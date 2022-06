Passa a Iliad da Wind: migliori offerte di Giugno 2022

Passa a Iliad da Wind per avere minuti e SMS illimitati e fino a 100 GB in 4G o 120 GB in 5G a meno di 10 euro al mese

Iliad continua la sua rapida crescita nel settore della telefonia mobile. Si può dire che la “rivoluzione” annunciata dall’operatore low cost ha avuto successo. Già 8,8 milioni di utenti hanno scelto Iliad per chiamare, inviare SMS e navigare su Internet da smartphone per la trasparenza, semplicità, affidabilità e la voglia di mettere sempre il cliente al centro del suo progetto dimostrata dall’azienda francese. Chi passa a Iliad da Wind può quindi trovare offerte economiche, senza vincoli e costi nascosti.

Passa a Iliad da Wind: i vantaggi dell’operatore low cost

Chi passa a Iliad da Wind ha diversi motivi per scegliere il gestore francese. Il primo è più evidente è il prezzo medio delle offerte, nettamente inferiore a quello delle stesse promozioni di WindTre a parità di servizi inclusi, in particolare per quanto riguarda il traffico dati. Il secondo è l’assenza di vincoli e costi nascosti. Una volta attivate le tariffe di Iliad si può recedere dal contratto quando si vuole senza dover pagare penale o spese accessorie per la disattivazione della linea. Il terzo è che l’operatore low cost non prevede rimodulazioni e quindi fissa per sempre il prezzo mensile e la composizione del piano per sempre.

Le stesse offerte poi non sono disponibili solo per chi passa a Iliad da Wind ma per tutti, a prescindere dall’operatore di provenienza e se si richiede la portabilità del numero, che comunque è sempre gratuita. Iliad include nei suoi piani tutti servizi di base più richiesti come:

Mi richiami

Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Controllo credito residuo

Segreteria telefonica Iliad inoltre al contrario di altri operatori non prevede nemmeno limitazioni alla velocità di navigazione. L’azienda oggi raggiunge oltre il 99% della popolazione in 4G e 4G+ e consente di collegarsi fino a 855 Mbps in download in 5G in molte città italiane attivando l’offerta dedicata. Chi passa a Iliad da Wind ha anche la possibilità di sottoscrivere l’offerta fibra ottica del primo operatore con uno sconto di 8 euro al mese. Iliad propone navigazione illimitata fino a 5 Gigabit al secondo in download con chiamate da fisso, attivazione e modem IliadBox inclusi a 23,99 euro al mese. Per chi è già cliente mobile di Iliad il prezzo scende a 15,99 euro al mese. Iliad non dispone di un’app per la gestione dell’offerta ma consente di agire su diversi aspetti del piano accedendo con le proprie credenziali, fornite via mail dopo l’acquisto della SIM, all’Area Personale. Si può effettuare il login da web tramite browser o da mobile. Nell’Area Personale si possono monitorare i consumi, verificare il credito ed eventualmente acquistare una ricarica online scegliendo tra vari metodi di pagamento, richiedere l’acquisto a rate di uno smartphone (solo clienti da almeno 3 mesi con attivato l’addebito automatico), gestire i messaggi in segreteria e le deviazioni di chiamata e molto altro ancora. Le offerte smartphone incluso di Iliad prevedono un vincolo di durata di 30 mesi e consentono di acquistare uno smartphone in un’unica soluzione o rate. È anche previsto il pagamento di un anticipo di entità differente a seconda del modello scelto. Con Iliad ci si può mettere in tasca iPhone 13, il primo smartphone di Apple con schermo OLED per tutta la gamma (Mini, Pro e Pro Max), sistema a tripla fotocamera e processore proprietario A14 Bionic supportato dall’intelligenza artificiale, e la variante low cost iPhone SE 2020.

Passa a Iliad da Wind: le offerte di giugno

Offerte minuti e SMS Gigabyte costo mensile Flash 100 illimitati 100 GB in 4G/4G+ 7,99 euro Giga 120 illimitati 120 GB anche in 5G 9,99 euro Voce illimitati 40 MB in 4G/4G+ 4,99 euro

Chi passa a Iliad da Wind può scegliere tra offerte per tutti i gusti. Da qualche giorno Iliad propone una nuova offerta chiamata Flash 100 con minuti e SMS illimitati e 100 GB per navigare in 4G o 4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. La tariffa sarebbe disponibile solo fino al 30/6/22 ma è possibile che l’operatore decida di prolungarla anche oltre la scadenza.

Annunci Google

Attiva Flash 100 »

Giga 120 è l’offerta 5G con minuti e SMS illimitati e 120 GB per navigare in 5G a 9,99 euro al mese per sempre. Per poter accedere alla rete di ultima generazione è necessario che ci sia l’adeguata copertura

Attiva Giga 120 »

Chi invece utilizza lo smartphone soprattutto per le telefonate può scegliere Voce con minuti e SMS illimitati e 40 MB per navigare in 4G/4G+ a 4,99 euro al mese per sempre.

Per tutte le tariffe è previsto un costo di attivazione della SIM di 9,99 euro una tantum. Una volta esaurito il traffico dati incluso nel piano si può continuare a navigare al costo di 90 cent ogni 100 MB. Le chiamate sono disponibili verso fissi e mobili nazionali e in 60 Paesi all’estero e la spedizione della SIM è sempre gratuita. In Ue invece si possono utilizzare tutti i minuti ed SMS previsti dall’offerta e una parte del traffico dati di entità differente in base alla promozione attiva:

Flash 100: 6 GB in Ue

Giga 120: 7 GB in Ue

Voce: 40 MB in Ue

Passa a Iliad da Wind: come acquistare e attivare le offerte

Chi passa a Iliad da Wind può acquistare la sua nuova SIM direttamente sul sito dell’operatore cliccando sulla voce Registrati in corrispondenza dell’offerta desiderata. Durante la fase di registrazione vi verrà richiesto di inserire alcuni dati personali e se volete la portabilità del numero. Il pagamento è con carta di credito/debito/prepagata. È possibile scegliere tra la spedizione via Poste Italiane o con corriere Bartolini. La consegna avviene entro 2-5 giorni lavorativi.

Con la spedizione via posta la SIM viene imbucata direttamente nella cassetta delle lettere e quindi non c’è l’obbligo di firma. Per l’attivazione si dovrà prima effettuare la videoidentificazione. Si tratta di realizzare un video selfie con la guida di un operatore per verificare l’identità dell’intestatario del piano. L’attivazione avviene entro poche ore dalla conferma dell’identità. Con spedizione via corriere invece si dovrà essere presenti in prima persona alla consegna in quanto non sono concesse deleghe. Al corriere va presentato il documento d’identità utilizzato per la registrazione online e gli si dovrà fornire anche una copia fronte/retro dello stesso.

In alternativa chi passa a Iliad da Wind può acquistare la SIM in modalità self service tramite Simbox in meno di 3 minuti. I distributori sono presenti nei 26 Iliad Store posizionati nei centri storici di tutte le grandi città o negli oltre 1.000 Iliad Corner in alcuni centri commerciali selezionati e grande distribuzione. Per l’acquisto si utilizza sempre una carta di pagamento e si deve effettuare poi la videoidentificazione per l’attivazione della SIM.

Presso gli Iliad Point, ovvero bar, edicole e tabaccherie collegati alla rete Snaipay, è possibile pagare anche in contanti. Le SIM si trovano anche nei supermercati, ipermercati, bookstore e negozi di elettronica della rete Iliad Express in appositi espositori dell’operatore o tra le card e ricariche alla barriera alle casse. Per l’attivazione si dovranno inserire il codice ICCID e il PIN presenti sul pre scontrino sul sito www.iliad.it/attiva. Entro poche ore potrete utilizzare la SIM.