Netflix starebbe pensando a come monetizzare con la sezione di giochi online sulla sua piattaforma. Netflix Games permette di accedere senza limiti a oltre 50 titoli esclusivi per dispositivi mobili come quello ispirato al reality show Too Hot to Handle, La casa di carta: la scelta fino alla trilogia di Grand Theft Auto, Stranger Things e Tom Raider. Fino ad oggi la sezione dedicata al gaming è servita soprattutto per fidelizzare gli abbonati all’app e attirare nuovi clienti. L’approccio dell’azienda di Los Gatos potrebbe però cambiare a breve.

Netflix Games potrebbe cambiare: gli ultimi rumors di gennaio 2024

Le novità su Netflix Games 1 Netflix pensa di introdurre pubblicità, giochi a pagamento o acquisti in-app e in-game all’interno di Netflix Games 2 L’app starebbe sviluppando 10 nuovi giochi, di cui uno ispirato alla serie di Squid Game

Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, che cita fonti molto vicine al board dell’app di streaming, per quanto riguarda Netflix Games si starebbe valutando strade come rendere a pagamento alcuni dei giochi più richiesti, inserire annunci pubblicitari o i cosiddetti acquisti in-game e in-app.

Il quotidiano americano afferma che al momento si tratta solo di ipotesi ma c’è anche chi sottolinea come nei mesi scorsi Netflix non abbia esitato ad aumentare il prezzo degli abbonamenti e a cancellare la possibilità di condividere l’account con persone esterne alla famiglia. Il tutto scontentando una parte degli utenti, anche se i numeri dicono che l’impatto non è stato poi così negativo, e con una maggiore concorrenza da parte di Amazon Prime e Disney+.

I ricavi derivanti dalla monetizzazione di Netflix Games verranno anche utilizzati per lo sviluppo di giochi più “raffinati”. Già si parla di 10 nuovi titoli, attualmente in fase di sviluppo presso gli studi interni dell’azienda di Los Gatos, e uno di questi potrebbe essere ispirato alla serie dei record di Squid Game.

Le offerte con Netflix incluso di gennaio 2024

Le offerte per la TV con Netflix incluso Cosa vedere Costo mensile TIMVISION con Netflix TIMVISION

Netflix Standard con pubblicità 6,99 €/mese Prova Sky Q Sky TV

Netflix Standard

Sky Cinema

Sky Sport

Sky Calcio

Sky Kids

Sky Family 9 € per 30 giorni TIMVISION Intrattenimento TIMVISION

Netflix Standard con pubblicità

Disney+ Standard con pubblicità

Amazon Prime 14,99 €/mese Sky TV + Sky Cinema + Netflix Sky TV

Netflix Standard

Sky Cinema 29,90 €/mese per 18 mesi TIMVISION Gold TIMVISION

DAZN Standard

Infinity+

Netflix Standard con pubblicità

Disney+ Standard con pubblicità

Amazon Prime 30,99 €/mese fino al 31/3/24, poi 40,99 €/mese

Se non siete ancora iscritti a Netflix, l’app di streaming è inclusa anche in alcune offerte per la pay TV di Sky come:

Sky TV + Sky Cinema + Netflix

prime visioni

il meglio del cinema italiano e internazionale

nuove produzioni Sky Original

Netflix Standard per la visione in qualità Full HD (1080p) e senza pubblicità su 2 dispositivi in contemporanea. Funzione download disponibile su 2 dispositivi

per la visione in qualità Full HD (1080p) e senza pubblicità su 2 dispositivi in contemporanea. Funzione download disponibile su 2 dispositivi Paramount+ incluso senza costi aggiuntivi

senza costi aggiuntivi app SkyGo per la visione anche su dispositivi mobili

per la visione anche su dispositivi mobili Nespresso Lattissima One del valore di 299 euro in regalo fino al 21/1/24

Il prezzo è di 29,90 euro al mese per 18 mesi, poi 49 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 9 euro con Sky Q via Internet.

