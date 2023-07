TIM DAZN sono state multate dall' Agcm per l'accordo di esclusività per la trasmissione della Serie A venuto meno nell'agosto del 2022. Ecco cosa cambia per chi segue il calcio in TV

Multa TIM e DAZN: cosa cambia per il calcio in TV nel 2023

L’Agcm (Autorità Garante per la Correttezza del Mercato) ha chiuso la settimana scorsa l’istruttoria in merito ad alcune clausole dell’accordo TIM DAZN per la trasmissione delle partite di campionato della Serie A per il triennio 2021-2024 di cui l’app di streaming detiene i diritti TV in esclusiva. L’Antitrust, in base ai ricavi derivanti alle due società dalla commercializzazione delle trasmissioni per la stagione 2021-2022, ha sanzionato TIM per 760.776.82 euro e DAZN per 7.240.250, 84 euro. La sanzione però non ha avrà effetti diretti sugli utenti finali che seguono il calcio e sulle offerte TV già attive.

Multa TIM DAZN: cosa cambia per il calcio nel 2023

L’accordo TIM DAZN stipulato nel 2021 prevedeva l’esclusiva per la trasmissione delle partite di Serie A sulle piattaforme dell’operatore di rete mobile e fissa ma soprattutto il divieto di partnership dell’app con i suoi concorrenti nel settore delle telecomunicazioni come Vodafone. Ciò secondo l’Agcm poteva “determinare effetti dannosi per le dinamiche competitive in atto nel settore delle Tlc nei mercati dei servizi di connettività e della vendita al dettaglio dei servizi televisivi a pagamento“.

L’accordo TIM DAZN comunque è durato circa un mese in quanto, come sottolinea l’Agcm nella sua nota, sono stati “sterilizzati dal tempestivo avvio del procedimento istruttorio da parte dell’Autorità avvenuto il 6 luglio 2021. Il contestuale sub-procedimento cautelare, intervenuto a ridosso dell’avvio della prima stagione calcistica del triennio 2021-2024, ha infatti impedito il protrarsi degli effetti dell’intesa, in quanto ad agosto 2021 TIM e DAZN hanno interrotto l’applicazione delle clausole contestate“.

L’esclusività tra TIM DAZN si è conclusa definitivamente il 4 agosto 2022 con un nuovo accordo tra le due aziende che ha permesso a tutti gli operatori interessati alla trasmissione delle partite, tra cui Sky, di chiudere partnership con l’app di streaming e offrire in combinazione servizi di connettività e contenuti audiovisivi.

Multa TIM DAZN, dove guardare la prossima stagione di Serie A: le migliori offerte di luglio 2023

Le migliori offerte TV con la Serie A Cosa vedere Costo mensile TIMVISION Calcio e Sport DAZN e la Champions League su Infinity+ gratis fino al 26/8/23, poi 19,99 €/mese Prova Sky Q tutti pacchetti di Sky compresi Sky Calcio e Sky Sport 9 € per 30 giorni TIMVISION Gold DAZN e la Champions League su Infinity+, Netflix e Disney+ 10 €/mese fino al 26/8/23, poi 35,99 €/mese Sky TV + Sky Calcio 3 partite di Serie A per giornata 14,99 €/mese per 18 mesi DAZN Standard tutta la Serie A (10 partite per giornata), Europa League e le migliori partite di Conference League a partire da 29,99 €/mese DAZN Plus tutta la Serie A (10 partite per giornata), Europa League e le migliori partite di Conference League a partire da 44,99 €/mese

DAZN nonostante la multa ricevuta dall’Agcm mantiene i diritti TV per trasmettere tutte le partite di Serie A fino alla stagione 2023-2024, di cui tre in co-esclusiva con Sky. L’app di Perform consente di vedere anche tanti altri contenuti come:

tutta la Serie BTK, compresi playoff e playout

Europa League

le migliori partite di Conference League

basket con la Serie A UnipolSai e le migliori partite di Eurolega e Eurocup

NFL

UFC

Matchroom e Goldboy

freccette

Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD con tennis, ciclismo, sport invernali e altro

Se siete interessati alla Serie A potete scegliere tra due pacchetti:

Standard con visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete domestica. Si possono registrare fino a 6 dispositivi. L’abbonamento costa 29,99 euro al mese per 12 rate mensili o 39,99 euro al mese con possibilità di disdire con un preavviso di 30 giorni

con visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete domestica. Si possono registrare fino a 6 dispositivi. L’abbonamento costa per 12 rate mensili o con possibilità di disdire con un preavviso di 30 giorni Plus con visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati a due differenti reti domestiche. Si possono registrare fino a 7 dispositivi. L’abbonamento costa 44,99 euro al mese per 12 rate mensili o 54,99 euro al mese con possibilità di disdire con un preavviso di 30 giorni

DAZN è compatibile con diversi dispositivi come Smart TV, console per videogiochi, Chromecast, Amazon Fire Stick, smartphone e tablet con sistema operativo iOS e Android.

Su Sky anche per la prossima stagione potrete quindi seguire solo 3 partite per giornata di Serie A, ovvero gli incontri serali di sabato e lunedì e il match delle 12 della domenica. Questi sono compresi nel pacchetto Sky TV + Sky Calcio da 14,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 30 euro al mese, senza obbligo di rinnovo alla fine del periodo promozionale. L’attivazione è partire da 9 euro con Sky Q via Internet. Nell’abbonamento alla pay TV avete anche inclusi:

Sky TV con tutti i migliori programmi come Masterchef, serie TV italiane e internazionali, documentari, news e le produzioni Sky Original

tutta la Serie BTK, compresi playout e playoff

le migliori partite di Premier League e Bundesliga fino al 2025

le migliori partite di Ligue 1 fino al 2024

rubriche e approfondimenti di Sky Sport 24

App Sky Go per seguire le partire su dispositivi mobili anche fuori casa

Vi ricordiamo che gli abbonati a Sky con un profilo DAZN possono vedere tutti i contenuti dell’app sulla TV dal canale dedicato Zona DAZN al 204. Si può attivarlo direttamente dall’Area My Account del decoder.

In alternativa potete attivare la promozione Prova Sky Q, che per soli 9 euro vi consente di vedere per 30 giorni tutti i pacchetti della pay TV:

Sky TV e Netflix o Intrattenimento Plus

Sky Famiglia

Sky Kids

Sky Cinema con Paramount+

Sky Calcio

Sky Sport

Dopo un mese potete decidere se acquistare un abbonamento e personalizzarlo con i pacchetti che più vi interessano.

L’accordo TIM DAZN stipulato lo scorso agosto resta valido e quindi i clienti dell’operatore possono abbinare un pacchetto intrattenimento con la Serie A a qualsiasi sua offerta di telefonia mobile o per la fibra ottica. In alternativa, se non volete cambiare gestore, potete acquistare una SIM che verrà utilizzata solo per addebito del costo dell’abbonamento. Le due offerte oggi disponibili sono:

TIMVISION Calcio e Sport

DAZN Standard

TIMVISION con film, serie TV, cartoni animati e produzioni originali oltre a una selezione dei migliori programmi Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+, tutta la Serie A femminile

Infinity+ con 104 partite di Champions League e altri contenuti anche in 4K

6 mesi di Amazon Prime (solo per i nuovi clienti TIMVISION con linea fissa)

L’offerta è gratis fino al 26/8/23, poi si rinnova a 19,99 euro al mese fino al 31/12/23. Dal 2024 il prezzo è di 29,99 euro al mese.

TIMVISION Gold

DAZN Standard

TIMVISION

Infinity+

Disney+

Netflix Standard (visione in HD su due dispositivi in contemporanea senza pubblicità)

6 mesi di Amazon Prime (solo per i nuovi clienti TIMVISION con linea fissa)

L’offerta costa 10 euro al mese fino al 26/8/23, poi si rinnova a 35,99 euro al mese fino al 31/12/23. Dal 2024 il prezzo è di 45,99 euro al mese.

Per entrambe le offerte il costo di attivazione è gratis acquistandole online ed è incluso il TIMVISION Box in comodato d’uso gratuito. Se volete un abbonamento DAZN Plus il costo è di 5 euro al mese per 5 mesi, poi 15 euro al mese. Con TIMVISION Gold potete avere TIMVISION Box Atmosphere con visione 4K e sistema audio integrato Bang & Olufsen. I primi 3 mesi sono gratis, poi si rinnova a 5 euro al mese.

