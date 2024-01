Conto deposito 5% è un rendimento vantaggioso per un investimento senza rischi e con una remunerazione garantita nell'arco del tempo. Eppure non si esclude che nei prossimi mesi possa esserci un calo dei tassi offerti dalle banche, se la BCE ridurrà il costo del denaro. Per scoprire le novità e le migliori offerte di gennaio 2024, c'è il comparatore di SOStariffe.it .

Conti deposito 5% o con interessi persino più alti potrebbero non essere una costante del 2024. Se la BCE (Banca centrale europea), come scommettono i mercati, taglierà i tassi di interesse nel secondo semestre di quest’anno, con ogni probabilità gli istituti di credito ridurranno gli interessi pagati sui conti deposito, sia per vincoli di breve che di lunga durata.

Per approfittare delle offerte più remunerative di gennaio 2024, c'è il comparatore per conti deposito di SOStariffe.it che confronta le soluzioni più fruttuose del mercato bancario.

Conto deposito 5%: rendimento record, ma ancora per quanto?

I rendimenti al 5% e, in alcuni casi anche maggiori, dei conti deposito potrebbero avere i mesi contati. Anche se non c’è, al momento, alcuna conferma o indicazione precisa da parte della BCE, i mercati finanziari si attendono un taglio dei tassi da parte dell’Istituto centrale di Francoforte, con la conseguenza che le banche, a loro volta, procedano con un ritocco verso il basso degli interessi su questa forma di investimento. Anche se non si esclude un’inversione di tendenza nella seconda metà del 2024, è vero che i conti deposito attualmente continuano a offrire rendimenti record rispetto al passato, anche per un vincolo di appena 12 mesi.

A questo proposito, nel suo ultimo rapporto mensile, relativo a dicembre 2023, l’ABI (Associazione bancaria italiana) ha reso noto che sono cresciuti dal 3,82 al 3,91% i tassi delle banche sui nuovi depositi a durata prestabilita (ossia certificati di deposito e depositi vincolati), così come il tasso sui soli depositi in conto corrente è cresciuto allo 0,53%, tenendo presente che il conto corrente permette di utilizzare una moltitudine di servizi e non ha la funzione di investimento. Sempre a dicembre 2023, l’ABI ha fatto sapere che il tasso medio sul totale dei depositi (certificati di deposito, depositi a risparmio e conti correnti), è aumentato allo 0,96% (0,32% a giugno 2022).

C’è inoltre da osservare che il conto deposito rimane un investimento sicuro non solo perché offre un rendimento garantito nel corso del tempo, ma anche in quanto è coperto dal Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) per una somma di 100.000 euro nell’eventuale caso di default della banca.

C’è poi da aggiungere che i conti deposito non svincolabili offrono un rendimento più alto rispetto a quelli svincolabili. Il motivo? Per quelli non svincolabili si erogano i tassi più elevati, considerato che la somma non può essere recuperata in qualsiasi momento, a meno di non perdere gli interessi maturati e pagare delle penali. Condizioni che non si applicano per i conti deposito senza vincolo, in quanto il denaro impegnato è sempre a disposizione del titolare del conto.

Conto deposito 5%: le migliori offerte di Gennaio 2024

CONTO DEPOSITO E BANCA DURATA DEL VINCOLO E RENDIMENTO 1 X Risparmio di Banca AideXa 5% tasso lordo annuo per 12 mesi

tasso lordo annuo per 12 mesi 3,7% tasso netto

tasso netto 701,92 € guadagno netto vincolando per 12 mesi 20.000 € 2 Conto deposito di Banca CF+ 4,8% tasso lordo annuo per vincolo di 12 mesi

tasso lordo annuo per vincolo di 12 mesi 3,55% tasso netto

tasso netto 672,24 € guadagno netto vincolando per 12 mesi 20.000 € 3 Conto Yes di Solution Bank 4,75% tasso lordo annuo per 12 mesi di vincolo

tasso lordo annuo per 12 mesi di vincolo 3,52% tasso netto

tasso netto 664,82 € guadagno netto vincolando per 12 mesi 20.000 €

Il comparatore di SOStariffe.it ha selezionato 3 conti deposito remunerativi a gennaio 2024 per un investimento di breve durata, ovvero di 12 mesi. Ecco in dettaglio che cosa prevedono queste offerte:

X Risparmio di Banca AideXa

Banca AideXa propone X Risparmio. Si tratta di un conto deposito online vincolato a zero spese che, per vincoli da un minimo di 3 mesi a un massimo di 36 mesi, eroga sempre un rendimento lordo annuo del 5% (3,7% netto). Di conseguenza, investendo una somma di 20.000 euro per 12 mesi di vincolo, il guadagno netto sarebbe di 701,92 euro. Quest’offerta prevede:

investimento minimo di 1.000 euro;

investimento massimo pari a 100.000 euro;

liquidazione degli interessi fissata alla scadenza del vincolo.

La banca ricorda che il cliente che voglia recuperare la somma depositata entro 32 giorni dalla scadenza del vincolo, si vedrà restituiti i soldi insieme al tasso di rendimento maturato, che è calcolato in base al periodo di vincolo.

Per conoscere più dettagli sul conto deposito vincolato di Banca AideXa:

Conto deposito di Banca CF+

Banca CF+ offre Conto deposito non svincolabile. Questo prodotto finanziario garantisce un rendimento del 4,8% lordo annuo (3,55% netto) per un vincolo di 12 mesi. Con un investimento di 20.000 euro, il guadagno netto sarebbe di 672,24 euro. Altre caratteristiche dell’offerta sono:

attivazione e gestione interamente online;

liquidazione degli interessi a 12 mesi ;

; assenza di costi di apertura, gestione ed estinzione;

remunerazione della giacenza libera, con un tasso dello 0,20%.

Banca CF+ consente anche di vincolare i propri risparmi, oltre che con scadenze a 12 mesi, anche a 18 mesi o 24 mesi (tasso lordo del 4,5%), 36 mesi (4,3%), 48 mesi o 60 mesi (4,35%). La banca propone anche una meno redditizia linea non svincolabile.

Per saperne di più dell’offerta di Banca CF+, clicca al link qui sotto:

Conto Yes di Solution Bank

Solution Bank mette a disposizione dei piccoli risparmiatori Conto Yes. Questo conto deposito 100% digitale offre il 4,75% lordo annuo (3,52% netto) per un vincolo di 12 mesi. Con un investimento di 20.000 euro, il guadagnano netto sarebbe pari a 664,82 euro. Conto Yes non ha spese di attivazione, gestione ed estinzione e prevede un importo minimo di 5.000 euro per l’apertura. La liquidazione degli interessi è a 12 mesi.

Solution Bank, con Conto Yes, consente di arrivare a vincoli:

a 6 mesi con un interesse del 4% lordo annuo;

a 18, 24, 36, 48 o 60 mesi sempre con un tasso del 4,75% lordo annuo.

Per saperne di più dell’offerta di Conto Yes, vai al link di seguito:

