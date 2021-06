Migliore offerta Internet Casa: 5 promozioni di giugno 2021

Attivare una nuova promozione per navigare da casa senza limiti optando per il passaggio a un altro operatore è una delle migliori soluzioni da mettere in pratica per risparmiare: vediamo allora qual è la migliore offerte Internet casa che si consiglia di attivare nel mese di giugno 2021 tra quelle che sono state confrontate con il comparatore di SOStariffe.it.

Come si trova la migliore offerta Internet casa tra le tante promozioni che ci sono oggi in circolazione? Intanto, il metodo più semplice per riuscire a risparmiare è approfittare dei vantaggi disponibili online e di mettere a fuoco i punti di forza delle varie soluzioni tariffarie attraverso la comparazione.

Per questo motivo di seguito saranno presentate le 5 migliori offerte Internet casa che sono state individuate con l’utilizzo del comparatore di SOStariffe.it, ovvero quelle proposte dagli operatori:

TIM;

Fastweb;

WINDTRE;

Vodafone;

Sky.

Dopo aver analizzato quelle che sono le peculiarità di ogni singola promozione, prima di procedere con l’attivazione vera e propria si consiglia sempre di verificare la propria copertura di rete. Il nostro Paese è, infatti, ancora oggi caratterizzato da quello che prende il nome di Digital Divide.

La verifica permetterà di sapere in anticipo se nel luogo in cui si abita si è raggiunti:

dalla fibra FTTH, con la quale navigare fino a un massimo di 1 Giga o di 2,5 Giga in download e di 200-300 Mega in upload;

dalla fibra FTTC, che raggiunge la velocità massima di 200 Mega in download e di 20 Mega in upload;

la rete ADSL, con la quale si potrà navigare fino a un massimo di 20 Mega in download e di 1 Mega in upload.

Si ricorda che in tutte le zone che non sono raggiunte né dalla fibra ottica, né dalla rete ADSL sarà comunque possibile attivare le offerte di tipo FWA, che sfruttano la cosiddetta fibra misto radio.

1. Offerta Internet casa di TIM

TIM propone delle offerte Internet casa con le quali è possibile navigare fino a un massimo di 1 Giga in download: la migliore soluzione attualmente disponibile è TIM Super Fibra, che sarà disponibile al costo di 24,90 euro al mese fino al 20 giugno 2021.

Si tratta di un piano base nel quale sono inclusi Internet illimitato, la linea telefonica e il contributo di attivazione. Al costo di 29,90 euro al mese si potrà, invece, attivare l’offerta completa, la quale include Google Nest mini in regalo (solo online, fino al 17 giugno 2021).

Questa promozione Internet casa comprende:

la fibra ottica di tipo FTTH, disponibile in 200 Comuni e con la quale si potrà navigare in modo illimitato;

il contributo di attivazione, incluso al prezzo di 10 euro al mese per 24 mesi;

la linea telefonica, che prevede le chiamate illimitate;

il modem TIM HUB+, che prevede un costo di 5 euro al mese per 48 mesi.

Per saperne di più su tutti i vantaggi della proposta di TIM, si consiglia di cliccare sul link in basso.

2. Offerta Internet casa di Fastweb

Le offerte Internet casa di Fastweb sono attualmente disponibili in promozione, che sarà valida fino al 15 giugno 2021. In particolare, la tariffa Fastweb NeXXt Casa Light ha un costo scontato per 12 mesi pari a 19,95 euro al mese, invece di 27,95 euro.

La promozione comprende:

Internet fino a 2,5 Giga in download;

le chiamate a consumo;

l’attivazione della linea;

Internet Box NeXXt.

Fastweb NeXXt Casa potrà invece essere attivata online al costo di 22,95 euro al mese per un periodo di 12 mesi e comprenderà:

Internet fino a 2,5 Giga in download;

l’Internet Box NeXXt;

l’attivazione della linea;

le chiamate illimitate e gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

l’amplificatore Wi-Fi Booster.

In alternativa, sarà anche possibile aggiungere l’attivazione di una SIM, al costo di 7,95 euro al mese invece di 10,90 euro, che comprenderà 100 Giga al mese, anche in 5G. Per saperne di più, clicca sul link che trovi qui sotto.

3. Offerta Internet casa di WINDTRE

L’offerta Internet casa proposta dall’operatore WINDTRE ha un costo fisso mensile pari a 24,99 euro: si tratta della promozione Super Fibra, che permette di navigare fino alla velocità massima di 1 Giga in download.

Nel piano mensile sono inclusi:

Internet illimitato;

le chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, per le quali non è previsto lo scatto alla risposta;

il modem Wi-Fi incluso;

12 mesi di Amazon Prime;

l’assistenza dedicata senza attese.

Per attivare questa offerta direttamente online, si consiglia di cliccare sul link presente qui sotto.

4. Offerta Internet casa di Vodafone

La promozione Internet casa di Vodafone si chiama Internet Unlimited: presenta un piano base, al costo di 27,90 euro al mese, con il quale sarà possibile navigare fino a 2,5 Giga in download. Si riceverà, inoltre, il modem con Wi-Fi Optimizer gratuito.

La promozione può essere integrata con l’aggiunta delle chiamate, al costo di 29,90 euro al mese. In questo caso, l’abbonamento mensile includerà i seguenti servizi:

Internet fino a 2,5 Giga in download;

il modem con Wi-Fi Optimizer;

la chiamate da telefono fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

una SIM dati con 150 Giga al mese, per navigare in qualsiasi momento, anche quando ci si trova lontano da casa.

Per saperne di più sui vantaggi delle tariffe di Vodafone, clicca sul link che trovi qui sotto.

5. Offerta Internet casa di Sky

L’offerta Internet casa dell’operatore Sky si chiama Sky Wifi ed è disponibile al prezzo scontato di 24,90 euro al mese, invece di 29,90 euro al mese, per tutti i già clienti Sky, che potranno usufruire delle sconto in questione per un periodo di 18 mesi.

Sky permette di navigare alla velocità della fibra FTTH, quindi fino a 1 Giga in download e di 300 Mega in upload, ed è già presente in un gran numero di città italiane. Per saperne di più ti consigliamo di cliccare sul link in basso.

Tra i vantaggi della proposta dell’operatore troviamo, come si può immaginare, la possibilità di unire la promozione Internet casa a uno dei pacchetti Sky TV, a partire dal prezzo promozionale di 39,90 euro al mese per 18 mesi, che poi diventerenno 54,90 euro al mese.

Le offerte Internet casa illustrate nei paragrafi precedenti sono tutte molto simili tra loro, sia in termini di prezzo sia di servizi inclusi: per questo motivo, quasi sempre, quello che può aiutare a scegliere davvero è lo speed test con il quale avere la certezza della tipologia di connessione della quale si potrà disporre nel proprio ambiente domestico.

