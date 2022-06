Offerte smartphone incluso: le tariffe migliori di Giugno 2022

Le offerte smartphone incluso consentono di abbinare a un piano di telefonia mobile le rate necessarie ad acquistare un cellulare. In questo modo è possibile dilazionare nel tempo la spesa e spesso pagare una cifra inferiore rispetto a quella che si affronterebbe nei negozi di elettronica. Queste tariffe prevedono tutte un vincolo di permanenza minimo e in alcuni casi anche il pagamento di un anticipo. In caso di passaggio ad altro operatore o recesso si dovranno corrispondere le rate residue in un’unica soluzione o con la stessa forma di rateizzazione. In ogni caso, se non siete soddisfatti del vostro acquisto potete esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla ricezione dell’ordine.

Offerte smartphone incluso di Vodafone

Offerte Minuti e SMS Giga Costo mensile Special 100 Digital Edition illimitati 100 GB in 4G 5 euro il primo mese, poi 9,99 euro con Smart Pay Special 50 Digital Edition illimitati 100 GB in 4G con Smart Pay 5 euro il primo mese, poi 7,99 euro con Smart Pay Infinito illimitati (200 minuti in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (1 GB in roaming extra Ue – velocità fino a 10 Mbps in 5G) 24,99 euro con Smart Pay (altrimenti 36,99 euro) Infinito Black Edition illimitati (500 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (5 GB in roaming extra Ue – velocità fino a 1 Gbps in 5G) 39,99 euro con Smart Pay (altrimenti 59,99 euro)

Vodafone propone un’ampia scelta di modelli tra cui scegliere e altrettante tariffe. Alcune di essere richiedono la portabilità del numero di telefono e sono disponibili solo per chi arriva da specifici operatori. Scegliendo Smart Pay, ovvero l’addebito su conto corrente o carta di credito non solo ci si dimentica delle ricariche mensile ma si ottiene un costo mensile ridotto e iscrizione gratuita ai vantaggi, sconti e promozioni di Vodafone Club. Per chi arriva da Iliad e altri operatori virtuali sono disponibili:

1. Special 100 Digital Edition

Minuti e SMS illimitati

100 GB in 4G

Vodafone Club

Attivazione a 1 cent

L’offerta costa 5 euro il primo mese, poi 9,99 euro al mese con prezzo bloccato 24 mesi.

2. Special 50 Digital Edition

Minuti e SMS illimitati

50 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 50 GB)

Attivazione a 1 cent

L’offerta costa 5 euro il primo mese, poi 7,99 euro al mese.

Scopri le offerte Special Giga »

3. Infinito

Minuti e SMS illimitati

Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps

1000 minuti verso extra Ue

1 GB in roaming extra Ue + 200 minuti

TOP Service

Vodafone Club+

L’offerta costa 24,99 euro al mese con Smart Pay.

4. Infinito Black Edition

Minuti e SMS illimitati

Giga illimitati in 5G fino a 1 Gigabit al secondo

1000 minuti verso extra Ue

5 GB in roaming extra Ue + 500 minuti

TOP Service

Vodafone Club+

L’offerta costa 39,99 euro al mese con Smart Pay.

Confronta le offerte Infinito »

La consegna del telefono è gratuita e avviene nei giorni lavorativi n tutta Italia. Con Vodafone è possibile acquistare i seguenti modelli:

Apple

iPhone 13 da 128 GB – a partire da 28,99 euro al mese per 24 rate + 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 da 256 GB – a partire da 33,99 euro al mese per 24 rate + 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 da 512 GB – a partire da 42,99 euro al mese per 24 rate + 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 128 GB – a partire da 39,99 euro al mese per 24 rate + 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 256 GB – a partire da 41,99 euro al mese per 24 rate + 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 512 GB – a partire da 50,99 euro al mese per 24 rate + 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 128 GB – a partire da 42,99 euro al mese per 24 rate + 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 256 GB – a partire da 45,99 euro al mese per 24 rate + 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 512 GB – a partire da 54,99 euro al mese per 24 rate + 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Mini da 128 GB – a partire da 25,99 euro al mese per 24 rate + 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 Mini da 256 GB – a partire da 30,99 euro al mese per 24 rate + 69,99 euro di anticipo

Samsung

Samsung Galaxy S22 5G – a partire da 16,99 euro al mese per 24 rate + 49,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S22+ 5G – a partire da 27,99 euro al mese per 24 rate + 69,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G – a partire da 31,99 euro al mese per 24 rate + 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy Z Fold3 5G – a partire da 52,99 euro al mese per 24 rate + 199,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy Z Flip3 5G – a partire da 22,99 euro al mese per 24 rate + 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S21 5G – a partire da 19,99 euro al mese per 24 rate

