIT »

Il conto Widiba Start di Banca Widiba

Banca Widiba offre il conto corrente online Widiba Start, che è a canone gratuito il primo anno se lo si apre entro il 6 settembre 2023. Dal secondo anno, invece, il canone sarà di 3 euro al mese. Ma questo canone non si applica se si hanno meno di 30 anni e prevede uno sconto di 1 euro con l’accredito della pensione (o stipendio). Gli altri sconti possibili sono:

1 euro in meno se il patrimonio complessivo è di almeno 25.000 euro;

se il patrimonio complessivo è di almeno 25.000 euro; 2 euro in meno se si hanno 10.000 euro investiti in risparmio gestito (per esempio, una polizza assicurativa);

se si hanno 10.000 euro investiti in risparmio gestito (per esempio, una polizza assicurativa); 1 euro in meno se si hanno 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (per esempio, dei titoli obbligazionari).

Nel conto Widiba Start, che è possibile aprire tramite SPID e o webcam, sono inclusi gratuitamente anche:

carta di debito con collegamento ai principali wallet digitali;

con collegamento ai principali wallet digitali; prelievo di contante da ATM pari o superiore a 100 euro in tutte le banche in Italia;

deposito titoli;

bonifici ordinari online verso 36 Paesi dell’area SEPA;

verso 36 Paesi dell’area SEPA; piattaforma per pagamenti F24, MAV, RAV, bollo auto, bollettini e CBILL;

casella PEC da 1 Giga e firma digitale;

possibilità di avere la carta di credito Classic (circuito Mastercard/Visa) con fido di 1.500 al mese e canone annuo di 20 euro.

Con l’apertura di Widiba Start è possibile avere un rendimento annuo lordo del 4% sui vincoli a 3, 6 e 12 mesi e attivando i vincoli entro 30 giorni dall’apertura del conto. Le somme vincolate possono essere svincolate anticipatamente rispetto alla scadenza.

Per avere maggiori informazioni sull’offerta di Banca Widiba, clicca sul link sottostante:

SCOPRI IL CONTO WIDIBA »

Conto Corrente Arancio di ING

Un’offerta da tenere in considerazione per chi sia alla ricerca di un conto su cui accreditare la pensione, è il Conto Corrente Arancio di ING. Risulta essere soprattutto vantaggiosa la formula “Modulo Zero Vincoli” che è a zero spese per un anno con l’accredito di stipendio/pensione, oppure entrate di almeno 1.000 euro al mese, altrimenti il canone ha un costo di 2 euro al mese. Questa formula prevede:

carta di debito Mastercard inclusa e collegamenti con Apple Pay e Google Pay;

inclusa e collegamenti con Apple Pay e Google Pay; prelievo di contante in Italia e in Europa senza costi;

un modulo di assegni all’anno gratuito;

principali pagamenti MAV, F24, RAV senza commissioni;

bonifici SEPA fino a 50.000 euro online o al telefono senza costi.

Con Conto Corrente Arancio è possibile anche richiedere la carta di credito Mastercard Gold al costo di 2 euro al mese (azzerabili effettuando almeno 500 euro di spesa, oppure con un piano Pagoflex attivo) e con fido mensile di 1.500 euro. Con il piano Pagoflex attivo, il cliente può richiedere di dilazionare in 3, 6, 9, 12 rate mensili il rimborso di ogni singola transazione effettuata con la carta di credito, purché di importo compreso tra 200 e 3.000 euro.

Aprendo Conto Corrente Arancio, i clienti possono infine beneficiare del conto deposito “Conto Arancio” con un rendimento del 3% lordo (senza vincoli e fino a 100.000 euro) per i primi 12 mesi, poi il tasso d’interesse è dello 0,5%. Questa offerta è valida fino al 7 ottobre 2023.

Per conoscere l’offerta di Conto Corrente Arancio, vai al link di seguito:

SCOPRI CONTO CORRENTE ARANCIO »