Offerte internet senza conto corrente: con quali operatori è possibile a settembre 2020

Gli operatori di rete fissa forniscono diverse opzioni di pagamento ai propri clienti, in questa guida analizzeremo come si possono attivare le migliori offerte internet casa senza conto corrente. Ecco la lista degli operatori che permettono di saldare le fatture con bollettini postali

Automatizzare i pagamenti delle offerte internet di casa può essere una comodità per gli utenti, ma richiedere la domiciliazione per il saldo delle fatture non è l’unico metodo per pagare le fatture. Anzi, nel caso delle promozioni di rete fissa chi opta per l’addebito su carta di credito o conto corrente non riceve neanche degli incentivi, come ad esempio accade per le tariffe di rete mobile.

Le migliori promozioni internet possono essere attivate senza conto corrente e danno accesso agli stessi servizi e costi sia che si opti per il pagamento con il tradizionale bollettino postale o con bonifico bancario sia che si decida di effettuare i versamenti online. L’unica differenza, ma questa condizione dipende dalle condizioni dei vostri strumenti di pagamento digitale, possono essere pochi euro richiesti come contributo per il versamento con i bollettini in Poste.

Le promozioni casa senza conto corrente

Con il comparatore di SosTariffe.it abbiamo individuato le migliori offerte internet casa di Settembre, dopo di che ci siamo soffermati sulle condizioni contrattuali imposte dai gestori rispetto ai metodi di pagamento dei singoli piani.

La classifica delle promozioni più convenienti è la seguente:

PosteMobile Casa Web

Fastweb Casa e Mobile

Super Fibra di WindTre

Internet Unlimited di Vodafone

TIM Super Fibra

1. PosteMobile Casa Web a 20,90 euro

L’attuale offerta con internet casa a 300 Mega di PosteMobile potrà essere attivata solo dai cliente che ne faranno richiesta entro il 5 Settembre. La rete a cui si agganciano i servizi casa di questo gestore è WindTre e questa promozione permetterà di avere la FTTC dell’operatore tradizionale.

Nel canone mensile di Casa Web è di 20,90 euro, in promozione anziché 26,90 euro, e in questa spesa saranno compresi anche:

spedizione modem

internet senza limiti a 300 Mega in download e 50 Mega in upload

PosteMobile, contrariamente a quanto fanno altri operatori, non include nella spesa mensile anche il contributo per l’attivazione dell’offerta. Per poter avere questa promozione i clienti dovranno versare 29 euro una tantum il primo mese.

Il modem fornito da questa compagnia è un modello Wi-Fi che funziona inserendo una semplice sim mobile e consentirà di collegare il dispositivo in qualunque struttura e di portarlo ovunque vogliate. Per poter avviare la connessione sarà necessaria una presa elettrica, non serve nessun collegamento telefonico.

Con PosteMobile sarà possibile pagare le fatture bimestrali tramite addebito sul conto telefonico o su conto corrente, si potrà anche optare per effettuare i versamenti con bollettino postale.

2. Fastweb Casa a 25,95 euro al mese

Fastweb offre un servizio che si chiama Conto Fastweb, si tratta della bolletta smart online della vostra promozione di internet o di rete fissa. Per i clienti che scelgono questo operatore è disponibile un piano misto internet casa e mobile.

Il conto telefonico includerà in un’unica fattura la spesa mensile di 25,95 euro per avere la fibra o l’Adsl di Fastweb, e sarà anche inclusa nell’offerta una sim con minuti, Giga e sms a 8,95 euro al mese. Ogni mese quindi i clienti che scelgono questa promozione dovranno pagare in totale 34,90 euro.

Nel canone mensile internet, che si può versare anche con i bollettini postali, con bonifici o pagando con la carta di credito tramite app, sono compresi:

modem

installazione e attivazione

chiamate senza limiti verso i numeri nazionali fissi e mobili

3 mesi di NOW TV Intrattenimento

internet senza limiti fino a 1 Gigabit/s

Il pacchetto per lo smartphone associato alla sim al costo di circa 9 euro al mese fornirà ai clienti:

50 GB di traffico mobile (di cui 4 GB in Ue)

minuti senza limiti da mobile verso numeri nazionali e 60 Paesi stranieri

500 minuti in roaming

100 sms

segreteria telefonica

ti ho chiamato

controllo credito residuo

Il conto per chi attiverà l’offerta Casa e Mobile sarà unico e si dovrà pagare il canone complessivo in un’unica soluzione.

3. Super Fibra Unlimited a 26,98 euro al mese

Quando si sottoscrive la tariffa Super Fibra di WindTre si potrà scegliere se pagare le bollette con bonifico bancario, tramite l’app con strumenti elettronici o con i classici bollettini postali. Per chi decida invece di automatizzare il rinnovo dell’offerta saranno richiesti i dati della carta di credito su cui effettuare l’addebito o l’autorizzazione per l’attivazione del servizio di domiciliazione su conto corrente.

