Le 10 migliori serie tv da vedere a luglio 2020

Durante il mese di luglio 2020 sarà possibile seguire diverse nuove serie TV che vanno ad arricchire il già nutrito catalogo di programmi da seguire, in particolare sulle ben note piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video e la più recente Disney+. A disposizione degli utenti ci sono un gran numero di novità, con tanti nuovi prodotti da seguire e scoprire.

Prima di entrare nei dettagli relativi alle migliore serie in arrivo in queste settimane del mese di luglio, riepiloghiamo, brevemente, quelle che sono le principali piattaforme da utilizzare per poter seguire le nuove serie in arrivo e recuperare le “vecchie”:

Netflix: è la piattaforma di streaming di riferimento al mondo ed è disponibile con tre diversi abbonamenti a partire da 7,99 Euro al mese (ma senza contenuti in HD e streaming contemporanei); gli abbonamenti più completi di Netflix prevedono un costo di 11,99 Euro (contenuti HD e due streaming contemporanei) e 15,99 Euro (cotnenuti in Ultra HD e quattro streaming in contemporanea)

è la piattaforma di streaming di riferimento al mondo ed è disponibile con tre diversi abbonamenti a partire da 7,99 Euro al mese (ma senza contenuti in HD e streaming contemporanei); gli abbonamenti più completi di Netflix prevedono un costo di 11,99 Euro (contenuti HD e due streaming contemporanei) e 15,99 Euro (cotnenuti in Ultra HD e quattro streaming in contemporanea) Amazon Prime Video : la piattaforma di streaming di Amazon è in costante crescita e propone un gran numero di nuovi contenuti; l’accesso a Prime Video è incluso nella sottoscrizione Amazon Prime (36 Euro all’anno o 3,99 Euro al mese)

: la piattaforma di streaming di Amazon è in costante crescita e propone un gran numero di nuovi contenuti; l’accesso a Prime Video è incluso nella sottoscrizione Amazon Prime (36 Euro all’anno o 3,99 Euro al mese) Disney+: la piattaforma di streaming di Disney offre tutto il meglio delle produzioni del colosso americano ed è disponibile con un costo mensile di 6,99 Euro oppure con un abbonamento annuale da 69,99 Euro

Ricordiamo che, a disposizione degli utenti, ci sono diverse altre piattaforme di streaming come Rai Play, completamente gratuita e con tanti contenuti disponibili, NOW TV, che permette di accedere in streaming ai contenuti di Sky, o ancora Chili, che offre contenuti da acquistare singolarmente senza un abbonamento mensile.

Ecco, quindi, quali sono le 10 migliori serie TV da seguire a luglio 2020:

1) Le ragazze del centralino

A partire dal 3 luglio 2020 è disponibile su Netflix la seconda parte della quinta e ultima stagione de Le ragazze del centralino (Las chicas del cable). Si tratta di una serie spagnola ambientata tra la fine degli anni 20 e i primi anni 30 del 1900 che racconta le avventure di quattro donne che lavorano alla Compagnia dei Telefoni di Madrid.

La serie è composta da cinque stagioni per un totale di 42 episodi. Chi ha già seguito le stagioni precedenti potrà ora guardare gli ultimi episodi per scoprire come si concluderanno le storie delle protagoniste. Le ragazze del centralino è, però, anche un’ottima serie da seguire dall’inizio durante tutto il mese di luglio. Tutti gli episodi, infatti, sono disponibili su Netflix, on demand, per tutti gli abbonati alla piattaforma.



2) Cursed

Tra le novità del mese di luglio del catalogo di Netflix troviamo anche Cursed. Si tratta di una nuova serie fantasy che racconta le avventure della giovane Nimue (interpretata da Katherine Langford già vista in Tredici) in una re-immaginazione delle leggende arturiane. L’ambientazione è, quindi, ben nota a tutti gli appassionati di storie fantasy ma la reinterpretazione della serie ha tutte le carte in regola per risultare molto interessante.

Il soggetto di Cursed si basa sul romanzo illustrato di Frank Miller e Tom Wheeler. Si tratta, quindi, di una storia potenzialmente molto interessante, da seguire con attenzione a luglio. La prima stagione, composta da 10 episodi, sarà disponibile on demand su Netflix, per tutti gli abbonati a partire dal prossimo 17 di luglio.

3) Good Girls

Tra le serie da seguire a luglio segnaliamo anche Good Girls che arriva su Netflix, a partire dal prossimo 26 luglio, con la terza stagione. La serie, che negli USA viene trasmessa dal network NBC, è già stata rinnovata per una quarta stagione in arrivo nei prossimi mesi ed è, quindi, un’ottima soluzione per chi è in cerca di una nuova serie “drama” da seguire.

Good Girls racconta le avventure di un gruppo di donne che vivono nei sobborghi di Detroit e devono fare i conti con difficoltà economiche e con la vita di tutti i giorni. La serie è composta da tre stagioni, per un totale di 34 episodi da seguire su Netflix on demand in vista dell’arrivo anche della quarta stagione che, come detto, è già confermata ufficialmente.

