Offerte TIM con giga illimitati per cellulare: le promozioni di Aprile 2021

Scopri le offerte TIM giga illimitati per guardare film e serie TV in streaming sul telefono. Con Tim Unica tutta la famiglia ha traffico dati senza limiti

TIM è stato tra i primi operatori di telefonia mobile a lanciare delle offerte con Gigabyte illimitati. Il boom di piattaforme di streaming come Netflix per film e serie TV e Spotify per la musica ha spinto gli utenti a cercare tariffe che gli consentano di non doversi preoccupare di quanta banda consumano. L’operatore ha quindi deciso di assecondare questa nuova esigenza da parte dei suoi clienti. Ecco tutti i dettagli sulle offerte TIM giga illimitati.

Offerte TIM giga illimitati: le tariffe Advance con 5G incluso

Le uniche offerte TIM giga illimitati sono quelle che appartengono alla famiglia Advance. Queste tariffe includono anche la navigazione 5G. L’opzione dedicata può comunque essere associata anche ad altre promozioni al costo di 10 euro al mese. TIM offre copertura per questa tecnologia sul 90% del territorio di Milano e consente di navigare alla massima velocità in alcune aree delle città di Roma, Torino, Firenze, Napoli, Ferrara, Bologna, Genova, Sanremo, Brescia, Monza oltre a località turistiche come Cortina d’Ampezzo, Livigno e Selva di Val Gardena. L’obiettivo dell’operatore è ampliare la copertura a tutto il territorio nazionale entro il 2025.

Advance 5G Unlimited

Minuti e SMS illimitati (250 minuti e 250 SMS in roaming in Ue, USA e Canada + 250 minuti verso Svizzera e Monaco)

Gigabyte illimitati alla velocità di 2 Gigabit al secondo in 5G (20 GB in roaming in Ue e 3 GB verso verso Svizzera, Monaco, USA e Canada)

Video in HD e ultra HD

Priorità di Rete (Giga First Class)

Lo Sai

Chiama ora

TIMGAMES incluso per 3 mesi

TIMMUSIC incluso

La tariffa ha un costo di 39,99 euro al mese e non prevede attivazione. L’addebito automatico può avvenire su carta di credito (Visa, Mastercard o Amex) e prepagate o su conto corrente bancario e postale. All’offerta è possibile aggiungere in ogni momento uno smartphone opzionale. Per il pagamento a rate bisogna essere clienti TIM anche per la linea fissa. In caso di recesso l’utente sarà tenuto a corrispondere le rate residue in un’unica soluzione.

TIMGAMES è l’app che offre accesso a un catalogo di titoli in streaming tra cui MotoGPTM20, Farming Simulator 19, Trine 4 The Nighmare Prince. Per giocare su telefono è necessario un gamepad.

Nel piano è inoltre incluso il servizio Giga di Scorta che, in assenza di un’altra opzione dati, permette di continuare a navigare una volta esauriti i Gigabyte fino a 1 GB al prezzo di 1,90 euro ogni 200 MB per un importo massimo di 9,50 euro. L’utente riceverà un SMS quando il traffico sta per esaurirsi.

Attiva Tim Advance 5G Unlimited »

Offerte TIM giga illimitati con TIM Unica

I clienti TIM possono avere Gigabyte illimitati su smartphone se hanno già attivato o sottoscrivono contestualmente un’offerta Internet casa e un piano mobile. A queste condizioni è infatti possibile attivare TIM Unica e ottenere così gratuitamente ogni mese traffico dati senza limiti per i telefoni di tutta la famiglia (massimo 6 SIM in totale) e anche 3 mesi di Disney+. Il pagamento di tutte le linee, mobili e fisse, avviene per una maggiore comodità con domiciliazione in bolletta grazie a Tim Ricarica Automatica.

Non solo, i clienti TIM per il fisso e il mobile possono acquistare uno smartphone a rate, anche senza anticipo. In questo caso è previsto un vincolo di durata di 30 mesi.

TIM a seconda della copertura disponibile (potete verificarla qui gratuitamente tramite l’apposito strumento di SOStariffe.it) permette di accedere a diverse tecnologia. L’offerta fibra ottica con FTTH (Fiber to the Home) consente di navigare da fisso fino a 1 Gigabit al secondo in download in oltre 140 Comuni. In alternativa è disponibile la tecnologia FTTC/FTTE con VDSL in centrale fino a 200 Mbps in download.

Dove non arriva la fibra ottica, invece, si può accedere alla rete FWA (Fixed Wireless Access), che grazie all’integrazione con il 4G permette di navigare fino a 40 o 100 Mbps in dowload, o ADSL fino a 20 Mbps in dowload.

Annunci Google

L’offerta Internet casa di riferimento di TIM è la seguente:

Tim Super Fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Mbps in upload con FTTH

Chiamate illimitate (incluse per 48 mesi, poi 5 euro al mese ma il prezzo totale dell’offerta non cambia)

Modem TIM HUB+ incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

TIMVISION incluso

Wi-Fi certificato + Safe Web plus inclusi per 1 anno (poi 6 euro al mese)

Google Nest Mini in regalo fino al 23/4/21 con attivazione online

La tariffa di TIM ha un costo di 29,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi per i nuovi clienti entro il 30/4/21. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro.

Con il Wi-Fi certificato un tecnico TIM si recherà a domicilio per ottimizzare la copertura del segnale in ogni ambiente della casa. Alla fine dell’installazione vi rilascerà un certificato digitale che attesta la copertura ottimale per la visione di contenuti Full HD. Safe Web Plus è la piattaforma che protegge tutti i dispositivi connessi alla rete dalle principali minacce del web e con il Parental Control offre maggiore sicurezza per i minori.

Google Nest Mini è l’altoparlante smart che grazie al comando vocale “Hey Google” permette di ascoltare musica, ricevere aggiornamenti sulle notizie, effettuare e ricevere telefonate o impostare un timer, sveglia e promemoria.

All’offerta è possibile aggiungere il noleggio del TIMVISION Box al costo di 3 euro al mese. Il decoder è necessario per accedere ai contenuti di TIMVISION nel caso in cui l’apposita app non sia compatibile con la smart TV. Il software è disponibile per Smart TV Samsung (modelli del 2014 e successivi), Smart TV LG con sistema operativo WEBOS, Smart TV Hisense e Smart TV Android.

Il pacchetto Mondo Intrattenimento permette di avere Disney+, TIMVISION Plus e un piano standard di Netflix al prezzo di 14 euro al mese. Il TIMVISION Box è incluso fino al mantenimento dell’offerta, poi 3 euro al mese se non disattivato.

Attiva Tim Super Fibra »

In alternativa è disponibile un’offerta convergente fisso-mobile che consente in automatico di accedere a TIM Unica:

Tim Super Fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Mbps in upload con FTTH

Chiamate illimitate (incluse per 48 mesi, poi 5 euro al mese ma il prezzo totale dell’offerta non cambia)

Modem TIM HUB+ incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

SIM mobile con minuti e SMS illimitati e 20 GB (di cui 6 GB in roaming in Ue) che diventano illimitati con TIM Unica

La tariffa ha un costo di 39,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi per i nuovi clienti entro il 30/4/21. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro.

Nel piano mobile è incluso il servizio Giga di Scorta, che consente di continuare a navigare una volta esaurito il traffico dati a 1,90 euro ogni 200 MB fino a un massimo di 1 GB.