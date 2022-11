Offerte TIM Mobile Novembre 2022: le migliori promozioni del mese

Scegliere le offerte TIM mobile consente di disporre di un piano conveniente e accesso a una delle migliori reti di telefonia mobile in Italia. TIM si impegna a proteggere gli utenti da tutte le possibili minacce online ma soprattutto propone grandi vantaggi ai clienti di altri gestori o chi ha già attivato una delle sue tariffe per la linea fissa.

Le offerte TIM mobile di novembre 2022

Offerte TIM per il mobile Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile 1 TIM Wonder Five illimitati 50 GB in 4G primo mese gratuito, poi 7,99 euro 2 TIM Wonder Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro 3 TIM Young (solo Under 25) illimitati 50 GB in 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro 4 TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro 5 TIM 5G Power Top illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (50 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 19,99 euro 6 TIM 5G Power Unlimited illimitati illimitati in 5G primo mese gratuito, poi 39,99 euro

Le offerte TIM mobile si adattano a soddisfare le esigenze di qualsiasi categoria di utente. Tra le più conveniente ne abbiamo in particolare due che si possono attivare solo online e sono disponibili solo per richiede la portabilità del numero da alcuni operatori selezionati. Il trasferimento del contatto viene eseguito gratuitamente da TIM entro un massimo di 3 giorni lavorativi. Le due tariffe in questione sono:

1. TIM Wonder Five con minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G a 7,99 euro al mese. L’offerta è riservata a chi arriva da alcuni operatori virtuali selezionati come Fastweb Mobile, PosteMobile e Coop Voce

TIM Wonder Five »

2. TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese. L’offerta è riservata a chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati

TIM Wonder Six »

Per chi arriva da qualsiasi operatore o vuole acquistare una SIM con un nuovo numero è possibile scegliere tra un listino ancora più ampio di offerte. Le migliori includono la navigazione sul Vero 5G. La rete dell’operatore oggi raggiunge tutte le principali città italiane con una velocità fino a cinque volte superiore rispetto a quella prevista dal 4G. La latenza minima permette una comunicazione istantanea per giocare online e guardare contenuti in streaming in alta qualità. Tra le offerte più interessanti in questa categoria troviamo:

3. TIM Young con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload a 9,99 euro al mese. La promozione può essere attivata solo dagli Under 25 e include traffico illimitato per l’ascolto di musica su TIMMUSIC. E’ poi possibile personalizzarla ulteriormente con le opzioni:

Raddoppio dei Giga (fino a 100 GB) a 99 cent al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro al mese

TIMGAMES per giocare online senza consumare traffico dati a 5 euro al mese

TIM One Number per avere lo stesso numero su smartphone o smartwatch a 99 cent al mese

Attiva TIM Young »

4. TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G con navigazione prioritaria sulla rete dell’operatore fino a 2 Gbps in download e fino a 150 Mbps in upload a 14,99 euro al mese. Nella tariffa sono poi inclusi 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese) e la protezione di TIM Safe Web Plus per tutti i dispositivi connessi alla rete. In Europa si possono utilizzare tutti i minuti inclusi e 13 GB in roaming.

Attiva TIM 5G Power Smart »

5. TIM 5G Power Top con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G con navigazione prioritaria sulla rete dell’operatore fino a 2 Gbps in download e fino a 150 Mbps in upload a 19,99 euro al mese. Nella tariffa sono inclusi 100 GB su Google One per 3 mesi, TIM Safe Web Plus, assistenza dedicata da parte di un team di esperti chiamando il servizio clienti 119. Se non soddisfatti del supporto ricevuto potete richiedere un bonus di 2 euro sul credito residuo in fattura per chi è anche cliente di TIM per il fisso. In Europa si possono utilizzare tutti i minuti inclusi e 17 GB in roaming.

6. TIM 5G Power Unlimited con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con navigazione prioritaria sulla rete dell’operatore fino a 2 Gbps in download e fino a 150 Mbps in upload a 39,99 euro al mese. Nella tariffa sono inclusi 100 GB su Google One per 3 mesi, TIM Safe Web Plus, assistenza dedicata al 119 con servizio soddisfatti e garantiti e TIM One Number. In Europa si possono utilizzare tutti i minuti inclusi e 33 GB in roaming. Nei Paesi extra Ue si hanno invece 250 minuti, 250 SMS e 3 GB per navigare.

