Passa a Iliad da Wind: migliori offerte di maggio 2020

In questo articolo abbiamo descriviamo per voi i dettagli delle migliori offerte di maggio 2020 per chi sceglie di passare da Iliad a Wind. Si tratta di Iliad GIGA 50 e Iliad Voce, rispettivamente al costo di 7,99 Euro/mese e 4,99 Euro/mese.

Per chi sceglie di passare a Iliad da Wind, l’operatore offre due soluzioni davvero convenienti: si tratta di Iliad GIGA 50 e Iliad VOCE. In questo articolo, descriviamo queste tariffe di maggio 2020, oltre che proporre alcuni utili approfondimenti in merito ai servizi di assistenza, contatto e gestione della vostra futura tariffa Iliad.

Migliori offerte Iliad per chi passa da Wind

L’attuale offerta Iliad è disponibile per tutti i nuovi clienti, compresi gli utenti che scelgono di passare all’operatore da Wind, al costo di 7,99 Euro/mese. Oltre a questo canone mensile, dovrete eventualmente sostenere il costo una tantum della nuova SIM, pari a 9,99 Euro. L’offerta di cui stiamo parlando è Iliad GIGA 50.

Ecco quali sono i servizi e le caratteristiche dell’offerta più nel dettaglio:

50GB in 4G/4G+, superati i 50GB all’interno del singolo mese di riferimento, potrete continuare a navigare al costo di 0,90 Euro/100 MB (previo espresso consenso);

minuti e SMS illimitati, verso fissi e mobili in Italia;

minuti e SMS illimitati in Europa;

4GB dedicati in roaming nei Paesi europei;

minuti illimitati verso fissi e mobili internazionali, in oltre 60 destinazioni tra cui USA e Canada;

servizio Mi richiami;

servizio Hotspot;

nessuno scatto alla risposta;

controllo del credito residuo;

segreteria telefonica;

portabilità del numero.

In linea con i valori aziendali, Iliad GIGA 50 si distingue tra le offerte simili sul mercato per la trasparenza e la semplicità della proposta contrattuale. I vantaggi principali di passare a Iliad sono infatti:

un’offerta che non cambia nel tempo;

senza vincoli e costi nascosti;

servizi inclusi gratuiti;

attivazione in soli 3 minuti.

Una proposta alternativa a Iliad GIGA 50 è Iliad VOCE. Il pacchetto è attivabile al prezzo di 4,99 Euro/mese, oltre al costo eventuale da sostenere per l’acquisto di una nuova SIM, pari a 9,99 Euro una tantum.

Ecco tutto quello che è incluso in Iliad VOCE:

40Mb in 4G/4G+, superata questa soglia, con il vostro consenso, potrete continuare a navigare a 0,90 Euro ogni 100Mb;

minuti chiamate e SMS illimitati, verso fissi e mobili in Italia;

minuti chiamate e SMS illimitati, oltre che 4Mb di roaming, se vi trovate in Europa.

Anche in questo caso, sono previsti i seguenti servizi:

servizio Mi richiami;

generazione Hotspot;

nessuno scatto alla risposta;

piano tariffario bloccato;

controllo credito residuo;

servizio di segreteria telefonica;

portabilità del numero.

Per quanto riguarda il processo di attivazione di entrambe le offerte, lo descriviamo nel dettaglio nella sezione che segue.

Come passare a Iliad

Il processo di attivazione di qualsiasi offerta Iliad, anche per chi sceglie di effettuare il passaggio a questo operatore da Wind, è davvero semplice e veloce. Naturalmente, potrete completarlo in tutta comodità da casa vostra tramite i canali online.

Vediamo ora tutte le modalità a disposizione e i passaggi necessari per attivare una tariffa Iliad.

L’azienda propone di diventare cliente scegliendo tra due procedure:

attivazione online a partire dal sito web dell’operatore;

a partire dal sito web dell’operatore; recandosi presso uno store fisico tra quelli presenti su tutto il territorio italiano.

