Offerte Vodafone nuovi clienti: le migliori promo di Novembre 2022

Scopri le offerte Vodafone nuovi clienti per la telefonia mobile e la rete fissa. Per gli utenti convergenti ci sono poi ulteriori vantaggi

Vodafone è un punto di riferimento nel mercato delle telecomunicazioni sia per quanto riguarda il mobile che per la connessione Internet di casa. Le offerte Vodafone nuovi clienti permettono di navigare alla massima velocità e in sicurezza. Il gestore poi consente di gestire facilmente il proprio piano, ad esempio monitorando consumi e credito residuo, tramite l’app gratuita My Vodafone e con Vodafone Happy si hanno tantissimi vantaggi ogni settimana come Giga aggiuntivi, sconti su prodotti e servizi e il tour Vasco Live in prevendita il 23-24 novembre.

Offerte Vodafone nuovi clienti per la telefonia mobile di novembre 2022

Offerte Vodafone per il mobile Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Vodafone Silver illimitati 150 GB con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 7,99 euro 2 Vodafone Silver (prezzo bloccato 24 mesi) illimitati 200 GB con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 9,99 euro 3 RED Max Under 25 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro con Smart Pay 4 RED Max Under 16 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro o 6,99 euro per i già clienti fisso con Smart Pay 5 Family + (solo già clienti fisso) illimitati illimitati in 5G 9,99 euro con Smart Pay 6 RED Pro illimitati 50 GB in 5G 14,99 euro con Smart Pay 7 RED Max illimitati 100 GB in 5G 19,99 euro con Smart Pay 8 Infinito illimitati (+1000 minuti Extra Ue e 1 GB in roaming + 200 minuti) illimitati in 5G fino a 10 Mbps 24,99 euro con Smart Pay 9 Infinito Black Edition illimitati (+1000 minuti Extra Ue e 5 GB in roaming + 500 minuti) illimitati in 5G alla massima velocità 39,99 euro con Smart Pay

Esistono offerte Vodafone nuovi clienti per la telefonia mobile un po’ per tutti i gusti. Alcune tariffe si possono attivare solo online per chi richiede la portabilità del numero da specifici operatori. Con Vodafone è possibile mantenere il proprio numero gratuitamente. Il trasferimento del contatto avviene entro un massimo 3 di giorni lavorativi.

1. Vodafone Silver con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 100 GB) a 5 euro per un mese, poi 7,99 euro al mese. SIM e attivazione sono gratuite. L’offerta è disponibile per chi arriva da Iliad, Fastweb Mobile, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali e Lycamobile con portabilità

2. Vodafone Silver (prezzo bloccato per 24 mesi) con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 150 GB) a 5 euro per un mese, poi 9,99 euro al mese. SIM e attivazione sono gratuite. L’offerta è disponibile per chi arriva da Iliad, Fastweb Mobile, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali e Lycamobile con portabilità

Per attivare direttamente online una delle offerte sopracitate basta cliccare sul seguente link. Nella pagina che comparirà dovrete selezionare il vostro attuale operatore. Fatto questo visualizzare la scheda con le informazioni dettagliate sulle tariffe a voi dedicate.

Confronta le offerte Vodafone Silver »

Con Smart Pay si attiva l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito. Questo sistema permette di avere più Giga inclusi per le offerte Vodafone Silver e di dimenticarsi per sempre delle ricariche manuali. Inoltre, anche per le altre tariffe dell’operatore avrete uno sconto sul prezzo mensile, 5G Priority Pass a garanzia di una connessione stabile e veloce anche nei luoghi affollati e quando il traffico è particolarmente elevato e accesso gratuito al Vodafone Club. Il programma riservato ai clienti del gestore ogni mese include 10 GB aggiuntivi, navigazione 5G (se non già inclusa), sconti e promozioni sui prodotti e servizi di marchi come Pulsee, Everli, YOOX, Q8, Carrefour.it, Amazon.it e Booking.com.

Per chi arriva da qualsiasi operatore o vuole attivare una SIM con nuovo numero sono disponibili ulteriori promozioni. Tutte includono la navigazione 5G sulla Giga Network 5G, che permette di navigare a una velocità fino a cinque volte superiore al 4G con una latenza minima. Quest’ultima caratteristica permette una comunicazione praticamente istantanea per utilizzare senza problemi servizi come il gaming online o lo streaming in alta qualità.

3. Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. L’offerta è riservata a chi è già cliente di Vodafone per la rete fissa e include 4 mesi di NOW TV Cinema ed Entertainment

4. RED Pro con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 14,99 euro al mese con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro

5. RED Max con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 19,99 euro al mese con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro

6. RED Max Under 16 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. Per chi è già cliente di Vodafone per la rete fissa il prezzo è di 6,99 euro al mese. Nell’offerta, disponibile solo in negozio, è inclusa anche Rete Sicura. Attivazione a 6,99 euro

7. RED Max Under 25 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. Nell’offerta sono anche inclusi 3 mesi di NOW TV Entertainment o 20 euro di credito per PlayStation Store. Attivazione a 6,99 euro

8. Infinito con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps (1000 minuti extra Ue + 100 minuti e 1 GB in roaming extra Ue) a 24,99 euro al mese con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro

9. Infinito Black Edition con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità (1000 minuti extra Ue + 500 minuti e 5 GB in roaming extra Ue) a 39,99 euro al mese con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro

Confronta le offerte di Vodafone »

Rete Sicura è la piattaforma di protezione che blocca oltre 500 milioni di attacchi hacker sui dispositivi connessi. Il servizio riduce sensibilmente il rischio di furto dell’identità digitale, frodi informatiche e clonazione della carta di credito. Il Parental Control permette di bloccare i siti non adatti ai minori, bloccare la navigazione in alcuni momenti specifici della giornata per dare spazio allo studio o impostare l’ora della buonanotte.

