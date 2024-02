Gli operatori virtuali sono aziende nel settore della telefonia mobile che non dispongono di una rete proprietaria e per questo si appoggiano a quelle di altri gestori. Nonostante ciò mantengono la loro indipendenza quando si tratta di distribuire, promuovere e attivare le SIM. Gli operatori virtuali con Vodafone sono tra i migliori sulla piazza, in quanto possono usufruire di una delle migliori infrastrutture di rete sul territorio (anche se nella maggior parte dei casi solo in modo parziale).

Operatori virtuali con Vodafone: la lista aggiornata a febbraio 2024

Nella lista degli operatori virtuali con Vodafone troviamo marchi più meno conosciuti. Alla prima categoria appartiene sicuramente ho. Mobile, che nasce nel 2017 proprio su iniziativa dell’operatore britannico tramite la sua controllata VEI Srl per contrastare l’arrivo di Iliad in Italia. Altri invece sono operatori con una visibilità più ridotta ma che propongono comunque offerte dall’eccellente rapporto qualità prezzo. Di seguito la lista aggiornata degli operatori virtuali con Vodafone a febbraio:

ho. Mobile

PosteMobile

DIGI Mobil

Daily Telecom Mobile

Lycamobile

1Mobile

Optima Mobile

Noitel Mobile

NT Mobile

Operatori virtuali con Vodafone: le migliori offerte di febbraio 2024

Offerte Minuti, SMS e Giga Costo mensile 1 Super 20 di PosteMobile chiamate a 18 cent e SMS a 18 cent + 20 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 4 €/mese 2 Super Mobile Smart di Optima Italia minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps 4,95 €/mese 3 Smart Reward di 1Mobile minuti illimitati e 40 SMS + 50 GB in 4G + 10 GB dal terzo rinnovo 5 € per un mese, poi 5,99 €/mese 4 ho. 5,99 di ho. Mobile minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 €/mese 5 Super 80 di 1Mobile minuti illimitati e 80 SMS + 80 GB in 4G 5 € per un mese, poi 6,99 €/mese 6 ho. 6,99 di ho. Mobile minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 €/mese 7 ho, 7,99 di ho. Mobile minuti e SMS illimitati + 180 GB in 4G fino a 30 Mbps 7,99 €/mese 8 Top 150 di 1Mobile minuti illimitati e 50 SMS + 150 GB in 4G 5 € per un mese, poi 7,99 €/mese 9 Creami Extra WOW 50×2 minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 8 €/mese 10 Creami Extra WOW 150

minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 8,99 €/mese 11 ho. 9,99 di ho. Mobile minuti e SMS illimitati + 230 GB in 4G fino a 30 Mbps 9,99 €/mese 12 300% Digital chiamate a 18 cent e SMS a 18 cent + 300 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 9,99 €/mese 13 Creami Extra WOW 3000

minuti e SMS illimitati + 300 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 11,99 €/mese

Le offerte degli operatori virtuali con Vodafone sono tante e tutte differenti tra loro. Per confrontarle e avere la certezza di attivare la migliore soluzione in base alle vostre reali esigenze ed abitudini di consumo potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Potrete poi attivarla comodamente con un clic direttamente online tramite l’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Le offerte di Optima Italia

Optima Italia è un operatore di telefonia mobile con offerte senza vincoli. Tra le sue migliori offerte abbiamo:

Super Mobile Smart

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps 1 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 4,95 euro al mese. Non è previsto un contributo per l’attivazione. La SIM costa 9,90 euro, invece di 19,90 euro.

Le offerte di 1Mobile

1Mobile è l’operatore virtuale di proprietà di Carrefour e permette di scegliere tra diverse offerte convenienti:

Smart Reward

minuti illimitati e 40 SMS

50 GB per navigare in 4G + 10 GB dal terzo rinnovo

Il primo mese costa 5 euro, poi si rinnova a 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis con richiesta di portabilità del numero, che viene eseguita gratuitamente da tutti gli operatori entro un massimo di tre giorni lavorativi, da TIM, WindTre, Iliad e tutti gli MVNO o di 5 euro per i clienti di Vodafone.

Super 80

minuti illimitati e 80 SMS

80 GB per navigare in 4G

Il primo mese costa 5 euro, poi si rinnova a 6,99 euro al mese. Non è previsto un contributo per l’attivazione. L’offerta è disponibile solo per richiede la portabilità gratuita da TIM, WindTre, Vodafone, Iliad e tutti gli MVNO.

Top 150

minuti illimitati e 50 SMS

150 GB per navigare in 4G

Il primo mese costa 5 euro, poi si rinnova a 8,99 euro al mese. Non è previsto un contributo per l’attivazione. L’offerta è disponibile solo per richiede la portabilità gratuita da TIM, WindTre, Vodafone, Iliad e tutti gli MVNO.

Le offerte di ho. Mobile

ho. Mobile è un operatore virtuale che fa riferimento direttamente a Vodafone e con l’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati permette di provare le sue offerte per trenta giorni. Se poi non siete soddisfatti, avete la possibilità di chiedere il recesso direttamente online con due clic senza costi aggiuntivi o penali. Otterrete anche il rimborso di tutte le spese sostenute. Tra le sue migliori offerte da attivare a febbraio sono disponibili:

ho. 5,99

minuti e SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 6,4 GB per navigare in roaming in Ue

5 euro di ricarica omaggio acquistandola online con codice #valentinho5 fino al 29/2/24

Il prezzo è di 5,99 euro al mese più una ricarica di 6 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. L’offerta è disponibile solo per richiede la portabilità gratuita da Iliad o alcuni MVNO selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

ho. 6,99 per nuovi numeri

minuti e SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 7,4 GB per navigare in roaming in Ue

5 euro di ricarica omaggio acquistandola online con codice #valentinho5 fino al 29/2/24

Il prezzo è di 6,99 euro al mese più una ricarica di 7 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. L’offerta è disponibile solo per attiva una SIM con un nuovo numero.

ho. 7,99

minuti e SMS illimitati

180 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 8,5 GB per navigare in roaming in Ue

5 euro di ricarica omaggio acquistandola online con codice #valentinho5 fino al 29/2/24

Il prezzo è di 7,99 euro al mese più una ricarica di 8 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. L’offerta è disponibile solo per richiede la portabilità gratuita da Iliad o alcuni MVNO selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

ho. 9,99

minuti e SMS illimitati

230 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 10,6 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese più una ricarica di 10 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. L’offerta è disponibile solo per richiede la portabilità gratuita da Iliad o alcuni MVNO selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite per tutte le offerte. Se volete aumentare la velocità di navigazione fino a 60 Mbps in download potete attivare l’opzione ho. Il Turbo a 1,49 euro al mese. La stessa funzione è inclusa in ho+ insieme ad altri vantaggi come sconti e promozioni a 1,99 euro al mese.

Le offerte di PosteMobile

PosteMobile è tra gli operatori virtuali con Vodafone che per un certo periodo si è appoggiato alla rete di WindTre. A febbraio potete attivare:

Super 20

chiamate a 18 cent al minuto

SMS a 18 cent

20 GB in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps 4,24 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 4 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro con spedizione gratuita più 10 euro per una prima ricarica.

Creami Extra WOW 50×2

minuti e SMS illimitati

100 GB in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps 8,46 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 8 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro con spedizione gratuita più 10 euro per una prima ricarica.

Creami Extra WOW 150

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps 9,51 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 8,99 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro con spedizione gratuita più 10 euro per una prima ricarica.

300% Digital

chiamate a 18 cent al minuto

SMS a 18 cent

300 GB in 4G + fino a 300 Mbps

+ fino a 300 Mbps 10,57 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro con spedizione gratuita più 10 euro per una prima ricarica. Se poi si consumano meno di 100 GB durante il mese, l’operatore vi regala 20 credit per acquistare minuti e SMS aggiuntivi.

Creami Extra WOW 300

minuti e SMS illimitati

300 GB in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps 12,68 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 11,99 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro con spedizione gratuita più 15 euro per una prima ricarica.

