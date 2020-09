Offerte smartphone incluso: le tariffe migliori di settembre 2020

Stai cercando uno smartphone dal design accattivante e caratteristiche tecniche top di gamma ma non vuoi spendere troppo? Scopri le offerte smartphone incluso più economiche per tutti i modelli più apprezzati dagli utenti

Trovare lo smartphone giusto senza spendere cifre eccessive può rivelarsi un’impresa quasi impossibile. Fortuntamente gli operatori di telefonia mobile vengono incontro ai propri clienti con le offerte smartphone incluso. Questo tipo di tariffe permettono di associare le rate necessarie all’acquisto di un dispositivo top di gamma all’addebito mensile per il piano. E’ importante ricordare che queste promozioni però richiedono un vincolo contrattuale (da 24 a 30 mesi solitamente) e che nel caso di richieda la cessazione della linea bisognerà corrispondere le rate residue.

Di seguito sono descritte nel dettaglio le offerte smartphone incluso per tutti i principali modelli di telefoni di produttori come Apple, Samsung, Xiaomi e Huawei e relativi prezzi:

Iliad smartphone incluso

1. Giga 50

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G-4G+ per navigare in Internet

La promozione di Iliad ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente (4 GB). Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Attiva Giga 50 di Iliad »

A tutte le offerte di Iliad è possibile anche associare l’acquisto delle ultime generazioni di iPhone. Ecco il prezzo a seconda del modello e del taglio di memoria:

iPhone 11 da 64 GB – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo

da – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo

da – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo

da – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo

da – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo iPhone XS da 64 GB – 789 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 219 euro di anticipo

da – 789 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 219 euro di anticipo iPhone XR da 64 GB – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo

da – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo iPhone XR da 128 GB – 929 euro o 25 euro al mese per 30 mesi e 179 euro di anticipo

da – 929 euro o 25 euro al mese per 30 mesi e 179 euro di anticipo iPhone SE 2020 da 64 GB – 489 euro o 13 euro al mese per 30 mesi e 99 euro di anticipo

da – 489 euro o 13 euro al mese per 30 mesi e 99 euro di anticipo iPhone SE 2020 da 128 GB – 549 euro o 14 euro al mese per 30 mesi e 129 euro di anticipo

Vodafone smartphone incluso

1. Infinito

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 2 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 1 GB + 100 minuti

TOP Service (accesso privilegiato al 190)

La tariffa di Vodafone ha un costo di 24,99 euro al mese invece di 36,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 384 euro di ricariche.

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

iPhone 11 da 64 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da 128 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

da – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

da – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo iPhone SE da 64 GB – 8,99 euro al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

da – 8,99 euro al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo iPhone SE da 128 GB – 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo iPhone SE da 256 GB – 13,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 13,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Xiaomi Redmi Note 9 Pro – 3,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 3,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Xiaomi Mi 10 Lite 5G – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Xiaomi Mi Note 10 Lite – 5,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

– 5,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo Xiaomi Redmi Note 8T – 2,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 2,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Xiaomi Mi 10 5G – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Xiaomi Mi Note 10 – 1,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 1,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Huawei P30 – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Huawei P30 Pro – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P Smart 2019 – 2,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo

– 2,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo Huawei Y6s – 99 cent al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 99 cent al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Huawei P30 Lite New Edition – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo Huawei P40 – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo

– 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo Huawei P40 Pro – 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P40 Lite – 3,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 3,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Huawei P40 5G – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo

– 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo Huawei P50 Pro 5G – 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P40 Lite 5G – 5,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 5,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

da – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159,99 euro di anticipo

– 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 5G – 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

– 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo Samsung Galaxy A40 – 1,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 1,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10e – 8,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 8,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 10 – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 10+ 5G – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A20e – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A90 5G – 13,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 13,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A30s – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A51 – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A71 – 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Z Flip – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

– 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 5G – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 20 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20+ 5G – 24 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 24 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 24 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 24 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 20 5G – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo LG V50 5G – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

– 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo LG K50s – 1,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo

– 1,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo Moto G 5G Plus – 5,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

Confronta le offerte di Vodafone »

2. Infinito Gold Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 10 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 2 GB + 300 minuti

TOP Service (accesso privilegiato al 190)

