Come acquistare iPhone senza busta paga a Giugno 2022

La maggior parte degli operatori di telefonia mobile per il pagamento delle rate previste dalle loro offerte smartphone incluso privilegiano l’addebito su carta di credito. Queste promozioni sono tra le migliori soluzioni per acquistare un iPhone ma potrebbe sembrare un problema accedervi per chi non può dimostrare di avere un’entrata fissa o non è un lavoratore dipendente. In verità non è poi così difficile acquistare iPhone senza busta paga. In ogni caso se non siete soddisfatti dell’acquisto potete sempre esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla ricezione di iPhone, restituendo il dispositivo insieme a tutti gli accessori.

Alcune banche rilasciano la carta di credito anche senza la garanzia di uno stipendio fisso ma si può sempre scegliere di addebitare le rate su una carta prepagata o di debito. Altre alternative sono il prelievo automatico da conto corrente o richiedere un finanziamento, servizio offerto ormai da tutti i grandi operatori. Anche Apple permette di ottenere un finanziamento con TAN fisso e TAEG 00,00% in 24 mesi, salvo approvazione, con spese e costi accessori azzerati. L’offerta di credito finalizzato è valida fino a 24/9/22 e l’importo minimo finanziabile è di 240 euro.

Acquistare iPhone senza busta paga con TIM

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Prezzo TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro TIM Wonder Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Wonder Five illimitati 70 GB in 4G primo mese gratuit0, poi 7,99 euro TIM Young (solo under 25)

illimitati 25 GB in 5G e Giga illimitati per alcune app primo mese gratuito, poi 11,99 euro

Acquistare oggi uno smartphone a rate con finanziamento con TIM è oggi più conveniente grazie alla Promo Estate. Con TIMFin (TAEG 0% salvo approvazione) si inizia a pagare il telefono a settembre se si effettua l’acquisto entro il 30/6/22. La promozione però è dedicata solo a chi è già cliente dell’operatore da almeno 6 mesi e prevede un vincolo di durata di 30 mesi. Per il pagamento si può utilizzare solo la carta di credito. Altre tipologie di carte (prepagata o debito) non sono accettate. iPhone viene consegnato gratuitamente entro 3-8 giorni lavorativi a partire dalla data di richiesta.

Chi è già cliente di TIM per la rete fissa può richiedere l’addebito delle rate per iPhone in bolletta con domiciliazione su conto corrente e attivare gratuitamente TIM Unica. La promozione permette ogni mese di avere Gigabyte illimitati per 6 SIM mobile con offerta dati attiva (anche non intestate a titolare della linea fissa) e una giocata extra su TIM Party al giorno per vincere premi come un e-bike. Con TIM Unica si hanno anche 3 mesi di TIMVISION con Disney+ incluso (l’offerta poi si rinnova a 9,99 euro al mese).

Sono molte le offerte TIM a cui è possibile abbinare un telefono a rate. Alcune sono disponibili solo online e richiedono la portabilità del numero di telefono, procedura che comunque è sempre gratuita. Richiedendo la portabilità da Iliad o da un operatore virtuale selezionato (l’elenco comprende anche Fastweb, CoopVoce e PosteMobile), è disponibile TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati, 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese. L’attivazione può avvenire direttamente online:

Con portabilità da un operatore virtuale selezionato è anche possibile scegliere di attivare TIM Wonder Five. L’offerta in questione include minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G a 7,99 euro al mese. Anche quest’offerta è disponibile tramite attivazione online con consegna della SIM all’indirizzo fornito dall’utente.

I nuovi clienti che acquistano online le offerte Wonder hanno il primo mese di offerta e attivazione gratuiti. La SIM ha invece un costo di 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

I nuovi clienti che arrivano da qualsiasi operatore o attivano una nuova SIM possono invece acquistare TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB con accesso prioritario alla rete e velocità fino a 2 Gigabit a secondo. Il piano al costo di 14,99 euro al mese include anche 100 GB di memoria su Google One per 3 mesi e tutta la protezione della piattaforma di sicurezza TIM Safe Web Plus.

TIM Young, l’offerta dedicata agli Under 25, include minuti e SMS illimitati e 25 GB che diventano illimitati per chat, social, musica e meeting (solo per 3 mesi) più TIMMUSIC a 9,99 euro al mese. Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

25 GB aggiuntivi a 99 cent al mese in più

100 GB per 3 mesi su Google One a 1,99 euro al mese in più

TIM Games a 5 euro al mese in più

TIM One Number per poter chiamare dallo stesso numero di cellulare e navigare anche su smartwatch cellulare a 99 cent al mese in più

Anche con TIM 5G Power Smart e TIM Young il primo mese e attivazione sono gratuiti sottoscrivendole online. La SIM costa sempre 25 euro con 20 euro di traffico incluso ma acquistandola in negozio il prezzo è di 10 euro con 1 cent di traffico incluso.

I modelli tra cui scegliere con TIM sono i seguenti:

iPhone 13 Pro Max – 41 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM (PROMO ESTATE)

iPhone 13 Pro – 38 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM (PROMO ESTATE)

iPhone 13 – 28 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM (PROMO ESTATE)

iPhone SE – 17 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

iPhone 13 Mini – 25 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile (PROMO ESTATE)

iPhone 12 Mini – 23 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM

Acquistare iPhone senza busta paga con Vodafone

Offerte Minuti e SMS Giga Costo mensile Special 100 Digital Edition illimitati 100 GB in 4G 5 euro per un mese, poi 9,99 euro per 24 mesi Special 50 Digital Edition illimitati 100 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 50 GB) 5 euro per un mese, poi 7,99 euro Infinito illimitati (200 minuti in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati in 5G (1 GB in roaming extra Ue – velocità fino a 10 Megabit al secondo) 24,99 euro con Smart Pay (altrimenti 36,99 euro) Infinito Black Edition illimitati (500 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati in 5G (5 GB in roaming extra Ue – velocità fino a 1 Gigabit al secondo) 39,99 euro con Smart Pay (altrimenti 59,99 euro)

Vodafone come TIM permette di abbinare l’acquisto a rate di uno smartphone a differenti offerte di telefonia mobile, anche con Gigabyte illimitati. Nello specifico si parla delle promozioni della famiglia Infinito, che consentono di navigare in 5G alla massima velocità al prezzo di partenza di 24,99 euro al mese con Smart Pay. Attivando l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito non solo si ottiene una riduzione del costo mensile ma anche accesso gratuito a tutti i vantaggi di Vodafone Club+. L’attivazione è di 6,99 euro o 22,50 euro per i già clienti che cambiano piano.

Altre offerte invece sono disponibili solo a chi richiede la portabilità da alcuni operatori selezionati. Special 100 Digital Edition, ad esempio, è riservata a chi arriva da Iliad o da un virtuale selezionato e al costo di 5 euro per il primo mese, poi 9,99 euro al mese per 24 mesi con Smart Pay, permette di avere minuti e SMS illimitati, 100 GB in 4G e Vodafone Club incluso.

Chi richiede la portabilità da altri operatori low cost, come Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati, al prezzo di 5 euro al mese per il primo mese, poi 7,99 euro al mese con Smart Pay, può invece attivare Special 50 Digital Edition con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G. Per entrambe le tariffe l’attivazione è di 1 cent.

I modelli tra cui scegliere con Vodafone sono i seguenti:

iPhone 13 da 128 GB – a partire da 28,99 euro al mese per 24 rate + 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 da 256 GB – a partire da 33,99 euro al mese per 24 rate + 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 da 512 GB – a partire da 42,99 euro al mese per 24 rate + 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 128 GB – a partire da 39,99 euro al mese per 24 rate + 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 256 GB – a partire da 41,99 euro al mese per 24 rate + 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 512 GB – a partire da 50,99 euro al mese per 24 rate + 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 128 GB – a partire da 42,99 euro al mese per 24 rate + 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 256 GB – a partire da 45,99 euro al mese per 24 rate + 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 512 GB – a partire da 54,99 euro al mese per 24 rate + 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Mini da 128 GB – a partire da 25,99 euro al mese per 24 rate + 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 Mini da 256 GB – a partire da 30,99 euro al mese per 24 rate + 69,99 euro di anticipo

iPhone viene consegnato gratuitamente in tutta Italia nei giorni lavorativi.

Acquistare iPhone senza busta paga con Iliad

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Flash 100 illimitati 100 GB in 4G/4G+ 7,99 euro Giga 120 illimitati 120 GB in 5G 9,99 euro

Iliad consente di acquistare uno smartphone a rate direttamente dall’Area Personale solamente a chi ha acquistato una SIM da almeno 3 mesi e ha attivato l’addebito automatico su carta di credito o di debito con sistema di protezione 3D Secure. In ogni momento si possono comunque pagare le rate residue in un’unica soluzione senza penali. La consegna via correre avviene entro 5 giorni lavorativi.

Flash 100 può essere attivata entro il 30/6/22 e include minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 7,99 euro al mese.

Giga 120 invece permette di avere minuti e SMS illimitati e 120 GB anche in 5G a 9,99 euro al mese.

L’attivazione per entrambe le offerte è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro. I modelli tra cui scegliere sono i seguenti:

iPhone 13 da 128 GB in 30 rate da 25 euro al mese + 179 euro una tantum

iPhone 13 da 256 GB in 30 rate da 25 euro al mese + 179 euro una tantum

iPhone 13 da 512 GB in 30 rate da 32 euro al mese + 319 euro una tantum

iPhone 13 Pro Max da 128 GB in 30 rate da 32 euro al mese + 319 euro una tantum

iPhone 13 Pro da 128 GB in 30 rate da 30 euro al mese + 279 euro una tantum

iPhone 13 Mini da 128 GB in 30 rate da 22 euro al mese + 169 euro una tantum

iPhone 13 Mini da 256 GB in 30 rate da 25 euro al mese + 199 euro una tantum

Acquistare iPhone senza busta paga con WindTre

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Smart Pack Protect 200 5G con Easy Pay minuti illimitati

200 SMS 200 GB in 5G 16,99 euro Smart Pack Protect Unlimited 5G con Easy Pay minuti illimitati

200 SMS illimitati in 5G 24,99 euro

WindTre ha predisposto delle offerte per l’acquisto a rate di uno smartphone che includono anche l’assicurazione contro il furto fornita da Europ Assistance. Le tariffe della linea Smart Pack Protect sono oggi disponibili nella versione Summer Edition e permettono di avere anche Gigabyte illimitati per navigare in 5G a 24,99 euro al mese con Easy Pay, ovvero l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito che permette non solo di dimenticarsi delle ricariche manuali ma anche di avere un piano mobile a condizioni migliori.

Chi acquista un prodotto Apple con WindTre ha anche 3 mesi di Apple TV+ inclusi. I modelli tra cui scegliere sono i seguenti:

Smart Pack Protect Unlimited 5G con Easy Pay

iPhone 13 Pro 5G da 128 GB a 32,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi o 40,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Smart Pack Protect 200 5G con Easy Pay

iPhone 13 da 128 GB a 32 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 25,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Le offerte sono disponibili solo in negozio e prevedono un costo di attivazione di 49,99 euro, rateizzabili in 24 rate da 1,08 euro al mese più 6,99 euro una tantum, a cui si aggiungono 4,99 euro per lo smartphone. La SIM costa 10 euro.