Attiva Sky TV + Sky Cinema + Netflix »

Altrimenti potete attivare l’offerta Prova Sky Q a 9 euro per vedere per 30 giorni tutti i pacchetti della pay TV:

Sky TV

Netflix Standard

Sky Cinema

Sky Sport (Champions League, Europa League, Conference League e il meglio del calcio internazionale)

(Champions League, Europa League, Conference League e il meglio del calcio internazionale) Sky Calcio (3 partite per giornata di Seria A e tutta la Serie BTK e Serie C)

(3 partite per giornata di Seria A e tutta la Serie BTK e Serie C) Sky Kids

Sky Family

Prova Sky Q »

L’alternativa è attivare un abbonamento a TIMVISION con Netflix incluso. Potete abbinarlo a qualsiasi offerta di telefonia mobile di TIM o per la rete fissa. Se però non volete cambiare operatore si può acquistare una SIM che verrà utilizzata solo per l’addebito del costo dell’abbonamento. Oggi sono disponibili:

TIMVISION con Netflix

TIMVISION con film, serie TV e produzioni originali oltre a il meglio della programmazione di Mediaset dell’ultima settimana, discovery+ e discovery+ Sport incluso 31/3/24

con film, serie TV e produzioni originali oltre a il meglio della programmazione di Mediaset dell’ultima settimana, discovery+ e discovery+ Sport incluso 31/3/24 Netflix Standard con pubblicità

Il prezzo è di 6,99 euro al mese.

TIMVISION Intrattenimento

TIMVISION

Netflix Standard con pubblicità

Disney+ Standard con pubblicità

Amazon Prime

Il prezzo è di 14,99 euro al mese.

TIMVISION Gold

TIMVISION

DAZN Standard con visione in contemporanea su 2 dispositivi connessi alla stessa rete di tutta la Serie A (10 partite per giornata), Europa League, Conference League e tanti altri sport anche su Eurosport HD 1 ed Eurosport HD 2

con visione in contemporanea su 2 dispositivi connessi alla stessa rete di tutta la Serie A (10 partite per giornata), Europa League, Conference League e tanti altri sport anche su Eurosport HD 1 ed Eurosport HD 2 Infinity+ con la Champions League

con la Champions League Netflix Standard con pubblicità

Disney+ Standard con pubblicità

Amazon Prime

Il prezzo è di 30,99 euro al mese fino al 31/3/24, poi 40,99 euro al mese. Potete passare a un piano DAZN Plus con visione in contemporanea su 2 dispositivi anche collegati a rete differenti a 10 euro al mese fino al 24/8/24, poi 15 euro al mese.

Per tutte le offerte è incluso un TIMVISION Box in comodato d’uso gratuito e il contributo per l’attivazione è gratis acquistandole online. Potete poi cambiare piano per lo streaming e passare a:

Netflix Standard a 7,5 euro al mese

a Netflix Premium a 12,5 euro al mese in più con visione in 4K Ultra HD e HDR e audio spaziale senza pubblicità. Funzione download disponibile su 6 dispositivi

a in più con visione in 4K Ultra HD e HDR e audio spaziale senza pubblicità. Funzione download disponibile su 6 dispositivi Disney+ Standard a 3 euro al mese in più con visione in Full HD (1080p) su 2 dispositivi in contemporanea e qualità audio Dolby 5.1. Funzione download disponibile su 10 dispositivi

a in più con visione in Full HD (1080p) su 2 dispositivi in contemporanea e qualità audio Dolby 5.1. Funzione download disponibile su 10 dispositivi Disney+ Premium a 6 euro al mese in più con visione in 4K UHD HDR su 4 dispositivi in contemporanea e qualità audio Dolby 5.1. Funzione download disponibile su 10 dispositivi

Le offerte mobile di TIM

Le offerte mobile di TIM Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile TIM Power Iron minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G primo mese gratis, poi 6,99 €/mese TIM Power Supreme Easy

minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 7,99 €/mese TIM Wonder minuti illimitati e 200 SMS + 50 GB in 4G primo mese gratis, poi 9,99 €/mese TIM 5G Power Famiglia minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB) primo mese gratis, poi 9,99 €/mese TIM Young minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 9,99 €/mese TIM 5G Power Smart minuti illimitati e 1000 SMS + 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 14,99 €/mese

L’abbonamento a TIMVISION si può abbinare a qualsiasi piano mobile di TIM. L’operatore dispone anche di offerte 5G per navigare fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con il Vero 5G in tutte le principali città italiane e nei suoi negozi potete richiedere un’eSIM al costo di 10 euro. Per attivare poi la promozione potrete effettuare la verifica dell’identità tramite SPID per una maggiore comodità.