I nuovi clienti che acquistano online le offerte TIM Young, TIM 5G Power Smart e TIM 5G Power Top hanno primo mese e attivazione in regalo dall’operatore. La SIM invece costa sempre 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Chi invece attiva le offerte TIM mobile ma è già cliente dell’operatore per la rete fissa può avere Giga illimitati ogni mese sul cellulare con TIM Unica. La promozione è gratuita e si estende fino a 6 SIM, anche se non intestate al titolare della connessione casa. Il traffico illimitato resta valido fino a quando si mantiene attiva la linea fissa mentre il pagamento avviene con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

Con TIM Unica potete avere anche TIMVISION con Disney+ per 3 mesi (poi 9,99 euro), sconti sui migliori smartphone con vincolo di 30 mesi per la parte mobile, una seconda SIM con le offerte TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese e 10 badge extra su TIM Collection per vincere con TIM Party un volo a Las Vegas o Los Angeles.

A tutte le offerte TIM mobile è poi possibile abbinare l’acquisto a rate di uno smartphone. Le offerte telefono incluso prevedono un vincolo di permanenza minimo di 30 mesi, nessun anticipo e consegna gratuita con corriere entro pochi giorni lavorativi. È possibile pagare con addebito su carta di credito (no debito o prepagate) e finanziamento TIMFin (TAEG 0,00%). I clienti fisso possono anche scegliere di addebitare le rate in bolletta. Per il Black Friday è possibile acquistare due smartphone come Samsung Galaxy Z Flip4, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy S22, Motorola edge30 NEO e Xiaomi 12T Pro pagandone solo uno.

In caso di recesso anticipato o passaggio ad altro operatore prima dei 30 mesi si dovranno corrispondere le rate residue in un’unica soluzione o continuando con la rateizzazione. Entro 14 giorni dalla consegna del dispositivo potete invece esercitare il diritto di ripensamento e restituire il telefono all’operatore senza costi aggiuntivi.

Le offerte TIM mobile per i già clienti fisso di novembre 2022

Offerte TIM mobile per chi ha la rete fissa Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile 1 TIM Giga Power Famiglia non inclusi 5 GB in 5G (illimitati con TIM Unica) 5,99 euro 2 TIM 5G Power Famiglia illimitati 5 GB in 5G (illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 9,99 euro

Tra le offerte TIM mobile troviamo anche delle proposte ad hoc per chi ha già la rete fissa con l’operatore. Acquistandole si può attivare gratuitamente TIM Unica e avere Giga illimitati ogni mese sul telefono. Le due tariffe disponibili a novembre sono:

1. TIM Giga Power Famiglia con 5 GB in 5G che diventano illimitati con TIM Unica a 5,99 euro al mese. Con questa promozione potete acquistare nei negozi TIM un modem Wi-Fi portatile a partire da 29,99 euro o una TIM Cam a 3 euro. Attivazione a 5 euro

2. TIM 5G Power Famiglia con minuti e SMS illimitati e 5 GB in 5G che diventano illimitati con TIM Unica a 9,99 euro al mese. Primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che attivano l’offerta online.

Attiva TIM 5G Power Famiglia »

Offerte TIM mobile solo dati di novembre 2022

Offerte solo dati di TIM Gigabyte Costo mensile 1 TIM Giga Power 50 100 GB in 4G per 3 mesi primo mese gratuito, poi 9,99 euro 2 TIM Giga Power 100 200 GB in 5G per 3 mesi primo mese gratuito, poi 14,99 euro 3 Internet 100GB 100 GB in 4G 49,99 euro, poi 49 euro ogni 6 mesi 4 TIM Giga Power 500 (solo under 25) 500 GB in 5G per un anno 99,99 euro per 12 mesi 5 Internet 200GB 200 GB in 4G 99,99 euro, poi 99 euro ogni 12 mesi

Le offerte TIM mobile solo dati invece ben si adattano per sostituire la rete fissa. Basta abbinare la SIM a un modem Wi-Fi portatile o chiavetta Internet:

1. TIM Giga Power 50 con 100 GB in 4G per 3 mesi (poi 50 GB) a 9,99 euro al mese. Primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che attivano l’offerta online.

2. TIM Giga Power 100 con 200 GB in 4G per 3 mesi (poi 100 GB) a 14,99 euro al mese. Primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che attivano l’offerta online..

3. Internet 100GB con 100 GB in 4G per 6 mesi senza vincoli di soglia mensili a 49,99 euro. L’offerta include il servizio TIM MultiSIM per condividere la connessione con due dispositivi contemporaneamente. Non è prevista attivazione

4. TIM Giga Power 500 con 500 GB per 1 anno senza vincoli di soglia mensili a 99,99 euro. L’offerta è riservata agli Under 25. Non è prevista attivazione.

5. Internet 200GB con 200 GB in 4G per 1 anno senza vincoli di soglia mensili a 99,99 euro. L’offerta include il servizio TIM MultiSIM per condividere la connessione con due dispositivi contemporaneamente. Non è prevista attivazione

Con tutte le offerte potete acquistare nei negozi TIM un modem Wi-Fi portatile a partire da 29,99 euro o una TIM Cam a 3 euro.