La tariffa ha un costo di 29,99 euro al mese invece di 39,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

iPhone 11 da 64 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

da – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

da – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo iPhone SE da 64 GB – 8,99 euro al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

da – 8,99 euro al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo iPhone SE da 128 GB – 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo iPhone SE da 256 GB – 13,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 13,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Xiaomi Redmi Note 9 Pro – 3,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 3,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Xiaomi Mi 10 Lite 5G – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Xiaomi Mi Note 10 Lite – 5,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

– 5,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo Xiaomi Redmi Note 8T – 2,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 2,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Xiaomi Mi Note 10 – 1,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 1,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Xiaomi Mi 10 5G – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P30 – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Huawei P30 Pro – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P Smart 2019 – 2,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo

– 2,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo Huawei Y6s – 99 cent al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 99 cent al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Huawei P30 Lite New Edition – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo Huawei P40 – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo

– 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo Huawei P40 Pro – 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P40 Lite – 3,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 3,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Huawei P40 5G – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo

– 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo Huawei P50 Pro 5G – 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P40 Lite 5G – 5,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 5,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

da – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159,99 euro di anticipo

– 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 5G – 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

– 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo Samsung Galaxy A40 – 99 cent al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 99 cent al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10e – 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 10 – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 10+ 5G – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A20e – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A90 5G – 13,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 13,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A30s – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A51 – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A71 – 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Z Flip – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

– 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 5G – 20 euro al mese per 30 rinnovi (KASKO inclusa)

– 20 euro al mese per 30 rinnovi (KASKO inclusa) Samsung Galaxy S20+ 5G – 25 euro al mese per 30 rinnovi (KASKO inclusa)

– 25 euro al mese per 30 rinnovi (KASKO inclusa) Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 25 euro al mese per 30 rinnovi (KASKO inclusa)

– 25 euro al mese per 30 rinnovi (KASKO inclusa) Samsung Galaxy Note 20 5G – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo LG V50 5G – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

– 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo LG K50s – 1,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo

– 1,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo Moto G 5G Plus – 5,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

3. Infinito Black Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 1 Gigabit anche in 5G

Roaming Extra Ue – 5 GB + 500 minuti

TOP Service (accesso privilegiato al 190)

12 mesi di NOW TV Mobile (poi 4,99 euro al mese)

La tariffa ha un costo di 39,99 euro al mese invece di 59,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

iPhone 11 da 64 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

da – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

da – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo iPhone SE da 64 GB – 8,99 euro al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

da – 8,99 euro al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo iPhone SE da 128 GB – 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo iPhone SE da 256 GB – 13,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 13,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Xiaomi Redmi Note 9 Pro – 3,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 3,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Xiaomi Mi 10 Lite 5G – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Xiaomi Mi Note 10 Lite – 5,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

– 5,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo Xiaomi Redmi Note 8T – 2,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 2,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Xiaomi Mi Note 10 – 1,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 1,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Xiaomi Mi 10 5G – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P30 – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Huawei P30 Pro – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P Smart 2019 – 2,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo

– 2,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo Huawei Y6s – 99 cent al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 99 cent al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Huawei P30 Lite New Edition – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo Huawei P40 – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo

– 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo Huawei P40 Pro – 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P40 Lite – 3,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 3,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Huawei P40 5G – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo

– 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo Huawei P50 Pro 5G – 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P40 Lite 5G – 5,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 5,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 99 cent al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

da – 99 cent al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159,99 euro di anticipo

– 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 5G – 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

– 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo Samsung Galaxy A40 – 1,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 1,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10e – 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 10 – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 10+ 5G – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A20e – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A90 5G – 13,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 13,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A30s – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A51 – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A71 – 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Z Flip – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

– 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 5G – 20 euro al mese per 30 rinnovi (KASKO inclusa)

– 20 euro al mese per 30 rinnovi (KASKO inclusa) Samsung Galaxy S20+ 5G – 25 euro al mese per 30 rinnovi (KASKO inclusa)

– 25 euro al mese per 30 rinnovi (KASKO inclusa) Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 25 euro al mese per 30 rinnovi

– 25 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy Note 20 5G – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo LG V50 5G – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

– 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo LG K50s – 1,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo

– 1,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo Moto G 5G Plus – 5,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

4. Shake it Easy

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

Tidal Premium incluso per 12 mesi (poi 8,99 euro al mese)

