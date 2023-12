Una nuova offerta di Very Mobile include minuti, SMS e Giga illimitati in 4G fino a 30 Mbps a 10,99 euro al mese . Scopri come attivarla e le altre offerte tutto incluso

Offerta Very Mobile tutto illimitato per già clienti a 10,99 € al mese

Very Mobile oggi propone un’offerta con minuti, SMS e Giga illimitati a 10,99 euro al mese. Questa speciale tariffa però è disponibile solo per alcuni già clienti selezionati che vogliono cambiare tariffa all’interno della sezione “Gestisci offerta” sull’app Very. La stessa promozione si poteva attivare sempre online anche qualche settimana fa.

Scopri le offerte di Very Mobile »

Very Mobile: come attivare l’offerta tutto illimitato a dicembre 2023

Very Mobile tutto illimitato Tutti i dettagli Minuti, SMS e Gigabyte minuti, SMS e Giga illimitati in 4G fino a 30 Mbps (si può aumentare la velocità con l’opzione Very Full Speed con primo mese gratis, poi 99 cent/mese) Costo mensile 10,99 €/mese Attivazione Gratuita Chi può attivarla? alcuni già clienti selezionati dall’app Very cliccando su Offerta>Gestisci offerta

La nuova offerta di Very Mobile include nel dettaglio:

minuti e SMS illimitati

Giga illimitati in 4G fino a 30 Mbps in download e upload

Il prezzo è di 10,99 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione. SIM e spedizione sono gratuite. Non ci sono né vincoli né costi nascosti. Al momento sembra che Very Mobile proponga questa offerta solo a ristretto numero di già clienti e in particolare a coloro che hanno attivato un piano con 250 GB inclusi come Very 8,99 250 Giga.

Come tutte le promozioni di Very Mobile include anche servizi Ti ho Cercato, RingMe e la modalità Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi. Dal 23/11/23 è inoltre disponibile l’opzione Very Full Speed per aumentare la velocità di navigazione. Il primo mese è gratis, poi si rinnova a 99 cent al mese.

Per sapere se siete tra in clienti selezionati basta aprire l’app Very, cliccare sulla sezione “Offerta” e poi “Gestisci offerta”. Attivandola il costo del primo mese anticipato del nuovo piano vi verrà subito scalato dal credito residuo e non avrete la possibilità di bloccare il cambio di piano. Se il credito residuo sulla SIM non è sufficiente a coprire il costo della promozione dovrete effettuare una ricarica prima di cambiare offerta. Va sottolineato che pare non sia certo che si riesca a visualizzare l’offerta anche ricaricando e che le promozioni personalizzate sono riservate solamente al numero mobile a cui sono state comunicate. Non sarà quindi possibile attivarle su una differente linea mobile.

Altre offerte tutto illimitato di dicembre 2023

Offerte con minuti e Giga illimitati Minuti, SMS e Gigabyte Prezzo 1 TIM 5G Power Famiglia (solo già clienti fisso)

minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB) primo mese gratis, poi 9,99 €/mese 2 Family+ di Vodafone (solo già clienti fisso) minuti, SMS e Giga illimitati in 5G 9,99 €/mese 3 Full 5G minuti illimitati (+50 all’estero) e 200 SMS + Giga illimitati in 5G fino al 31/3/24 con Priority Pass 14,99 €/mese con Easy Pay 4 Pack Proteck 5G di WindTre (solo con smartphone a rate) minuti illimitati e 200 SMS + Giga illimitati in 5G fino al 31/3/24 con Priority Pass 19,99 €/mese con Easy Pay 3 Unlimited 5G di WindTre minuti illimitati (+200 all’estero) e 200 SMS + Giga illimitati in 5G con Priority Pass 29,99 €/mese con Easy Pay

Very Mobile non è l’unico operatore a proporre un’offerta tutto illimitato. Per confrontare tra loro le proposte degli altri gestori potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi clic per avere a vostra disposizione tutte le informazioni che vi servono per selezionare le soluzioni più convenienti in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo. Una volta trovata l’offerta giusta potrete attivarla comodamente online cliccando sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Le offerte di TIM

TIM a chi è già suo cliente per la rete fissa propone un’offerta 5G tutto illimitato per navigare fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload in tutte le grandi città italiane e nelle principali località turistiche:

TIM 5G Power Famiglia

minuti e SMS illimitati

Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB)

Il primo mese e attivazione sono gratis per chi l’acquista online, poi si rinnova a 9,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. In alternativa in un negozio di TIM potete richiedere un’eSIM a 10 euro e attivarla poi velocemente tramite SPID.

Per avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della rete fissa) si deve attivare TIM Unica Power a 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta. Se però si abbinano alla promozione almeno 3 SIM entro il 31/12/23 il prezzo è azzerato. Con TIM Unica Power avete inclusi altri vantaggi come sconti su alcuni modelli di smartphone, una seconda SIM con un’offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese e TIMVISION con Disney+ Standard con pubblicità gratis fino al 31/3/24 (poi si rinnova a 6,99 euro al mese).

Attiva TIM 5G Power Famiglia »

All’offerta potete aggiungere anche l’acquisto di iPhone 15 a rate senza anticipo a partire da 33 euro al mese per 30 rate. Per il pagamento potete richiedere un finanziamento TIMFin a tasso zero (salvo approvazione) e addebito su carta di credito o debito. Non sono invece accettate carte prepagate o emesse all’estero. Potete poi dare in permuta un vecchio telefono con TIM Rivaluta Smartphone per acquistare iPhone 15 anche a 7 euro al mese per 30 rate. La spedizione è gratuita ma per alcuni modelli è disponibile anche il ritiro in negozio.

Chi dispone di una SIM dati attiva di TIM a partire da 9,99 euro al mese può poi attivare la sua offerta Internet Casa con uno sconto di 6 euro al mese:

TIM WiFi Power Smart

connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM HUB+ Executive

TIM Navigazione Sicura

Il prezzo è di 24,90 euro al mese, invece di 30,90 euro al mese, per chi è già cliente per la telefonia mobile. L’attivazione è gratis acquistandola entro il 10/12/23, invece di 39,90 euro.

Attiva TIM WiFi Power Smart »

L’offerta di Vodafone

Anche Vodafone ha riservato un’offerta 5G tutto incluso a chi è già suo cliente per la rete fissa:

Family+

minuti e SMS illimitati

Giga illimitati in 5G alla massima velocità

Il prezzo è di 9,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis acquistandola online. I clienti di Vodafone per la telefonia mobile possono attivare la sua offerta per la fibra a prezzo scontato:

Internet Unlimited

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

attivazione inclusa (5 euro al mese per 24 mesi)

Il prezzo è di 24,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese, o 22,90 euro al mese per i già clienti mobile. L’attivazione è gratis acquistandola online entro l’11/12/23, invece di 39,90 euro. I clienti fisso e mobile con Infinito Insieme possono avere Giga illimitati in 5G fino 6 SIM senza costi aggiuntivi.

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

L’offerta di WindTre

Con WindTre invece potete scegliere oggi tra tre differenti offerte con minuti e Giga illimitati in 5G:

Full 5G

minuti illimitati (50 minuti verso l’estero) e 200 SMS

Giga illimitati in 5G alla massima velocità fino al 31/3/24 , poi 200 GB

alla massima velocità fino al , poi 200 GB Call center senza attese al 159, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 con priorità di risposta

blocco dei servizi a sovrapprezzo

Xiaomi Redmi 12 5G incluso

Il prezzo è di 14,99 euro al mese con Easy Pay, ovvero l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito.

Pack Protect 5G

minuti illimitati e 200 SMS

Giga illimitati in 5G alla massima velocità fino al 31/3/24 , poi illimitati fino a 30 Mbps

alla massima velocità fino al , poi illimitati fino a 30 Mbps Call center senza attese al 159

blocco dei servizi a sovrapprezzo

Protezione Furto inclusa

OPPO A78 5G incluso

Il prezzo è di 19,99 euro al mese con Easy Pay. Il servizio di Protezione Furto in collaborazione con Europ Assistance Italia permette di ricevere un indennizzo fio al 90% del valore dello smartphone.

Unlimited 5G

minuti illimitati (200 minuti verso l’estero) e 200 SMS

Giga illimitati in 5G alla massima velocità

alla massima velocità Call center senza attese al 159

blocco dei servizi a sovrapprezzo

Il prezzo è di 29,99 euro al mese con Easy Pay.

Per tutte le offerte il contributo per l’attivazione è di 49,99 euro ma acquistandole online è possibile suddividerlo in 24 rate da 2,08 euro al mese. In questo modo vi verrà corrisposto uno sconto mensile dell’offerta pari all’importo della rata per l’attivazione se si mantiene la SIM attiva per 24 mesi.

Confronta le offerte di WindTre »

I clienti di WindTre per la telefonia mobile possono attivare la sua offerta fibra con uno sconto di 6 euro al mese:

Super Fibra

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 6 incluso

Giga illimitati fino a SIM

Il prezzo è di 26,99 euro al mese o a partire da 22,99 euro al mese per i già clienti mobile. Il contributo per l’attivazione è di 39,99 euro.

Scopri qui l’offerta fibra di WindTre »

Offerte in evidenza Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Creami Extra WOW 150 8.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 5,99 5.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA