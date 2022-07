I migliori conti zero spese a Luglio 2022

Costi fissi di gestione e commissioni addio. I conti correnti a zero spese danno il benvenuto al risparmio. Su SOStariffe.it le soluzioni più vantaggiose a cui affidarsi per aprire un conto online a Luglio 2022 .

Sono convenienti: non prevedono né costi fissi di gestione né commissioni sulle operazioni più comuni, come prelievi agli sportelli o bonifici. Sono digitali: il denaro è a portata di click grazie all’home banking e alle app installate su smartphone o tablet. Sono protetti: grazie al sistema di autenticazione a due fattori, la gestione del proprio patrimonio finanziario può avvenire in sicurezza. Ecco le tre carte vincenti che fanno dei conti correnti a zero spese una delle soluzioni più amate dai risparmiatori intenzionati ad aprire un nuovo conto corrente.

Per trovare il miglior conto a zero spese, che solitamente coincide con un conto corrente online, è bene effettuare un confronto delle soluzioni proposte dalle banche (sia quelle tradizionali sia quelle 100% digitali) attraverso il comparatore di SOStariffe.it. Questo strumento, online e gratuito, consente ai risparmiatori di scovare i conti correnti più vantaggiosi, aiutandoli nell’obiettivo di azzerare il più possibile le spese pur conservando il maggior numero di servizi bancari possibili.

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, abbiamo stilato una classifica dei conti a zero spese più convenienti a Luglio 2022, con una panoramica dei punti di forza e benefit che li caratterizzano.

Conti correnti online: le top soluzioni di Luglio 2022

CONTO E BANCA DETTAGLI DELL’OFFERTA Conto BBVA canone annuale gratuito a tempo indeterminato

bonifici e bonifici istantanei senza commissioni

carta di debito inclusa

20% di Gran Cashback BBVA fino a 100 euro sugli acquisti (fino a 500 euro) per il primo mese

prelievi gratuito per importi pari o maggiori a 100 euro in area Euro Conto Smart di illimity Bank canone annuale a zero spese per sempre

a zero spese per sempre carta di debito internazionale gratuita

bonifici ordinari senza costi aggiunti

conto deposito incluso con tassi di interessi fino al 2.75%, con linee svincolabili e non Conto Widiba Start di Banca Widiba conto online, zero spese per il primo anno,

per il primo anno, dal secondo anno canone di 3 euro al mese ma con possibilità di azzerarlo

bonifici online senza commissioni

senza commissioni carta debito gratuita (prelievo senza commissioni in per importi superiori a 100 euro)

PEC e firma digitale gratuite

Di seguito le soluzioni più convenienti per aprire un conto a zero spese a Luglio 2022. La classifica dei “campioni” del risparmio è stata stilata sulla base delle simulazioni effettuate con il comparatore di SOStariffe.it.

Conto BBVA

Gratis per sempre e senza commissioni: il conto corrente online “firmato” BBVA si conferma un magnete della convenienza a Luglio 2022. Non solo. La soluzione proposta dalla banca multinazionale spagnola conquista i risparmiatori grazie a speciali promozioni estive, che si traducono in una serie di vantaggi per i nuovi clienti che apriranno un conto entro il 30 settembre 2022.

Prima di analizzare le caratteristiche del conto online BBVA, ecco i benefit di cui i nuovi clienti potranno beneficiare:

Gran Cashback 20% BBVA per ottenere il 20% di rimborso sugli acquisti effettuati con carta di debito BBVA (fino a 500 euro) nel primo mese dall’attivazione del servizio (si potranno guadagnare fino a 100 euro direttamente sul conto);

per ottenere il 20% di rimborso sugli acquisti effettuati con carta di debito BBVA (fino a 500 euro) nel primo mese dall’attivazione del servizio (si potranno guadagnare fino a direttamente sul conto); Cashback 1% BBVA , per ottenere un rimborso dell’1% sugli acquisti nell’arco di un anno, fino a un massimo di 250 euro di acquisti al mese;

, per ottenere un rimborso dell’1% sugli acquisti nell’arco di un anno, fino a un massimo di 250 euro di acquisti al mese; promozione Passaparola: un regalo di 20 euro per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA (da 1 a 5 persone), con un guadagno fino a un massimo di 100 euro.

