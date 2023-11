Anche Kena Mobile partecipa al Black Friday . L'operatore ha lanciato oggi una nuova offerta che consente di sfruttare attivazione e primo mese gratis andando ad aggiungere anche un Buono Amazon in regalo . Vediamo tutti i dettagli in merito alla promozione:

Prendono il via le offerte Kena Mobile per il Black Friday. L’operatore virtuale rinnova la sua gamma di tariffe mettendo a disposizione dei nuovi clienti che richiedono la portabilità un Buono Amazon da 10 euro in regalo che va a sommarsi ad altri vantaggi come la possibilità di sfruttare, su alcune promozioni, attivazione e primo mese gratis oltre alla possibilità di ottenere 100 GB gratis al mese per 6 mesi oltre a 50 GB extra con l’autoricarica.

Tutte le offerte Kena disponibili per il Black Friday sono accessibili tramite il box qui di sotto da cui è possibile scegliere l’offerta e raggiungere il sito dell’operatore per l’attivazione. Si parte da 4,99 euro al mese. Alcune tariffe sono disponibili con portabilità da operatori selezionati (Iliad o alcuni virtuali). La consegna della SIM, invece, è sempre gratuita. Per tutte le offerte, inoltre, non ci sono vincoli o costi nascosti di alcun tipo.

Scopri qui le offerte Kena »

Offerte Black Friday di Kena Mobile: tutti i dettagli

3 COSE DA SAPERE SULL’OFFERTA KENA PER IL BLACK FRIDAY 1. Kena propone un Buono Amazon da 10 euro in regalo a chi richiede la portabilità del numero 2. La promozione si somma agli altri vantaggi già disponibili in precedenza (primo mese e attivazione gratis su alcune offerte) 3. C’è tempo fino al 28 novembre per attivare la promozione

Le offerte Kena per il Black Friday saranno disponibili fino al prossimo 28 di novembre. Per tutti i nuovi clienti che portano il numero a Kena Mobile, seguendo una semplice procedura online, è previsto un Buono Amazon da 10 euro in regalo che va a sommarsi a tutti gli altri vantaggi già disponibili come:

primo mese e attivazione gratis (solo su alcune tariffe)

e (solo su alcune tariffe) 100 GB al mese in più per 6 mesi

per 6 mesi 50 GB in più al mese attivando l’Autoricarica

Vediamo tutte le offerte disponibili:

Kena 5,99

La prima tariffa da considerare è Kena 5,99. La tariffa in questione include:

minuti illimitati

200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

L’offerta presenta un costo di 5,99 euro al mese con attivazione gratuita. Per accedere a questa tariffa è necessario richiedere la portabilità del numero da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu

Per attivare l’offerta è sufficiente seguire la procedura online tramite il link qui di sotto:

Attiva Kena 5,99 »

Kena 6,99

Un’altra offerta da considerare è Kena 6,99. Questa tariffa include:

minuti illimitati

200 SMS

130 GB in 4G fino a 60 Mbps

L’offerta ha un costo di 6,99 euro al mese con attivazione e primo mese gratis. Per richiedere l’attivazione è necessario richiedere la portabilità del numero da Iliad e uno degli operatori virtuali citati in precedenza.

Attiva Kena 6,99 »

Kena 7,99

C’è poi anche Kena 7,99 che include:

minuti illimitati

200 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps

Il costo è di 7,99 euro al mese con attivazione e primo mese gratis. L’offerta è disponibile solo con portabilità da Iliad e dagli operatori virtuali selezionati in precedenza. Per attivare la promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Attiva Kena 7,99 »

Kena 9,99

Tra le offerte Kena troviamo anche Kena 9,99 con:

minuti illimitati

200 SMS

230 GB in 4G fino a 60 Mbps

In questo caso, il costo è di 9,99 euro al mese con attivazione gratis. L’offerta è disponibile con portabilità da Iliad e dagli operatori virtuali selezionati citati in precedenza.

Attiva Kena 9,99 »

Kena 11,99

Kena 11,99 è l’offerta “per tutti” dell’operatore. Questa tariffa include:

minuti illimitati

200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

Il costo è di 11,99 euro al mese con attivazione gratis. La tariffa è attivabile con portabilità da qualsiasi operatore. Per attivare l’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Attiva Kena 11,99 »

Kena 12,99

A completare le offerte del Black Friday di Kena troviamo Kena 12,99. Questa tariffa prevede:

minuti illimitati

200 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps

Il costo è di 12,99 euro al mese, con attivazione gratuita. L’offerta è attivabile da tutti, con portabilità da qualsiasi operatore. L’offerta è attivabile qui di seguito.

Attiva Kena 12,99 »

Kena Voce

Compatibile con il Buono Amazon in regalo è anche l’offerta Kena Voce. La tariffa include minuti illimitati, 200 SMS e 1 GB di traffico dati a fronte di un costo di 4,99 euro al mese, con attivazione gratuita. Per richiedere la promozione è necessario passare a Kena da Iliad o da uno degli operatori virtuali citati in precedenza.

Attiva Kena Voce »

