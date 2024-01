Scopri le offerte di gennaio per avere Sky WiFi a prezzo scontato insieme a Sky TV con Sky Cinema o Sky Sport . Tutti i dettagli sulla promozione per fibra e pay TV

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Sky WiFi il 12 gennaio ha lanciato nuove promozioni che permettono di abbinare alla rete fissa i pacchetti Sky TV e Sky Cinema oppure Sky TV e Sky Sport. In questo caso è scontato non solo il prezzo della connessione ma anche quello dell’abbonamento alla pay TV. I due contratti sono comunque separati ed autonomi. L’offerta ha però un periodo di tempo limitato quindi vi conviene affrettarvi.

Sky WiFi con Sky TV e Sky Cinema o Sky Sport: le offerte di gennaio 2024

Le offerte di Sky WiFi Rete fissa Offerta TV Costo mensile Sky Wi Fi connessione fino a 1 Gbps in download in FTTH

chiamate a consumo

modem Sky Wi-Fi hub – 24,90 €/mese per 12 mesi, poi 29,90 €/mese Sky Wi-Fi con Sky TV + Sky Sport connessione fino a 1 Gbps in download in FTTH

chiamate a consumo

modem Sky Wi-Fi hub Champions League, Europa League e Conference League

le migliori partite di Premier League, Ligue 1 e Bundesliga

Formula 1 e MotoGP

basket

tennis

golf 34,80 €/mese per 18 mesi, poi 69,90 €/mese Sky Wi Fi con Sky TV + Sky Cinema connessione fino a 1 Gbps in download in FTTH

chiamate a consumo

modem Sky Wi-Fi hub prime visioni

Sky Original

Paramount+ 34,80 €/mese per 18 mesi, poi 74,90 €/mese

Avete tempo fino al 28/1/24 per attivare online l’offerta di Sky WiFi a partire da 19,90 euro al mese per 18 mesi, poi 29,90 euro al mese. Con acquisto tramite canale telefonico, invece, la data limite è spostata al 4/2/24. L’operatore vi propone una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home) con una copertura per tutte le principali città italiane come Roma, Milano, Napoli, Torino, Verona, Palermo, etc.

In alternativa si può attivare una connessione in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Home) fino a 300 Mbps in download a seconda della distanza tra la cabina stradale e la vostra abitazione. Per sapere se siete raggiunti dalla fibra potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it. Ecco le promozioni nel dettaglio:

Sky Wi-Fi

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH con Wi-Fi sferico

chiamate a consumo (19 cent di scatto alla risposta verso fissi più altri 19 cent al minuto verso mobili)

modem Sky Wi-Fi hub

opzione Voce Unlimited con chiamate illimitate gratuite per 18 mesi, poi 5 euro al mese

Il prezzo è di 19,90 euro al mese per 18 mesi, poi 29,90 euro al mese, se si aggiunge un pacchetto per la TV. Il contributo per l’attivazione è gratuito. Se si attiva solo la fibra il prezzo è di 24,90 euro al mese per 12 mesi, poi 29,90 euro al mese. L’attivazione è sempre gratuita, invece di 49 euro.

Attiva Sky Wi-Fi »

Per quanto riguarda invece i pacchetti per la TV, Sky TV e Sky Cinema costano rispettivamente 9,90 euro al mese per 18 mesi e 5 euro al mese per 18 mesi e permettono di vedere:

prime visioni

il meglio del cinema italiano e internazionale

nuovi film Sky Original

titoli di ogni genere per tutta la famiglia

Paramount+ senza costi aggiuntivi

Il costo totale per la fibra più il pacchetto TV è di 34,80 euro al mese per 18 mesi, poi 69,90 euro al mese.

Sky TV e Sky Sport costano rispettivamente a 4,90 euro al mese per 18 mesi e 10 euro al mese per 18 mesi e permettono di vedere:

Champions League (121 partite su 137 a stagione)

Europa League

Conference League

tutte le partite di Euro 2024

le migliori partite di Premier League, Ligue 1 e Bundesliga

I motori con Moto GP, Moto2, Moto3, World Superbike e Formula 1

canale dedicato Sky Sport Tennis con l’ATP Tour e il WTA Tour fino al 2028, Wimbledon, le Nitto ATP Finals, WTA Finals e la Davis Cup by Rakuten

basket con NBA (regular season, playoff, finals e All Star Weekend), Euroleague ed Eurocup

rugby, atletica, golf con DP World Tour, la Ryder Cup e i Grandi Major della stagione e altri sport

In questo caso il costo totale per la fibra più il pacchetto TV è di 34,80 euro al mese per 18 mesi, poi 74,90 euro al mese. Scegliendo l’attivazione senza parabola, per entrambe le offerte è previsto un contributo per l’attivazione per Sky Q via Internet di 9 euro.

Per attivare l’offerta TV + Internet è possibile accedere al sito Sky, tramite il link qui di sotto, scorrere la pagina verso il basso e scegliere l’offerta da attivare.

Attiva Sky Wi-Fi con offerta TV inclusa »

Offerte in evidenza DAZN STANDARD € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Disney+ Standard € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

« notizia precedente Clienti Intesa Sanpaolo: nuova data per bloccare il passaggio a Isybank notizia successiva »