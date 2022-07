Vodafone TV: come funziona il servizio di Vodafone legato all’intrattenimento, che rientra tra le offerte combinate Internet + TV disponibili oggi? Scopriamolo insieme, analizzando quali sono le migliori offerte che è possibile sottoscrivere nel mese di luglio 2022, quanto costano e quali vantaggi includono.

Vodafone TV con NOW TV Sport e DAZN: offerte e programmazione di luglio 2022

Offerte in evidenza PosteMobile Casa Web 19,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Internet Unlimited 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Vodafone TV è la streaming TV di Vodafone con la quale è possibile attivare offerte da associare alla promozione Internet casa in fibra ottica, con la quale è oggi possibile navigare fino a 2,5 Giga in download.

Vediamo di seguito quali sono le migliori offerte che si possono attivare nel mese di luglio 2022, le quali possono essere sottoscritte sia dai nuovi clienti che non hanno ancora la fibra Vodafone, sia dai già clienti, in aggiunta all’offerta che hanno già all’attivo.

Per conoscere fin da subito quali siano i servizi inclusi nella fibra ottica Vodafone, si consiglia di cliccare sul link presente qui sotto.

Confronta le offerte Internet casa di Vodafone»

Offerte Vodafone TV con fibra

NOME OFFERTA VODAFONE TV COSTO E SERVIZI Vodafone TV Intrattenimento e NOW Entertainment 32,90 euro per il primo mese, poi 39,90 euro al mese Internet Unlimited di Vodafone

NOW Entertainment Vodafone TV Sport Plus e NOW Sport 39,90 euro al mese, con sconto di 3 euro sulla rete fissa già inclusa Internet Unlimited di Vodafone

NOW Sport Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento e NOW Sport e Entertainment 47,90 euro al mese, con sconto di 5 euro sulla rete fissa già inclusa Internet Unlimited di Vodafone

NOW Sport e Entertainment

Per tutte e tre le offerte elencate in tabella, si dovrà sostenere un costo di attivazione pari a 9,99 euro una tantum, non ci saranno vincoli di durata e si riceverà il modem di ultima generazione associato alla promozione Internet casa di Vodafone direttamente presso il proprio domicilio, a costo zero.

Al momento non è presente una promozione Vodafone TV con DAZN incluso, ma non è detto che nei prossimi mesi non ci saranno delle novità in merito a una possibile rivalutazione degli accordi commerciali di DAZN con altri provider.

Vediamo di seguito di analizzare le offerte citate più nel dettaglio.

Vodafone TV Intrattenimento e NOW Entertainment

La promozione mette insieme la fibra ottica di Vodafone con un pacchetto legato all’intrattenimento, nel quale sono inclusi:

Internet fino a 2,5 Giga in download;

chiamate da numero fisso, verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il modem con Wi-Fi Optimizer;

un catalogo di film e programmi per tutta la famiglia;

le serie TV e gli show di Sky in HD, che comprendono produzioni Sky Original, documentari su scienza, storia, arte e tanti altri programmi per bambini e ragazzi.

Attiva la fibra ottica di Vodafone + Vodafone TV »

Vodafone TV Sport Plus e NOW Sport

Questa offerta è dedicata a tutti gli appassionati di calcio, che potranno vedere su NOW Sport anche altre tipologie di contenuti sportivi. Ricordiamo che il TV Box 4K che si riceverà per vedere i contenuti di Vodafone TV è compatibile con il nuovo standard DVB T2, quindi non sarà necessario comprare un nuovo televisore o decoder integrativo.

La promozione Sport Plus e NOW TV comprende, al costo di 39,90 euro al mese:

Internet fino a 2,5 Giga in download;

chiamate da numero fisso, verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il modem con Wi-Fi Optimizer;

un catalogo di film e programmi per tutta la famiglia;

il pacchetto NOW Sport, che comprende il calcio e lo sport di Sky (a questo proposito, ricordiamo che su Sky si possono vedere soltanto 3 delle 10 partite settimanali della serie A, le quali sono invece tutte disponibili su DAZN).

Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento e NOW Sport e Entertainment

La promozione prevede un costo di 47,90 euro al mese per i nuovi clienti, con 5 euro di sconto già incluso nell’offerta Internet casa, e include:

Internet fino a 2,5 Giga in download;

chiamate da numero fisso, verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il modem con Wi-Fi Optimizer;

un catalogo di film e programmi per tutta la famiglia;

NOW Sport e Entertainment, che comprende le serie TV e gli show di Sky in HD, con le sue produzioni Sky Original, documentari su scienza, storia, arte e tanti altri programmi per bambini e ragazzi, ai quali si aggiunge il calcio e tutto lo sport di Sky.

Vodafone TV senza fibra ottica

NOME OFFERTA VODAFONE TV COSTO MENSILE Vodafone TV Intrattenimento e NOW Entertainment 5 euro per il primo mese, poi 12 euro al mese Vodafone TV Sport Plus e NOW Sport 15 euro al mese e 3 euro al mese di sconto sulla rete fissa per i già clienti Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento e NOW Sport e Entertainment 25 euro al mese e 5 euro al mese di sconto sulla rete fissa per i già clienti

Le tre offerte Vodafone TV sono riservate ai già clienti Vodafone, quindi a chi ha già sottoscritto una promozione in fibra ottica con Vodafone. Il TV Box permette di vedere i propri contenuti preferiti in un unico posto, garantendo un’esperienza di visione ottimale, anche in 4k.

Annunci Google

Lo si potrà utilizzare anche per accedere a:

Netflix;

Prime Video;

NOW;

YouTube;

YouTube Kids;

CHILI;

Facebook Watch;

i canali del digitale terrestre e tanti altri contenuti, anche su app mobile, quindi sullo smartphone o sul proprio tablet.

Aggiungi uno dei pacchetti Vodafone TV alla tua offerta in fibra ottica»

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Vodafone TV: disdetta e problemi

In merito alla durata e alle condizioni di recesso delle offerte Vodafone TV e NOW, è prevista una durata di 24 mesi con rinnovo a tempo indeterminato e possibilità di recedere in qualsiasi momento.

Per i recessi che avverranno prima dei 12 mesi, se non si restituirà il TV Box incluso nelle offerte Vodafone TV, sarà addebitato un importo di 120 euro, commisurato al valore del bene.

Per i recessi che avverranno tra il 13° e il 24° mese, invece, nel caso di mancata restituzione del TV Box, sarà addebitato un importo di 60 euro, commisurato al valore del bene. Dalla comunicazione del recesso, si avranno a propria disposizione 30 giorni di tempo per restituire il TV Box.

Per farlo, sarà possibile:

prenotare il ritiro a domicilio con il corriere DHL; recarsi presso la sede DHL più vicina alla propria abitazione.

Nell’ipotesi in cui si dovessero avere problemi con le offerte Vodafone TV e NOW via Vodafone TV, sarà possibile richiedere supporto:

al link voda.it/vtvsupporto;

chiamando il Servizio Clienti Vodafone TV allo 02 84594650.

Si potranno poi presentare reclami formali scrivendo a casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO).

Vodafone TV Netflix: esiste?

Una delle offerte combinate messe a disposizione da Vodafone permette di aggiungere all’offerta Internet casa di base un abbonamento standard a Netflix (quello che permette di vedere i contenuti in contemporanea su due dispositivi diversi).

Si tratta della promozione Family Plan Netflix Edition, la quale ha un costo di 44,90 euro al mese, e comprende:

Internet fino a 2,5 Giga in download;

chiamate da numero fisso, verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il modem con Wi-Fi Optimizer;

un abbonamento standard a Netflix;

una SIM di tipo 5G, che comprende minuti, messaggi e Giga senza limiti, alla massima velocità.

Attiva la promozione Vodafone con Netflix incluso»

Ricordiamo, infine, che la promozione in fibra ottica di tipo FTTH di Vodafone, ovvero Internet Unlimited, la quale ha un costo fisso di 24,90 euro al mese, prevede uno sconto speciale per i già clienti mobile Vodafone. Questi ultimi potranno sottoscrivere un abbonamento Internet casa in fibra ottica al costo di 22,90 euro al mese.

Attiva Internet Unlimited per già clienti mobile»

« notizia precedente Passa a TIM da Postemobile: le offerte di Luglio 2022