4) Hanna

A partire dal 3 luglio è disponibile on demand su Amazon Prime Video la seconda stagione di Hanna, una delle serie TV “original” più apprezzate del catalogo della piattaforma di streaming di Amazon. Dopo il successo della prima stagione, Hanna torna con una seconda stagione che riprende il discorso interrotto più di un anno fa.

La seconda stagione di Hanna è composta da 8 episodi, esattamente come la prima, tutti da guardare in streaming su Prime Video. La serie, anche considerando i pochi episodi disponibili, può essere un prodotto davvero interessante anche per chi non ha ancora visto la prima stagione. Hanna è un mix riuscito di azione e drama ed è uno dei punti di forza di Prime Video (accessibile gratuitamente da tutti i clienti con una sottoscrizione Amazon Prime attiva).

5) Absentia

Restando all’interno del catalogo di Amazon Prime Video, segnaliamo, a partire dal prossimo 17 di luglio, l’arrivo di Absentia con la terza stagione. La serie, che negli USA viene trasmessa dal network AXN, racconta la storia dell’agente dell’FBI Emily Byrne, creduta morta ma riapparsa, alcuni anni dopo la sua scomparsa, senza ricordi di quanto accaduto.

Absentia è un tradizionale serial-thriller americano con tanta azione, mistero e adrenalina. La serie è composta da tre stagioni per un totale di 30 episodi. Oltre che la terza stagione, su Prime Video sono disponibili anche le prime due stagioni in modo da consentire agli utenti di “recuperare” la serie.

Protagonista di Absentia è Stana Katic, volto noto del mondo delle serie TV americane soprattutto grazie al successo ottenuto da Castle.

6) The Umbrella Academy

Appuntamento al 31 luglio prossimo per il debutto della seconda stagione di The Umbrella Academy, una delle tante serie originali di Netflix. La seconda stagione di The Umbrella Academy è composta da un totale di 10 episodi che seguono i 10 episodi della prima serie andata in onda lo scorso anno, sempre sulla piattaforma di streaming più famosa al mondo. The Umbrella Academy vede nel ruolo di protagonista Ellen Page. La serie è un riuscito mix di fantasy, commedia e azione.

7) Deadwind

Sempre su Netflix è possibile trovare, dal 1° luglio, l’interessante Deadwind che debutta con la seconda stagione. Si tratta di una serie poliziesca che può rappresentare un ottimo prodotto per tutti gli appassionati di serie TV europee (si tratta di una produzione finnico-tedesca) che trattano il genere “crime” in modo decisamente differente da quanto avviene con le serie americane.

Deadwind è disponibile su Netflix con una seconda stagione da 8 episodi. Chi non conosce la serie può, in ogni caso, riguardare la prima stagione, composta da 12 episodi tutti già disponibili su Netflix. La serie ha già ottenuto diversi riconoscimenti, soprattutto per la sua sceneggiatura, ed è stata paragonata a The Killing, prodotto ben noto a tutti gli appassionati del genere.

8) Come vendere droga in linea (in fretta)

Ancora Netflix protagonista dell’elenco delle migliori serie TV del mese di luglio. Dal prossimo 21 luglio, infatti, debutta sulla piattaforma di streaming Come vendere droga in linea (in fretta), serie tedesca che offre un riuscito mix di comedy e drama. Interpretata da Maximilian Mundt, la serie è disponibile su Netflix anche con la prima stagione (composta da 6 episodi) e può essere un prodotto davvero molto interessante da scoprire durante l’estate.

9) Penny on M.A.R.S.

Dal 3 luglio il catalogo di Disney+ si arricchisce con l’arrivo delle tre stagioni di Penny on M.A.R.S., una serie dedicata ai giovani che racconta le avventure di Penny, adolescente timida e dalla particolare bontà, che si iscrive al liceo musicale M.A.R.S. La serie è già stata trasmessa da Disney Channel ed ora è disponibile anche nell’universo dello streaming su Disney+. In totale, Penny on M.A.R.S. può contare su ben tre stagioni per 39 episodi complessivi. Per gli appassionati più giovani, la serie più essere sicuramente un prodotto da seguire con attenzione per questo caldo periodo estivo.

10) Little Fires Everywhere

A partire dal prossimo 10 luglio arriva su Prime Video la versione doppiata in Italia di Little Fires Everywhere, serie drammatica trasmessa, negli USA, in esclusiva dalla piattaforma Hulu. La serie è già disponibile su Prime Video ma in versione originale con sottotitoli in italiano. La serie TV racconta la storia della famiglia Richardson sconvolta dall’arrivo dell’artista Mia Warren e di sua figlia Pearl a Shaker Heights, in Ohio, una particolare cittadina fondata sui principi utopici di armonia e ordine.

