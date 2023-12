Koesio per contrastare le truffe telefoniche ha adottato la soluzione Stir/Shaken di Italtel . Scopri tutti i dettagli e le soluzioni degli operatori italiani per la lotta alle chiamate indesiderate

Koesio è un operatore di telefonia mobile francese, specializzato in servizi digitali per PMI e pubbliche amministrazioni locali, che ha adottato la soluzione Stir/Shaken di Italtel per la lotta alle truffe telefoniche. Questa tecnologia è pienamente conforme alla nuova Legge Naegelen, entra in vigore lo scorso luglio, che impone ai gestori e fornitori di servizi di telecomunicazioni di implementare sistemi più efficaci per proteggere i clienti dalle differenti tipologie di truffe telefoniche.

Truffe telefoniche, Koesio adotta la soluzione Stir/Shaken di Italtel

Il progetto di Koesio contro le truffe telefoniche 1 Koesio adotta la soluzione Stir/Shaken di Italtel per contrastare le truffe telefoniche, ed in particolare spoofing telefonico e robocall 2 La soluzione di Italtel permette di identificare e autenticare l’identità del chiamante tramite appositi protocolli

Stir/Shaken di Italtel è una soluzione già ampiamente adottata negli Stati Uniti e in Canada per il traffico VoIP e permette di verificare a autenticare l’identità del chiamante sulla base di un sistema complesso di protocolli e procedure finalizzato proprio a ridurre le truffe telefoniche. Questo sistema si concentra in particolare sullo spoofing telefonico e le robocall, ovvero le chiamate con messaggi preregistrati tramite un software di composizione automatica.

“Eravamo alla ricerca di un integratore che ci aiutasse a implementare la normativa. Avevamo scadenze molto strette e i nostri produttori non erano pronti. – ha dichiarato Thibaut Parisi, responsabile dell’ingegneria di Koesio – Con Italtel abbiamo raccolto la sfida, implementando e integrando la soluzione e i vari KPI richiesti dalla normativa in soli 3 mesi. Abbiamo completato l’intera implementazione entro il 25 luglio 2023. Siamo stati in grado di inserire un periodo di rodaggio come richiesto dall’Apnf (Associazione per la Portabilità dei Numeri Fissi), con l’obiettivo di identificare eventuali adeguamenti tra gli operatori e correggerli“.

“Nella realizzazione di questo progetto per Koesio, – spiega Giuseppe Grimaldi, Irps Product Owner di Italtel – il nostro team tecnico ha dato prova di un’elevata efficienza, operando in stretta collaborazione con i team del cliente, e di una forte capacità di implementare e integrare una soluzione complessa in tempi molto stretti. Abbiamo sviluppato una soluzione efficace e flessibile, adatta alle esigenze specifiche di Koesio, grazie alla competenza acquisita nel tempo su complesse infrastrutture di rete carrier grade“.

Truffe telefoniche: la soluzione di WindTre per combatterle a dicembre 2023

Please Don’t Call di WindTre 1 Il servizio permette di bloccare in automatico le chiamate indesiderate 2 È gratuito e si può attivare dall’app WindTre

WindTre è tra gli operatori più attivi nel combattere le truffe telefoniche. Grazie al suo servizio Please Don’t Call è possibile bloccare in automatico e gratuitamente le chiamate indesiderate. Potete attivarlo dall’app WindTre abilitandola come l’app predefinita per l’identificazione delle telefonate. Il database dei numeri potenzialmente indesiderati viene aggiornato costantemente dall’operatore in base anche alle segnalazioni degli utenti.

