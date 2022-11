Conti correnti gratuiti: le promozioni di Novembre 2022

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA My Genius Green ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

I risparmiatori sono alla continua ricerca di conti corrente che taglino costi fissi di gestione e commissioni. E in testa alla speciale classifica della convenienza ci sono i conti correnti online che di solito sono a zero spese e, proprio per questo motivo, sono i più apprezzati da chi è a caccia di offerte che siano economiche e permettano di abbattere le spese bancarie.

Un aiuto per trovare il conto 100% digitale più vantaggioso arriva dal comparatore per conti correnti di SOStariffe.it, disponibile anche tramite l’app di SOStariffe it (in versione Android e iOS), che ha messo a confronto le proposte più convenienti di novembre 2022.

Conti correnti zero spese: le offerte di Novembre 2022

CONTO CORRENTE E BANCA SERVIZI OFFERTI 1 Conto Corrente Arancio di ING canone annuale gratuito con “Modulo Zero Vincoli”, con accredito di stipendio, pensione o entrate di almeno 1.000 euro al mese. In alternativa il canone è di 2 euro

rendimento del 2,50% lordo con vincolo di 12 mesi

prelievi di contante in Italia e in Europa inclusi

carta di debito (circuito MasterCard) gratuita 2 My Genius Green di UniCredit canone annuale gratuito per sempre

carta di debito (fisica e digitale) inclusa

bonifico ordinario gratuito

giroconti online gratuiti 3 Conto BBVA canone annuo gratuito per sempre

codice IBAN italiano

carta di debito (fisica e digitale) inclusa

bonifico ordinario e istantaneo senza commissioni

rendimento del 2% per 12 mesi con deposito senza vincoli

Qui di seguito, ecco quali sono in dettaglio i vantaggi di ciascuna delle 3 offerte selezionate dal tool online e gratuito di SOStariffe.it che ha individuato i 3 conti correnti online in cima alla graduatoria della convenienza a novembre 2022.

Conto Corrente Arancio di ING

Tra i prodotti bancari più economici di novembre 2022 c’è il Conto Corrente Arancio della banca ING. Si tratta di un conto online che si apre (gratuitamente) tramite Internet con firma digitale e si può gestirlo con l’home banking e con l’App (con accesso con impronta digitale).

Grazie alla formula conveniente “Modulo Zero Vincoli” (attivabile e disattivabile in qualsiasi momento), Conto Corrente Arancio è a zero spese (esclusa l’imposta di bollo) con l’accredito di stipendio/pensione o entrate di almeno 1.000 euro al mese, in alternativa il canone è di 2 euro al mese. Vantaggiosa è anche la possibilità di avere un rendimento del 2,50% lordo con un vincolo della durata di un anno. Si può beneficiare di questa opzione:

aprendo il Conto Corrente Arancio entro il 31 dicembre 2022 e attivandolo entro il 17 gennaio 2023;

aprendo il Conto Corrente Arancio entro il e attivandolo entro il 17 gennaio 2023; vincolando per 12 mesi le proprie somme entro il 17 gennaio 2023;

vincolando per 12 mesi le proprie somme entro accreditando stipendio o pensione.

L’offerta di Conto Corrente Arancio include anche:

carta di debito Mastercard gratuita per pagamenti con Apple Pay e Google Pay;

per pagamenti con Apple Pay e Google Pay; prelievo di contante in Italia e in Europa senza commissioni;

bonifici SEPA fino a 50.000 euro online o al telefono;

un modulo gratuito di assegni all’anno;

pagamenti di MAV, F24, RAV senza costi.

I clienti di Conto Corrente Arancio possono anche richiedere la carta di credito Mastercard Gold. Attivandola entro il 31 dicembre 2022, il canone della carta sarà gratuito per un anno. Al termine dei primi 12 mesi, il canone mensile sarà zero euro, in tutti i mesi in cui si spenderanno almeno 500 euro o con un piano Pagoflex attivo, in alternativa si pagheranno 2 euro al mese. Questa carta di credito offre collegamenti ad Apple Pay e Google Pay per pagamenti online. Infine, va ricordato che, con il servizio Pagoflex è possibile pagare a “piccoli passi” in 3, 6, 9 oppure 12 mesi i propri acquisti superiori a 200 euro se effettuati con la carta di credito abbinata al conto corrente.

Per conoscere ulteriori dettagli dell’offerta di Conto Corrente Arancio, clicca sul link di seguito:

Conto My Genius Green di UniCredit

La proposta di UniCredit, con il conto corrente online My Genius Green, è tra le più vantaggiose per coloro che sono alla ricerca di un conto corrente online conveniente. Infatti, si tratta di un conto a canone zero per sempre. Inoltre, è un prodotto bancario 100% paperless: comunicazioni solamente in formato elettronico e assenza di carnet di assegni. In sostanza, si rivolge a coloro che hanno a cuore la salvaguardia del Pianeta.