Se in una prima fase si sceglie un metodo di pagamento e poi si vuole modificare l’opzione selezionata si potrà farlo tramite app, sito o chiamando il 159. Inoltre nelle bollette del conto telefonico sarà presente un codice a barre da cui sarà possibile risalire al bollettino da pagare. I pagamenti diretti delle fatture WindTre potranno avvenire nei punti Sisal Pay, nei centri Lottomatica e nei supermercati COOP.

La tariffa per chi voglia attivare la fibra FTTH, o la FTTC o l’ADSL, è di 26,98 euro al mese. L’offerta comprende:

connessione internet senza limiti

chiamate senza limiti verso i numeri nazionali

modem (5,99 euro al mese per 4 anni, costo compreso nel canone)

12 mesi di Amazon Prime gratis

Giga illimitati sui numeri WindTre di famiglia (in alternativa per chi voglia una sim con Giga illimitati il gestore offre un piano a 9,99 euro al mese)

4. Internet Unlimited a 27,90 euro al mese

Anche Vodafone con le sua migliore offerta di Settembre non impone di pagare il canone con addebito su conto corrente. I clienti che vogliono Internet Unlimited possono decidere se versare il canone pagando con carta di credito, con il servizio di domiciliazione o in alternativa con bonifico postale o bancario.

Si potrà anche saldare le fatture con bollettini, se non dovesse arrivarvi il documento con i dati di fatturazione potrete scaricarlo dall’app o dal profilo personale su vodafone.it. L’indirizzo a cui intestare il pagamento è C/C 28287100, Vodafone Italia S.p.A., Via Jervis 13 10015 Ivrea (TO). Sarà necessario recuperare il numero della fattura insoluta.

La promozione di Vodafone è l’unica che promette una rimodulazione del canone dopo i primi 4 anni di abbonamento. Il prezzo pieno per i nuovi clienti per avere Internet Unlimited è di 27,90 euro, dal 5° anno il costo mensile passerà a 20,90 euro.

Nel piano sono compresi:

attivazione

Wi-Fi optimizer, sistema che potenzia il segnale domestico

sim dati con 30 GB di traffico al mese per tablet o chiavette

attivazione gratis di Vodafone Tv (solo per chi attiva l’offerta online, per gli altri 2 euro per 4 anni)

Vodafone Ready con Vodafone Station

Amazon Prime per 6 mesi gratis

Per i clienti che attivano la fibra ottica potranno contare su dei costi scontati per i pacchetti Vodafone TV. I piani della streaming tv permettono di accedere ai programmi di intrattenimento e alle serie tv di NOW TV (10 euro per chi ha la FTTH), lo Sport di Sky (20 euro per FTTH, 30 per altri utenti) e la combinazione intrattenimento e Sport (30 euro per i clienti in fibra e 40 per chi attiva FTTC o Adsl).

Vodafone Ready è un esclusivo servizio di assistenza per i clienti con la Station, il costo di questo servizio è di 6 euro al mese per 48 mesi. I clienti potranno attivare Internet Unlimited escludendo questa opzione, Internet Unlimited senza la funzione Ready costerà 26,90 euro al mese dato che nei 6 euro è compresa la quota mensile di 5 euro (per 4 anni) per il modem.

Per avere anche le chiamate illimitate verso i numeri nazionali sarà necessario aggiungere 2 euro al mese al canone proposto.

5. TIM Super Fibra a 29,90 euro al mese

Con TIM i metodi di pagamento proposti di default dall’operatore sono la domiciliazione su conto corrente o l’addebito su carta di credito, ma non sono gli unici sistemi possibile per attivare le offerte.

Cercando con attenzione si trova diverse possibile soluzioni di pagamento:

bollettino postale – si dovrà indicare la linea telefonica, il saldo da pagare e anno e mese delle fatture

bancomat – gli sportelli automatici convenzionati e abilitati con i sistemi Pago Bancomat includono il servizio pagamento utenze Telecom. Per utilizzare questo sistema saranno necessari il PIN, il numero di telefono e il canone da versare

punti Lottomatica o Sisal

City Poste payment

supermercati COOP con apposito codice a barre che si trova sul bollettino

La fibra ottica, ma il servizio è disponibile anche per FTTC e Adsl, potrà essere attivata con un canone mensile di 29,90 euro. L’operatore fornirà ai clienti che scelgono questo abbonamento i seguenti servizi e dispositivi:

chiamate senza limiti per 4 anni (solo per chi acquista il pacchetto online)

modem TIM HUB con garanzia illimitata

attivazione

internet fino ad 1 Gigabit/s

attivazione di TIMVision, la streaming tv dell’operatore

6 mesi di Disney +

Al termine dei 4 anni della promozione che permette di avere le chiamate gratis, i clienti potranno riattivare il servizio pagando 5 euro al mese in più. Nel frattempo gli utenti avranno terminato di versare le rate mensili di 5 euro per il modem abbinato al piano. Il canone dunque non subirà un aumento, anzi per quegli utenti che non vorranno attivare a pagamento il servizio telefonico senza limiti il canone sarà ridotto a 24,90 euro.

