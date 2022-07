Offerte smartphone incluso: le tariffe migliori di Luglio 2022

Scopri le migliori offerte smartphone incluso di luglio per acquistare un telefono a rate al giusto prezzo. Ecco prezzi e modelli tra cui scegliere per i vari gestori

Le offerte smartphone incluso sono particolari tariffe di telefonia mobile che consentono di associare al bundle di minuti, SMS e Gigabyte le rate necessarie per acquistare un cellulare. Gli operatori permettono di scegliere tra i migliori modelli in circolazione ma richiedono una permanenza minima che di solito va da 24 a 48 mesi. A volte potrebbe essere richiesto anche di versare un acconto. Il cliente ha comunque delle tutele. Se non soddisfatti del vostro acquisto potete infatti esercitare il vostro diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla consegna dello smartphone.

Le offerte smartphone incluso di Iliad

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Giga 120 illimitati 120 GB anche in 5G 9,99 euro

Iliad permette di attivare le sue offerte smartphone incluso a chi è suo cliente da almeno 3 mesi e ha attivato l’addebito automatico su carta di credito o debito con 3D Secure direttamente dall’Area Personale. La consegna è gratuita. Solitamente Iliad non prevede vincoli ma in questo caso è richiesta una permanenza minima di 30 mesi. In ogni caso le offerte hanno il prezzo fisso per sempre, nessun costo nascosto né limitazioni alla velocità di navigazione. E’ possibile corrispondere le rate in un’unica soluzione quando si vuole senza penali.

Le offerte Iliad smartphone incluso sono a disposizione di chi ha acquistato una SIM dell’operatore low cost da almeno 3 mesi e ha attivato l’addebito automatico su carta di pagamento (credito o debito) con 3DSecure.

La migliore tariffa a cui abbinare l’acquisto a rate di uno smartphone è Giga 120 con minuti e SMS illimitati e 120 GB in 4G/4G+ o 5G fino a 855 Mbps in download a 9,99 euro al mese per sempre. La SIM costa 9,99 euro mentre attivazione e consegna sono gratuite. Acquistando questa offerta si ottiene anche uno sconto di 8 euro al mese per la linea fissa di Iliad. La promozione permette di avere navigazione illimitata fino a 5 Gbps in download (suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet), chiamate da fisso, attivazione e modem IliadBox. Il prezzo è di 15,99 euro al mese.

Con le offerte smartphone incluso di Iliad è possibile scegliere tra:

iPhone 13 da 128 GB in 30 rate da 25 euro al mese + 179 euro

iPhone 13 da 256 GB in 30 rate da 25 euro al mese + 179 euro

iPhone 13 da 512 GB in 30 rate da 32 euro al mese + 319 euro

iPhone 13 Pro Max da 128 GB in 30 rate da 32 euro al mese + 319 euro

iPhone 13 Pro da 128 GB in 30 rate da 30 euro al mese + 279 euro

iPhone 13 Mini da 128 GB in 30 rate da 22 euro al mese + 169 euro

iPhone 13 Mini da 256 GB in 30 rate da 25 euro al mese + 199 euro

iPhone 12 da 64 GB in 30 rate da 21 euro al mese + 189 euro

iPhone 12 da 128 GB in 30 rate da 22 euro al mese + 219 euro

iPhone 12 Mini da 64 GB in 30 rate da 18 euro al mese + 159 euro

iPhone 11 da 64 GB in 30 rate da 16 euro al mese + 119 euro

iPhone SE da 64 GB in 30 rate da 13 euro al mese + 99 euro

Le offerte smartphone incluso di Vodafone

Offerte Minuti e SMS Giga Costo mensile Special 100 Digital Edition illimitati 100 GB in 4G 5 euro il primo mese, poi 9,99 euro con Smart Pay Special 50 Digital Edition illimitati 100 GB in 4G con Smart Pay 5 euro il primo mese, poi 7,99 euro con Smart Pay Infinito illimitati (200 minuti in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (1 GB in roaming extra Ue – velocità fino a 10 Mbps in 5G) 24,99 euro con Smart Pay (altrimenti 36,99 euro)

Vodafone come gli altri operatori permette di abbinare un telefono a rate a qualsiasi delle sue tariffe. Se si sceglie di pagare con Smart Pay, ovvero l’addebito su conto corrente o carta di credito, si ottiene uno sconto sul costo del piano e accesso gratuito ai vantaggi, sconti e promozioni di Vodafone Club. Per le offerte smartphone incluso la consegna è gratuita ed è previsto un vincolo di permanenza di 24 mesi oltre al pagamento di un anticipo. Chi arriva da alcuni specifici operatori con portabilità del numero (che Vodafone esegue gratuitamente) può attivare:

Special 100 Digital Edition con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 5 euro per il primo mese con Smart Pay, poi 9,99 euro al mese con prezzo fisso 24 mesi. Attivazione a 1 cent

con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a con Smart Pay, poi 9,99 euro al mese con prezzo fisso 24 mesi. Attivazione a 1 cent Special 50 Digital Edition con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G a 5 euro per il primo mese con Smart Pay, poi 7,99 euro al mese. Attivazione a 1 cent

Entrambe le offerte sono riservate a chi passa a Vodafone da Iliad e altri operatori virtuali.

Se invece arrivata da qualsiasi operatore anche senza portabilità si può avere Infinito con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps in download a 24,99 euro al mese con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro.

Con le offerte smartphone incluso di Vodafone è possibile scegliere tra:

Apple

iPhone 13 da 128 GB – a partire da 28,99 euro al mese per 24 rate + 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 da 256 GB – a partire da 33,99 euro al mese per 24 rate + 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 da 512 GB – a partire da 42,99 euro al mese per 24 rate + 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 128 GB – a partire da 39,99 euro al mese per 24 rate + 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 256 GB – a partire da 41,99 euro al mese per 24 rate + 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 512 GB – a partire da 50,99 euro al mese per 24 rate + 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 128 GB – a partire da 42,99 euro al mese per 24 rate + 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 256 GB – a partire da 45,99 euro al mese per 24 rate + 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 512 GB – a partire da 54,99 euro al mese per 24 rate + 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Mini da 128 GB – a partire da 25,99 euro al mese per 24 rate + 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 Mini da 256 GB – a partire da 30,99 euro al mese per 24 rate + 69,99 euro di anticipo

Samsung

Samsung Galaxy S22 5G – a partire da 16,99 euro al mese per 24 rate + 49,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S22+ 5G – a partire da 27,99 euro al mese per 24 rate + 69,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G – a partire da 31,99 euro al mese per 24 rate + 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy Z Fold3 5G – a partire da 52,99 euro al mese per 24 rate + 199,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy Z Flip3 5G – a partire da 22,99 euro al mese per 24 rate + 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S21 5G – a partire da 19,99 euro al mese per 24 rate

Samsung Galaxy S21+ 5G – a partire da 27,99 euro al mese per 24 rate + 69,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G – a partire da 36,99 euro al mese per 24 rate + 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A03s – a partire da 1,99 euro al mese per 24 rate + 9,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S21 FE 5G – a partire da 7,99 euro al mese per 24 rate + 49,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy Note20 5G – a partire da 29,99 euro al mese per 24 rate + 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A52s 5G – a partire da 6,99 euro al mese per 24 rate + 9,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A22 5G – a partire da 4,99 euro al mese per 24 rate + 9,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A32 5G – a partire da 4,99 euro al mese per 24 rate + 9,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A33 5G – a partire da 9,99 euro al mese per 24 rate + 29,99 euro di anticipo

Honor

Honor 50 – a partire da 7,99 euro al mese per 24 rate + 49,99 euro di anticipo

Honor Magic4 Pro 5G – a partire da 27,99 euro al mese per 24 rate + 99,99 euro di anticipo

Honor Magic4 Lite 5G – a partire da 6,99 euro al mese per 24 rate + 29,99 euro di anticipo

Xiaomi

Xiaomi 12 5G – a partire da 20,99 euro al mese per 24 rate + 99,99 euro di anticipo

Xiaomi 12 Pro 5G – a partire da 30,99 euro al mese per 24 rate + 99,99 euro di anticipo

Xiaomi Redmi Note 11 – a partire da 3,99 euro al mese per 24 rate + 9,99 euro di anticipo

Xiaomi 11T – a partire da 10,99 euro al mese per 24 rate + 49,99 euro di anticipo

Xiaomi 11T Pro – a partire da 13,99 euro al mese per 24 rate + 49,99 euro di anticipo

Xiaomi 11 Lite 5G NE – a partire da 9,99 euro al mese per 24 rate + 9,99 euro di anticipo

Xiaomi Redmi 9T – a partire da 1,99 euro al mese per 24 rate + 9,99 euro di anticipo

Xiaomi Redmi Note 10 Pro – a partire da 6,99 euro al mese per 24 rate + 9,99 euro di anticipo

Xiaomi Redmi Note 10S – a partire da 2,99 euro al mese per 24 rate + 9,99 euro di anticipo

OPPO

OPPO Find X5 5G – a partire da 23,99 euro al mese per 24 rate + 99,99 euro di anticipo

OPPO Find X5 Lite 5G – a partire da 10,99 euro al mese per 24 rate + 29,99 euro di anticipo

OPPO Find X5 Pro 5G – a partire da 32,99 euro al mese per 24 rate + 99,99 euro di anticipo

OPPO A54s 5G – a partire da 1,99 euro al mese per 24 rate + 9,99 euro di anticipo

OPPO A94 5G – a partire da 6,99 euro al mese per 24 rate + 9,99 euro di anticipo

OPPO Reno6 5G – a partire da 10,99 euro al mese per 24 rate + 9,99 euro di anticipo

OPPO Reno6 Pro 5G – a partire da 19,99 euro al mese per 24 rate + 49,99 euro di anticipo

OPPO A16s – a partire da 1,99 euro al mese per 24 rate + 9,99 euro di anticipo

OPPO A54 5G – a partire da 2,99 euro al mese per 24 rate + 9,99 euro di anticipo

Le offerte smartphone incluso di TIM

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Prezzo TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro TIM Wonder Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Wonder Five illimitati 70 GB in 4G primo mese gratuit0, poi 7,99 euro TIM Young 5G (solo under 25)

illimitati 50 GB in 5G e Giga illimitati per alcune app primo mese gratuito, poi 9,99 euro

TIM consente di scegliere tra differenti offerte smartphone incluso. Per chi arriva da alcuni operatori selezionati e decide di richiedere la portabilità del numero (procedura che il gestore esegue gratuitamente) sono disponibili:

TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G a 9,99 euro al mese. La tariffa è riservata a chi arriva da Iliad, PosteMobile e altri operatori virtuali.

TIM Wonder Five con minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G a 7,99 euro al mese. La tariffa è riservata a chi arriva da PosteMobile, Fastweb Mobile, CoopVoce e altri operatori virtuali.

Se invece acquistate una nuova SIM o arrivate da qualsiasi operatore anche senza portabilità potete accedere ad altre due tariffe con navigazione 5G inclusa:

TIM Power 5G Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download con navigazione prioritaria, 100 GB di memoria su Google One per 3 mesi e TIM Safe Web Plus a 14,99 euro al mese.

TIM Young 5G con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G (illimitati per chat, musica, social network e meeting per 3 mesi) e TIMVISION a 9,99 euro al mese. La tariffa è riservata agli under 25 e permette di aggiungere: raddoppio dei Giga a 99 cent, 100 GB di memoria su Google One per 3 mesi a 1,99 euro, TIM Games a 5 euro e TIM One Number a 99 cent.

Per i nuovi clienti che sottoscrivono online le offerte smartphone incluso di TIM il primo mese e attivazione sono gratuiti. La SIM costa invece 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Se siete già clienti dell’operatore per la rete fissa potete attivare gratuitamente anche TIM Unica per avere ogni mese Giga illimitati per gi smartphone di tutta la famiglia (massimo 6 linee anche se non intestate al titolare della rete fissa) oltre a TIMVISION con Disney+ per 3 mesi e una giocata extra al giorno per vincere premi e regali su TIM Party. Il pagamento avviene con domiciliazione in fattura tramite TIM Ricarica Automatica.

Le offerte smartphone incluso di TIM prevedono un vincolo di durata di 30 mesi e nessun anticipo. La consegna è gratuita. Grazie alla Promo Estate chi richiede un finanziamento con TIMFin (TAEG 0,00% salvo approvazione) entro la fine del mese inizierà a pagare le rate da settembre. La promozione è riservata a chi è cliente dell’operatore da almeno 6 mesi con addebito su carta di credito o 12 mesi per la domiciliazione in bolletta. Le offerte WOW invece prevedono garanzia di 24 mesi e pagamento sicuro. La consegna del telefono è gratuita.

Con le offerte smartphone incluso di TIM è possibile scegliere tra:

Apple

iPhone 13 Pro Max – 41 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM (PROMO ESTATE)

iPhone 13 Pro – 38 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM (PROMO ESTATE)

iPhone 13 – 28 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM (PROMO ESTATE)

iPhone SE – 17 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

iPhone 13 Mini – 25 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile (PROMO ESTATE)

iPhone 12 Mini – 23 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM

Samsung

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G – 41 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM (PROMO ESTATE)

Samsung Galaxy S22 5G – 25 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM (PROMO ESTATE)

Samsung Galaxy A52s 5G (offerta WOW) – 12 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy A53 5G – 12 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile (PROMO ESTATE)

Samsung Galaxy Z Flip3 5G – 23 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM (PROMO ESTATE)

Samsung Galaxy S22+ 5G – 34 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM (PROMO ESTATE)

