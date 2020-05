Passa a Vodafone da Iliad a maggio 2020: promozioni e offerte

Tra gli operatori di telefonia mobile operanti in Italia, Vodafone è uno di quelli che propone ai propri clienti una vasta gamma di soluzioni tariffarie tra le quali scegliere. Si passa dalle promozioni a consumo a quelle di tipo ricaricabile, che sono tra le più diffuse e apprezzate dai nuovi clienti.

Negli ultimi anni, la diffusione sempre più massiccia degli operatori virtuali e la presenza nel mercato di telefonia mobile da parte dell’operatore Iliad, che si è accaparrato in pochissimo tempo una fetta molto ampia di nuovi clienti, sottraendoli agli operatori più storici, ha portato Vodafone a introdurre alcune promozioni che sono rivolte ai clienti che intendano effettuare proprio il passaggio da Iliad e dagli altri operatori virtuali.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e quali sono le altre promozioni riservate ai consumatori che abbiamo intenzione di scegliere i vantaggi e la velocità della rete Vodafone.

Per conoscere fin da subito quali le sono le offerte di Vodafone attraverso la tabella comparativa di SOStariffe.it, clicca sul box che trovi qui sotto.

Confronta le offerte di Vodafone

1. Special Unlimited

La tariffa in questione ha un prezzo molto basso, pari a 7 euro al mese, e può essere attivata esclusivamente da chi effettua la portabilità del proprio numero passando da Iliad a Vodafone, oppure da altri operatori virtuali.

Nel piano mensile sono inclusi:

50 Giga di traffico;

chiamate illimitate;

messaggi illimitati.

La promozione non prevede alcun contributo di attivazione né costi per la nuova SIM: la sua convenienza consiste anche in questi due elementi, che invece sono spesso presenti in altre tipologia di soluzione tariffaria.

La promozione può essere disattivata pagando un costo compreso fra i 26 e i 45 euro. È poi prevista una penale di 26 euro per il recesso anticipato.

Tra i servizi che si possono aggiungere, ci sono:

il servizio Richiama, al costo di 12 centesimi al giorno, ma solo nel caso di utilizzo;

al costo di 12 centesimi al giorno, ma solo nel caso di utilizzo; il servizio Ti ho cercato , al costo di 20 centesimi al giorno, ma solo nel caso di utilizzo;

, al costo di 20 centesimi al giorno, ma solo nel caso di utilizzo; la segreteria telefonica , al costo di 1,50 centesimi al giorno, ma solo nel caso di utilizzo;

, al costo di 1,50 centesimi al giorno, ma solo nel caso di utilizzo; il controllo del credito , che ha un costo di 29 centesimi nel caso di SMS e di 20 centesimi nel caso di chiamata, più lo scatto alla risposta di altri 20 centesimi;

, che ha un costo di 29 centesimi nel caso di SMS e di 20 centesimi nel caso di chiamata, più lo scatto alla risposta di altri 20 centesimi; il servizio Rete Sicura, gratuito per i primi 2 mesi e poi disponibile al costo di 1 euro al mese.

2. Unlimited X4 Pro

Si tratta di una promozione che ha un costo di 14,99 euro al mese e 3 euro per il contributo di attivazione, da pagare quindi solo la prima volta. Nel piano mensile sono previsti:

10 Giga di traffico;

chiamate illimitate;

messaggi aL costo di 29 centesimi.

La promozione può essere disattivata pagando un costo compreso fra i 26 e i 45 euro. È poi prevista una penale di 26 euro per il recesso anticipato.

Tra i servizi che si possono aggiungere, ci sono:

il servizio Richiama, al costo di 12 centesimi al giorno, ma solo nel caso di utilizzo;

al costo di 12 centesimi al giorno, ma solo nel caso di utilizzo; il servizio Ti ho cercato , al costo di 20 centesimi al giorno, ma solo nel caso di utilizzo;

, al costo di 20 centesimi al giorno, ma solo nel caso di utilizzo; la segreteria telefonica , al costo di 1,50 centesimi al giorno, ma solo nel caso di utilizzo;

, al costo di 1,50 centesimi al giorno, ma solo nel caso di utilizzo; il controllo del credito , che ha un costo di 29 centesimi nel caso di SMS e di 20 centesimi nel caso di chiamata, più lo scatto alla risposta di altri 20 centesimi;

, che ha un costo di 29 centesimi nel caso di SMS e di 20 centesimi nel caso di chiamata, più lo scatto alla risposta di altri 20 centesimi; il servizio Rete Sicura, gratuito per i primi 2 mesi e poi disponibile al costo di 1 euro al mese.

