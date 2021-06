Iliad 120 Giga: come attivare la promozione entro il 30 giugno

Il gestore francese a Giugno ha lanciato una promozione che sta interessando molto gli utenti: Iliad 120 Giga è la nuova offerta Flash. Si ha tempo solo fino al 30 del mese per attivarla e pagare i servizi inclusi nella tariffa meno di 10 euro al mese. La nuova offerta con un super bundle dati non è la sola novità anche la storia Iliad 50 Giga ha subito una bella modifica, i Giga sono passati a 80 Giga di traffico.

In questa guida trovi tutte le informazioni utili per passare alla nuova offerta Iliad 120 Giga o ad uno degli altri piani proposti nel catalogo dell’operatore. Il cambio dei gestore è una delle migliori soluzioni per ottenere una riduzione di canone o un miglioramento dei servizi proposti dai provider.

Le nuove tariffe che permettono di navigare in 5G dei gestori tradizionali sono per la maggior parte molto costose (prezzo base intorno ai 12 euro per 50 Giga). Iliad ha invece più che raddoppiato il traffico dati 5G incluso nella sua nuova tariffa a meno di 10 euro al mese.

Iliad 120 Giga, come funziona e quanto costa

Le caratteristiche di questo nuovo piano dell’operatore sono poche ma chiare, l’offerta Flash è attivabile da chiunque entro il 30 Giugno. L’unico limite è che sei già un cliente Iliad non potrai semplicemente richiedere un passaggio da un’offerta all’altra ma dovrai comprare una scheda e richiedere la portabilità del tuo numero, Iliad non consente infatti di modificare la promo già attiva sul contatto Iliad.

Detto ciò, con l’attivazione di Iliad Flash pagherai 9,99 euro al mese come canone (a cui il primo mese devi aggiungere altri 9,99 euro per la sim) e avrai:

minuti e sms illimitati verso numeri nazionali

chiamate e messaggi senza limiti anche in UE

120 Giga in Italia (6 Giga in UE) in 5G

minuti illimitati verso fissi e mobili internazionali (anche USA e Canada)

Secondo quanto previsto per tutte le offerte del provider, se termini i dati del bundle la tariffa extra soglia applicata sarà di 0,90 euro ogni 100 Mega se sei in Italia. Chi termina i Giga del piano e si trova in Europa pagherà ogni Mega 0,00427 euro.

La rete in 5G di Iliad

Con questo pacchetto potrai accedere alla nuova rete più veloce se ti trovi in una delle zone d’Italia in cui questo servizio è attivo, ecco l’elenco delle città in cui la tecnologia è già arrivata: Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza.

Gli standard di questo nuovo collegamento ti consentiranno di effettuare il download dei tuoi file e dei dati alla velocità massima 855 Mbps in download e potrai caricarli fino a 390 Mbps. Una velocità tripla delle attuali connessioni in 4G.

Il gestore sta continuando a costruire la sua rete di infrastrutture nel nostro Paese, in molte città è ancora legato alle antenne d’appoggio di WindTre. Entro il 2024 però dovrebbe poter abbandonare definitivamente queste soluzione e dovrebbe ultimare gran parte delle attivazioni dei suoi punti. La copertura che riesce a garantire con la rete 4G per adesso è del 99% del territorio nazionale.

Passare al 5G non è solo un vantaggio, se non hai uno smartphone compatibile con i nuovi parametri della tecnologia la tua connessione invece di migliorare peggiorerà. Caricare e scaricare dati sarà una fatica e avrai problemi di buffering e collegamento, gli standard del 5G richiedono un processore e una RAM più potenti.

La procedura per passare alle promo Iliad

Ecco come puoi cambiare la tua offerta scegliendone una Iliad e quanto ti costerà. Iniziamo dalla spesa fissa che dovrete affrontare, oltre al canone (le promozioni del gestore partono da 4,99 euro e arrivano fino a 9,99 euro), il contributo per avere la sim Iliad. Il costo richiesto per attivare e consegnarvi la sim del gestore è pari a 9,99 euro.

Per sottoscrivere un’offerta con questo operatore sarà poi necessario creare un proprio account sul sito di Iliad. Le credenziali ti verranno consegnate o al momento dell’acquisto presso i Corner o quando completi la spesa online.

Visto che Iliad non ha un’app lo username e la password saranno il tuo lasciapassare per poter gestire da solo la tua promozione e ogni aspetto ad essa collegato (attivare o disattivare i rinnovi su carte di credito), ricaricare il credito in prossimità della scadenza del piano, ascoltare i messaggi nella tua segreteria. E per molti altri servizi. Se operi online o dai Corner Iliad non avrai costi extra su ricariche e offerte.

Con l’attivazione di una promozione Iliad e se resti con il gestore per almeno 3 mesi potrai poi accedere a delle condizioni molto vantaggiose per acquistare un nuovo smartphone a rate. Nella lista dei modelli a disposizione con le offerte cellulare incluso di Iliad potrai scegliere se comprare l’ultimo iPhone 12 con 30 rate da 24 euro (e un anticipo da 199 euro) o in un’unica soluzione, sono disponibili anche i nuovi modelli iPhone 12 Pro o Max.

Le migliori offerte Iliad, l’attivazione

Se non hai ancora deciso se la promozione da 120 Giga è quella giusta per te puoi schiarirti le idee effettuando un confronto con le altre offerte mobile del mese. Fare un confronto tra le tariffe è un buon sistema per valutare se il prezzo proposto è competitivo, ma anche se i servizi inclusi in un piano sono vantaggiosi.

Ci sono anche da considerare le spese extra, se il pacchetto include le chiamate senza limiti o gli sms illimitati. Le caratteristiche di copertura di rete e di velocità dei collegamenti sono altri due elementi chiave per poter stabilire se l’offerta che stai valutando è competitiva rispetto ad altre.

Per effettuare un monitoraggio delle principali promozioni del mese e capire se Iliad Flash è convenienti puoi utilizzare anche il comparatore di SOStariffe.it. Si tratta di un strumento di analisi automatica delle promozioni, la ricerca effettuata (così come l’eventuale attivazione dei piani) è gratuita e non ti impegna all’acquisto.

Fare una ricerca con questa applicazione però ti consentirà di avere una panoramica completa dei costi e delle condizioni dei principali pacchetti di minuti, sms e chiamate proposti sia dai gestori tradizionali che da quelli virtuali.

Documenti e informazioni per scegliere Iliad

Tornando alle promozioni Iliad, se vuoi attivare il piano Flash (o un’altra offerta dell’operatore) dovrai recarti presso uno dei Corner Iliad (sono presenti in centri commerciali e negli Store) oppure potrai procedere online.

Se vuoi acquistare un nuovo numero dovrai avere con te solo il codice fiscale, un documento d’identità e una carta di debito o credito da associare come metodo di pagamento. Se invece vuoi richiedere la portabilità del tuo numero di telefono attuale dovrai avere anche il codice di 19 cifre che identifica la tua sim, il seriale ICCID. Questo codice lo trovi sulla scheda o sul precedente contratto.

Chi procede all’acquisto in negozio o nei Corner con SimBox non dovrà attendere, al termine della registrazione dei dati sul totem otterrà la sim e le credenziali username e password (che saranno stampate sullo scontrino finale). Dovrà quindi attivare la scheda dal portale Iliad e in un paio di giorni sarà attiva, potrebbero passare però 48 ore aggiuntive se vuoi mantenere il vecchio numero.

Puoi anche decidere di acquistare il pacchetto Iliad in uno dei 600 Point convenzionati con il gestore, si tratta di bar, tabacchi e ricevitorie che abbiano il sistema Snaipay. Oltre a questi punti vendita è stata resa disponibile anche un’alternativa con gli Iliad Express, potrai quindi procedere all’attivazione della promozione presso le casse dei supermercati e dei negozi di elettronica.

Se invece hai sottoscritto l’offerta online dovrai attendere fino a 5 giorni per la consegna della sim (opzione Standard) o 2 giorni (con corriere). In questo caso le credenziali ti vengono inviate via mail non appena ultimata la registrazione dei dati.

Visto che sia l’attivazione da Corner che online avviene in modo automatizzato è necessario un passaggio in più per ottenere le promozioni Iliad, le operazioni di riconoscimento dell’intestatario della sim. Si può procedere con la presentazione di una copia del proprio documento (la si dovrà consegnare al corriere) oppure si dovrà registrare un video con in mano (ben visibile) il proprio documento di identità.

L’offerta da 80 Giga

Se il piano Flash da 120 Giga non ti interessa e vuoi spendere meno ma avere comunque un buon collegamento e un pacchetto dati ampio puoi scegliere di attivare la promozione da 7,99 euro. In questa offerta sono compresi ogni mese:

80 Giga per navigare in 4G o 4G+ (5 Giga in UE)

minuti e sms illimitati verso i numeri nazionali

minuti e messaggi senza limiti in UE

chiamate senza limiti anche verso più di 60 destinazioni estere ed extra UE

segreteria telefonica, Mi richiami e blocco numero speciali inclusi gratis

Con Iliad è consentito condividere il traffico dati del tuo piano con altri utenti, ti basterà selezionare dal menu Connessioni del tuo telefono la funzione Hotspot.

Voce di Iliad

Se invece non ti interessa per nulla la possibilità di navigare dal tuo smartphone, ma vuoi un piano molto molto economico, allora la soluzione Voce fa per te. Il costo mensile di questa offerta è di soli 4,99 euro al mese, nel canone sono compresi:

40 Mega in 4G/4G+

minuti e sms illimitati verso numeri in Italia

minuti verso i contatti esteri e UE

Per l’attivazione ti viene richiesto un costo una tantum di 9,99 euro, se clicca qui in basso potrai avere maggiori informazioni su questa tariffa.

