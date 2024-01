Passare a Isybank da Intesa Sanpaolo : i clienti avranno tempo fino al 29 febbraio 2024 per dare il "consenso esplicito" per il passaggio a marzo 2024 alla banca digitale del gruppo. Tutte le novità in arrivo per i correntisti di Intesa e le migliori offerte per un conto corrente a gennaio 2024 su SOStariffe.it .

Clienti Intesa Sanpaolo: nuova data per bloccare il passaggio a Isybank

Passare a Isybank o rimanere in Intesa Sanpaolo? È la domanda che decine di migliaia di correntisti del gruppo bancario si stanno ponendo in questi giorni. Scatterà infatti a marzo 2024 il nuovo esodo di clienti verso la banca 100% digitale del Gruppo Intesa. Ed entro quella scadenza i titolari di un conto corrente dovranno dare il loro parere positivo o negativo al trasferimento del conto alla nuova banca, la quale non ha filiali, ma solo servizi di mobile banking su App e, tra poco, anche un servizio di home banking.

Prima di passare sotto la lente d’ingrandimento l’offerta di Isybank, c’è da notare che il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it permette di trovare le offerte più convenienti di gennaio 2024. Per saperne di più vai al link qui sotto:

Passare a Isybank: cosa sta succedendo a Gennaio 2024

Procede l’operazione per passare a Isybank. A partire da marzo 2024 ci sarà la seconda fase della migrazione (dopo quella di ottobre) alla nuova banca digitale. I titolari dei conti di Intesa, che la banca a ritenuto “prevalentemente digitali” hanno ricevuto una informativa per fornire il “consenso esplicito” per il passaggio a Isybank, cliccando sul proprio home banking il tasto “Accetto” o “Rifiuto” il trasferimento.

La prima parte della migrazione “forzata” era iniziata a ottobre 2023 e si “conclusa con successo e con il 90% dei clienti che ora utilizza quotidianamente il conto”, fa sapere Intesa. Va ricordato che su questo trasferimento c’era stato l’intervento dell’Antistrust che aveva rilevato delle “modalità non conformi alle disposizioni del Codice del consumo“. Rilievi sui quali Intesa Sanpaolo è poi intervenuta allo scopo di soddisfare le richieste dei suoi clienti.

Carlo Messina, ceo di Intesa Sanpaolo, intervistato da Sky Tg24 Economia, ha spiegato che “noi abbiamo realizzato la più grande innovazione tecnologica che sia mai stata fatta in Italia da un soggetto finanziario. Abbiamo lanciato non soltanto Isybank ma costruito Isytech che è una piattaforma sul cloud realizzata con le migliori aziende del mondo“.

Passare a Isybank: cosa prevedono le offerte di Gennaio 2024

NOME DEL CONTO CARATTERISTICHE DEL CONTO 1 Conto corrente isyLight canone mensile gratuito

carta di debito digitale gratuita (versione fisica 12 €)

prelievo di contanti gratuiti da ATM di Intesa Sanpaolo (da altre banche costo di 1,10 €)

bonifico ordinario SEPA senza commissioni

bonifico istantaneo SEPA 2 € 2 Conto corrente isySmart canone di 3,90€/mese

carta di debito sia digitale che fisica inclusa

prelievi di contanti gratis dagli ATM di Intesa Sanpaolo (da altre banche costo di 0,40 €)

bonifici ordinari e istantanei SEPA gratis 3 Conto corrente isyPrime canone di 9,90€/mese

carta di debito in versione digitale e fisica inclusa

prelievi di contante inclusi da ATM di Intesa e da altre banche in area SEPA ed extra SEPA

bonifici ordinari e istantanei SEPA gratuiti

Isybank propone tre conti correnti 100% digitali che si aprono e gestiscono con lo smartphone tramite l’apposita App della banca. Nella tabella qui sopra sono descritte le caratteristiche principali dei conti di Isybank. Ecco quali sono al momento le promozioni attive per i nuovi clienti della banca:

possibilità di ricevere buono regalo Amazon.it da 30 euro per ogni amico che si presenta a Isybank, fino a un massimo di 15 amici;

per ogni amico che si presenta a Isybank, fino a un massimo di 15 amici; linea di credito SpensieRata per rateizzare le spese o per liquidità.

Conti correnti online: le migliori offerte di Gennaio 2024

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA VANTAGGI RISPETTO A ISYBANK Conto BBVA canone annuale gratuito per sempre

remunerazione del 4% lordo annuo fino al 31/1/2025 sul saldo

fino al 31/1/2025 sul saldo 4% di cashback al mese su tutti gli acquisti

al mese su tutti gli acquisti carta di debito inclusa

prelievi gratis in area Euro per importi pari o superiori a 100€

in area Euro per importi pari o superiori a 100€ bonifici ordinari e bonifici istantanei senza commissioni

deposito libero con rendimento del 4,25% lordo annuo carta di debito inclusa e senza costi di emissione (presenti in isyLight)

inclusa e di emissione (presenti in isyLight) possibilità di accedere a un conto deposito remunerato

prelievi gratuiti da tutte le banche Digital Banking di Western Union Canone gratuito per il conto standard

10 trasferimenti gratuiti al mese di denaro verso altri conti Western Union Digital Banking

carta di debito internazionale gratuita Visa Platinum (commissione di 4,99€ alla consegna)

prelievi di contanti gratuiti da ATM di altra banca

bonifico SEPA 0,50€ prelievi gratuiti da tutte le banche

da tutte le banche rendimento assicurato sui risparmi Conto Revolut Standard canone annuale gratuito, con 3 mesi gratis della versione Premium

carta di debito inclusa

inclusa prelievo di denaro all’estero fino a 200€ senza costi

bonifici istantanei gratuiti verso altri utenti Revolut

cambio valuta senza commissioni fino a 1.000 euro al mese, da lunedì al venerdì carta di debito inclusa e senza costi di emissione (presenti in isyLight)

inclusa e di emissione (presenti in isyLight) prelievi gratuiti da tutte le banche anche all’estero fino a 200€

Qui di seguito, le caratteristiche principali di tre conti correnti online convenienti selezionati dal comparatore di SOStariffe.it a gennaio 2024:

Conto BBVA

Il conto corrente BBVA è a zero spese per sempre e remunera con un tasso del 4% lordo annuo il saldo fino al 31 gennaio 2025, indipendentemente dall’importo minimo sul conto. E sempre entro quella data la banca multinazionale spagnola offre il 4% di cashback al mese su tutti gli acquisti per una spesa massima di 200 euro. Il conto online di BBVA include:

codice IBAN italiano:

carta di debito fisica o digitale gratuita;

fisica o digitale gratuita; prelievo di contanti a costo zero da qualsiasi sportello ATM (in Italia e in tutti i Paesi della zona Euro) se pari o superiore a 100 euro;

bonifico ordinario gratuito fino a un limite massimo di 6.000 euro;

bonifico istantaneo gratuito fino a un limite massimo di 1.000 euro;

fino a un limite massimo di 1.000 euro; trasferimento del vecchio conto e dei pagamenti in BBVA a costo zero;

ricarica del conto senza commissioni;

accredito anticipato dello stipendio fino a 5 giorni prima;

possibilità di rateizzare le spese pagate con la carta di debito;

conto deposito abbinato senza vincoli (“Deposito flessibile”) con rendimento del 4,25% lordo annuo per 12 mesi e in caso di cancellazione anticipata (gratuita e senza penali), la garanzia di un interesse dell’1%.

BBVA offre anche ai nuovi clienti:

la promozione Passaparola : un bonus di 20 euro per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA, con un omaggio fino a 2 00 euro . La persona portata in BBVA riceverà invece 10 euro di bonus.

: un bonus di 20 euro per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA, con un omaggio fino a . La persona portata in BBVA riceverà invece 10 euro di bonus. la possibilità di vincere dei premi partecipando ai “Compra & Vinci BBVA 2024” pagando i propri acquisti con la carta di debito: ogni 15 giorni sono sorteggiati 100 buoni regalo Amazon.it da 50 euro e ogni 3 mesi un super premio: il prossimo trimestre è uno scooter elettrico.

Per avere una panoramica dell’offerta di BBVA, ecco il link di riferimento:

Digital Banking di Western Union

Il conto corrente gratuito di Digital Banking (versione standard) di Western Union è 100% digitale. Questa banca offre, in promozione fino al 31 marzo 2024, la possibilità di procedere con l’upgrade della versione Premium del conto corrente che, dopo questa data, avrà un costo di 3,99 euro al mese. Il conto Digital Banking standard di Western Union include:

10 trasferimenti gratuiti al mese di denaro verso altri conti Western Union Digital Banking;

al mese di denaro verso altri conti Western Union Digital Banking; possibilità di richiedere la carta di debito virtuale Visa Platinum, con collegamenti a Google Pay ed Apple Pay e fino al 10% di cashback sulle prenotazioni Booking.com fino al 31 dicembre 2024;

prelievi di contanti gratuiti da ATM di altra banca in area Euro;

bonifico SEPA 0,50 euro.

Western Union propone anche dei tassi di rendimento sui propri risparmi:

0,5% di interesse per il conto Standard;

di interesse per il conto Standard; 1,5% di interesse per il conto Premium.

Per saperne di più su Digital Banking di Western Union, segui il link qui sotto:

Conto Revolut Standard

Revolut offre il conto Revolut Standard a zero spese e la possibilità di accedere per tre mesi gratuitamente ai servizi del conto Revolut Premium. Il conto online Revolut Standard include gratuitamente:

carta di debito (con collegamento a Google Pay ed Apple Pay);

(con collegamento a Google Pay ed Apple Pay); possibilità di effettuare bonifici e inviare in tempo reale (o richiedere) pagamenti;

e inviare in tempo reale (o richiedere) pagamenti; cashback 10% prenotando (gratuitamente) l’alloggio delle proprie vacanze tramite Revolut;

prenotando (gratuitamente) l’alloggio delle proprie vacanze tramite Revolut; possibilità di fare acquisti fuori dall’Italia in più di 150 valute al tasso di cambio interbancario (cioè il tasso con cui le banche scambiano le valute);

(cioè il tasso con cui le banche scambiano le valute); prelievo di denaro all’estero senza commissioni, fino a 200 euro nella versione base; al di sopra di questa cifra, è applicata una commissione del 2%;

all’estero senza commissioni, fino a 200 euro nella versione base; al di sopra di questa cifra, è applicata una commissione del 2%; stipula di assicurazioni : dalla salute al telefono, con un costo di 1 euro al giorno;

: dalla salute al telefono, con un costo di 1 euro al giorno; trasferimento di denaro all’estero in 29 valute al tasso di cambio interbancario e con una commissione dello 0,5% che si applica solo per gli importi che superano i 6.000 euro mensili.

La versione gratuita per 90 giorni del conto Revolut Premium offre una serie di servizi extra:

prelievi da ATM senza costi in tutto il mondo, con una soglia di 400 euro al mese ; poi è prevista una commissione del 2% sull’importo prelevato;

; poi è prevista una commissione del 2% sull’importo prelevato; accesso a 5 criptovalute ;

; possibilità di creare carte virtuali usa&getta;

cambio senza commissioni in 30 valute fiat senza alcun tetto mensile;

polizza assicurativa medica internazionale ;

; assicurazione per ritardi su voli e bagagli incluse nel canone mensile

Alla fine del periodo promozionale è possibile passare a Revolut Standard, senza costi di alcun tipo, oppure scegliere di continuare a tenere attivo il piano Premium, pagando un canone di 7,99 euro al mese.

Per i clienti Revolut, c’è anche la possibilità di attivare Revolut <18, il conto per minorenni gratuito (dai 6 ai 17 anni), con carta prepagata (ricaricabile) in versione fisica e virtuale.

Per avere maggiori dettagli dell’offerta Revolut, vai al link qui sotto:

