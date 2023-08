Conto Widiba canone zero e interessi al 4%: l’offerta di agosto 2023

Conto Widiba Start è un conto corrente 100% digitale di Banca Widiba del Gruppo Montepaschi. È gratuito il primo anno, è facile da attivare e l’apertura è ancor più veloce se si utilizza lo SPID, oppure una webcam.

Per i nuovi clienti della banca che apriranno il conto Widiba Start entro il 6 settembre, c’è la possibilità di avere anche un rendimento sui propri risparmi con un tasso d’interesse del 4% annuo lordo, vincolando una somma per 3, 6, 12 mesi.

Quella proposta da Banca Widiba è una delle offerte più vantaggiose selezionate dal comparatore per conti correnti di SOStarifffe.it ad agosto 2023.

Conto Widiba: come avere il rendimento del 4% ad Agosto 2023

NOME DELL’OFFERTA SPIEGAZIONE Linea 4% a 3 mesi Tasso annuo lordo del 4% sui vincoli a 3 mesi Linea 4% a 6 mesi Tasso annuo lordo del 4% sui vincoli a 6 mesi Linea 4% a 12 mesi Tasso annuo lordo del 4% sui vincoli a 12 mesi

Richiedendo l’apertura del Conto Widiba Start entro il 6 settembre è possibile avere:

il conto corrente a canone azzerato per il primo anno;

per il primo anno; il tasso annuo lordo del 4% a 3, 6 e 12 mesi, scegliendo la durata del vincolo e vincolando una somma entro 30 giorni dalla data di apertura del conto.

Dopo aver aperto il conto Widiba Start, il nuovo cliente potrà quindi attivare dalla propria Area Privata, entro 30 giorni solari dalla data effettiva di apertura del conto, nuovi vincoli a 3, 6 o 12 mesi al tasso annuo lordo promozionale del 4% con:

un importo minimo di 1.000 euro;

un importo massimo di 1.000.000 euro.

L’importo massimo vincolabile è 1.000.000 euro per ciascuna delle tre linee a prescindere dal numero di vincoli effettuati. E le somme vincolate possono essere svincolate anticipatamente rispetto alla scadenza. In caso di svincolo anticipato, le somme vincolate saranno remunerate al tasso della Linea Libera tempo per tempo vigente.

Conto Widiba: che cosa prevede l’offerta ad Agosto 2023

CONTO CORRENTE CARATTERISTICHE DEL CONTO Widiba Start di Banca Widiba canone gratuito per il primo anno, poi 3 €/mese, ma azzerabile

per il primo anno, poi 3 €/mese, ma azzerabile carta di debito gratuita

gratuita prelievo di contante gratuito da ATM pari o superiore a 100 € in tutte le banche in Italia

bonifici ordinari in 36 Paesi in area SEPA inclusi

Il conto corrente online Widiba Start di Banca Widiba è una soluzione conveniente poiché prevede, per chi lo aprirà entro il 6 settembre 2023, il canone gratuito per il primo anno, poi dal secondo anno il canone sarà di 3 euro al mese, ma con la possibilità di azzerare questo costo per mezzo di una serie di promozioni:

3 euro in meno per gli under 30;

per gli under 30; 1 euro in meno con l’accredito dello stipendio o della pensione;

con l’accredito dello o della pensione; 1 euro in meno se il patrimonio complessivo è di almeno 25.000 euro;

se il patrimonio complessivo è di almeno 25.000 euro; 2 euro in meno se si hanno 10.000 euro investiti in risparmio gestito (per esempio: fondi, sicav, polizze)​;

se si hanno 10.000 euro investiti in risparmio gestito (per esempio: fondi, sicav, polizze)​; 1 euro in meno se si hanno 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (per esempio: obbligazioni, azioni, ETF, ETC)​.

L’offerta del conto Widiba Start include anche:

carta di debito internazionale per pagamenti in Italia e all’estero;

per pagamenti in Italia e all’estero; prelievo per importi pari o superiori a 100 euro da tutte le banche d’Italia;

bonifici ordinari in 36 Paesi in area SEPA;

ordinari in 36 Paesi in area SEPA; deposito titoli;

estratto conto digitale;

piattaforma per pagamenti F24, MAV, RAV, bollo auto, bollettini e CBIL;

casella PEC da 1 Giga e firma digitale fino a quando si è clienti della banca.

Per conoscere maggiori dettagli dell’offerta del conto Widiba Start di Banca Widiba, clicca sul link qui sotto:

Conto Widiba: due carte di credito e una carta prepagata ad Agosto 2023

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE Carta Classic Widiba di Banca Widiba fido di 1.500 €/mese

canone annuo di 20 € Carta Gold Widiba di Banca Widiba fido di 3.000 €/mese

canone annuo di 50 € Carta prepagata Maxi di Banca Widiba canone annuo di 10 €

circuito internazionale VISA

massimale di spesa giornaliero 10.000 €

limite di prelievo giornaliero 1.000 €

collegamento a Bancomat Pay, Google Pay, Apple Pay

ricarica online gratuita

Aprendo il conto corrente Widiba Start è possibile anche avere (su richiesta) una carta di credito. Banca Widiba mette a disposizione:

Carta Classic Widiba, con 1.500 euro di fido mensile e 20 euro di canone annuo;

con 1.500 euro di fido mensile e 20 euro di canone annuo; Carta Gold Widiba, con 3.000 euro di fido mensile e 50 euro di canone annuo.

Le due carte di credito (circuito Visa/MasterCard) hanno una versione virtuale e fisica. Con attivazione immediata e addebito a saldo, le due carte sono entrambe dotate di tecnologia contactless.

Con il conto Widiba Start è anche possibile avere la Carta prepagata Maxi (circuito internazionale Visa) che si caratterizza per:

canone annuo di 10 euro;

limite di ricarica pari a 10.000 euro;

massimale di prelievo di contante giornaliero di 1.000 euro ;

; massimale di pagamento di 10.000 euro al giorno;

al giorno; pagamenti contactless e mobile;

collegamenti a Bancomat Pay, Google Pay, Apple Pay;

ricarica online senza commissione, mentre da ATM del Gruppo MPS si paga 1 euro;

servizio di alert via SMS e e-mail;

pagamenti con bonifico, MAV e RAV tramite Internet banking gratuiti;

pagamenti di ricariche telefoniche tramite Internet banking gratuiti;

incassi POS per le aziende;

ricariche online gratis anche da App;

gratis anche da App; possibilità di utilizzo anche all’estero;

prelievi di contante presso gli sportelli ATM Gruppo MPS gratuiti, da altre banche 2 euro di commissione.