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese senza vincoli ed è in esclusiva per chi ha fino a 30 anni compiuti. Pagando con carta di credito o IBAN i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60. 10 GB possono essere utilizzati per navigare in Unione Europea. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 3 euro. La promozione permette di accedere a social network, app di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

iPhone 11 da 64 GB – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 39,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

da – 39,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 39,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

da – 39,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo iPhone SE da 64 GB – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

da – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo iPhone SE da 128 GB – 13,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 13,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo iPhone SE da 256 GB – 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Xiaomi Redmi Note 9 Pro – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Xiaomi Mi 10 Lite 5G – 8,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

– 8,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo Xiaomi Mi Note 10 Lite – 8,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

– 8,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo Xiaomi Redmi Note 8T – 3,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 3,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Xiaomi Mi Note 10 – 7,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 7,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Xiaomi Mi 10 5G – 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P30 – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Huawei P30 Pro – 18,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 18,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P Smart 2019 – 5,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo

– 5,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo Huawei Y6s – 7,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 7,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Huawei P30 Lite New Edition – 7,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

– 7,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo Huawei P40 – 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo

– 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo Huawei P40 Pro – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P40 Lite – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Huawei P40 5G – 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo

– 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo Huawei P50 Pro 5G – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P40 Lite 5G – 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

da – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159 euro di anticipo

da – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 5G – 30,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

– 30,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo Samsung Galaxy S10e – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 10 – 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 10+ 5G – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A20e – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A90 5G – 18,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 18,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A30s – 7,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo

– 7,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A51 – 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A71 – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Z Flip – 38,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

– 38,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 5G – 23 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 23 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20+ 5G – 27 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 27 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 27 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 27 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 20 5G – 27,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 27,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G – 35,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 35,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo LG V50 5G – 26,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

– 26,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo LG K50s – 3,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo

– 3,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo Moto G 5G Plus – 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

5. RED Digital Edition

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 18,99 euro al mese invece di 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dell’offerta per i nuovi clienti è di 5 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 269 euro di credito telefonico, altrimenti sono 31 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

iPhone 11 da 64 GB – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB -20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da -20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

da – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 35,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 35,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

da – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo iPhone SE da 64 GB – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

da – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo iPhone SE da 128 GB – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo iPhone SE da 256 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Xiaomi Redmi Note 9 Pro – 5,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 5,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Xiaomi Mi 10 Lite 5G – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Xiaomi Mi Note 10 Lite – 7,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

– 7,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo Xiaomi Redmi Note 8T – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Xiaomi Mi Note 10 – 5,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 5,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Xiaomi Mi 10 5G – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei Y6s – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Huawei P30 – 8,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 8,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Huawei P30 Pro – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P30 Lite New Edition – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo Huawei P40 – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo

– 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo Huawei P40 Pro – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P40 Lite – 5,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 5,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Huawei P40 5G – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo

– 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo Huawei P50 Pro 5G – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P40 Lite 5G – 7,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 7,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

da – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ – 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159,99 euro di anticipo

– 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10e – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 10 – 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 10+ 5G – 25,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 25,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A20e – 3,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 3,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A90 5G – 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A30s – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A51 – 8,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 8,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A71 – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 5G – 22 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 22 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20+ 5G – 26 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 26 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 26 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 26 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Z Flip – 36,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

– 36,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 20 5G – 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo LG V50 5G – 25,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

– 25,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo LG K50s – 2,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo

– 2,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo Moto G 5G Plus – 7,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

Attiva RED Digital Edition »

Tim smartphone incluso

Samsung Galaxy S20+ 5G da 128 GB – 32 euro al mese in 30 rate senza interessi se hai Tim a casa

da – 32 euro al mese in 30 rate senza interessi se hai Tim a casa Samsung Galaxy S20 5G – 26 euro al mese in 30 rate senza interessi se hai Tim a casa

– 26 euro al mese in 30 rate senza interessi se hai Tim a casa Samsung Galaxy S10 Lite – 499,90 euro

– 499,90 euro Samsung Galaxy A51 – 309,90 euro

– 309,90 euro Samsung Galaxy S10 5G – 1279,90 euro

– 1279,90 euro Samsung Galaxy A21s – 209,90 euro

– 209,90 euro Samsung Galaxy Note10+ – 929,90 euro

– 929,90 euro Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G – 1.329,90 euro

– 1.329,90 euro Samsung Galaxy Note20 5G – 1070,90 euro

– 1070,90 euro Huawei P40 Pro – 26 euro al mese in 30 rate senza interessi se hai Tim a casa

– 26 euro al mese in 30 rate senza interessi se hai Tim a casa Huawei P40 – 20 euro al mese in 30 rate senza interessi se hai Tim a casa

– 20 euro al mese in 30 rate senza interessi se hai Tim a casa Huawei P40 Lite E – 189,90 euro

– 189,90 euro Huawei P40 Lite – 269,90 euro

– 269,90 euro Xiaomi Redmi Note 9 – 229,90 euro

– 229,90 euro Xiaomi Mi Mix 3 5G – 799,90 euro

– 799,90 euro Xiaomi Mi 10 – 20 euro al mese in 30 rate senza interessi se hai Tim a casa

– 20 euro al mese in 30 rate senza interessi se hai Tim a casa Xiaomi Mi 10 Lite 5G – 399,90 euro

– 399,90 euro LG Velvet – 649,90 euro

– 649,90 euro Motorola Edge – 699,90 euro

– 699,90 euro iPhone 11 da 64 GB – 849,90 euro

da – 849,90 euro iPhone 11 da 128 GB – 899,90 euro

da – 899,90 euro iPhone 11 da 256 GB – 1019,90 euro

da – 1019,90 euro iPhone 11 Pro da 64 GB – 24,99 al mese in 48 rate senza interessi se hai Tim a casa

da – 24,99 al mese in 48 rate senza interessi se hai Tim a casa iPhone 11 Pro da 256 GB – 1369,90 euro

da – 1369,90 euro iPhone SE da 64 GB – 499,90 euro

da – 499,90 euro iPhone SE da 128 GB – 549,90 euro

da – 549,90 euro iPhone 8 da 64 GB ricondizionato – 379,90 euro

da – 379,90 euro Oppo Find X2 Lite 5G – 499,90 euro

Chi acquista un prodotto Apple ottiene in regalo un anno di Apple TV+ (poi 4,99 euro al mese)

Confronta le offerte di Tim »

Tim permette di pagare nelle seguenti modalità:

carta di credito (Visa, Mastercard, American Express e Diners)

PayPal

TIMpersonal

contrassegno alla consegna

credito residuo (solo opzioni tariffarie per la linea mobile)

rateizzazione senza interessi su bolletta della linea di casa

Inoltre, è possibile abilitare e modificare l’addebito automatico della fattura Tim della linea di casa, su conto corrente bancario (RID Bancario). Gli smartphone vengono consegnati gratuitamente dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, indicativamente nelle seguenti fasce orarie: 8.30 – 12.30 e 14.00 – 18.00. Il tempo medio di consegna è tra i 3 e gli 8 giorni lavorativi, a partire dalla data di richiesta online.

Tim Party

Tim Party è il programma fedeltà riservato ai clienti dell’operatore. Per iscriversi gratuitamente basta avere un’offerta di telefonia mobile per la rete fissa attiva e registrarsi sul sito www.timparty.it da PC, smartphone o l’app MyTim. Nella sezione “Vantaggi dedicati” si trovano promozioni e sconti sui servizi e prodotti, cinema, giochi, musica e intrattenimento. All’interno di quella “Shopping” si hanno prezzi esclusivi sull’acquisto di prodotti, servizi ed esperienze offerti dai partner del gestore. Infine, nella sezione “Gioca e vinci” si possono ricevere premi unici come uno Xiaomi Mi 10.

WindTre smartphone incluso

1. Unlimited

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet alla massima velocità

5G Ready

L’offerta di WindTre ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è azzerata per i nuovi clienti invece di 49,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi e l’offerta viene sottoscitta in negozio, altrimenti la spesa è di 9,99 euro con attivazione online. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

iPhone 11 da 64 GB – 10,99 euro al mese per 24 rinnovi

da 64 GB – 10,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 da 128 GB – 12,99 euro al mese per 24 rinnovi

da 128 GB – 12,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 da 256 GB – 18,99 euro al mese per 24 rinnovi

da 256 GB – 18,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro da 64 GB – 23,99 euro al mese per 24 rinnovi