Samsung Galaxy A52 (offerta WOW) – 8 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy A22 5G – 5 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile (PROMO ESTATE)

Samsung Galaxy Z Fold3 5G – 40 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy S21+ 5G – 37 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy A13 – 3 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy A33 5G – 10 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile (PROMO ESTATE)

Samsung Galaxy Z Flip3 5G + Watch4 Classic – 28 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy Z Fold3 5G + Watch4 Classic – 45 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile (PROMO ESTATE)

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G + Watch4 Classic – 46 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile (PROMO ESTATE)

Samsung Galaxy S22 5G + Watch4 Classic – 30 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile (PROMO ESTATE)

Xiaomi

Xiaomi Redmi 10 2022 – 6 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi Redmi Note 11 – 6 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi 11 Lite 5G NE – 10 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM

Xiaomi Redmi 10C – 5 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi Redmi 9AT – 3 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G – 9 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile (PROMO ESTATE)

Xiaomi 12 5G – 22 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile. (PROMO ESTATE)

Xiaomi 12 Pro 5G – 34 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile. (PROMO ESTATE)

Xiaomi Redmi Note 10 5G – 5 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

OPPO

OPPO Find X5 Lite 5G – 16 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile (PROMO ESTATE)

OPPO Find X5 Pro 5G – 40 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile (PROMO ESTATE)

OPPO Find X5 5G – 32 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile (PROMO ESTATE)

OPPO Reno6 5G – 12 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM

OPPO A16s – 4 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM

OPPO Reno 6 Pro 5G – 22 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM

OPPO A94 5G – 10 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Huawei

Huawei Nova 9 – 12 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Huawei Nova 9 SE – 5 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Honor

HONOR 50 5G – 7 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

HONOR Magic4 Lite 5G – 10 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile. (PROMO ESTATE)

VIVO

VIVO Y72 5G – 7 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

VIVO V21 5G (esclusiva TIM) – 8 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

VIVO Y76 5G – 10 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile. (PROMO ESTATE)

VIVO Y01 (esclusiva TIM) – 4 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

VIVO V23 5G – 18 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile. (PROMO ESTATE)

TCL

TCL 20R 5G – 4 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

TCL 30 SE – 4 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

TCL 306 – 3 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Realme

Realme C31 – 3 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Motorola

Motorola moto g62 5G – 9 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile. (PROMO ESTATE)

Motorola Edge30 – 18 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Le offerte smartphone incluso di WindTre

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Smart Pack Protect 200 5G con Easy Pay minuti illimitati

200 SMS 200 GB in 5G 16,99 euro Smart Pack Protect Unlimited 5G con Easy Pay minuti illimitati

200 SMS illimitati 24,99 euro Smart Pack Protect 5G Galaxy S22 Edition

minuti illimitati

200 SMS 200 GB in 5G 14,99 euro

WindTre è l’unico operatore a prevedere offerte smartphone incluso che oltre a differenziarsi dalle altre tariffe nel suo listino per caratteristiche e prezzo prevedono anche un’assicurazione contro il furto con Europ Assistance. Non solo, il gestore permette di scegliere se vincolarsi a lui per 24 o 30 mesi e non chiede il pagamento di un anticipo. Le tariffe si possono anche attivare online al costo di 4,99 euro ma il telefono si ritira solo in uno dei negozi autorizzati. Easy Pay è il sistema di pagamento con addebito automatico su conto corrente o carta di credito che permette di avere il doppio dei Giga inclusi rispetto alle offerte su credito residuo. Per il piano mobile l’attivazione di 49,99 euro si può pagare in 24 rate da 1,80 euro al mese più 6,99 euro una tantum. La SIM costa sempre 10 euro.

Con Smart Pack Protect Unlimited 5G con Easy Pay è possibile scegliere tra:

iPhone 13 Pro 5G da 128 GB a 32,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi o 40,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Samsung Z Flip3 da 128 GB a 20,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi o 26 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Redmi Note 11 da 128 GB incluso con vincolo di 24 mesi

Con Smart Pack Protect 200 5G con Easy Pay è possibile scegliere tra:

OPPO Find X5 a 29 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 22,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Samsung Galaxy A33 a 1,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Vivo V23 5G a 8,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

iPhone 13 da 128 GB a 32 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 25,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Con Smart Pack Protect 5G Galaxy S22 Edition è possibile scegliere tra:

Samsung Galaxy S22 5G da 128 GB a 19 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 14,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Samsung Galaxy S22+ 5G da 128 GB a 33 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 25,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Samsung Galaxy S22 Ultra da 128 GB a 36 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 28,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

