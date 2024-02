Pagamenti INPS per pensioni, Assegno unico e per l’Assegno di inclusione che ha preso il posto del Reddito di cittadinanza. Ecco quali sono le date degli accrediti di febbraio 2024 e con SOStariffe.it le migliori offerte di un conto corrente.

Fotografia del calendario dei pagamenti INPS. Le pensioni di febbraio 2024 sono già state versate. È in corso l’accredito dell’Assegno unico universale. Mentre sono 480mila le famiglie che attendono il giorno 27 del mese per l’Assegno di inclusione, il sussidio che da inizio anno ha rimpiazzato il Reddito di cittadinanza (RDC).

Per chi sia alla ricerca di un conto bancario per farsi accreditare i pagamenti INPS, il comparatore di SOStariffe.it è un radar della convenienza. Questo tool online e gratuito confronta e seleziona le offerte per un conto corrente zero spese, oppure gratuito al primo anno e, dopo 12 mesi, con un canone molto basso. L’obiettivo è trovare le soluzioni che facciano risparmiare sui costi fissi di gestione di un conto corrente. Per saperne di più, vai al bottone verde qui di seguito:

SCOPRI I MIGLIORI CONTI CORRENTI »

Chiuso il capitolo dei pagamenti delle pensioni di febbraio 2024, con gli assegni previdenziali accreditati su conti bancari o postali, oppure con il ritiro in contanti nei 12.800 uffici delle Poste lungo la Penisola, in questi giorni (dal 16 al 20 del mese) il calendario dell’INPS prevede il versamento dell’Assegno unico universale. Si tratta del sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.

È in programma invece martedì 27 febbraio il pagamento della seconda mensilità dell’Assegno di inclusione, la misura di contrasto alla povertà e per favorire l’inclusione sociale che ha sostituito il Reddito di cittadinanza, la cui stagione è terminata al 31 dicembre 2023.

Possono beneficiare dell’Assegno di inclusione,coloro che hanno un ISEE in corso di validità di valore non superiore a 9.360 euro e un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della cosiddetta “scala di equivalenza”. Detto che il beneficio economico non può essere inferiore a euro 480 annui, i requisiti per ottenere l’Assegno di inclusione è di avere all’interno del nucleo familiare:

una persona over 60;

figli minorenni a carico;

una persona diversamente abile di cui prendersi cura.

Sempre al posto del RDC c’è anche il Supporto per la formazione e lavoro che è stato introdotto dal Decreto Lavoro. I requisiti per beneficiare di questa misura sono:

avere un reddito ISEE inferiore a 6.000 euro;

avere un’età tra i 18 e i 59 anni;

non avere in famiglia disabili, minori o ultra 60enni.

Gli aventi diritto hanno un rimborso massimo di 350 euro al mese per 12 mesi, non rinnovabili.

Conto corrente: le offerte più vantaggiose di Febbraio 2024

NOME DEL CONTO SPIEGAZIONE 1 Conto Fineco di FinecoBank canone gratuito per il primo anno con apertura entro il 12/04/2024 , poi canone di 3,95 €/mese ma con possibilità di azzerarlo

, poi canone di 3,95 €/mese ma con possibilità di azzerarlo carta di debito a 9,95 €/anno

prelievo gratuito superiore a 99 € dagli ATM in Italia

dagli ATM in Italia ricariche telefoniche senza costi 2 Conto Corrente Arancio di ING canone annuo gratuito . Con la formula “Modulo Zero Vincoli” gratuita per i primi 12 mesi, poi serve l’accredito di stipendio o pensione o entrate di almeno 1.000 €/mese. In alternativa, si pagheranno 2 €/mese

. Con la formula “Modulo Zero Vincoli” gratuita per i primi 12 mesi, poi serve l’accredito di stipendio o pensione o entrate di almeno 1.000 €/mese. In alternativa, si pagheranno 2 €/mese carta di debito Mastercard inclusa

bonifici online SEPA senza commissioni

prelievi di contante gratuiti in Italia e in Europa 3 Conto BPER On Demand di BPER Banca canone annuo gratuito per i primi 3 mesi , poi sempre zero spese con accredito di stipendio e pensione se aperto entro il 30/06/2024

, poi sempre zero spese con accredito di stipendio e pensione se aperto entro il carta di debito PLUS internazionale inclusa

prelievi contanti gratuiti da ATM della banca

bonifico online area SEPA gratuito

Vediamo qui sotto tre offerte di conti correnti online tra le più convenienti di febbraio 2024. Sono tre soluzioni vantaggiose individuate dal comparatore per conti correnti di SOStariffe.it.

Conto Fineco di FinecoBank

Conto Fineco, il conto corrente online di FinecoBank, è a canone zero per 12 mesi (poi 3,95 euro al mese, ma azzerabile con l’accredito di stipendio/pensione oppure rispettando uno degli altri requisiti fissati dalla banca) se lo si apre entro il 12 aprile 2024. Il canone è invece gratuito sempre per gli under 30. Il conto di FinecoBank si caratterizza per:

carta di debito Fineco Card Debit , con canone di 9,95 euro all’anno (la spedizione a domicilio costa 2,25 euro);

, con canone di 9,95 euro all’anno (la spedizione a domicilio costa 2,25 euro); prelievo gratuito per importi superiori a 99 euro dagli ATM in Italia;

pagamenti digitali TAP&GO con smartphone o smartwatch ai POS dei negozi;

bonifico online in area SEPA gratuito;

servizio Fineco Pay da app per scambiare denaro con i propri contatti in tempo reale e senza commissioni;

prelievi smart agli ATM UniCredit senza carta, basta il QR Code nello smartphone;

agli ATM UniCredit senza carta, basta il QR Code nello smartphone; ricariche telefoniche senza costi aggiuntivi;

pagamento tasse F24 senza commissioni;

trasferimento automatico e gratuito di titoli e fondi;

servizio custodia titoli senza costi;

pagamento online di MAV, RAV, bollo auto, utenze, bollettini, tasse e imposte;

possibilità di richiedere la carta di credito Fineco Card Credit Monofunzione, con fido mensile di 1.600 euro e canone annuo di 19,95 euro (incluse le spese di spedizione).

Infine con Conto Fineco, il proprio bilancio familiare è sempre monitorato per mezzo del servizio “MoneyMap”, che categorizza in automatico entrate e uscite e aiuta a risparmiare con un budget personalizzato.

Per conoscere maggiori informazioni dell’offerta di FinecoBank, clicca il link:

SCOPRI CONTO FINECO »

Conto Corrente Arancio di ING

Conto Corrente Arancio del gruppo bancario olandese ING è un conto online a canone gratuito per sempre e con la formula (a scelta, ma più ricca di servizi) “Modulo Zero Vincoli”, il canone annuo è gratuito per i primi 12 mesi. Poi il costo sarà di 2 euro al mese, ma è azzerabile accreditando stipendio o pensione, oppure con entrate mensili di almeno 1.000 euro. La formula “Modulo Zero Vincoli” include anche:

Carta di debito Mastercard ;

; prelievi di contante in Italia e in Europa;

in Italia e in Europa; bonifici SEPA fino a 50.000 euro online e al telefono;

1 modulo di assegni all’anno;

a richiesta la carta di credito Mastercard Gold , con fido di 1.500 euro al mese, canone di 24 euro l’anno ma azzerabile;

, con fido di al mese, canone di ma azzerabile; possibilità di avere la carta prepagata Mastercard, a canone gratuito nella versione virtuale, mentre per il rilascio della versione fisica, il costo è di 10 euro.

I clienti di Conto Corrente Arancio possono, entro l’11 maggio 2024, chiedere l’apertura di “Conto Arancio“, un conto deposito senza vincoli a zero spese, che offre un tasso di rendimento del 3% lordo annuo per 12 mesi.

Per avere una panoramica dell’offerta di Conto Corrente Arancio di ING, vai al link qui sotto:

SCOPRI CONTO CORRENTE ARANCIO »

Conto BPER On Demand di BPER Banca

Conto BPER On Demand di BPER Banca è un conto corrente online a canone gratuito per i primi 3 mesi, poi rimane a zero spese con accredito di stipendio o pensione (anziché 4,90 euro al mese), a patto che l’apertura (più veloce con lo SPID) avvenga entro il 30 giugno 2024. Questo conto è sempre gratuito per gli under 30. Inclusa nel conto, c’è la Carta di debito Plus per fare acquisti online e nel mondo. L’offerta di BPER Banca prevede anche:

prelievi di contanti gratuiti da ATM di BPER Banca;

bonifici online in area SEPA illimitati e gratuiti;

assicurazione “ Servizi SiSalute” per risparmiare fino al 30% su prestazioni mediche;

per risparmiare fino al 30% su prestazioni mediche; assicurazione “ Copertura UnipolSai” sui biglietti eventi acquistati con la carta di debito fino a 600 euro di rimborso;

sui biglietti eventi acquistati con la carta di debito fino a 600 euro di rimborso; consulenza dedicata online e in filiale.

La banca permette la possibilità di gestire il conto da app, con servizio mobile banking, oppure tramite internet, con servizio home banking.

Per avere maggiori dettagli dell’offerta di BPER Banca, clicca il link qui sotto:

SCOPRI IL CONTO BPER ON DEMAND »

Offerte in evidenza Conto Fineco ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Arancio ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA