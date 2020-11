Offerte WINDTRE per già clienti WIND: le promozioni di Dicembre 2020

Dallo scorso mese di marzo, il marchio Wind è diventato WINDTRE, completato il programma di fusione avviato con Tre alcuni anni fa. Per i già clienti Wind ci sono svariate offerte WINDTRE da sfruttare per massimizzare i vantaggi e diminuire i costi. Ecco tutti i dettagli relativi alle offerte WINDTRE per clienti Wind.

Chi era cliente Wind è oggi diventato un cliente WINDTRE ed ha la possibilità di sfruttare una serie di vantaggi di sicuro interesse. In particolare, l’operatore riserva ai suoi clienti diverse soluzioni per migliorare le offerte attive. Tra le soluzioni da considerare troviamo la possibilità di sfruttare le offerte “fisso+mobile”, abbinando la propria SIM ad un abbonamento di rete fissa, e le tariffe esclusive della gamma MIA.

Di seguito andremo ad analizzare tutte le opzioni a disposizione per i clienti del provider che vogliono aumentare i propri bonus oppure ridurre le spese.

Giga illimitati senza costi aggiuntivi scegliendo la fibra WINDTRE

La prima offerte da cogliere al volo per i già clienti WINDTRE di rete mobile è rappresentata dalla possibilità di attivare Super Fibra Unlimited, abbonamento di rete fissa che consente di sfruttare la fibra ottica, con diversi bonus aggiuntivi. L’attuale offerta presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

(0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra ottica, l’abbonamento sarà attivabile tramite rete in fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload oppure tramite rete ADSL sino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload

tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra ottica, l’abbonamento sarà attivabile tramite rete in fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload oppure tramite rete ADSL sino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload un anno di abbonamento gratuito ad Amazon Prime (dal valore di 36 euro) valido anche per i già clienti Prime come estensione della sottoscrizione

Per i già clienti WINDTRE su mobile, scegliere Super Fibra Unlimited ha un valore aggiunto davvero molto interessante. Per tutti i clienti mobile che scelgono un abbonamento di rete issa, infatti, WINDTRE mette a disposizione Giga illimitati senza costi aggiuntivi per la propria offerta di rete mobile.

Per poter usufruire di questo bonus basterà indicare il numero di cellulare in fase di registrazione. Successivamente, sarà possibile abbinare altri due numeri mobile WINDTRE alla linea fissa ed avere su entrambi Giga illimitati senza costi aggiuntivi.

Per poter ottenere Giga illimitati gratis è necessario aver attivato una tariffa UNLIMITED SPECIAL, XLARGE, LARGE, MEDIUM, SENIOR, JUNIOR, YOUNG, CALL YOUR COUNTRY, ALL INCLUSIVE o WIND SMART. Atre tariffe già attive per gli ex clienti Wind non saranno compatibili con l’opzione per i Giga illimitati.

Da notare, invece, che i clienti che non sono WINDTRE su mobile possono richiedere la portabilità del numero contestualmente all’attivazione dell’abbonamento di rete fissa. In questo caso, sarà possibile attivare SPECIAL UNLIMITED con minuti, SMS e Giga illimitati ad un costo di 9,99 Euro al mese.

Super Fibra Unliited di WINDTRE presenta un costo periodico di 28,98 euro al mese con attivazione gratuita. Il modem WiFi è disponibile in vendita abbinata (5,99 euro al mese per 48 mesi) con il costo mensile che è già incluso nel canone. Le rate residue non pagate andranno saldate in un’unica soluzione in caso di recesso prima dei 48 mesi.

Per procedere con l’attivazione di Super Fibra Unlimited è possibile seguire la procedura online accessibile cliccando sul link qui di sotto.

Verifica la copertura ed attiva Super Fibra Unlimited di WINDTRE »

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

Le offerte 5G di WINDTRE

Dalla scorsa settimana, WINDTRE ha lanciato ufficialmente la sua rete 5G. I già clienti WINDTRE hanno la possibilità di accedere alla rete mobile di nuova generazione dell’operatore effettuando un cambio offerta per passare ad una tariffa compatibile con il 5G. Le opzioni a disposizione degli utenti sono quattro. Per il cambio offerta è previsto un contributo una tantum di 16,99 euro.

Ecco le offerte 5G di WINDTRE disponibili:

Nome offerta Minuti ed SMS inclusi Giga inclusi Costo mensile XLarge Premium minuti illimitati e 200 SMS in Italia; 50 minuti verso l’estero 50 GB in 4G e 5G 16,99 Euro al mese con addebito su credito residuo XLarge Premium Easy Pay minuti illimitati e 200 SMS in Italia; 50 minuti verso l’estero 100 GB in 4G e 5G 16,99 Euro al mese con addebito su conto corrente o carta di credito Unlimited Premium Easy Pay minuti illimitati e 200 SMS in Italia; 200 minuti verso l’estero Giga illimitati in 4G e 5G 29,99 Euro al mese con addebito su conto corrente e carta di credito Smart Pack Unlimited 5G

minuti illimitati e 200 SMS in Italia; 200 minuti verso l’estero Giga illimitati in 4G e 5G 29,99 Euro al mese con addebito su conto corrente e carta di credito; rata mensile dello smartphone da 0 Euro al mese in base al modello scelto

Le altre offerte WINDTRE

WINDTRE può contare su di un listino di offerte articolato e completo. Anche i già clienti Wind hanno la possibilità di attivare una delle tante offerte in listino, richiedendo un cambio dell’offerta attiva contattando il servizio clienti, recandosi in un negozio WINDTRE oppure effettuando l’accesso all’area clienti o all’app.

Ecco le offerte WINDTRE disponibili per tutti:

Nome offerta Minuti ed SMS inclusi Giga inclusi Costo mensile LARGE minuti illimitati e 200 SMS in Italia 50 GB in 4G 14,99 Euro al mese MEDIUM minuti illimitati e 200 SMS in Italia 30 GB in 4G 12,99 Euro al mese START (solo per nuovi numeri) minuti illimitati e 200 SMS in Italia 20 GB in 4G 11,99 Euro al mese Smart Pack Unlimited

minuti illimitati e 200 SMS in Italia; 200 minuti verso l’estero Giga illimitati in 4G e 5G 29,99 Euro al mese con addebito su conto corrente e carta di credito; rata mensile dello smartphone da 0 Euro al mese in base al modello scelto

Da notare, inoltre, che l’operatore propone anche offerte specifiche per i clienti più giovani. In particolare, abbiamo tariffe per clienti under 30, under 20 e under 14. Queste tariffe possono essere attivate esclusivamente dagli utenti che rispettano il requisito d’età previsto da WINDTRE e resteranno attive anche dopo che l’utente avrà raggiunto l’età indicata. Ad esempio, attivando un’offerta per under 30, questa continuerà ad essere attiva dopo che il cliente avrà superato i 30 anni.

Le offerte “generazionali” di WINDTRE riservate ai clienti più giovani (anche ai già clienti) sono:

Nome offerta Minuti ed SMS inclusi Giga inclusi Costo mensile YOUNG (per under 30) minuti ed SMS illimitati 80 GB in 4G 11,99 Euro al mese STUDENT (per under 20) minuti ed SMS illimitati 80 GB in 4G 9,99 Euro al mese JUNIOR (per under 14) minuti illimitati verso WINDTRE, 100 minuti verso tutti 60 GB in 4G 6,99 Euro al mese JUNIOR+ (per under 14) minuti illimitati e 200 SMS in Italia 60 GB in 4G 8,99 Euro al mese

Da notare, infine, che i clienti over 60 hanno la possibilità di attivare un’offerta specifica, denominata SENIOR. Tale offerta mette a disposizione un piano tariffario con minuti illimitati, 200 SMS e 6 GB di traffico dati. Il costo dell’offerta è di 9,99 Euro al mese.

Le offerte Smart Pack con smartphone incluso

WINDTRE viene incontro alle esigenze dei suoi clienti che vogliono acquistare un nuovo smartphone con la gamma di offerte Smart Pack. Queste soluzioni includono in un unico canone mensile sia il costo della tariffa con minuti, SMS e GB, che il costo dello smartphone, con un pagamento rateale distribuito in 24 mesi.

Le offerte Smart Pack sono:

Smart Pack Unlimited 5G: minuti illimitati, 200 SMS, Giga illimitati e smartphone incluso a 29,99 Euro al mese

Smart Pack 100: minuti illimitati, 200 SMS, 100 GB e smartphone incluso a 16,99 Euro al mese

Smart Pack Young (per under 30): minuti ed SMS illimitati, 80 GB e smartphone incluso a 11,99 Euro al mese

Smart Pack Junior+ (per under 14): minuti, 200 SMS, 80 GB e smartphone incluso a 9,99 Euro al mese

Le offerte della gamma MIA

WINDTRE riserva ai suoi clienti anche alcune offerte speciali, rivolte ad un target specifico di utenti e, a differenza di quelle illustrate in precedenza, non disponibili per i nuovi clienti che passano da un altro operatore o attivano un nuovo numero. Si tratta delle offerte della gamma MIA che possono essere sottoscritte, solitamente senza costi di attivazione, in autonomia dall’utente tramite l’app WINDTRE per smartphone o tablet oppure tramite l’area clienti del sito dell’operatore.

Le offerte MIA di WINDTRE sono di svariato tipo e vengono proposte dall’operatore agli utenti in base a vari fattori. Tutti gli utenti possono ricevere tali offerte in qualsiasi momento ma non tutte le offerte MIA sono disponibili per tutti gli utenti WINDTRE. Consultando periodicamente l’app o l’area utente del sito sarà possibile verificare le tariffe MIA disponibili ed eventualmente procedere all’attivazione.

Le tariffe di questa gamma si dividono in due categorie. Da una parte abbiamo le opzioni che aggiungono minuti, SMS o GB alle offerte già attive sulla SIM del cliente. Dall’altra, invece, abbiamo nuove offerte che vengono proposte per diventare l’offerta di riferimento dell’utente. Questa seconda categoria, solitamente, riguarda gli utenti che hanno una SIM con un piano a consumo e senza un’offerta mensile attiva.