da 64 GB – 23,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro da 256 GB – 28,99 euro al mese per 24 rinnovi

da 256 GB – 28,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 30,99 euro al mese per 24 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

da 64 GB – 30,99 euro al mese per 24 rinnovi più 49,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 35,99 euro al mese per 24 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

da 256 GB – 35,99 euro al mese per 24 rinnovi più 79,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 37,99 euro al mese per 24 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da 512 GB – 37,99 euro al mese per 24 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone SE da 64 GB – 4,99 euro al mese per 24 rinnovi

da 64 GB – 4,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone SE da 128 GB – 7,99 euro al mese per 24 rinnovi

da 128 GB – 7,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei Mate X 5G – 29,99 euro al mese per 24 rinnovi più 499,99 euro di anticipo

– 29,99 euro al mese per 24 rinnovi più 499,99 euro di anticipo Huawei P40 Pro+ – 23,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 23,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P40 Pro – 10,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 10,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei Mate 30 Pro – 17,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 17,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P30 Pro New Edition – 7,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 7,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P40 – 3,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 3,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei Nova 5T – 1,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 1,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P30 Lite New Edition – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei P Smart Pro – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei P Smart 2019 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei P40 Lite – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei P40 Lite E – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei P Smart 2020 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei P Smart Z – 99 cent al mese per 24 rinnovi

– 99 cent al mese per 24 rinnovi Huawei Y6p – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei Y6s 2019 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Oppo Find X2 Neo – 3,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 3,99 euro al mese per 24 rinnovi Oppo A91 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Oppo A9 2020 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Motorola Razr – 29,99 euro al mese per 24 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 29,99 euro al mese per 24 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Moto G Pro – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Motorola Moto G8 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Xiaomi Mi 10 – 6,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 6,99 euro al mese per 24 rinnovi Xiaomi Mi 10 Lite – 1,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 1,99 euro al mese per 24 rinnovi Xiaomi Redmi Note 8T – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Xiaomi Redmi Note 9 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Xiaomi Redmi 8 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Xiaomi Redmi 9 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy Z Flip – 33,99 euro al mese per 24 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 33,99 euro al mese per 24 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 22,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 22,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G – 25,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 25,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note 10+ – 20,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 20,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20+ 5G – 15,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 15,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note20 5G – 16,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 16,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20 5G – 13,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 13,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20+ 4G – 13,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 13,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S10 – 10,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 10,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20 4G – 20,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 20,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung GalaxyS10+ – 13,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 13,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note10 Lite – 6,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 6,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy A51 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy A41 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy A21s – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy A20e – gratuito con vincolo di 24 mesi

Confronta la offerte WINDTRE »

2. XLarge con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

60 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 16,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 49,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi. Acquistandola online la spesa per l’attivazione è di 9,99 euro con vincolo di 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

iPhone 11 da 64 GB – 15,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 15,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 da 128 GB – 18,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 18,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 da 256 GB – 23,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 23,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro da 64 GB – 28,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 28,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro da 256 GB – 33,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 33,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 35,99 euro al mese per 24 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

da – 35,99 euro al mese per 24 rinnovi più 49,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 39,99 euro al mese per 24 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

da – 39,99 euro al mese per 24 rinnovi più 79,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 41,99 euro al mese per 24 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 41,99 euro al mese per 24 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone SE da 64 GB – 9,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 9,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone SE da 128 GB – 12,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 12,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei Mate X 5G – 30,99 euro al mese per 24 rinnovi più 499,99 euro di anticipo

– 30,99 euro al mese per 24 rinnovi più 499,99 euro di anticipo Huawei P40 Pro+ – 28,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 28,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P40 Pro – 15,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 15,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei Mate 30 Pro – 22,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 22,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P30 Pro New Edition – 12,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 12,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P40 – 8,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 8,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei Nova 5T – 5,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 5,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P30 Lite New Edition – 2,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 2,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P Smart Pro – 2,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 2,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P Smart 2019 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei P40 Lite – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei P40 Lite E – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei P Smart 2020 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei P Smart Z – 1,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 1,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei Y6p – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei Y6s 2019 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Oppo Find X2 Neo – 8,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 8,99 euro al mese per 24 rinnovi Oppo A91 – 2,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 2,99 euro al mese per 24 rinnovi Oppo A9 2020 – 99 cent al mese per 24 rinnovi

– 99 cent al mese per 24 rinnovi Motorola Razr – 35,99 euro al mese per 24 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 35,99 euro al mese per 24 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Moto G Pro – 3,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 3,99 euro al mese per 24 rinnovi Motorola Moto G8 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Xiaomi Mi 10 – 11,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 11,99 euro al mese per 24 rinnovi Xiaomi Mi 10 Lite – 5,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 5,99 euro al mese per 24 rinnovi Xiaomi Redmi Note 8T – 99 cent al mese per 24 rinnovi

– 99 cent al mese per 24 rinnovi Xiaomi Redmi Note 9 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Xiaomi Redmi 8 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Xiaomi Redmi 9 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy Z Flip – 38,99 euro al mese per 24 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 38,99 euro al mese per 24 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 27,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 27,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G – 30,99 euro al mese per 24 rinnovi

Samsung Galaxy Note 10+ – 25,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 25,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20+ 5G – 20,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 20,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note20 5G – 21,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 21,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20 5G – 18,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 18,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20+ 4G – 18,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 18,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S10 – 15,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 15,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20 4G – 25,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 25,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung GalaxyS10+ – 19,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 19,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note10 Lite – 11,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 11,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy A51 – 2,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 2,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy A41 – 2,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 2,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy A21s – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy A20e – gratuito con vincolo di 24 mesi

3. Large

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

40 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 14,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 49,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi. Acquistandola online la spesa per l’attivazione è di 9,99 euro con vincolo di 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

iPhone 11 da 64 GB – 16,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 16,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 da 128 GB – 19,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 19,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 da 256 GB – 24,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 24,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro da 64 GB – 29,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 29,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro da 256 GB – 34,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 34,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 36,99 euro al mese per 24 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

da – 36,99 euro al mese per 24 rinnovi più 49,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 40,99 euro al mese per 24 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

da – 40,99 euro al mese per 24 rinnovi più 79,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 41,99 euro al mese per 24 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 41,99 euro al mese per 24 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone SE da 64 GB – 10,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 10,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone SE da 128 GB – 13,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 13,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei Mate X 5G – 31,99 euro al mese per 24 rinnovi più 499,99 euro di anticipo

– 31,99 euro al mese per 24 rinnovi più 499,99 euro di anticipo Huawei P40 Pro+ – 29,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 29,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P40 Pro – 16,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 16,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei Mate 30 Pro – 23,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 23,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P30 Pro New Edition – 13,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 13,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P40 – 9,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 9,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei Nova 5T – 6,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 6,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P30 Lite New Edition – 3,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 3,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P Smart Pro – 3,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 3,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P Smart 2019 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei P40 Lite – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei P40 Lite E – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei P Smart 2020 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei P Smart Z – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Hauwei Y6p – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei Y6s 2019 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Oppo Find X2 Neo – 9,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 9,99 euro al mese per 24 rinnovi Oppo A91 – 3,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 3,99 euro al mese per 24 rinnovi Oppo A9 2020 – 1,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 1,99 euro al mese per 24 rinnovi Motorola Razr – 35,99 euro al mese per 24 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 35,99 euro al mese per 24 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Moto G Pro – 4,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 4,99 euro al mese per 24 rinnovi Motorola Moto G8 – 99 cent al mese con vincolo di 24 mesi

– 99 cent al mese con vincolo di 24 mesi Xiaomi Mi 10 – 12,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 12,99 euro al mese per 24 rinnovi Xiaomi Mi 10 Lite – 6,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 6,99 euro al mese per 24 rinnovi Xiaomi Redmi Note 8T – 1,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 1,99 euro al mese per 24 rinnovi Xiaomi Redmi Note 9 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Xiaomi Redmi 8 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Xiaomi Redmi 9 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy Z Flip – 39,99 euro al mese per 24 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 39,99 euro al mese per 24 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 28,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 28,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G – 31,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 31,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note 10+ – 26,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 26,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20+ 5G – 21,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 21,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note20 5G – 22,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 22,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20 5G – 19,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 19,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20+ 4G – 19,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 19,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S10 – 16,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 16,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20 4G – 26,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 26,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung GalaxyS10+ – 20,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 20,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note10 Lite – 12,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 12,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy A51 – 3,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 3,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy A41 – 3,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 3,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy A21s – 99 cent al mese per 24 rinnovi

– 99 cent al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy A20e – gratuito con vincolo di 24 mesi

4. Medium

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

20 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 12,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 49,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi. Acquistandola online la spesa per l’attivazione è di 9,99 euro con vincolo di 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

iPhone 11 da 64 GB – 17,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 17,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 da 128 GB – 20,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 20,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 da 256 GB – 25,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 25,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro da 64 GB – 30,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 30,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro da 256 GB – 35,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 35,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 37,99 euro al mese per 24 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

da – 37,99 euro al mese per 24 rinnovi più 49,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 41,99 euro al mese per 24 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

da – 41,99 euro al mese per 24 rinnovi più 79,99 euro di anticipo iPhone SE da 64 GB – 11,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 11,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone SE da 128 GB – 14,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 14,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P40 Pro+ – 30,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 30,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P40 Pro – 17,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 17,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei Mate 30 Pro – 24,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 24,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P30 Pro New Edition – 14,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 14,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P40 – 10,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 10,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei Nova 5T – 7,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 7,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P30 Lite New Edition – 4,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 4,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P Smart Pro – 4,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 4,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P Smart 2019 – 99 cent al mese per 24 rinnovi

– 99 cent al mese per 24 rinnovi Huawei P40 Lite – 99 cent al mese per 24 rinnovi

– 99 cent al mese per 24 rinnovi Huawei P40 Lite E – 99 cent al mese per 24 rinnovi

– 99 cent al mese per 24 rinnovi Huawei P Smart 2020 – 99 cent al mese per 24 rinnovi

– 99 cent al mese per 24 rinnovi Huawei P Smart Z – 2,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 2,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei Y6p – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei Y6s 2019 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Oppo Find X2 Neo – 10,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 10,99 euro al mese per 24 rinnovi Oppo A91 – 4,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 4,99 euro al mese per 24 rinnovi Oppo A9 2020 – 2,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 2,99 euro al mese per 24 rinnovi Motorola Razr – 36,99 euro al mese per 24 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 36,99 euro al mese per 24 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Moto G Pro – 5,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 5,99 euro al mese per 24 rinnovi Motorola Moto G8 – 1,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 1,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Xiaomi Mi 10 – 13,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 13,99 euro al mese per 24 rinnovi Xiaomi Mi 10 Lite – 7,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 7,99 euro al mese per 24 rinnovi Xiaomi Redmi Note 8T – 2,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 2,99 euro al mese per 24 rinnovi Xiaomi Redmi Note 9 – 99 cent al mese per 24 rinnovi

– 99 cent al mese per 24 rinnovi Xiaomi Redmi 8 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Xiaomi Redmi 9 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy Z Flip – 40,99 euro al mese per 24 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 40,99 euro al mese per 24 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 29,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 29,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G – 32,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 32,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note 10+ – 27,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 27,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20+ 5G – 22,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 22,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note20 5G – 23,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 23,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20 5G – 20,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 20,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20+ 4G – 20,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 20,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S10 – 17,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 17,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20 4G – 27,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 27,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung GalaxyS10+ – 21,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 21,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note10 Lite – 13,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 13,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy A51 – 4,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 4,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy A41 – 4,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 4,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy A21s – 1,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 1,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy A20e – 99 cent al mese per 24 rinnovi

5. Smart Pack 100

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

100 GB per navigare in Internet

L’offerta ha un costo di 16,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 49,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

Huawei P40 Lite – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei P Smart 2020 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy A21s – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Xiaomi Redmi 9 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy A20e – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy A20s – gratuito con vincolo di 24 mesi

gratuito con vincolo di 24 mesi Oppo A9 2020 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy A51 – 2,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 2,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Xiaomi Mi 10 Lite – 5,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Outlet smartphone

Samsung Galaxy A51 da 128 GB – 309,90 euro

da 128 GB – 309,90 euro Motorola G8 da 64 GB – 179,90 euro

da 64 GB – 179,90 euro Oppo A9 2020 da 128 GB – 169 euro

da 128 GB – 169 euro Huawei P Smart 2019 da 64 GB – 159,90 euro

La spedizione per tutti i modelli è gratuita.