Altre sue caratteristiche sono:

carta di debito internazionale MyOne (circuito Visa/MasterCard) inclusa e disponibile sia nella versione fisica (in materiale ecosostenibile) che in versione digitale con collegamento ai principali wallet digitali per pagamenti online sicuri;

internazionale MyOne (circuito Visa/MasterCard) inclusa e disponibile sia nella versione fisica (in materiale ecosostenibile) che in versione digitale con collegamento ai principali wallet digitali per pagamenti online sicuri; bonifici ordinari SEPA a zero commissioni;

SEPA a zero commissioni; giroconti online gratuiti;

servizio Banca Multicanale incluso per la gestione del conto per mezzo di Internet, App e telefono.

Aprire questo conto di UniCredit è facile e veloce, considerato che la procedura è completamente online. Servono solo:

un documento di identità o SPID;

una webcam o una fotocamera;

un cellulare con numero italiano e un indirizzo e-mail.

C’è però da osservare che questa offerta di My Genius Green è riservata a chi è residente in Italia e non sia già titolare di alcun altro prodotto/servizio di banca UniCredit.

Per avere maggiori informazioni sull’offerta di UniCredit, clicca al link qui sotto:

Conto BBVA

Oltre che conveniente perché a zero spese per sempre, è vantaggioso anche perché offre un conto deposito senza vincoli con rendimento garantito del 2% per 12 mesi: ecco due delle numerose opportunità messe sul piatto da BBVA con il suo conto corrente online proposto ai risparmiatori italiani.

Per beneficiare del “Deposito flessibile” occorre aprire il conto in BBVA oppure esserne già titolare. Il deposito è disponibile per un importo minimo di 500 euro e fino a un massimo di 50.000 euro e sarà liquidato alla fine del contratto. In caso di svincolo anticipato delle somme prima della fine dei 12 mesi, non sono previsti costi di cancellazione: i clienti saranno remunerati con l’1% applicabile al periodo temporale in cui il deposito è stato attivo.

Con IBAN italiano, il conto della banca multinazionale spagnola si caratterizza per:

una carta di debito (fisica e virtuale) senza costi inclusa con collegamenti a Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay;

(fisica e virtuale) senza costi inclusa con collegamenti a Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay; prelievi gratis in area euro per importi pari o superiori a 100 euro;

servizi di daily banking a zero euro e 100% online;

domiciliazione bancaria delle utenze gratuita;

ricarica del proprio conto corrente BBVA senza costi;

bonifici ordinari (fino a 6.000 euro) e bonifici istantanei (fino a 1.000 euro) SEPA senza commissioni.

BBVA offre anche una serie di promozioni per un totale di 180 euro:

Gran Cashback 10% di BBVA permette di recuperare fino a 50 euro il primo mese;

permette di recuperare fino a 50 euro il primo mese; Cashback 1% di BBVA per ricevere fino a 30 euro nei successivi 12 mesi;

per ricevere fino a 30 euro nei successivi 12 mesi; Passaparola per ricevere un bonus fino a 100 euro invitando fino a un massimo di 5 amici in BBVA (20 euro ciascuno). Anche la persona invitata riceverà un omaggio di 20 euro.

Infine, BBVA mette a disposizione dei suoi clienti anche alcuni servizi pay per-use:

anticipo dello stipendio sul conto, quando e quanto si vuole a partire da solo 0,25 euro. Si può richiederlo da 3 a 15 giorni in anticipo sulla data dell’accredito dello stipendio;

sul conto, quando e quanto si vuole a partire da solo 0,25 euro. Si può richiederlo da 3 a 15 giorni in anticipo sulla data dell’accredito dello stipendio; Pay&Plan per pagare i propri acquisti in comode rate. È conveniente poiché si possono pagare in 3, 5 o 10 rate mensili a partire da 0,50 euro. È possibile rateizzare gli acquisti fatti durante gli ultimi 3 mesi e gestire il proprio budget come si vuole. Si può cancellare la rateizzazione quando si vuole senza costi né commissioni;

per pagare i propri acquisti in comode rate. È conveniente poiché si possono pagare in 3, 5 o 10 rate mensili a partire da 0,50 euro. È possibile rateizzare gli acquisti fatti durante gli ultimi 3 mesi e gestire il proprio budget come si vuole. Si può cancellare la rateizzazione quando si vuole senza costi né commissioni; Prestito Immediato per richiedere un prestito personale a prezzi competitivi e 100% online, senza burocrazia;

per richiedere un prestito personale a prezzi competitivi e 100% online, senza burocrazia; dall’App BBVA o dal sito web si possono pagare bollette, tributi, multe, abbonamenti non domiciliati ed effettuare ricariche telefoniche con PagoPa, Cbill e F24 semplificato con una commissione di 1,50 euro.

Per saperne di più dell’offerta di BBVA, segui il link qui di seguito:

