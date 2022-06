Con le vacanze alle porte, le seconde case riaprono i battenti. Ecco perché gli esperti di SOStariffe.it hanno scattato una panoramica delle offerte di luce e gas più vantaggiose per chi è in procinto di lasciare l’afa delle città per trasferirsi nella casa di villeggiatura al mare o in montagna.

Miglior tariffa luce e gas per seconda casa: le promozioni per l’estate 2022

Vacanze italiane ai nastri di partenza. Con l’estate che sta entrando nel vivo, riaprono le porte delle seconde case nei luoghi di villeggiatura lungo tutta la Penisola. Che sia al mare o ai monti, la seconda casa rischia però di riservare brutte sorprese in bolletta, specialmente in questo periodo di emergenza del comparto energetico.

Per evitare ai proprietari di seconde case di accumulare una doppia stangata per luce e gas, gli esperti di SOStariffe.it hanno dipinto un quadro delle promozioni più vantaggiose per l’estate 2022. La speciale classifica è stata stilata grazie al comparatore di SOStariffe.it. Questo tool digitale e gratuito, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per sistemi operativi iOS e Android, aiuta i titolari di utenze domestiche a individuare la soluzione luce e gas più in linea con le proprie esigenze di spesa e di consumo.

Luce e gas nelle seconde case: le migliori offerte a Giugno 2022

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA E.ON Luce NowClick valida per consumi fino a 2.200kWh/anno

opzione di scelta tariffa monoraria e bioraria

componente dell’energia scontata del 10% rispetto al regime di Maggior Tutela

energia prodotta da fonti rinnovabili Illumia Luce Flex Web prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra

(Prezzo Unico Nazionale) opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria

sconto di benvenuto di 20 euro

energia 100% da fonti rinnovabili A2A Click Luce e Gas prezzo bloccato per 12 mesi: 0,2511 €/kWh per l’energia elettrica e 0,9360 €/Smc per il gas

0,2511 €/kWh per l’energia elettrica e 0,9360 €/Smc per il gas opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria

sconto del 10% sulla materia prima energia e gas

bolletta elettronica e area clienti online NeN Luce e Gas Special 48 prezzo bloccato per 36 mesi: 0,2900 €/kWh per l’energia elettrica e 1,0500 €/Smc per il gas

0,2900 €/kWh per l’energia elettrica e 1,0500 €/Smc per il gas bonus di benvenuto di 48 euro

energia italiana 100% verde

Come detto, la classifica delle offerte di luce e gas per l’estate 2022 è stata stilata utilizzando il comparatore di SOStariffe.it. L’elaborazione è stata effettuata ipotizzando il consumo di una famiglia composta da tre persone che, nella seconda casa (80 metri quadrati) utilizzi in prevalenza frigorifero, forno e lavatrice, con una distribuzione dell’energia elettrica nelle ore serali e nei fine settimana. Così come utilizza il metano per la cottura dei cibi e l’acqua calda.

Analizziamo di seguito le offerte per capire quali siano le caratteristiche e le stime di spesa per la famiglia che usa la seconda casa per trascorrere periodi di vacanza al mare come in montagna.

E.ON Luce NowClick

E.ON Energia, fornitore che vanta un milione di utenze in tutta Italia, scommette su una promozione valida per consumi fino a 2.200kWh all’anno e pensata per chi vuole passare dal regime di Maggior Tutela al Mercato libero.

Ciò che rende attraente questa offerta è l’opzione di scelta della tariffa bioraria: spendendo meno per l’energia elettrica nelle ore serali e nei fine settimana, è una soluzione ideale per quanti si trasferiscono nella casa di villeggiatura durante i week-end.

Altre caratteristiche dell’offerta sono:

componente dell’energia scontata del 10% rispetto al regime di Maggior Tutela;

componente dell’energia scontata del 10% rispetto al regime di Maggior Tutela; energia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili;

energia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili; bolletta digitale e Area Clienti My E.ON;

bolletta digitale e Area Clienti My E.ON; loyalty program riservato ai clienti E.ON.

E.ON Luce NowClick costerebbe 62,15 euro al mese, con un risparmio annuo di 227,60 euro rispetto al mercato Tutelato.

Clicca al link di seguito per ottenere le informazioni su E.ON Luce Now Click:

Illumia Luce Flex Web

Illumia, player italiano nel settore dell’illuminazione a LED, propone un’offerta considerata magnete del risparmio perché garantisce l’accesso al prezzo del mercato all’ingrosso senza costi extra. Anche in questo caso, la tariffa bioraria è conveniente per chi ha una seconda casa al mare o in montagna e la raggiunge il sabato, la domenica e nei giorni festivi, quando il prezzo dell’energia è più basso.

La promozione include:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra; sconto di benvenuto di 20 euro nella prima fattura;

nella prima fattura; energia 100% da fonti rinnovabili.

Per questa promozione la famiglia presa in considerazione spenderebbe 64,96 euro al mese, ottenendo un risparmio stimato di 193,89 euro all’anno rispetto a un contratto di Tutela.

Clicca al link di seguito per ottenere le informazioni sull’offerta:

A2A Click Luce e Gas

L’offerta web di A2A per luce e gas punta su una tariffa a prezzo fisso come scudo contro eventuali rialzi dei prezzi della materia prima. Anche in questo caso la tariffa bioraria consente un risparmio maggiore la sera e nei week-end.

La promozione prevede:

prezzo bloccato per 12 mesi : 0,2511 €/kWh per l’energia elettrica e 0,9360 €/Smc per il gas;

: 0,2511 €/kWh per l’energia elettrica e 0,9360 €/Smc per il gas; extra sconto del 10% sulla componente di energia e gas;

sulla componente di energia e gas; 100% energia green;

bolletta elettronica e attivazione veloce anche con WhatsApp.

A2A Click Luce costerebbe 64,91 euro al mese, con un risparmio stimato di 194,45 euro all’anno (rispetto a un contratto di Tutela). A2A Click Gas costerebbe, invece, 32,74 euro al mese (il risparmio annuo si attesta intorno ai 26,85 euro).

Clicca al link di seguito per ottenere le informazioni sull’offerta:

NeN Luce e Gas Special 48

L’offerta di NeN “sorride” alle famiglie con consumi elevati in bolletta perché garantisce un prezzo contenuto della materia prima e una tariffa bloccata per 36 mesi. Ecco perché questa promozione aiuta ad abbattere le spese, senza però rinunciare alle proprie abitudini di consumo, a casa come in vacanza.

L’offerta si caratterizza per:

prezzo fisso per 36 mesi : 0,2900 €/kWh per l’energia; 1,0500 €/smc per il gas;

: 0,2900 €/kWh per l’energia; 1,0500 €/smc per il gas; bonus di benvenuto di 48 euro in esclusiva con SOStariffe.it;

energia italiana 100% verde;

si paga ogni mese la stessa cifra, come in abbonamento.

Questa offerta costerebbe 65,29 euro al mese per la luce, con un risparmio stimato annuo di 189,86 euro (rispetto a un contratto di Maggior Tutela). L’offerta gas costerebbe 28,17 euro al mese (il risparmio è di 81,03 euro).

Clicca al link di seguito per ottenere le informazioni sull’offerta:

È bene ricordare che non esiste una tariffa più vantaggiosa in assoluto. Le offerte citate sono le più convenienti per il profilo di consumo illustrato in precedenza. Per abbattere le spese in bolletta e massimizzare il risparmio è bene fare un confronto tra le offerte di luce e gas a partire dai dati reali di consumo di ciascuna utenza, così da individuare le migliori tariffe per il proprio fabbisogno.

Oltre al comparatore online, SOStariffe.it mette a disposizione un servizio di consulenza ad hoc che offre un supporto agli utenti nella valutazione delle offerte del Mercato Libero. Il servizio, disponibile chiamando al numero 02 5005 222, è gratuito e senza alcun impegno da parte del cliente.