Samsung Galaxy S21+ 5G – a partire da 27,99 euro al mese per 24 rate + 69,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G – a partire da 36,99 euro al mese per 24 rate + 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A03s – a partire da 1,99 euro al mese per 24 rate + 9,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S21 FE 5G – a partire da 7,99 euro al mese per 24 rate + 49,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy Note20 5G – a partire da 29,99 euro al mese per 24 rate + 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A52s 5G – a partire da 6,99 euro al mese per 24 rate + 9,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A22 5G – a partire da 4,99 euro al mese per 24 rate + 9,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A32 5G – a partire da 4,99 euro al mese per 24 rate + 9,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A33 5G – a partire da 9,99 euro al mese per 24 rate + 29,99 euro di anticipo

Honor

Honor 50 – a partire da 7,99 euro al mese per 24 rate + 49,99 euro di anticipo

Honor Magic4 Pro 5G – a partire da 27,99 euro al mese per 24 rate + 99,99 euro di anticipo

Honor Magic4 Lite 5G – a partire da 6,99 euro al mese per 24 rate + 29,99 euro di anticipo

Xiaomi

Xiaomi 12 5G – a partire da 20,99 euro al mese per 24 rate + 99,99 euro di anticipo

Xiaomi 12 Pro 5G – a partire da 30,99 euro al mese per 24 rate + 99,99 euro di anticipo

Xiaomi Redmi Note 11 – a partire da 3,99 euro al mese per 24 rate + 9,99 euro di anticipo

Xiaomi 11T – a partire da 10,99 euro al mese per 24 rate + 49,99 euro di anticipo

Xiaomi 11T Pro – a partire da 13,99 euro al mese per 24 rate + 49,99 euro di anticipo

Xiaomi 11 Lite 5G NE – a partire da 9,99 euro al mese per 24 rate + 9,99 euro di anticipo

Xiaomi Redmi 9T – a partire da 1,99 euro al mese per 24 rate + 9,99 euro di anticipo

Xiaomi Redmi Note 10 Pro – a partire da 6,99 euro al mese per 24 rate + 9,99 euro di anticipo

Xiaomi Redmi Note 10S – a partire da 2,99 euro al mese per 24 rate + 9,99 euro di anticipo

OPPO

OPPO Find X5 5G – a partire da 23,99 euro al mese per 24 rate + 99,99 euro di anticipo

OPPO Find X5 Lite 5G – a partire da 10,99 euro al mese per 24 rate + 29,99 euro di anticipo

OPPO Find X5 Pro 5G – a partire da 32,99 euro al mese per 24 rate + 99,99 euro di anticipo

OPPO A54s 5G – a partire da 1,99 euro al mese per 24 rate + 9,99 euro di anticipo

OPPO A94 5G – a partire da 6,99 euro al mese per 24 rate + 9,99 euro di anticipo

OPPO Reno6 5G – a partire da 10,99 euro al mese per 24 rate + 9,99 euro di anticipo

OPPO Reno6 Pro 5G – a partire da 19,99 euro al mese per 24 rate + 49,99 euro di anticipo

OPPO A16s – a partire da 1,99 euro al mese per 24 rate + 9,99 euro di anticipo

OPPO A54 5G – a partire da 2,99 euro al mese per 24 rate + 9,99 euro di anticipo

Offerte smartphone incluso di TIM

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Prezzo TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro TIM Wonder Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Wonder Five illimitati 70 GB primo mese gratuit0, poi 7,99 euro TIM Young (solo under 25)

illimitati 25 GB in 5G e Giga illimitati per alcune app primo mese gratuito, poi 11,99 euro

Con le offerte smartphone incluso di TIM è possibile acquistare uno telefono in un’unica soluzione anche senza registrazione su MyTIM. Per il pagamento a rate è invece richiesto l’abbinamento a un piano mobile. Alcune di queste tariffe richiedono la portabilità del numero, che è sempre gratuita, per poter essere acquistate:

1. TIM Wonder Six

Minuti e SMS illimitati

100 GB in 4G

Attivazione gratuita con acquisto sul sito

Il primo mese è gratuito con attivazione online, poi 9,99 euro al mese. SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. La tariffa è disponibile per chi arriva da Iliad e altri operatori selezionati.

Attiva TIM Wonder Six »

2. TIM Wonder Five

Minuti e SMS illimitati

100 GB in 4G

Attivazione gratuita con acquisto sul sito

Il primo mese è gratuito con attivazione online, poi 7,99 euro al mese. SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. La tariffa è disponibile per chi arriva da Fastweb Mobile, CoopVoce, Postemobile e altri operatori virtuali.

