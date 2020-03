Offerte fibra ottica senza telefono: le 3 tariffe più convenienti a marzo 2020

Una connessione domestica non è mai stata tanto utile come in questi giorni di emergenza. L’isolamento proseguirà fino al 15 Aprile, nel frattempo per continuare a lavorare, ma anche per potersi distrarre un po’ non resta che navigare online. Se non avevate ancora provveduto ad installare un collegamento internet casa, ecco quali sono le migliori offerte in fibra ottica che potrete attivare a Marzo 2020

In questi giorni di isolamento forzato il pc e la connessione internet permettono agli italiani di lavorare, di mantenere contatti con amici e parenti e di ricavarsi dei momenti di svago con attività di gaming o streaming audio e video. Per poter accedere a questi servizi è però indispensabile avere un’offerta internet casa efficiente e stabile.

Se siete tra coloro che si sono ritrovati catapultati nella quarantena senza un collegamento domestico o se state meditando di passare dall’Adsl alla fibra, ecco quali sono le 3 migliori promozioni internet in fibra ottica a Marzo 2020. Le offerte sono sempre più simili: chiamate senza limiti e una rete superveloce. Questi sono gli elementi basi di ogni piano base proposto dagli operatori di rete fissa.

Le offerte internet senza telefono

Attivare una promozione senza telefono è spesso meno conveniente nel rapporto qualità dei servizi/prezzo. Prendiamo il caso di TIM, questo operatore propone un piano FWA senza telefono a 19.90 euro al mese in promozione (da listino sarebbe circa 25 euro il canone).

In questa offerta sono inclusi solo 200 GB al mese e la velocità massima proposta è di 30 Mbit/s in download e di 3 Mbit/s in upload. Sono prestazioni superiori alle connessioni in Adsl ma nettamente inferiori alle connessioni in fibra ottica FTTH che offrono una velocità massima di 1 Gigabit/s e di 200 Mbit/s in upload. Molti operatori poi non hanno neanche delle offerte solo internet nel loro catalogo.

Si può sempre optare per attivare una delle migliori offerte in fibra ottica e non collegare poi l’apparecchio telefonico. I prezzi in promozione di questi servizi rendono questa opzione più allettante rispetto alle attuali proposte internet senza telefono.

Le migliori promozioni in fibra ottica

Per stabilire una top three delle offerte in fibra ottica ci siamo avvalsi del supporto del comparatore di SosTariffe.it. Lo strumento ha confrontato le proposte attivabili a Marzo 2020 e le ha classificate in base la prezzo del canone e ai servizi aggiuntivi offerti ai clienti.

Per personalizzare la ricerca e verificare la copertura della fibra ottica nella vostra zona potete inserire il comune in cui abitate. Il comparatore vi segnalerà le offerte compatibili con il paese segnalato. Potrete anche scegliere una serie di altri filtri in modo da personalizzare la ricerca e ottenere dei risultati che rispondano meglio alle vostre esigenze.

Confronta le migliori offerte in fibra

I tre piani più convenienti a Marzo secondo la nostra analisi sono:

Super Fibra Unlimited a 19.99 euro

Internet Unlimited a 25.90 euro

Fastweb Casa a 25.95 euro

1. WindTre e la fibra a meno di 20 euro

La prima è un’offerta di WindTre che vi permetterà di avere:

chiamate verso numeri fissi e mobili nazionali illimitate

internet fino a 1 Gigabit/s in download e 100 Mbit/s in upload

per chi voglia si può attivare una sim a 9.99 euro con Giga illimitati e traffico voce senza limiti

Il canone proposto è senza dubbio il meno costoso, però analizzando bene le condizioni di questa promozione si scopre che il modem non è incluso nel prezzo. Per chi volesse avere un dispositivo abbinato all’offerta il costo sarà di 5.99 euro al mese per 4 anni. Considerando ciò il costo dell’offerta sarebbe di 25.98 euro al mese per 4 anni per poi passare ai 20 euro proposti.

Se invece già disponete del device adatto il canone sarà realmente di 19.99 euro già dal primo mese, i costi di attivazione infatti sono azzerati. L’unica penale nel contratto prevede il pagamento di una mensilità extra in caso di recesso prima dei 2 anni e il pagamento delle rate del modem rimanenti per chi acquisti il dispositivo.

Attiva Super Fibra Unlimited

2. La fibra di Vodafone a 25.90 euro al mese

Al secondo posto troviamo l’offerta di Vodafone, con Internet Unlimited sono inclusi nel canone:

internet fino a 1 Gigabit/s

chiamate senza limiti verso numeri nazionali

una chiavetta con 15 GB al giorno per navigare da tablet e dispositivi mobili subito e una volta ultima l’attivazione 30 GB al mese

Vodafone Station con Vodafone Ready

Nel canone proposto dal’operatore britannico è già incluso il costo del modem, per chi non volesse ricevere la Station il piano è attivabile comunque e avrà un costo di 22.90 euro ma sarà senza chiamate illimitate. Per attivare il servizio voce senza limiti si dovranno pagare 2 euro al mese.

Chi invece decida di acquistare il pacchetto così come proposto da Vodafone dopo 4 anni, il periodo di fatturazione dei costi del modem, otterrà in automatico una rimodulazione del canone a 22.90 euro al mese.

Scopri Internet Unlimited

Con le offerte fibra si può attivare anche la Vodafone tv, una piattaforma di streaming messa a disposizione dei clienti dell’operatore. Il costo di questo servizio è di 10 euro per accedere ai contenuti di intrattenimento e serie tv, sono inclusi anche i programmi di Now TV. Per avere invece lo Sport di Sky il prezzo sale a 30 euro al mese. La combinazione serie tv, intrattenimento e sport avrà un costo di 40 euro.

Ecco come attivare i piani Vodafone Tv con Internet Unlimited

3. L’offerta fibra di Fastweb

Sul gradino più basso del podio troviamo la promozione della fibra di Fastweb, il suo piano è a prezzo fisso e offre:

internet fino a 1 Gigabit/s

chiamate senza limiti verso i numeri nazionali

attivazione e modem FastGate inclusi

servizio di assistenza

servizio WOW FI, un sistema di condivisioni delle connessioni che ti permette di collegarti al Wi Fi anche fuori casa

Non sono previsti dei periodi minimi di sottoscrizione, né penali di recesso. Aggiungendo al canone di 25.95 euro altri 5 euro al mese si può attivare un bundle di 1000 minuti verso i numeri fissi di 60 paesi stranieri.

Scopri Fastweb Casa

Altre opzioni per ampliare i servizi aggiuntivi con Fastweb sono l’offerta combinata con DAZN che vi consentirà di pagare 31.95 euro e di avere Fastweb Casa con l’abbonamento mensili alla streaming tv di eventi sportivi. Oppure per gli appassionati di cinema di può attivare NOW TV con 12 mesi mesi di cinema a 9.99 euro al mese. In questo caso è compresa nel pacchetto anche la Smart Stick per permettervi di vedere i contenuti dell’offerta direttamente sul vostro televisore.

Per sfruttare la fibra è necessario cambiare modem

Qualsiasi sia l’offerta che deciderete di sottoscrivere è importante che sappiate che il vecchio modem ADSL non è in grado di supportare la tecnologia di connessione in fibra. Dovrete quindi in ogni caso sostituirlo con un modello VDSL o VDSL +. Una delibera dell’Agcom vi consente di rifiutare il dispositivo offerto in abbinamento al piano dagli operatori, potrete quindi optare un modem di vostra scelta. Assicuratevi però che rispetti i requisiti minimi delle connessioni fino a 1 Gigabit/s altrimenti avrete una connessione inefficiente e poco potente.

Dovrete poi configurare il device acquistato, per farlo dovrete seguire le istruzioni di ciascun operatore e inserire i codici di migrazione se state passando da un gestore all’altro. I dati necessari e la procedura è descritta sul sito dei gestori, se non riuscite a trovare la pagina dedicata potete chiamare il servizio di assistenza e chiedere il supporto necessario.