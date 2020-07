Migliori offerte Adsl Luglio 2020

Nelle prime settimane della chiusura dovuta all’emergenza coronavirus in Italia il traffico online è aumentato del +33%, un incremento che in condizioni normali, secondo gli analisti del settore, sarebbe stato possibile solo in un anno e mezzo. In un incontro organizzato da Cisco, azienda specializzata nel networking e nell’IT, i direttori delle divisione di Information Technology di TIM, Vodafone, Fastweb e Wind-Tre hanno raccontato il cambiamento vissuto in questi mesi.

Michele Gamberini, Chief Technology & Information Officer di TIM ha sottolineato come i volumi di traffico tra le 9 e le 13 siano raddoppiati e che l’aumento è stato per l’80% legato alle reti fisse. In particolare i clienti TIM hanno incrementato l’utilizzo di applicazioni di “streaming video, gaming, browsing, oltre che di uso di applicazioni di collaborazione e comunicazione”.

Per Fastweb, secondo quanto riportato da Marco Arioli, il gaming è stato il principale protagonista dell’aumento dei volumi. L’analisi dei dati degli utenti del gestoe ha segnalato un +300% di attività. C’è stata anche una modifica negli orari di utilizzo della linea internet casa ha spiegato Arioli: “Mentre prima del lockdown il picco della rete avveniva nelle ore serali, ora è aumentato notevolmente il traffico diurno, che non ha però generato un impatto consistente sulle reti che già possono gestire questi picchi”.

Il Chief Technology e Information Officer di WindTre, Benoit Hanssen, ha dichiarato che il gestore ha registrato un incremento del 70% dei volumi di traffico: La situazione straordinaria delle ultime settimane ha sottoposto le reti di telecomunicazione a picchi di traffico inattesi”. Vodafone infine, stando alle affermazioni di Zangani, ha avuto un aumento dei consumi del 40% ed “è riuscita a gestire questa mole di traffico lavorando da remoto, 100 mila dipendenti che lavorano da casa e 6 milioni di videochiamata per giorno”.

Se non siete tra coloro che hanno già attivato una connessione di rete fissa durante la pandemia potete approfittare delle tariffe molto vantaggiose offerte in estate dagli operatori di rete fissa. Per conoscere in dettaglio le migliori promozioni di Luglio potete utilizzare il comparatore di SosTariffe.it, l’algoritmo vi segnalerà quali sono le offerte che potete attivare nel vostro comune.

Nella colonna di sinistra troverete una serie di parametri che vi permetteranno di personalizzare la ricerca. Potrete, ad esempio, restringere il campo alle sole connessioni in fibra o viceversa a quelle in Adsl. Le linee Adsl hanno il vantaggio si collegarsi alla normale rete di infrastrutture telefoniche già esistenti e di connettersi tramite la presa del telefono con cavi in rame. Le reti ultra broadband invece viaggiano su dei cavi realizzati con fibre di vetro e per installare la linea in casa potrebbero rendersi necessario anche rompere le pareti per portare i cavi nei punti desiderati.

1. Fastweb Casa + Mobile a 25,95 euro

Fastweb offre la sua linea internet casa ad uno dei prezzi più bassi di sempre, il canone promozionale per Fastweb Casa negli ultimi mesi è stato di 29,95 euro al mese. A Luglio per i nuovi clienti che attivino un’offerta Adsl o fibra e che acquistino una sim del gestore, il pacchetto di connessione domestica costerà ogni mese 25,95 euro.

Le reti Fastweb sono tra le migliori secondo gli speed test effettuati dagli utenti, hanno una buona velocità di donwload e una latenza bassissima (appena 19 ms), quest’ultima caratteristica le rende particolarmente adatte allo streaming live e al gaming. Con Fastweb Casa i clienti che acquisteranno i servizi dell’operatore online avranno:

il modem FASTgate

internet fino a 20 Mega

traffico voce illimitato verso fissi e mobili nazionali

connessione anche fuori casa con linea fissa WOW FI, grazie ad un sistema di condivisione delle reti fisse

Wow Space, il cloud illimitato in prova gratis per un anno (al termine della promozione 9,95 euro l’anno)

3 mesi di NOW TV gratis

assistenza My Fastweb

A questo piano Adsl si aggiunge la sim mobile, il canone di questa parte del pacchetto è di 8,95 euro al mese e include:

minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali e verso 60 paesi straniei

500 minuti in roaming verso i fissi e mobili UE e svizzeri

50 GB per navigare in 4 G

in UE e in Svizzera 4 GB per connettersi

100 sms

Se l’offerta casa + mobile verrà attivata online saranno azzerati i contributi per l’avvio del piano e per la spedizione della sim, che ammontano a 15 euro.

2. Internet 20 Unlimited a 26,98 euro

Per avere l’Adsl di WindTre l’offerta del mese è Internet 20 Unlimited, il canone proposto è di 26,98 euro e include per i nuovi utenti::

connessione in fibra fino a 20 Mega

chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali e i fissi internazionali

attivazione e modem

Giga illimitati sulla vostra sim mobile Wind-Tre se si ha attiva una delle offerte Unlimited Special, Xlarge, Large, Medium, Senior, Junior, Young, Call your country, All Inclusive o Wind Smart

sulla vostra sim mobile Wind-Tre se si ha attiva una delle offerte Unlimited Special, Xlarge, Large, Medium, Senior, Junior, Young, Call your country, All Inclusive o Wind Smart possibilità di attivare Giga senza limiti su altri due numeri mobili della famiglia

Verificate la copertura del servizio nel vostro comune, il gestore dichiara nelle clausole del contratto che qualora fosse possibile attivare solo il servizio Adsl fino a 7 Mega il costo dell’offerta sarà di 33,98 euro al mese. Wind-Tre include i costi del modem nel canone mensile (5,99 euro per 48 mesi), questo implica che se si deciderà di rescindere il contratto prima della scadenza dei 4 anni di dovranno versare le rate rimanenti.

Il gestore pone anche un vincolo minimo di 24 mesi, se doveste disattivare il piano prima dovrete pagare le rate del modem e una mensilità extra come penale.

3. Internet Unlimited a 27,90 euro

La promozione dell’operatore britannico, anche questo mese, resta la tariffa consigliata, per l’ottimo rapporto qualità/prezzo, dagli esperti di SosTariffe.it. L’offerta di Luglio permette di avere l’Adsl Vodafone a 27,90 euro al mese. Nel piano casa del gestore sono compresi:

attivazione

chiamate illimitate verso tutti i fissi e mobili nazionali

una connessione illimitata con Adsl 20 Mega

una SIM dati con 30 GB al mese per navigare da dispositivi mobile (anche in hotspot)

per navigare da dispositivi mobile (anche in hotspot) Vodafone Ready con Vodafone Station

L’assistenza dedicata dell’opzione Vodafone Ready non deve essere attivata per forza, potete richiedere di avere solo la Station. Il costo del piano senza questo servizio di supporto sarà di 26,90 euro al mese per 4 anni. Vodafone è l’unico operatore che al termine del periodo di 48 mesi, previsto per il pagamento dei dispositivi associati alle offerte, prevede di rimodulare in automatico il costo mensile dell’offerta. Secondo questa politica, Internet Unlimited dal 5° anno vi costerà 20,90 euro al mese.

Per i clienti che attivino la fibra FTTH del gestore è incluso anche il servizio Vodafone TV nell’abbonamento, per gli utenti Adsl invece questa opzione è a pagamento. Per avare accesso alla Vodafone Tv con i contenuti di NOW TV Intrattenimento e serie tv si dovranno pagare 10 euro al mese, per lo Sport di Sky il contributo sarà di 30 euro e per avere entrambe le offerte pay tv il canone di Vodafone tv sarà di 40 euro al mese. Attivando la piattaforma di streaming del gestore saranno inclusi nel costo anche:

6 mesi di Infinity

30 film al mese su Chili

6 mesi di Amazon Prime

4. Eolo Più a 27,90 euro

Eolo offre la sua Adsl a 30 Mega allo stesso canone di Vodafone, 27,90 euro al mese. Ecco quali saranno i servizi inclusi nel pacchetto per i clienti che attiveranno Eolo Più:

Internet senza limiti fino a 30/3 Mb/s.

il servizio per navigare alla massima velocità Ultra velocità di Eolo

chiamate senza limiti e senza scatto alla risposta sia verso i numeri fissi che i mobili

Con questo gestore è prevista una spesa di attivazione del servizio di 30 euro, se i clienti richiederanno un’attivazione rapida entro 5 giorni dalla richiesta il costo del servizio sarà di 69,90 euro.

In abbinamento a questo piano si possono anche richiedere dei pacchetti extra a pagamento. Le opzioni studiate dal gestore sono tre:

Intrattenimento

Studio e lavoro

Sicurezza

Eolo dà la possibilità di provare queste soluzione per 2 mesi a chi attivi i pagamenti bimestrali del canone, se non si vorrà rinnovarli sarà possibile disattivarli senza costi. Nel pacchetto Intrattenimento, al costo di 5 euro al mese, sono compresi i servizi di configurazione per ottimizzare la rete per lo streaming e il gaming. Con questa opzione sarà possibile avere la versione evoluta del router Eolo per poter sfruttare la meglio la linea del gestore. Sono inclusi anche 6 mesi di NOW TV e di DAZN gratis, al termine del periodo della promozione si potrà decidere se riattivare il servizio e pagarlo in fattura Eolo.

Il piano Studio o Lavoro ha un costo mensile di 5 euro e include i servizi per agevolare lo smart working o la didattica a distanza:

12 mesi del pacchetto Microsoft 365 Personal

Eolo router Evo

1 mese di servizio gratuito

Per avere un supporto nella protezione della vostra rete e della navigazione, infine, c’è il pacchetto Sicurezza. A 3 euro al mese Eolo vi offre:

antivirus

parental control

5. TIM Super Adsl a 29,90 euro

TIM propone un canone fisso di 29,9o euro al mese per la sua offerta Super Adsl. In questa promozione l’operatore include:

attivazione e modem Smart con garanzia illimitata del dispositivo

servizi di TIMVision, la tv in streaming dell’operatore

Disney + per 6 mesi includo nel canone e poi al prezzo scontato di 3 euro al mese

solo con richiesta di attivazione online saranno comprese anche le chiamate gratuite verso fissi e cellulari

L’offerta del traffico voce dura 2 anni e si rinnoverà per altri 24 mesi se resterete clienti TIM, al termine dei primi 4 anni di abbonamento per continuare ad avere il servizio di chiamate gratis e senza limiti dovrete pagare 5 euro al mese. Il canone complessivo, per chi riattiverà l’opzione voce, sarà quindi costante a 29,90 euro. La tariffa telefonica di base associata a questa offerta di rete fissa è di 0,19 euro al minuto e 0,19 euro di scatto alla risposta.

Con TIM i costi di attivazione sono pari a 240 euro, questo importo è stato conteggiato nel canone e sono previsti dei contributi pari a 10 euro per 24 mesi.

