Iliad promozioni: le migliori offerte di Settembre 2020

Iliad continua a rappresentare uno dei principali punti di riferimento del settore di telefonia mobile in Italia. Dopo oltre due anni dal suo debutto ufficiale sul mercato, l'operatore può contare su diversi milioni di clienti e su di una serie di tariffe davvero molto convenienti. Ecco quali sono le migliori offerte di settembre 2020 per passare ad Iliad e risparmiare sui costi della tariffa per il proprio smartphone.

Le offerte Iliad di settembre 2020 mettono a disposizione dell’utente diverse occasioni per attivare una tariffa conveniente per il proprio smartphone. L’operatore, sin dal suo debutto sul mercato italiano di telefonia mobile avvenuto oltre due anni fa, ha sempre puntato sulla massima trasparenza, proponendo tariffe convenienti e senza alcun costo nascosto. Nel canone mensile dell’offerta sono inclusi, infatti, tutti i servizi accessori collegati alla SIM e non sono previsti addebiti extra.

Da notare, inoltre, che le offerte Iliad sono disponibili per tutti. E’ possibile attivare una delle tariffe in listino sia richiedendo la portabilità del numero, da qualsiasi operatore di telefonia mobile, che richiedendo l’attivazione di un nuovo numero. Ecco, quindi, quali sono le migliori tariffe per passare ad Iliad nel corso del mese di settembre del 2020.

Giga 50

Giga 50 è l’offerta di riferimento del listino di Iliad. La maggior parte degli utenti interessati a passare ad Iliad può valutare questa soluzione con molta attenzione. Si tratta, infatti, di una delle offerte più complete tra le tante opzioni disponibili, ad oggi, sul mercato di telefonia mobile. Giga 50 è, inoltre, particolarmente conveniente (con un ottimo rapporto tra Giga disponibili e costo mensile) ed è disponibile per tutti. L’offerta in questione, infatti, può essere attivata sia da chi richiede un nuovo numero di cellulare che da chi passa ad Iliad da un qualsiasi operatore di telefonia mobile.

Ecco quali sono le caratteristiche complete di Giga 50 di Iliad:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali; in base al Paese di destinazione, i minuti gratuiti sono disponibili verso fissi, verso fissi e mobili o verso mobili, è possibile consultare il sito Iliad per l’elenco aggiornato e completo dei Paesi compatibili con l’offerta

50 GB di traffico dati in 4G sotto rete Iliad; in caso di esaurimento dei Giga disponibili la connessione potrà continuare a consumo (90 centesimi per 100 MB) previo espresso consenso da parte del cliente

di traffico dati in 4G sotto rete Iliad; in caso di esaurimento dei Giga disponibili la connessione potrà continuare a consumo (90 centesimi per 100 MB) previo espresso consenso da parte del cliente in roaming in UE è possibile utilizzare minuti ed SMS senza limiti e sino a 4 GB di traffico dati senza alcun costo aggiuntivo; l’utilizzo della SIM in roaming extra UE prevede una tariffazione a consumo

tutti i servizi accessori (HotSpot, Mi Richiami, Segreteria Telefonica e controllo del credito residuo) sono già disponibili per l’utente; non è necessario attivare opzioni specifiche e non sono previsti costi extra per servizi non richiesti

Giga 50 di Iliad, a prescindere dalle modalità di attivazione (con o senza portabilità del numero) presenta un costo periodico di 7,99 Euro al mese con addebito diretto su credito residuo. Il costo mensile dell’offerta è a tempo indeterminato. L’operatore assicura che non ci saranno rincari sui costi per i clienti nel corso del prossimo futuro. Ad oggi, dopo due anni e 3 mesi di presenza sul mercato italiano, Iliad non ha mai effettuato una rimodulazione tariffaria per i suoi clienti.

Da notare, inoltre, che Giga 50 di Iliad è disponibile con un contributo di attivazione di 9,99 Euro una tantum che va pagato al momento della sottoscrizione dell’offerta, insieme al costo del primo mese. La spesa iniziale per l’attivazione di Giga 50 di Iliad è, quindi, pari a 17,98 Euro. L’offerta è attivabile direttamente online, dal sito Iliad, con spedizione gratuita della SIM all’indirizzo indicato dall’utente in fase di registrazione al portale stesso.

Per attivare Giga 50 di Iliad è sufficiente cliccare sul box qui di sotto ed avviare la procedura di sottoscrizione online tramite il sito dell’operatore. La SIM sarà spedita poi all’indirizzo indicato dall’utente nel giro di pochi giorni lavorativi.

Attiva online Giga 50 di Iliad

Una volta ricevuta la SIM sarà possibile completare l’attivazione della SIM stessa e la richiesta di portabilità del numero collegandosi all’Area Personale del sito Iliad utilizzando l’indirizzo e-mail inserito di fase d’acquisto. La procedura di attivazione richiede pochi secondi. Una volta attivata, la SIM sarà pronta all’uso in attesa del completamento della procedura di portabilità del numero che potrà richiedere alcuni giorni lavorativi.

Iliad Voce

Giga 50, come detto, è l’offerta di riferimento del listino Iliad. I clienti interessati a passare all’operatore potranno, in ogni caso, valutare l’attivazione una soluzione alternativa. Stiamo parlando di Iliad Voce. L’offerta in questione non include un ricco bundle dati ed è ideale per chi utilizza la propria SIM solo per chiamare ed inviare messaggi. Da notare, inoltre, che Iliad Voce può essere un’ottima soluzione (grazie al costo davvero contenuto) per tutti gli utenti che hanno bisogno di una seconda SIM, anche in questo caso per chiamate e messaggi.

Come Giga 50, anche Iliad Voce è disponibile per tutti, sia tramite portabilità del numero che richiedendo un nuovo numero di cellulare. Ecco i bonus di questa tariffa:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

40 MB (pari a 0,04 GB) di traffico dati ogni mese; in caso di esaurimento del traffico dati è possibile continuare a navigare, previo consenso dell’utente, al costo di 0,90 Euro per 100 MB

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 40 MB di traffico dati ogni mese senza costi aggiuntivi; l’utilizzo della SIM in roaming extra UE prevede una tariffazione a consumo

tutti i servizi accessori (HotSpot, Mi Richiami, Segreteria Telefonica e controllo del credito residuo) sono disponibili senza costi extra

Iliad Voce, per quanto riguarda i costi, presenta un canone di 4,99 Euro al mese con addebito diretto su credito residuo. L’offerta si rinnova in automatico ogni mese ed ha un contributo di attivazione di 9,99 Euro una tantum. Per attivare questa tariffa è possibile seguire una veloce procedura di sottoscrizione online tramite il sito di Iliad, disponibile cliccando sul box qui di sotto.

Attiva Iliad Voce

Dopo aver ricevuto la SIM, sarà possibile completare l’attivazione e la richiesta di portabilità del numero tramite l’area utente del sito Iliad, seguendo le indicazioni fornite dall’operatore.

Offerte telefono incluso per clienti Iliad

I clienti Iliad possono accedere ad alcune offerte telefono incluso esclusive. Per chi è con Iliad da almeno 3 mesi, infatti, c’è la possibilità di acquistare un telefono a rate (anticipo più 30 rate mensili e senza alcuna rata finale) scegliendo tra i modelli attualmente presenti nel listino dell’operatore. Per il momento, Iliad offre a rate esclusivamente iPhone. In futuro, tale listino potrebbe registrare delle novità. Ecco l’elenco degli smartphone disponibili a rate con Iliad con i relativi costi.

iPhone SE 2020: anticipo di 99 Euro e 30 rate mensili da 13 Euro

anticipo di 99 Euro e 30 rate mensili da 13 Euro iPhone XR: anticipo di 149 Euro e 30 rate mensili da 19 Euro

anticipo di 149 Euro e 30 rate mensili da 19 Euro iPhone XS: anticipo di 219 Euro e 30 rate mensili da 19 Euro

anticipo di 219 Euro e 30 rate mensili da 19 Euro iPhone 11: anticipo di 169 Euro e 30 rate mensili da 21 Euro

anticipo di 169 Euro e 30 rate mensili da 21 Euro iPhone 11 Pro: anticipo di 249 Euro e 30 rate mensili da 31 Euro

anticipo di 249 Euro e 30 rate mensili da 31 Euro iPhone 11 Pro Max: anticipo di 289 Euro e 30 rate mensili da 33 Euro

Da notare che la sottoscrizione di un’offerta Iliad con telefono incluso non comporta vincoli. Il cliente, infatti, è libero di richiedere la portabilità in uscita, passando ad un altro operatore, oppure il recesso senza penali. Le rate residue continueranno ad essere addebitate con cadenza regolare con il metodo di pagamento prescelto dal cliente e senza costi extra.

Le migliori alternative alle promozioni Iliad a settembre 2020

Iliad è sicuramente uno dei migliori operatori in termini di convenienza. Sul mercato ci sono svariate alternative molto interessanti alle offerte Iliad. Consultando il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure l’App di SOStariffe.it sarà possibile accedere ad una panoramica completa delle migliori soluzioni da attivare per ridurre al minimo i costi per lo smartphone senza rinunciare ad un buon bundle di minuti, SMS e GB.

Ecco alcune delle migliori offerte disponibili a settembre 2020:

Creami WOW 10 GB di PosteMobile: minuti ed SMS illimitati e 10 GB in 4G a 4,99 Euro al mese (disponibile per tutti)

minuti ed SMS illimitati e 10 GB in 4G a 4,99 Euro al mese (disponibile per tutti) Very 4,99 di Very Mobile: minuti ed SMS illimitati e 30 GB in 4G sino a 30 Mbps a 4,99 Euro al mese (disponibile solo per nuovi numeri o per chi passa da Iliad o alcuni virtuali)

minuti ed SMS illimitati e 30 GB in 4G sino a 30 Mbps a 4,99 Euro al mese (disponibile solo per nuovi numeri o per chi passa da Iliad o alcuni virtuali) Kena 5,99 di Kena Mobile: minuti ed SMS illimitati e 70 GB in 4G sino a 30 Mbps a 5,99 Euro al mese (disponibile solo per chi passa da Iliad o alcuni virtuali)

minuti ed SMS illimitati e 70 GB in 4G sino a 30 Mbps a 5,99 Euro al mese (disponibile solo per chi passa da Iliad o alcuni virtuali) ho. 5,99 di ho. Mobile: minuti ed SMS illimitati e 70 GB in 4G sino a 30 Mbps a 5,99 Euro al mese (disponibile solo per chi passa da Iliad o alcuni virtuali)

minuti ed SMS illimitati e 70 GB in 4G sino a 30 Mbps a 5,99 Euro al mese (disponibile solo per chi passa da Iliad o alcuni virtuali) Very 6,99 di Very Mobile : minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G sino a 30 Mbps a 6,99 Euro al mese (disponibile solo per chi passa da Iliad o alcuni virtuali)

: minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G sino a 30 Mbps a 6,99 Euro al mese (disponibile solo per chi passa da Iliad o alcuni virtuali) Fastweb Mobile: minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB a 8,95 Euro al mese (disponibile per tutti)

Scopri le migliori tariffe per smartphone