Se preferite l’opzione dell’attivazione online, di seguito trovate la descrizione di tutti i passaggi da seguire:

1. recatevi sul sito web iliad.it;

2. dalla pagina “Offerta”, cliccate sul bottone “Registrati” della tariffa che desiderate attivare;

3. inserite il numero che desiderate mantenere, oppure selezionate tra i numeri disponibili nella tendina presente nella schermata se preferite attivare un nuovo numero;

4. inserite i dati anagrafici dell’intestatario della linea telefonica;

5. aggiungete un metodo di pagamento;

6. inserite i dati necessari per la fatturazione e la spedizione di un’eventuale nuova SIM card Iliad;

7. confermate le informazioni aggiunte.

Il completamento dell’operazione non vi prenderà più di 5 minuti. Si tratta pertanto di una scelta davvero conveniente per tutti coloro che hanno buona confidenza con i canali online.

Nel caso in cui preferiate recarvi in uno punto vendita fisico Iliad, gli operatori eseguiranno l’operazione al vostro posto. Potrete inoltre acquistare sul momento l’eventuale nuova SIM Iliad. Per verificare quale sia il punto vendita più vicino a voi, cliccate alla voce del menu “Iliad Store” del sito web aziendale. Nella barra di ricerca posta all’interno della pagina, inserite il vostro comune di residenza. I risultati restituiranno il negozio più vicino a voi.

Assistenza e contatti Iliad

Iliad ha creato una serie di diversi canali per entrare in contatto con il Servizio Clienti dedicato e risolvere così ogni vostro dubbio o problema che vi trovate ad affrontare. In questa sezione parliamo dei contatti e risorse per il supporto dei clienti e non clienti Iliad.

Le soluzioni tra cui potrete scegliere sono:

guida online , sul sito web Iliad;

, sul sito web Iliad; assistenza telefonica , tramite il Numero Verde gratuito;

, tramite il Numero Verde gratuito; posta aerea , per l’invio di comunicazioni ufficiali;

, per l’invio di comunicazioni ufficiali; punto vendita fisico;

fisico; social media.

Per quanto riguarda strettamente il servizio di assistenza clienti, potrete innanzi tutto consultare in autonomia la guida online disponibile sul sito web dell’azienda. Cliccate alla voce “Assistenza” del menu principale. Presso la pagina dedicata saranno presenti diversi moduli sviluppati su tematiche differenti, ovvero:

registrazione e attivazione;

rinnovo, ricarica e consumi;

offerta, smartphone, opzioni e servizi.

Scegliendo una di queste sezioni, potrete accedere ad una raccolta di articoli che approfondiscono diversi temi e grazie ai quali potrete facilmente trovare una risposta alle vostre domande.

Per quanto riguarda le informazioni di contatto per ricevere assistenza telefonica, potrete chiamare direttamente il 177. Il servizio di assistenza telefonica è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 22, e il sabato, la domenica e i festivi, dalle 9 alle 20.

Se infine avete la necessità di inviare documenti per posta aerea, potrete utilizzare l’indirizzo ILIAD CP 14106 – 20146 Milano.

In riferimento ai punti vendita fisici, abbiamo già accennato al servizio di localizzazione presente sul sito web aziendale. Questo vi permette di individuare il punto vendita più vicino a voi. Navigando alla voce “Iliad store” del menu principale, cliccate il link corrispondente. La pagina che ne risulta include una mappa e una barra di ricerca all’interno della quale inserire la vostra città oppure il vostro codice postale. I risultati vi restituiranno gli store in prossimità del vostro domicilio.

Infine, un ottimo modo per rimanere in contatto con Iliad ed essere sicuri di mantenersi aggiornati sulle ultime novità è quello di seguire le pagine dell’operatore sui social media:

su Facebook , seguite @liadItalia;

, seguite @liadItalia; su Instagram , cercate @iliaditalia;

, cercate @iliaditalia; su YouTube , scegliete @iliad;

, scegliete @iliad; su LinkedIn , scegliete @iliaditalia;

, scegliete @iliaditalia; su Twitter, seguite @IliadItalia.

Come utilizzare app Iliad

Trattando delle principali soluzioni per entrare in contatto con lliad e conoscere le ultime novità relative alle tariffe dell’operatore, molti di voi si staranno chiedendo se l’azienda metta a disposizione un’app da utilizzare per il controllo e la gestione della propria offerta. Infatti, oggi la maggior parte degli operatori attivi in Italia ha sviluppato un’applicazione mobile gratuita a questo scopo: parliamo ad esempio dell’app MyVodafone di Vodafone oppure MyTIM di TIM.

Per quanto riguarda Iliad, occorre chiarire fin da subito che non è stata rilasciata al momento un’app mobile unica per tutti gli utenti e i servizi disponibili. L’Area Riservata sul sito web ufficiale è quindi il principale strumento che gli utenti possono utilizzare per effettuare alcune operazioni di base e avere a disposizione le informazioni principali della propria offerta.

Dall’Area Riservata sarà possibile:

controllare lo stato della SIM card;

visualizzare le caratteristiche della SIM card utilizzata;

avere una panoramica dei propri dati personali associati alla SIM card utilizzata;

avere una panoramica dei servizi inclusi nell’offerta a cui si è abbonati.

Per accedervi, basteranno le vostre credenziali (ID utente e password) se state navigando da desktop, oppure l’accesso sarà automatico se state effettuando la navigazione da smartphone.

Ritorniamo alla questione dell’app mobile Iliad. Nel caso in cui siate i proprietari di un dispositivo Android, potrete scaricare tre diverse tipologie di mobile app Iliad. Queste sono state sviluppate a seconda di diversi servizi utili. Si tratta di:

“Mobile config”, che consente agli utenti di configurare il proprio smartphone in autonomia, inserendo i propri parametri di accesso ai servizi Iliad. In questa app sono salvate le informazioni relative alla rete e alla scheda SIM, come le impostazioni di accesso e connessione alla rete;

“Portabilità seriale SIM”, pensata per gli utenti che desiderano attivare una SIM card Iliad e possono in questo modo anche recuperare il numero seriale della stessa. In questa app sono infatti salvate le informazioni relative alla rete e alla scheda SIM, ovvero l’operatore, il codice identificativo seriale della SIM (ICCID) e il codice univoco di identificazione del contratto telefonico dell’utente;

“Segreteria visiva Iliad”, permette di gestire la propria segreteria telefonica, quindi ascoltare e eliminare i messaggi ricevuti.

Per scaricare una delle app Iliad per Android, dovrete seguire questi passaggi:

1. avviare il Play Store scegliendo l’apposita icona;

2. digitare il nome dell’applicazione da scaricare, utilizzando i termini sopra elencati, nella barra di ricerca;

3. individuare l’app desiderata fra i risultati ottenuti e, facendo tap sull’icona, scegliere di installarla;

4. aspettare fino a quando l’avanzamento necessario all’installazione arriverà al 100%, a quel punto scegli l’opzione Apri;

5. potrete ora utilizzare l’app da voi scelta sul vostro dispositivo Android.

Al contrario, non è stata creata per ora nessuna app Iliad per i proprietari di device con sistema operativo iOS. Pertanto, vi consigliamo di utilizzare direttamente i servizi messi a disposizione attraverso l’Area Personale del sito web.

Se avete un dispositivo mobile iOS, accedete all’Area Personale Iliad seguendo i seguenti step:

1. utilizzando l’app Safari, collegatevi al sito web Iliad;

2. premere sul link dell’Area Personale;

3. tra le icone presenti nella fascia in basso dello schermo, scegliere l’opzione copia/condividi;

4. all’apertura della finestra delle opzioni possibili, seleziona la voce “Aggiungi alla Home.”