Potete confrontate gratis le offerte di TIM con quelle di altri operatori tramite il comparatore di SOStariffe.it. Basteranno pochi clic per avere tutte le informazioni necessarie per selezionare la migliore soluzione in base alle vostre abitudini di consumo ed esigenze. Per attivarla online sarà sufficiente cliccare sul “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

TIM Power Iron

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G

7 GB per il roaming nei Paesi Ue

L’offerta costa 6,99 euro al mese ma il primo mese e attivazione sono gratis con acquisto online. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. La tariffa è disponibile con richiesta di portabilità, che verrà eseguita gratuitamente da qualsiasi operatore entro un massimo di 3 giorni lavorativi, da Iliad o alcuni operatori virtuali come Fastweb Mobile, Coop Voce o PosteMobile e altri.

Attiva qui TIM Iron »

TIM Power Supreme Easy

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con credito residuo) 8 GB per il roaming nei Paesi Ue

L’offerta costa 7,99 euro al mese ma il primo mese e attivazione sono gratis con acquisto online. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. La tariffa è disponibile con richiesta di portabilità, che verrà eseguita gratuitamente da qualsiasi operatore entro un massimo di 3 giorni lavorativi, da Iliad o alcuni operatori virtuali come Fastweb Mobile, Coop Voce o PosteMobile e altri.

Attiva TIM Power Supreme Easy »

TIM Wonder

minuti illimitati e 200 SMS

50 GB in 4G

7 GB per il roaming nei Paesi Ue

L’offerta costa 9,99 euro al mese ma il primo mese e attivazione sono gratis con acquisto online. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. La tariffa è disponibile con richiesta di portabilità, che verrà eseguita gratuitamente da qualsiasi operatore entro un massimo di 3 giorni lavorativi, da ho. Mobile.

Attiva TIM Wonder »

TIM 5G Power Famiglia

minuti illimitati e 200 SMS

giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB)

L’offerta costa 9,99 euro al mese ma il primo mese e attivazione sono gratis con acquisto online. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. La tariffa è disponibile solo per chi ha già la rete fissa. Per avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della connessione di casa) dovete attivare TIM Unica Power a 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta. Se però si abbinano almeno 3 SIM entro il 27/1/24 il prezzo è azzerato.

Attiva TIM 5G Power Famiglia »

TIM Young 5G

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo) 20 GB per il roaming nei Paesi Ue

L’offerta costa 9,99 euro al mese ma il primo mese è gratis per i nuovi clienti, così come l’attivazione, con acquisto online. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. La tariffa è disponibile solo per chi ha meno di 25 anni e si può personalizzare con le seguenti opzioni:

50 GB in più al mese a 99 cent in più al mese

a 99 cent in più al mese 100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

a 1,99 euro in più al mese TIM Games per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

Attiva TIM Young 5G »

TIM 5G Power Smart

minuti illimitati e 1000 SMS

100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo) 14 GB per il roaming nei Paesi Ue

Accesso prioritario alla rete di TIM

100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

TIM Navigazione Sicura

L’offerta costa 14,99 euro al mese ma il primo mese è gratis per i nuovi clienti, così come l’attivazione, con acquisto online. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Scegliendo il pagamento con addebito su credito residuo il prezzo è di 16,99 euro al mese.

Attiva TIM 5G Power Smart

Le offerte fisso di TIM

Caratteristiche TIM WiFi Power Smart Navigazione fino a 2,5 Gbps in download in FTTH Chiamate illimitate Costo mensile 30,90 €/mese o 24,90 €/mese per chi ha un’offerta dati attiva a 9,99 Attivazione Gratis fino al 27/1/24, invece di 30,90

Se preferite potete invece abbinare il vostro abbonamento a TIMVISION a una offerta Internet Casa. TIM propone una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home) per navigare alla massima velocità in oltre 1.500 Comuni. La rete poi si caratterizza per una latenza inferiore ai 6 millisecondi e ciò consente di giocare online, lavorare da remoto e accedere a contenuti in streaming anche in altissima qualità senza il timore di cadute del segnale. Per sapere se siete raggiunti dalla fibra potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

I clienti di TIM per il mobile possono poi attivare una linea fissa con uno sconto di 6 euro al mese:

TIM WiFi Power Smart

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 rate)

TIM Navigazione Sicura

Il prezzo è di 30,90 euro al mese con domiciliazione e conto online o 24,90 euro al mese per chi ha una SIM con attiva un’offerta dati a partire da 9,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis acquistandola entro il 27/1/24, invece di 39,90 euro.

Attiva TIM WiFi Power Smart »