Attiva TIM Wonder Five »

Altre tariffe invece non prevedono alcun tipo di vincolo legato alla portabilità e possono essere sottoscritte da tutti:

3. TIM 5G Power Smart

Minuti e SMS illimitati

50 GB in 5G fino a 2 Gbps con priorità di rete

Navigazione sicura

100 GB di Google One per 3 mesi

Attivazione gratuita con acquisto sul sito

Il primo mese è gratuito con attivazione online, poi 14,99 euro al mese. SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Attiva TIM 5G Power Smart »

4. TIM Young

Minuti e SMS illimitati

25 GB in 5G e illimitati per chat, social, musica e per 3 mesi sulle app di meeting

TIMMUSIC

Attivazione gratuita con acquisto sul sito

Il primo mese è gratuito con attivazione online, poi 11,99 euro al mese. SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. L’offerta è dedicata solo agli Under 25 e può essere personalizzata con:

Raddoppio dei Giga a 99 cent al mese

100 GB di Google One per 3 mesi a 1,99 euro al mese

TIM Games a 5 euro al mese

TIM One Number a 99 cent al mese

Attiva TIM Young 5G »

Chi ha già la linea fissa con TIM e domiciliazione attiva può scegliere di addebitare le rate dello smartphone in bolletta. I clienti dell’operatore per mobile e fisso poi possono attivare gratuitamente TIM Unica e avere Giga illimitati per tutti i telefoni (6 SIM a massimo anche non intestate al titolare della rete fissa), TIMVISION con TIMVISION Box e Disney+ inclusi per 3 mesi e una giocata extra al giorno su TIM Party per vincere un’e-bike. Il pagamento con domiciliazione avviene tramite TIM Ricarica Automatica.

Oggi sono poi in corso diverse promozioni interessanti per risparmiare sulle vostre offerte smartphone incluso. Con le proposte WOW si hanno spedizione gratuita, pagamento sicuro e garanzia di 24 mesi. La Promo Estate invece consente a chi richiede un finanziamento con TIMFin (TAEG 0% salvo approvazione) entro il 30 giugno di iniziare a pagare le rate a settembre. La promozione è riservata ai già clienti di TIM da 6 mesi con vincolo di 3 mesi. Il pagamento è previsto solo con carta di credito.

La consegna del telefono è gratuita e avviene in 3-8 giorni lavorativi. Nel listino di TIM troviamo i seguenti modelli di smartphone:

Apple

iPhone 13 Pro Max – 41 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM (PROMO ESTATE)

iPhone 13 Pro – 38 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM (PROMO ESTATE)

iPhone 13 – 28 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM (PROMO ESTATE)

iPhone SE – 17 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

iPhone 13 Mini – 25 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile (PROMO ESTATE)

iPhone 12 Mini – 23 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM

Samsung

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G – 41 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM (PROMO ESTATE)

Samsung Galaxy S22 5G – 25 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM (PROMO ESTATE)

Samsung Galaxy A52s 5G (offerta WOW) – 12 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy A53 5G – 12 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile (PROMO ESTATE)

Samsung Galaxy Z Flip3 5G – 23 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM (PROMO ESTATE)

Samsung Galaxy S22+ 5G – 34 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM (PROMO ESTATE)

Samsung Galaxy A52 (offerta WOW) – 8 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy A22 5G – 5 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile (PROMO ESTATE)

Samsung Galaxy Z Fold3 5G – 40 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy S21+ 5G – 37 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy A13 – 3 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy A33 5G – 10 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile (PROMO ESTATE)

Samsung Galaxy Z Flip3 5G + Watch4 Classic – 28 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy Z Fold3 5G + Watch4 Classic – 45 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile (PROMO ESTATE)

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G + Watch4 Classic – 46 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile (PROMO ESTATE)

Samsung Galaxy S22 5G + Watch4 Classic – 30 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile (PROMO ESTATE)

Xiaomi

Xiaomi Redmi 10 2022 – 6 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi Redmi Note 11 – 6 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi 11 Lite 5G NE – 10 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM

Xiaomi Redmi 10C – 5 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi Redmi 9AT – 3 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G – 9 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile. (PROMO ESTATE)

Xiaomi 12 5G – 22 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile. (PROMO ESTATE)

Xiaomi 12 Pro 5G – 34 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile. (PROMO ESTATE)

Xiaomi Redmi Note 10 5G – 5 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

OPPO

OPPO Find X5 Lite 5G – 16 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile. (PROMO ESTATE)

OPPO Find X5 Pro 5G – 40 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile. (PROMO ESTATE)

OPPO Find X5 5G – 32 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile. (PROMO ESTATE)

OPPO Reno6 5G – 12 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM

OPPO A16s – 4 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM

OPPO Reno 6 Pro 5G – 22 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM

OPPO A94 5G – 10 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Huawei

Huawei Nova 9 – 12 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Huawei Nova 9 SE – 5 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Honor

HONOR 50 5G – 7 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

HONOR Magic4 Lite 5G – 10 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile. (PROMO ESTATE)

VIVO

VIVO Y72 5G – 7 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

VIVO V21 5G (esclusiva TIM) – 8 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

VIVO Y76 5G – 10 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile. (PROMO ESTATE)

VIVO Y01 (esclusiva TIM) – 4 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

VIVO V23 5G – 18 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile. (PROMO ESTATE)

TCL

TCL 20R 5G – 4 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

TCL 30 SE – 4 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

TCL 306 – 3 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Realme

Realme C31 – 3 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Motorola

Motorola moto g62 5G – 9 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile. (PROMO ESTATE)

Motorola Edge30 – 18 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile.

Offerte smartphone incluso di WindTre

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Smart Pack Protect 200 5G con Easy Pay minuti illimitati 200 SMS 200 GB in 5G 16,99 euro Smart Pack Protect Unlimited 5G con Easy Pay minuti illimitati 200 SMS illimitati 24,99 euro Smart Pack Protect 5G Galaxy S22 Edition

minuti illimitati 200 SMS 200 GB in 5G 14,99 euro

WindTre come gli altri operatori permette di associare l’acquisto a rate di un telefono a qualsiasi tariffa mobile ma è oggi l’unico a prevedere delle specifiche offerte smartphone incluso con la protezione contro il furto di Europ Assistance gratuita. Le tariffe in questione rientrano nella famiglia Smart Pack, oggi disponibili nella variante Summer Edition, e permettono di scegliere tra tanti modelli senza anticipo. Si possono anche avere Gigabyte illimitati per navigare in 5G con Easy Pay, ovvero l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito.

Smart Pack Protect Unlimited 5G con Easy Pay

iPhone 13 Pro 5G da 128 GB a 32,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi o 40,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Samsung Z Flip3 da 128 GB a 20,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi o 26 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Redmi Note 11 da 128 GB incluso con vincolo di 24 mesi

Smart Pack Protect 200 5G con Easy Pay

OPPO Find X5 a 29 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 22,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Samsung Galaxy A33 a 1,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Vivo V23 5G a 8,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

iPhone 13 da 128 GB a 32 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 25,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Smart Pack Protect 5G Galaxy S22 Edition

Samsung Galaxy S22 5G da 128 GB a 19 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 14,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Samsung Galaxy S22+ 5G da 128 GB a 33 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 25,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Samsung Galaxy S22 Ultra da 128 GB a 36 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 28,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Offerte smartphone incluso di Iliad

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Flash 100 illimitati 100 GB in 4G/4G+ 7,99 euro Giga 120 illimitati 120 GB in 5G 9,99 euro

Le offerte smartphone incluso di Iliad sono riservate ai già clienti che hanno acquistato una SIM da almeno 3 mesi e attivato l’addebito automatico su conto corrente o carta di pagamento (credit0/debito). Per procedere all’acquisto a rate del telefono basta accedere al sito o all’Area Personale nelle apposite sezioni dedicata. Le migliori offerte di Iliad a cui abbinare un telefono sono:

1. Flash 100

Minuti e SMS illimitati

100 GB in 4G/4G+

Attivazione a 9,99 euro

L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese e salvo proroghe è disponibile fino al 30/6/22.

Attiva Flash 100 »

2. Giga 120

Minuti e SMS illimitati

120 GB in 4G/4G+/5G

Attivazione a 9,99 euro

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese.

Attiva Giga 120 »

Con Iliad è possibile acquistare i seguenti modelli di smartphone:

iPhone 13 da 128 GB in 30 rate da 25 euro al mese + 179 euro una tantum

iPhone 13 da 256 GB in 30 rate da 25 euro al mese + 179 euro una tantum

iPhone 13 da 512 GB in 30 rate da 32 euro al mese + 319 euro una tantum

iPhone 13 Pro Max da 128 GB in 30 rate da 32 euro al mese + 319 euro una tantum

iPhone 13 Pro da 128 GB in 30 rate da 30 euro al mese + 279 euro una tantum

iPhone 13 Mini da 128 GB in 30 rate da 22 euro al mese + 169 euro una tantum

iPhone 13 Mini da 256 GB in 30 rate da 25 euro al mese + 199 euro una tantum

La consegna del telefono è gratuita e avviene con corriere entro un massimo di 5 giorni dalla conferma dell’ordine. In ogni momento si può decidere di pagare le rate residue in un’unica soluzione senza alcuna penale.