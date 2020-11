Migliori offerte fibra ottica Dicembre 2020

Passare alla fibra ottica non è mai stato così conveniente, per questo inizio Dicembre 2020 gli operatori hanno introdotto delle nuove promozioni internet casa per i clienti che scelgono la FTTH o la FTTC. Abbonamenti tv, sconti sulle offerte di pay tv e i nuovi dispositivi di connessione mesh, sono questi i servizi che i gestori offrono a chi attivi un nuovo abbonamento a Dicembre.

I device di collegamento mesh cosa sono? Si tratta di nuovi sistemi Wi Fi intelligenti che si adattano meglio alle esigenze degli utenti. Sono dei dispositivi che ottimizzano il segnale internet di casa in modo da coprire una superficie più ampia. Non sarete quindi più costretti a spostarvi con il pc per l’appartamento in cerca del segnale.

Le innovazioni tecnologiche si affiancano ai contributi creati dal Governo per incentivare gli italiani a scegliere la banda ultra larga. l bonus pc e internet è stato istituito ad Ottobre e può essere richiesto dal 9 Novembre. Il valore di questa agevolazione è di 500 euro e ne hanno diritto le famiglie con un ISEE inferiore a 20 mila euro che attivino un collegamento internet a 30 Megabit/s o di una velocità superiore.

Avete già la banda larga? Nessun problema, potrete usufruire del bonus passando alla FTTH fino ad 1 Gigabit/s o alla FTTC da 100 o 200 Megabit/s. Questo bonus purtroppo penalizza chi abita in una zona ancora non coperta da queste tecnologie, anche se si può ricorrere alle FWA, la soluzione che permette di connettersi sfruttando le onde radio. Per sapere se nel vostro comune è possibile attivare le offerte in fibra ottica è necessario effettuare una verifica della copertura.

Le migliori offerte fibra ottica di Dicembre

Una volta sicuri di poter attivare la fibra, nella sua versione FTTC o FTTH, è possibile utilizzare il comparatore di SOStariffe.it per conoscere in dettaglio le promozioni in fibra ottica tra cui scegliere. Prima di decidere di passare alla fibra FTTH, la migliore connessione disponibile al momento a livello di prestazioni, gli utenti devono considerare con attenzione le spese da sostenere.

Chi vuole utilizzare le offerte internet casa fino ad 1 Gigabit/s a pieno deve avere anche dei dispositivi adeguati. Gli standard di questa nuova tipologia di collegamenti infatti sono incompatibili con pc o smartphone troppo antiquati, con device obsoleti si rischia di avere un peggioramento delle prestazioni della rete anziché un miglioramento.

Una soluzione che permette di avere una maggiore velocità di connessione, senza dover per forza avere dei dispositivi di nuova generazione, è la FTTC (Fiber to the Cabinet). Questa tecnologia permette all’utente di collegarsi alla rete in fibra passando però per un allaccio alla rete in rame.

Le promozioni in fibra o ADSL hanno gli stessi costi mensili, per chi ha la possibilità di attivare le offerte in FTTH o FTTC sono però inclusi dei vantaggi maggiori e dei servizi promozionali. Ecco tra quali offerte internet casa è possibile scegliere a Dicembre 2020.

1. Fastweb Casa in versione Black Friday

C’è tempo fino alla mezzanotte del 30 Novembre per sottoscrivere l’offerta Fastweb Casa con lo sconto Black Friday. La promozione è stata prorogata e offre un canone mensile di 25,95 euro al mese per il primo anno di contratto, poi l’abbonamento passerà a 29,95 euro al mese.

Nel pacchetto proposto a questa tariffa il gestore include:

Navigazione illimitata in fibra ottica (FTTH e FTTN) fino a 1 Gigabit/s

Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali

Modem Wi-Fi FASTGate incluso

Attivazione inclusa

servizio di condivisione WOW Fi per connettersi alla rete fissa anche fuori casa

Assistenza MyFastweb

WOW Space, un spazio cloud illimitato per salvare i propri file

Chi è in cerca di un’offerta che includa anche i servizi di pay tv a prezzi vantaggiosi può sfruttare 3 mesi di abbonamento gratuito ad una piattaforma a scelta tra DAZN e NOW TV (pacchetto Intrattenimento e Serie tv). Al termine del periodo promozionale si potrà decidere se mantenere attivo il servizio pagando il canone o se disdire. I clienti che hanno come gestore luce e gas Eni possono contare su una promozione ancora più vantaggiose. Per questi utenti infatti il servizio internet casa con Fastweb costa solo 23,95 euro al mese.

Passando a Fastweb in questo periodo è possibile effettuare la prova gratuita per 1 mese del pacchetto Fastweb Casa, si tratta di un’offerta senza impegno d’acquisto. Inoltre è possibile richiedere anche il servizio di configurazione e ottimizzazione della rete domestica, gratis, scegliendo tra 3 tipologie di soluzioni:

Smart working pack

Senior pack

E-learning Kit

In pratica con ciascuno di questi pacchetti di otterrà un intervento di consulenza dei tecnici dell’operatore per configurare la rete in modo da poter utilizzare al massimo le capacità del collegamento e dei dispositivi casalinghi secondo le abitudini di consumo della famiglia.

Attiva Fastweb Casa »

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

Fastweb Casa e Mobile

Una promozione Black Friday anche per l’offerta combinata Casa + Mobile di Fastweb. Per oggi è possibile attivare questo piano misto ai prezzi migliori del 2020, il canone dell’abbonamento internet casa per chi attiva questa soluzione sarà di 23,95 euro per 1 anno e poi passerà a 25,95 euro.

Per poter accedere a questa promozione è però necessario attivare anche una sim Fastweb, il costo mensile del piano associato alla scheda è di 8,95 euro al mese. Il pacchetto mobile abbinato a questa sim Fastweb include:

Minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali e oltre 60 destinazioni all’estero

500 minuti in roaming in Ue e Svizzera

100 SMS

100 GB per navigare in Internet in 4G fino a 150 Megabit/s

per navigare in Internet in 4G fino a 150 Megabit/s 4GB in roaming in Ue e Svizzera

Se l’offerta viene attivata online i costi di avvio della promozione e le spese di spedizione della sim saranno gratuite.

Attiva Fastweb Casa + Mobile »

2. Super Fibra di WindTre

Un’altra offerta interessante è la Super Fibra di WindTre. Il canone richiesto è più elevato rispetto a quello proposto da Fastweb, la promozione in fibra infatti costa 28,98 euro al mese. Nel pacchetto di Super Fibra sono compresi:

Chiamate illimitate

Modem

Attivazione

12 mesi di Amazon Prime inclusi

Giga illimitati su 2 sim mobili WindTre

Per poter migliorare la connessione in ogni angolo di casa è possibile acquistare, a 2 euro al mese, il dispositivo Wi- FI extender consigliato da WindTre. Questo device serve come ripetitore per potenziare il segnale e permettere di superare ostacoli o di avere migliori prestazioni anche nelle stanze più lontane da modem.

L’opzione Giga illimitati è valida solo per chi ha delle sim WindTre, per chi non è ancora cliente del gestore per il mobile è possibile attivare un piano Special Unlimited. L’offerta comprende una sim con Giga e minuti senza limiti al costo mensile di 9,99 euro.

Attiva Super Fibra »

3. Internet Unlimited di Vodafone

Vodafone ha leggermente modificato la sua classica promozione Internet Unlimited per il mese di Dicembre. Il canone mensile sarà di 29,90 euro (con un ribasso a 20,90 euro dal 5° anno). L’offerta del gestore include per questo mese:

Attivazione (1 euro al mese per 24 mesi)

Vodafone Ready incluso (1 euro per 48 mesi)

Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa (5 euro per 48 mesi)

Fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit/s senza limiti

Modem Wi-Fi optimizer

Minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali

6 mesi gratuiti di NOW TV Cinema

Con il nuovo piano Vodafone viene anche compreso nell’abbonamento un servizio di protezione della privacy e della sicurezza in rete per tutta la famiglia. Questa opzione permette anche di attivare il Parental control in modo da gestire e limitare la navigazione dei minori.

Attiva Internet Unlimited »

4. Tim Super Fibra

Con TIM è disponibile l’offerte Super Fibra, un pacchetto che propone un canone da 29,90 euro al mese. Il piano del gestore comprende:

internet senza limiti e con velocità fino a 1 Gigabit/s (con FTTH, in FTTC fino a 100 Mega)

chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali per 24 mesi (promo rinnovabile per altri 2 anni, per clienti online)

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione (10 euro al mese per 24 mesi)

TIMVISION incluso

TIM UNICA, permette di avere Giga illimitati su 6 sim TIM della famiglia

Con questa offerta è possibile accedere alla promozione pay tv, i clienti TIM possono avere Disney +, Netflix (piano standard con 2 dispositivi) e TIMVision con decoder e telecomando a 14 euro al mese (anziché 23,98 euro).

Pagando 6 euro in più al mese è possibile avere il Wi-Fi ottimizzato e certificato dai tecnici TIM, inoltre è inclusa l’opzione navigazione sicura che garantisce una protezione a 360° per la navigazione.

Chi ha diritto al bonus pc ha la possibilità di attivare la fibra di TIM pagando 19,90 euro al mese per 20 mesi, poi il canone passa a 29,90 euro. Inoltre si potrà avere uno sconto di 300 euro sull’acquisto di un pc dallo store del gestore.

Attiva Tim Super Fibra »

5. Sky Wi Fi

Quest’ultimo piano è riservato, almeno per il momento, a chi abbia un abbonamento Sky attivo o decida di sottoscrivere un’offerta di pay tv con questo operatore. La società infatti ha lanciato a Novembre la sua promozione internet casa e pay tv, un doppio servizio con un unico canone. Il costo del piano è di 39,90 euro al mese:

29,90 euro al mese per Sky Wi- Fi smart (con modem mesh con 8 antenne e la possibilità di connettere fino a 100 dispositivi in contemporanea)

10 euro al mese per l’abbonamento Sky Tv

1 mesi di internet gratis

Nel pacchetto non sono incluse le chiamate, il traffico telefonico di casa seguirà la seguente tariffa:

telefonate verso i fissi nazionali scatto alla risposta di 0,19 euro

chiamate verso cellulari nazionali scatto alla risposta di 0,19 euro e 0,19 euro al minuto

Con Voce Unlimited si può telefonare senza limiti ai numeri nazionali, il costo dell’opzione è di 5 euro al mese.

Per i nuovi clienti che attivino Sky Wi-Fi e Sky Tv l’attivazione di entrambi i servizi sarà gratuita, altrimenti per la rete in fibra fino a 1 Gigabit/s si pagherebbero 49 euro e per la tv 148 euro.

Scopri Sky Wifi Fibra 100% »