3. Shake it Easy

Disponibile al costo mensile di 14,99 euro, Shake it Easy è una promozione che si rivolge ai giovani che hanno meno di 30 anni.

Nel piano sono inclusi:

60 Giga di traffico, nel caso di pagamento con carta di credito o addebito su conto corrente, altrimenti si ha diritto a 30 Giga;

chiamate illimitate;

messaggi illimitati.

È previsto un contributo di attivazione pari a 3 euro e un costo di disattivazione fra i 26 e i 45 euro. Shake it Easy è un’offerta senza vincoli.

Questa promozione risulta permetta per i giovani in quanto non prevede il consumo di Giga nel momento in cui si utilizzano WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Telegram, Viber, Hallo, Hangouts Chat, WeChat, iMessage, e così via.

4. RED Unlimited Smart

L’offerta Red Unlimited Smart permette di navigare alla velocità del 5G al costo di 18,99 euro al mese. Il piano mensile prevede:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

40 Giga di Internet, che non si consumano nel momento in cui si utilizzino per la navigazione sui social, le mapp, la app per l’ascolto di musica in streaming;

minuti illimitati verso i Paesi Ue;

un contributo di attivazione pari a 5 euro.

Scopri Red Unlimited Smart

La promozione può essere disattivata pagando un costo compreso fra i 26 e i 45 euro. È poi prevista una penale di 26 euro per il recesso anticipato.

Tra i servizi che si possono aggiungere, ci sono:

il servizio Richiama, al costo di 12 centesimi al giorno, ma solo nel caso di utilizzo;

al costo di 12 centesimi al giorno, ma solo nel caso di utilizzo; il servizio Ti ho cercato , al costo di 20 centesimi al giorno, ma solo nel caso di utilizzo;

, al costo di 20 centesimi al giorno, ma solo nel caso di utilizzo; la segreteria telefonica , al costo di 1,50 centesimi al giorno, ma solo nel caso di utilizzo;

, al costo di 1,50 centesimi al giorno, ma solo nel caso di utilizzo; il controllo del credito , che ha un costo di 29 centesimi nel caso di SMS e di 20 centesimi nel caso di chiamata, più lo scatto alla risposta di altri 20 centesimi;

, che ha un costo di 29 centesimi nel caso di SMS e di 20 centesimi nel caso di chiamata, più lo scatto alla risposta di altri 20 centesimi; il servizio Rete Sicura, gratuito per i primi 2 mesi e poi disponibile al costo di 1 euro al mese.

5. RED Unlimited Ultra

La promozione Red Unlimited Ultra è molto simile alla precedente, ma include qualche servizio aggiuntivo. Può essere attivata al costo di 24,99 euro al mese e un di 5 euro una tantum per l’attivazione.

Il piano mensile include:

minuti illimitati, anche verso i Paesi Ue;

1.000 minuti per le chiamare extra Ue

SMS illimitati;

30 GB di traffico;

1 GB e 200 minuti in roaming extra Ue;

RED Care.

La promozione può essere disattivata pagando un costo compreso fra i 26 e i 45 euro. È poi prevista una penale di 26 euro per il recesso anticipato.

Tra i servizi che si possono aggiungere, ci sono:

il servizio Richiama, al costo di 12 centesimi al giorno, ma solo nel caso di utilizzo;

al costo di 12 centesimi al giorno, ma solo nel caso di utilizzo; il servizio Ti ho cercato , al costo di 20 centesimi al giorno, ma solo nel caso di utilizzo;

, al costo di 20 centesimi al giorno, ma solo nel caso di utilizzo; la segreteria telefonica , al costo di 1,50 centesimi al giorno, ma solo nel caso di utilizzo;

, al costo di 1,50 centesimi al giorno, ma solo nel caso di utilizzo; il controllo del credito , che ha un costo di 29 centesimi nel caso di SMS e di 20 centesimi nel caso di chiamata, più lo scatto alla risposta di altri 20 centesimi;

, che ha un costo di 29 centesimi nel caso di SMS e di 20 centesimi nel caso di chiamata, più lo scatto alla risposta di altri 20 centesimi; il servizio Rete Sicura, gratuito per i primi 2 mesi e poi disponibile al costo di 1 euro al mese.

6. Infinito

Una linea molto interessante, perfetta per tutti i nuovi clienti che scelgano di passare a Vodafone, è poi Infinito, che è presente in tre differenti versione, con prezzi e servizi inclusi che aumentano all’aumentare del costo.

La promozione Infinito ha un costo mensile di 26,99 euro e un contributo di attivazione di 5 e prevede:

minuti illimitati e 1.000 minuti extra Ue;

SMS illimitati;

Giga illimitati, anche alle velocità del 5G per chi disponesse dello smartphone;

1 Giga 200 minuti in Roaming extra Ue,

12 mesi di Tidal.

La promozione può essere disattivata pagando un costo compreso fra i 26 e i 45 euro. È poi prevista una penale di 26 euro per il recesso anticipato.

Tra i servizi che si possono aggiungere, ci sono:

il servizio Richiama, al costo di 12 centesimi al giorno, ma solo nel caso di utilizzo;

al costo di 12 centesimi al giorno, ma solo nel caso di utilizzo; il servizio Ti ho cercato , al costo di 20 centesimi al giorno, ma solo nel caso di utilizzo;

, al costo di 20 centesimi al giorno, ma solo nel caso di utilizzo; la segreteria telefonica , al costo di 1,50 centesimi al giorno, ma solo nel caso di utilizzo;

, al costo di 1,50 centesimi al giorno, ma solo nel caso di utilizzo; il controllo del credito , che ha un costo di 29 centesimi nel caso di SMS e di 20 centesimi nel caso di chiamata, più lo scatto alla risposta di altri 20 centesimi;

, che ha un costo di 29 centesimi nel caso di SMS e di 20 centesimi nel caso di chiamata, più lo scatto alla risposta di altri 20 centesimi; il servizio Rete Sicura, gratuito per i primi 2 mesi e poi disponibile al costo di 1 euro al mese.

7. Infinito Gold Edition

La versione Gold Edition di Infinito ha un costo leggermente superiore, pari a 29,99 euro al mese più 5 euro di attivazione, e include:

minuti illimitati e 1.000 minuti extra Ue;

SMS illimitati;

Giga illimitati, anche alle velocità del 5G per chi disponesse dello smartphone;

2 Giga e 300 minuti in Roaming extra Ue,

12 mesi di abbonamento a NOW TV e Sky Sport Mix.

La promozione può essere disattivata pagando un costo compreso fra i 26 e i 45 euro. È poi prevista una penale di 26 euro per il recesso anticipato.

Tra i servizi che si possono aggiungere, ci sono:

il servizio Richiama, al costo di 12 centesimi al giorno, ma solo nel caso di utilizzo;

al costo di 12 centesimi al giorno, ma solo nel caso di utilizzo; il servizio Ti ho cercato , al costo di 20 centesimi al giorno, ma solo nel caso di utilizzo;

, al costo di 20 centesimi al giorno, ma solo nel caso di utilizzo; la segreteria telefonica , al costo di 1,50 centesimi al giorno, ma solo nel caso di utilizzo;

, al costo di 1,50 centesimi al giorno, ma solo nel caso di utilizzo; il controllo del credito , che ha un costo di 29 centesimi nel caso di SMS e di 20 centesimi nel caso di chiamata, più lo scatto alla risposta di altri 20 centesimi;

, che ha un costo di 29 centesimi nel caso di SMS e di 20 centesimi nel caso di chiamata, più lo scatto alla risposta di altri 20 centesimi; il servizio Rete Sicura, gratuito per i primi 2 mesi e poi disponibile al costo di 1 euro al mese.

8. Infinito Black Edition

Infine troviamo la promozione Infinito Black Edition, che ha un costo di 39,99 euro al mese più 5 euro per l’attivazione e include:

minuti illimitati e 1.000 minuti extra Ue;

SMS illimitati;

Giga illimitati, anche alle velocità del 5G per chi disponesse dello smartphone;

5 Giga e 500 minuti in Roaming extra Ue,

12 mesi di abbonamento a NOW TV e Sky Sport Mix;

12 mesi di Tidal.

La promozione può essere disattivata pagando un costo compreso fra i 26 e i 45 euro. È poi prevista una penale di 26 euro per il recesso anticipato.

Tra i servizi che si possono aggiungere, ci sono: