Spusu 100: 100 GB a 9,9 euro, come attivare

Lo scorso 11 novembre c’è stato il debutto dell’offerta spusu 50. La nuova proposta dell’operatore virtuale mette a disposizione 50 GB al mese (più 100 GB di riserva dati) a 5,98 euro al mese. Oggi, spusu annuncia il prolungamento dell’offerta, che sarà attiva sino al prossimo 31 dicembre 2020, e il debutto della nuova tariffa speciale spusu 100.

spusu 100

Nei prossimi giorni, spusu renderà disponibile una nuova offerta. L’operatore virtuale, infatti, ha annunciato l’imminente lancio della nuova spusu 100. Si tratta di un’offerta davvero molto interessante, pensata per i consumatori che, in tempo di COVID, hanno la necessità di poter contare su di un ricco bundle dati ogni mese.

spusu 100 includerà:

2000 minuti verso tutti ogni mese

500 SMS verso tutti ogni mese

100 GB in 4G ogni mese per navigare in Italia più 200 GB di “riserva dati” già disponibile

La nuova offerta di spusu riprenderà le stesse caratteristiche delle altre offerte dell’operatore:

il cliente potrà contare sulla “riserva dati”; ogni mese i minuti, gli SMS e i GB non consumati si trasformeranno in MB aggiuntivi che saranno disponibili come traffico dati extra

i minuti inclusi nella tariffa sono utilizzabili, oltre che in Italia, anche per chiamare fissi e mobili all’interno dell’UE, senza costi aggiuntivi

il 4G disponibile per i clienti spusu si caratterizza per una velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload

tutti i già clienti possono fare il cambio tariffa gratuito in qualsiasi momento; il cambio sarà attivo dal rinnovo successivo

La nuova spusu 100 presenterà un costo periodico di 9,90 euro al mese. Maggiori dettagli sull’offerta arriveranno nei prossimi giorni.

spusu 50

Resta attiva, almeno sino alla fine del 2020, l’ottima spusu 50, offerta lanciata nelle scorse settimane e accolta con grande interesse da parte del mercato. Tutte le condizioni della tariffa sono confermate. I nuovi clienti che passano a spusu, con portabilità del numero da un qualsiasi operatore o attivando un nuovo numero, scegliendo spusu 50 potranno contare su:

2000 minuti verso tutti ogni mese; i minuti sono utilizzabili anche per chiamare dall’Italia i fissi e i mobili in UE

500 SMS verso tutti ogni mese

50 GB in 4G ogni mese per navigare in Italia più 100 GB di “riserva dati” già disponibile

in 4G ogni mese per navigare in Italia più già disponibile in roaming in UE: 200 minuti, 500 SMS e sino a 3.3 GB al mese senza costi aggiutnivi

L’offerta in questione presenta un costo di 5,98 euro al mese. Per attivare l’offerta è possibile seguire una semplice procedura di sottoscrizione online, dal sito dell’operatore, cliccando sul link riportato qui di sotto.

Come funziona la riserva dati di spusu

La funzione “riserva dati” è uno dei punti di forza delle offerte spusu. Questa funzione, infatti, consente di trasformare GB, minuti ed SMS non utilizzati nel corso di un mese in traffico dati aggiuntivo da utilizzare nel corso del mese successivo. Per chiarire il funzionamento della “riserva dati” riportiamo l’esempio illustrato dal sito ufficiale dell’operatore.

Un utente che attiva spusu 50 (50 GB, 2000 minuti e 500 SMS ogni mese) utilizza in un mese 30 GB, 200 minuti e 10 SMS risparmiando 20 GB, 1800 minuti e 490 SMS. Il totale di minuti risparmiati verranno recuperati in questo modo:

20 GB: 20.000 MB

1.800 minuti: 1.800 MB

490 SMS: 490 MB

In totale, quindi, la riserva dati si arricchirà di 22.290 MB pari a 22,29 GB extra utilizzabili nei mesi successivi. Come sottolineato in precedenza, attivando l’offerta spusu 50 entro la fine dell’anno in corso la riserva dati sarà già piena con ben 100 GB extra utilizzare in caso di necessità

Le altre offerte di spusu

L’operatore mette a disposizione dei suoi clienti anche altre offerte, più economiche, pensate per chi vuole spendere poco. Ecco i dettagli:

Offerta Minuti ed SMS Traffico dati Costo mensile spusu 1 100 minuti e 10 SMS 1 GB al mese più 2 GB di riserva dati 3,99 euro al mese spusu 2 100 minuti e 10 SMS 2 GB al mese più 4 GB di riserva dati 4,99 euro al mese spusu mini 4 centesimi al minuto e 4 centesimi per ogni SMS 4 euro per 1 GB di traffico dati (2 GB in regalo dopo la prima ricarica) tariffa a consumo, ricarica iniziale di 20 euro all’attivazione

Tutte le offerte spusu sono attivabili direttamente online, dal sito dell’operatore. Per effettuare l’attivazione basta cliccare sul link qui di sotto e seguire la procedura di sottoscrizione.

