Le 5 migliori tariffe per ragazzi di luglio 2020

Individuare un’offerta per smartphone che sia adatta alle esigenze degli utenti più giovani non è facile. Le tariffe per ragazzi devono presentare caratteristiche ben precise, con un costo mensile contenuto e tanti GB per navigare. A rendere ancora più convenienti le offerte per i più giovani troviamo opzioni come la possibilità di acquistare smartphone a rate o di utilizzare i Giga illimitati sulle app più diffuse. Ecco, quindi, quali sono le 5 migliori offerte (più una) per ragazzi a luglio 2020.

Ecco le migliori offerte per smartphone di luglio 2020 per gli utenti più giovani

Chi è in cerca di una tariffa per smartphone in grado di adattarsi, al meglio, alle esigenze degli utenti più giovani dovrà valutare con molta attenzione le migliori offerte di luglio 2020. Il mercato di telefonia mobile, infatti, propone svariate occasioni da non perdere per i più giovani alla ricerca di un’offerta in grado di garantire la possibilità di sfruttare al massimo il proprio smartphone.

Per giudicare la qualità delle tariffe per ragazzi è necessario valutare alcuni elementi ben precisi come la presenza di tanti GB (meglio se con la possibilità di navigare senza limiti con le principali app social, chat e musica) ad un costo contenuto e senza vincoli o costi nascosti. Alcuni utenti più giovani potrebbero trovare vantaggioso puntare su offerte che prevedono la possibilità di acquistare uno smartphone a rate.

Ricordiamo che tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile, oppure tramite l’App di SOStariffe.it, è possibile consultare tutte le migliori tariffe presenti sul mercato ed individuare la soluzione migliore da attivare. Per gli utenti, inoltre, c’è la possibilità di attivare l’offerta scelta direttamente online, andando a velocizzare la procedura di sottoscrizione

Ecco quali sono le migliori tariffe per ragazzi di luglio 2020.

1) Very 4,99 di Very Mobile

Una delle migliori tariffe per ragazzi più interessanti per il mese di luglio 2020 arriva da Very Mobile, operatore virtuale che sfrutta la rete WINDTRE per l’erogazione dei suoi servizi. L’offerta in questione si chiama Very 4,99 e presenta un costo periodico di appena 4,99 Euro al mese con addebito su credito residuo e con un contributo di attivazione di 5 Euro.

Chi sceglie Very 4,99 potrà contare su:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

30 GB di traffico dati in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download e in upload e con la possibilità di anticipare il rinnovo mensile dell’offerta, senza alcun costo oltre al canone mensile, in caso di esaurimento del bundle dati a disposizione

Very 4,99 è un’ottima offerta per gli utenti più giovani che possono utilizzare lo smartphone senza alcuna limitazione e con un costo periodico davvero molto contenuto. L’offerta in questione, in ogni caso, non è attivabile da tutti. Possono sottoscrivere l’offerta soltanto:

gli utenti che attivano un nuovo numero di cellulare (si tratta quindi di un’offerta disponibile per i genitori che vogliono attivare un nuovo numero per il proprio figlio)

di (si tratta quindi di un’offerta disponibile per i genitori che vogliono attivare un nuovo numero per il proprio figlio) gli utenti che passano a Very Mobile da un operatore virtuale

L’attivazione di Very 4,99 avviene tramite una semplice procedura online. Per attivare l’offerta riservata a chi richiede un nuovo numero è possibile sfruttare il link riportato qui di sotto:

Attiva online Very 4,99 (per nuovi numeri)

Per passare a Very Mobile conservando il proprio numero di cellulare, invece, è possibile attivare l’offerta sfruttando quest’altro link:Attiva online Very 4,99

2) Giga 50 di Iliad

Tra le migliori offerte del mercato di telefonia mobile troviamo, senza alcun dubbio, Giga 50 di Iliad. L’offerta in questione è disponibile per tutti ed offre un piano tariffario davvero molto ricco ad un prezzo conveniente e, come da caratteristica di tutte le offerte Iliad, senza costi nascosti e senza alcun vincolo.

Giga 50 di Iliad mette a disposizione:

minuti ed SMS senza limiti verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

50 GB di traffico dati sotto rete Iliad; in caso di esaurimento del bundle dati è possibile continuare a navigare, previo esplicito consenso dell’utente, al costo di 90 centesimi per ogni 100 MB di traffico dati

Giga 50 di Iliad presenta un costo periodico di 7,99 Euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 Euro una tantum. Come anticipato in precedenza, l’offerta non presenta costi nascosti e tutti i servizi extra sono già inclusi nel canone mensile. Da notare, inoltre, che per i clienti Iliad da almeno 3 mesi c’è la possibilità di completare la propria offerta acquistando un iPhone a rate.

Per attivare Giga 50 di Iliad è possibile seguire una semplice procedura online, accessibile dal sito Iliad cliccando sul link qui di sotto. La SIM sarà spedita all’indirizzo di casa dell’utente che potrà effettuare una veloce video-identificazione per attivare la scheda e iniziare ad utilizzare subito la propria offerta.

Attiva online Giga 50 di Iliad

3) Student di WINDTRE (per Under 20)

Tra le migliori offerte per ragazzi di luglio 2020 segnaliamo anche Student, un’offerta speciale che WINDTRE riserva ai clienti più giovani. Per attivare quest’offerta, infatti, è necessario non avere più di 20 anni. Ecco i dettagli di questa tariffa:

minuti ed SMS illimitati verso tutti

80 GB di traffico dati in 4G

di traffico dati in 4G possibilità di abbinare all’offerta il Huawei P30 Lite New Edition (anticipo 0 e 6,99 Euro al mese per 30 mesi) oppure iPhone SE 64 GB (anticipo 0 e 12,99 Euro al mese per 30 mesi)

Student di WINDTRE presenta un canone mensile di 9,99 Euro con addebito “Easy Pay” su carta di credito o conto corrente. Da notare, inoltre, che WINDTRE mette a disposizione dei clienti Under 30 l’offerta Young Summer Edition che presenta le stesse condizioni di Student anche se il canone mensile è 11,99 Euro al mese ma è scontato a 9,99 Euro al mese per i primi tre mesi di sottoscrizione.

4) TIM YOUNG Student Edition

Una delle offerte più interessanti per i clienti più giovani è TIM YOUNG Student Edition. L’offerta in questione è riservata agli utenti Under 25 che hanno la possibilità di accedere ad una tariffa molto conveniente, con tanti bonus ed un prezzo contenuto. Chi sceglie TIM YOUNG Student Edition potrà contare su:

minuti ed SMS illimitati verso tutti

40 GB di traffico dati in 4G

di traffico dati in 4G Giga illimitati per le app di Social, Chat, E-learning e Musica

Video Card inclusa per tre mesi (poi 9,99 Euro al mese con possibilità di disattivazione); grazie a quest’opzione è possibile guardare video in streaming senza consumare Giga

6 mesi di TIM Music Platinum

servizi LoSai e ChiamaOra di TIM inclusi nel canone mensile

possibilità di abbinare all’offerta il Redmi Note 9 (anticipo 0 e 3 Euro al mese per 30 mesi) oppure iPhone SE 64 GB (anticipo 0 e 13 Euro al mese per 30 mesi)

L’offerta TIM per gli under 25 presenta un costo periodico di appena 9,99 Euro al mese. L’offerta prevede un contributo di attivazione di 12 Euro ed un costo iniziale (primo mese + attivazione + credito residuo sulla SIM) di 25 Euro per chi sottoscrive l’offerta tramite procedura online.

Da notare, inoltre, che TIM propone per i clienti Under 30 anche l’offerta TIM YOUNG Senza Limiti. L’offerta in questione include:

minuti ed SMS illimitati

60 GB di traffico dati in 4G e in 5G

Giga illimitati per social, chat e musica

Il canone mensile dell’offerta è di 14,99 Euro al mese.

5) Shake it Easy di Vodafone

Shake it Easy di Vodafone è una delle offerte più complete a disposizione per gli utenti Under 30. In questo caso ci troviamo di fronte ad una tariffa ideale per i ragazzi che vogliono sfruttare al massimo il proprio smartphone. Ecco i dettagli:

minuti ed SMS illimitati in Italia

60 GB di traffico dati in 4G e in 5G ogni mese

di traffico dati in 4G e in 5G ogni mese Giga illimitati su app social, chat, mappe e musica

Segreteria Telefonica, Chiamami e Recall inclusi

12 mesi gratis di Tidal (poi 8,99 Euro al mese con possibilità di disattivazione

Shake it Easy presenta un costo periodico di 14,99 Euro al mese con addebito su conto corrente o carta di credito. Gli utenti che opteranno per l’addebito su credito residuo potranno contare su 30 GB di traffico dati invece che su 60 GB.

Offerta bonus: Creami WOW Weekend 30 GB di PosteMobile (solo sino al 5 luglio)

Oltre alle migliori 5 offerte per ragazzi viste in precedenza, segnaliamo che sino al prossimo 5 luglio è attivabile (esclusivamente tramite procedura online) la nuova Creami WOW Weekend 30 GB di PosteMobile. Si tratta di un’offerta davvero molto conveniente che può essere richiesta da tutti, sia attivando un nuovo numero che effettuando la portabilità del proprio numero di cellulare da un qualsiasi operatore.

Creami WOW Weekend 30 GB di PosteMobile presenta le seguenti caratteristiche:

minuti ed SMS illimitati verso tutti

30 GB di traffico dati in 4G (PosteMobile è un operatore virtuale che sfrutta la rete WINDTRE)

di traffico dati in 4G (PosteMobile è un operatore virtuale che sfrutta la rete WINDTRE) tutti i servizi accessori inclusi nel canone mensile.

L’offerta di PosteMobile presenta un canone mensile di appena 4,99 Euro al mese, risultando una delle offerte più convenienti del momento. La spesa iniziale per attivare l’offerta è di 20 Euro con 10 Euro di traffico incluso da utilizzare per coprire i costi dei primi due mesi. Per sottoscrivere Creami WOW Weekend 30 GB di PosteMobile, in scadenza il prossimo 5 luglio, è possibile utilizzare il link qui di sotto:

Attiva online Creami WOW Weekend 30 GB di PosteMobile