Con le offerte Infinito potete accedere a Vodafone Club+, che rispetto al programma base aggiunge 6 mesi di Infinity+ per vedere 104 partite di Champions League oltre a film, serie TV e altri contenuti anche in 4K oltre a sconti per acquistare dispositivi tech nei Vodafone Store.

A tutte le offerte Vodafone nuovi clienti si può associare l’acquisto a rate di un telefono. Le offerte smartphone incluso prevedono un vincolo di 24 mesi e il pagamento di un acconto a seconda del modello e taglio di memoria. La consegna è gratuita e avviene tramite corriere in pochi giorni lavorativi. In caso di recesso anticipato o passaggio ad altro operatore prima dei 24 mesi di dovranno corrispondere le rate residue in un’unica soluzione o continuando con la rateizzazione. Entro 14 giorni dalla consegna, se non siete soddisfatti dell’acquisto, potrete inoltre esercitare il diritto di ripensamento e restituire il telefono a Vodafone insieme a tutti gli accessori contenuti nella confezione.

Offerte Vodafone nuovi clienti per la rete fissa di novembre 2022

Offerte Vodafone per la linea fissa Navigazione Chiamate Costo mensile 1 Internet Unlimited illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 27,90 euro o 22,90 euro per i già clienti mobile 2 Casa Wireless + 5G illimitata fino a 300 Mbps in FWA 5G illimitate 27,90 euro 3 Internet Unlimited V-Max illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 32,90 euro 4 Family Plan illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 34,90 euro 5 Family Plan V-Max illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 39,40 euro 6 Family Plan Netflix Edition illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 44,90 euro

Le offerte Vodafone nuovi clienti per la rete fissa permettono invece di accedere a diverse tipologie di connessione a seconda della copertura. Con le offerte fibra ottica si può navigare sulla rete FTTH (Fiber to the Home) con integrata la tecnologia GPON o in alternativa su quella fibra misto rame – FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download. Nel caso non siate raggiunti dalla fibra ottica si può invece attivare l’offerta FWA (Fixed Wireless Access) – fibra misto radio. Con SOStariffe.it potete verificare la copertura gratuitamente.

1. Internet Unlimited con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps sulla rete FTTH, chiamate illimitate da fisso con acquisto online, attivazione (5 euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi 6 con Wi-Fi Optimizer inclusi a 27,90 euro al mese. Da notare, invece, che chi è già cliente di Vodafone per la telefonia mobile può avere Internet Unlimited senza chiamate incluse a 22,90 euro al mese con attivazione (5 euro al mese per 24 mesi) inclusa nel canone.

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited »

2. Internet Unlimited V-Max con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps sulla rete FTTH, chiamate illimitate da fisso con acquisto online, attivazione (5 euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi 6 con Wi-Fi Optimizer inclusi a 32,90 euro al mese senza vincoli. La copertura è garantita da un tecnico dell’operatore, che in caso di segnale non omogeneo vi fornirà un Super Wi-Fi Extender per potenziare il segnale in ogni angolo della casa. Con Rete Sicura Family invece avrete protezione per tutti i dispositivi connessi. Il backup 4G invece permette di navigare anche quando la rete fissa non è disponibile. È previsto un contributo una tantum di 9,99 euro

3. Casa Wireless + 5G con navigazione illimitata fino a 300 Mbps in download sulla rete FWA 5G, chiamate illimitate da fisso, modem Wi-Fi e antenna esterna FWA a 27,90 euro al mese o 24,90 euro al mese per i già clienti mobile di Vodafone. Attivazione a 96 euro o 4 euro al mese per 24 mesi. La spedizione è gratuita

4. Family Plan con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps su rete FTTH, chiamate illimitate da fisso con acquisto online, attivazione (5 euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi 6 con Wi-Fi Optimizer inclusi a 34,90 euro al mese senza vincoli. La tariffa prevede anche 4 mesi di Pass Cinema ed Entertainment di NOW TV (poi 14,99 euro al mese) fino al 30/11/22 e una SIM mobile con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G

Attiva Family Plan di Vodafone »

5. Family Plan V-Max con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps su rete FTTH, chiamate illimitate da fisso con acquisto online, attivazione (5 euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi 6 con Wi-Fi Optimizer inclusi a 39,90 euro al mese senza vincoli. La tariffa prevede anche 4 mesi di Pass Cinema ed Entertainment di NOW TV (poi 14,99 euro al mese) fino al 30/11/22, un Super Wi-Fi 6 Extender, Rete Sicura Family e una SIM mobile con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G. È previsto un contributo una tantum di 9,99 euro

6. Family Plan Netflix Edition con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps su rete FTTH, chiamate illimitate da fisso con acquisto online, attivazione (5 euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi 6 con Wi-Fi Optimizer inclusi a 44,90 euro al mese senza vincoli. La tariffa prevede anche 4 mesi di Pass Cinema ed Entertainment di NOW TV (poi 14,99 euro al mese) fino al 30/11/22 e un piano standard Netflix con visione in HD su due dispositivi in contemporanea. Si può passare a un piano Premium per seguire contenuti in Ultra HD su quattro terminali nello stesso momento aggiungendo 4 euro al mese. La Vodafone TV è inclusa su richiesta