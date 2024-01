Mutui 2024 : ecco quali sono le previsioni all’orizzonte tra stop ai rialzi delle rate, attesa e fiducia per un eventuale taglio dei tassi della BCE e incognite geopolitiche ed economiche. Un'analisi su che cosa potrebbe succedere, quali sono le migliori offerte mutui a gennaio 2024 e come trovarle con il comparatore di SOStariffe.it .

Mutui 2024 con un segnale positivo. Primo dietrofront dei tassi sui mutui dopo 24 mesi di rialzi e, in attesa dei tagli del costo del denaro da parte della BCE (Banca centrale europea) nei prossimi mesi, a dicembre 2023, secondo l’ABI, i tassi sulle nuove operazioni sono scesi al 4,42% dal 4,5 del mese precedente.

È vero che lo scenario rimane di incertezza e fare previsioni è al momento molto difficile ma, se la BCE dovesse abbassare i tassi, come i mercati si aspettano, allora i mutui a tasso variabile potrebbero tornare a essere convenienti nel corso dell’anno, portando i mutuatari a non scegliere più il tasso fisso come negli ultimi tempi, quando era più vantaggioso, oppure a decidere di attivare finanziamenti per l’acquisto della prima casa della durata di 40 anni se si è giovani.

Con il comparatore per mutui di SOStariffe.it, è possibile confrontare le migliori offerte sia per l’apertura di un nuovo mutuo, sia per la sostituzione di un mutuo già in corso. Con il tool digitale e gratuito di SOStariffe.it, una volta scelta la durata del finanziamento, la finalità (per esempio, acquistare casa), l’importo del prestito, il tasso fisso o variabile, c’è la possibilità di valutare le alternative migliori.

Con il comparatore di SOStariffe.it, inoltre, è possibile confrontare anche le soluzioni più convenienti per la surroga, ossia il trasferimento (gratuito) del mutuo in corso da una banca a un’altra banca, modificandone le condizioni contrattuali (per esempio, da tasso variabile a tasso fisso) allo scopo di risparmiare sulla rata mensile.

Come fare? È sufficiente cliccare su “Sostituzione mutuo“, scegliere il tipo di tasso desiderato e inserire il valore del finanziamento da richiedere in modo da valutare le opzioni più vantaggiose. C’è poi la possibilità di avvalersi anche del servizio di assistenza telefonica gratuita e senza impegno, chiamando il numero verde 800.99.99.95. Per saperne di più, clicca sul pulsante verde qui sotto:

Mutui 2024: previsioni sull’andamento dei tassi e una simulazione

Anzitutto occorre tenere presente che, per l’andamento dei mutui a tasso variabile, di solito, si analizza la quotazione dei futures sull’Euribor. Poi, va considerato che, secondo i dati più recenti, a fine 2024 il parametro a tre mesi dovrebbe diminuire di 1,5 punti rispetto al valore attuale, mentre il valore del 2025 dovrebbe abbassarsi di altri 50 cent. Infine, altrettanto decisivo è il fatto che la BCE tagli il costo del denaro. Nel quadro di questo scenario, ecco una simulazione (elaborata dal Corriere della Sera) su un mutuo della durata di 30 anni di nuova stipula per l’acquisto della casa per un importo di 200.000 euro:

tasso Euribor trimestrale +1,4% (iniziale 5,4%);

rata mensile di partenza da 1.123 euro;

stessa rata tra un anno a quota 876 euro al mese;

tra due la rata scenderebbe a 799 euro al mese.

Questa simulazione evidenzia un costo più basso di un mutuo della stessa durata e importo a tasso fisso, indicizzato Eurirs 30 anni +1,4%, avrebbe un tasso al 3,75% e la rata mensile sarebbe pari a 926 euro.

Mutui: come abbassare la rata mensile a Gennaio 2024

STRUMENTI PER RISPARMIARE SULLA RATA SPIEGAZIONE Surroga La portabilità gratuita del mutuo da una banca a un’altra permette di cambiare le condizioni di un mutuo in corso, abbassandone la rata mensile Fondo Gasparrini È un’agevolazione che consente, in particolari condizioni lavorative ed economiche, di sospendere il pagamento di un mutuo per la prima casa fino a 18 mesi Bonus prima casa Under 36 Per tutto il 2024, lo Stato offre garanzie alle banche fino a un massimo dell’80% del mutuo per l’acquisto della prima casa, a patto che il valore dell’immobile non superi i 250.000 € e il mutuatario abbia al massimo 35 anni

In questo incerto scenario, un valido alleato è il comparatore per mutui di SOStariffe.it, il quale mette a confronto le migliori offerte per un nuovo mutuo per comprare casa. Per chi, invece, abbia già un mutuo in essere, ci sono una serie di alternative utili per abbassare l’importo della rata mensile e aiutare chi si trovi in difficoltà economiche a pagare mensilmente un prestito per la prima casa. Ecco quali:

surroga del mutuo , l’operazione gratuita di trasferimento di un mutuo in corso da una banca a un’altra, modificandone le condizioni contrattuali (per esempio, cambiando da un tasso variabile a un più conveniente tasso fisso);

, l’operazione gratuita di trasferimento di un mutuo in corso da una banca a un’altra, modificandone le condizioni contrattuali (per esempio, cambiando da un tasso variabile a un più conveniente tasso fisso); sospensione del mutuo per un periodo massimo di 18 mesi avvalendosi del Fondo Gasparrini per chi sia in difficoltà economiche per una sospensione dal lavoro, o una riduzione dell’orario di lavoro e avesse in corso un mutuo per la prima casa inferiore a 250.000 euro. Dal 2024, inoltre, ritorna la soglia ISEE di 30.000 euro annui per poter richiedere questa moratoria, dalla quale sono esclusi liberi professionisti, lavoratori autonomi e cooperative edilizie a proprietà indivisa;

per un periodo massimo di 18 mesi avvalendosi del per chi sia in difficoltà economiche per una sospensione dal lavoro, o una riduzione dell’orario di lavoro e avesse in corso un mutuo per la prima casa inferiore a 250.000 euro. Dal 2024, inoltre, ritorna la soglia ISEE di 30.000 euro annui per poter richiedere questa moratoria, dalla quale sono esclusi liberi professionisti, lavoratori autonomi e cooperative edilizie a proprietà indivisa; per tutto il 2024 è possibile avvalersi della garanzia statale sui mutui prima casa per under 36, con una copertura all’80% per finanziamenti fino a 250.000 euro ai giovani con ISEE non superiore a 40 mila euro annui. Tuttavia, questo bonus prima casa per under 36 non avrà più le agevolazioni fiscali del 2023.

La surroga è un’operazione gratuita che le banche sono più propense ad accettare quando il residuo da pagare è di almeno il 50% dell’importo totale. Con il tool digitale e gratuito di SOStariffe.it è possibile individuare, con pochi e veloci passaggi, una soluzione adatta alle proprie esigenze. È sufficiente:

andare sul comparatore mutui di SOStariffe.it ;

; cliccare su “ Sostituzione mutuo “;

“; indicare il tipo di tasso desiderato (fisso o variabile);

inserire l’importo del mutuo da richiedere;

valutare le offerte più convenienti.