Di seguito una panoramica dell’offerta BBVA:

codice IBAN italiano ;

; accredito dello stipendio;

prelievo gratuito da qualsiasi sportello ATM (in Italia e in tutti i Paesi della zona Euro) se pari o superiore a 100 euro;

bonifico ordinario gratuito fino a un massimo di 6.000 euro d’importo;

bonifico istantaneo gratuito fino a un limite massimo di 1.000 euro d’importo;

carta di debito fisica o digitale inclusa;

fisica o digitale inclusa; servizio “ Pay&Plan ”, che assicura la possibilità di rateizzare le proprie spese con il pagamento di un tasso di interesse;

”, che assicura la possibilità di rateizzare le proprie spese con il pagamento di un tasso di interesse; possibilità di ottenere un anticipo dello stipendio con accredito immediato sul conto.

Clicca al link di seguito per ulteriori dettagli sull’offerta di BBVA:

Conto illimity

Anche il Conto Smart di illimity Bank è un alleato dei risparmiatori a Luglio 2022. Il gruppo bancario fondato da Corrado Passera propone infatti un conto corrente, online e a zero spese, che assicura ai nuovi clienti un conto deposito gratuito (con linee di credito svincolabili e non) a tassi di interesse fino al 2,75%. Per poter beneficiare di tale agevolazione, il conto dovrà essere aperto entro il 29 Settembre.

Tra le funzionalità del Conto Smart spiccano:

carta di debito internazionale gratuita;

bonifico ordinario senza commissioni;

pagamento in App di ricariche telefoniche, bollettini postali, MAV/RAV e F24;

possibilità di versamento di contanti sul proprio conto nei supermercati convenzionati;

progetti di spesa per accantonare piccole somme di denaro con un rendimento annuale dello 0,5% sulle somme accumulate;

illimity connect per avere sotto controllo tutti i propri conti correnti (anche in altre banche), avere una vista aggregata del proprio patrimonio e operare su tutti i conti dall’app illimity.

Clicca al link di seguito per ulteriori dettagli sull’offerta di illimity:

Conto Banca Widiba

Si laurea “ambasciatore” del risparmio anche il conto proposto da Widiba, la banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi. Widiba Start è un conto a canone zero per i primi 12 mesi per i nuovi clienti (promozione attivabile entro il 31 Agosto). Dal secondo anno, invece, è previsto un canone mensile di 3 euro che può essere ridotto (o azzerato) scegliendo opzioni personalizzabili:

3 euro in meno se non si hanno ancora 30 anni;

se non si hanno ancora 30 anni; 1 euro in meno con l’accredito dello stipendio (o pensione);

con l’accredito dello stipendio (o pensione); 1 euro in meno se il patrimonio complessivo è di almeno 25.000 euro;

se il patrimonio complessivo è di almeno 25.000 euro; 2 euro in meno se si hanno 10.000 euro investiti in risparmio gestito. Per esempio: fondi, Sicav (Società d’investimento a capitale variabile), polizze;

se si hanno 10.000 euro investiti in risparmio gestito. Per esempio: fondi, Sicav (Società d’investimento a capitale variabile), polizze; 1 euro in meno se si hanno 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (per esempio: obbligazioni, azioni, ETF, ETC).

Il conto di Banca Widiba, che si apre velocemente (il tempo medio calcolato è di appena 5 minuti) grazie al riconoscimento via SPID o webcam, include anche:

carta di debito gratuita;

bonifici ordinari online SEPA a costo zero;

bonifico istantaneo 1.50 euro;

estratto conto digitale gratuito;

password vocale per accedere al conto direttamente dall’App;

per accedere al conto direttamente dall’App; prelievi di contante pari o superiori ai 100 euro gratuiti in tutte le banche in Italia;

PEC e la firma digitale valide fino a quando si è clienti della banca;

collegamento per pagamenti coni wallet di Google Pay, Apple Pay e Bancomat Pay.

Il conto Widiba Start, che è 100% paperless, prevede anche il servizio di portabilità WidiExpress, ovvero la possibilità di trasferire dal vecchio conto tutte le operazioni collegate (stipendio, utenze, bonifici e molto altro) semplicemente compilando un modulo online.

Clicca al link di seguito per ulteriori dettagli sull’offerta di Banca Widiba:

