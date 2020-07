Mercato libero: le offerte per chi cambia a luglio 2020

Il passaggio al mercato libero sarà obbligatorio per tutti a partire dal 1° gennaio 2022, quindi si dovrà aspettare ancora 1 anno e mezzo: nonostante ciò, cambiare in questo momento è una scelta consigliata in quanto i prezzi del mercato libero si sono abbassati e non di poco dall’inizio del 2020 a oggi.

Quali sono dunque le migliori offerte luce e gas per chi cambia a luglio 2020? Quali sono i vantaggi inclusi che le contraddistinguono? Abbiamo analizzato le proposte disponibili utilizzando il simulatore di SOStariffe.it.

Tra le offerte di maggiore appeal ci sono le cosiddette tariffe Dual Fuel: si tratta di quelle promozioni nelle quali si sceglie di sottoscrivere sia la fornitura di luce sia quella di gas con lo stesso fornitore, avendo così in omaggio dei vantaggi esclusivi.

Le offerte luce e gas migliori di luglio 2020

Le migliori offerte luce e gas per chi cambia a luglio 2020 sono state individuate effettuando una simulazione con il comparatore di SOStariffe.it. Nello specifico, è stato preso come esempio quello di una famiglia di 3 persone.

Nel caso della luce, i loro consumi dipendono principalmente dall’utilizzo di elettrodomestici quali il frigorifero, il condizionatore o il forno, mentre per quanto riguarda l’utilizzo del gas è stata ipotizzata una casa di 100 mq nella quale viene utilizzato per cucinare, per l’acqua calda e per il riscaldamento.

Sono state individuate:

le promozioni Dual Fuel più interessanti e che permettono di risparmiare di più;

migliori tariffe solo luce; le

le migliori tariffe solo gas.

Le offerte Dual Fuel più convenienti a luglio 2020 sono:

E.ON luce e gas insieme;

Engie 3.0 Light Mono 12 mesi;

Next Energy Luce di Sorgenia

Le migliori offerte luce individuate sono:

Prezzo Chiaro di A2A;

Energia Prezzo Fisso 12 mesi di Wekiwi;

SceltaSicura di Eni gas e luce;

Luce Super Web di Illumia.

Per quanto riguarda la componente gas, la promozione con la quale è possibile risparmiare davvero rispetto al mercato tutelato è Valore Mercato Gas.

E.ON luce e gas insieme

E.ON propone da sempre una delle migliori tariffe di tipo Dual Fuel: Luce e Gas Insieme è una promozione disponibile al costo di 40 euro al mese, prodotta da fonti del tutto rinnovabili, con la quale si possono risparmiare più di 36 euro rispetto alla componente gas.

L’offerta prevede uno sconto speciale del 10% sulla luce e sul gas e ulteriori sconti per la scelta della bolletta smart e dell’addebito su conto corrente. Il prezzo dell’energia è bloccato per ben 12 mesi e ha un costo di 0,021 euro al kWh.

Clicca sul box che trovi qui sotto per conoscere maggiori dettagli e sottoscrivere la promozione online.

Scopri l’offerta E.ON luce e gas insieme

Engie 3.0 Light Mono 12 mesi

La promozione Dual Fuel di Engie garantisce un risparmio fino a 25 euro rispetto alla Maggior Tutela. Ha un prezzo bloccato per ben 12 mesi e la bolletta elettronica che diventa unificata nel caso di attivazione in combo di luce e gas.

Tra i vantaggi sui quali puntare di più per risparmiare, c’è l’opzione Porta un amico in Engie con la quale si possono ricevere bonus in bolletta fino a un importo massimo di 300 euro.

Clicca sul box che trovi qui sotto per conoscere maggiori dettagli e sottoscrivere la promozione online.

Scopri l’offerta 3.0 Light 12 mesi

Next Energy Luce di Sorgenia

Con la tariffa Dual Fuel di Sorgenia, che ha un costo mensile di circa 42 euro, si possono risparmiare circa 12 euro all’anno, ma le sue particolarità vanno ben oltre: se si attiva sia la promozione luce sia quella gas si ha infatti diritto a un buono Amazon del valore di 100 euro.

L’energia è prodotta da fonti rinnovabili e ha un costo di 0,030 euro al kWh: è prevista la bolletta elettronica e le fatture possono essere gestite direttamente dal sito o dall’app. La promozione è valida soltanto per la sottoscrizione tramite web.

Clicca sul box che trovi qui sotto per conoscere maggiori dettagli e sottoscrivere la promozione online.

Scopri l’offerta Next Energy Luce

Prezzo Chiaro di A2A

Passando alle promozioni solo luce, quella disponibile al prezzo più conveniente è Prezzo Chiaro, dall’operatore A2A è la tariffa più economica in assoluto, con la quale si possono risparmiare più di 46 euro rispetto alla Maggior Tutela.

La tariffa è di tipo biorario:

il prezzo dell’energia nella fascia F1 è di 0,023 euro al kWh;

nelle fasce F2 e F3 è invece pari a 0,022 euro al kWh.

Clicca sul box che trovi qui sotto per conoscere maggiori dettagli e sottoscrivere la promozione online.

Scopri l’offerta Prezzo Chiaro di A2A

La promozione ha un costo mensile di circa 40 euro:

il principale vantaggio è dato dal fatto che il primo anno l’energia sarà pagata da A2A come regalo di benvenuto per i nuovi clienti;

l’energia è prodotta al 100% da fonti di tipo rinnovabile;

può essere attivata direttamente con WhatsApp.

Energia Prezzo Fisso 12 mesi di Wekiwi

Wekiwi è un altro dei fornitori che operano nel mercato libero in grado di distinguersi fra tutti: la promozione Energia Prezzo Fisso 12 mesi, prevista per la fornitura di luce, prevede un prezzo della materia prima di 0,021 euro al kWh bloccato per ben 12 mesi, come suggerisce il nome stesso.

Si tratta di una tariffa monoraria con la quale risparmiare circa 32 euro e che ha un costo mensile di circa 40 euro. Tra i vantaggi che la contraddistinguono, ci sono:

il meccanismo della carica mensile, che permette di pagare soltanto quello che si paga effettivamente e che prevede conguagli solo nel caso di consumi reali superiori a quanto è stato pagato;

l’energia rinnovabile;

sconti di diverso genere per l’utilizzo dell’area personale Wekiwi e nel caso in cui si dovesse spendere di meno rispetto a quanto preventivato.

Clicca sul box che trovi qui sotto per conoscere maggiori dettagli e sottoscrivere la promozione online.

Scopri l’offerta Energia prezzo fisso 12 mesi

SceltaSicura di Eni gas e luce

Anche Eni gas e luce propone una tariffa di tipo monorario, con la quale risparmiare fino a 28 euro sulla componente luce. Il prezzo è bloccato per tutto il 2020 e il costo dell’energia è pari a 0,024 euro al kWh.

Clicca sul box che trovi qui sotto per conoscere maggiori dettagli e sottoscrivere la promozione online.

Scopri l’offerta SceltaSicura

Questa promozione spicca rispetto alle altre in quanto prevede sconti del 20% sui pacchetti Sky, che sono disponibili non solo per i nuovi clienti ma anche per i già clienti Sky.

Luce Super Web di Illumia

La promozione proposta da Illumia per chi sceglie di cambiare a luglio 2020 ha un costo di 41 euro al mese e permette di risparmiare fino a 25 euro rispetto alla tariffa attuale del mercato tutelato. Il prezzo dell’energia, di tipo monorario, è pari a 0,029 euro al kWh ed è bloccato per un periodo di ben 12 mesi.

Clicca sul box che trovi qui sotto per conoscere maggiori dettagli e sottoscrivere la promozione online.

Scopri l’offerta Luce Super Web

Tra i vantaggi delle promozione Luce Super Web, ci sono:

l’assenza di depositi cauzionali;

100 kWh in omaggio.

E.ON ValoreMercato Gas

Come anticipato nelle righe precedenti, l’offerta gas con la quale è possibile risparmiare di più a luglio 2020 si chiama ValoreMercato Gas ed è proposta dall’operatore E.ON.

La promozione ha un costo mensile di circa euro, che corrispondono a 767 euro all’anno, e permette di risparmiare fino a quasi 65 euro sulla componente gas.

Per conoscere meglio i dettagli della promozione e scegliere di sottoscriverla direttamente online, clicca sul box che trovi qui sotto.

Scopri l’offerta ValoreMercato Gas

Tra le caratteristiche di questa promozione, ci sono:

la materia prima venduta al prezzo di mercato;

la bolletta smart, totalmente digitale;

l’assenza totale di costi di attivazione.

Com’è possibile notare dall’analisi effettuata, iniziare luglio cambiando fornitore di luce e gas è sicuramente una scelta con conseguenze positive per l’umore e il portafogli. In generale, considerato che in questo momento ci sono poche offerte gas che hanno prezzi molto più bassi rispetto alle tariffe della Maggior Tutela, si riuscirà a ottimizzare davvero risparmi e consumi scegliendo una tariffa di tipo Dual Fuel. Ovviamente, sulla base di quelle che sono le proprie abitudini di consumo, si potrà poi decidere se optare per un’offerta monoraria o bioraria.

