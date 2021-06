Passa a Vodafone da Tim, Wind e Tre: le offerte di Giugno 2021

Passa a Vodafone e scopri le offerte per avere Gigabyte illimitati e 5G incluso alla massima velocità per navigare sulla rete migliore in Italia secondo Umlaut

Da anni Vodafone contende il primato nel settore della telefonia mobile con i maggiori brand del settore come Tim e l’ultimo arrivato WindTre. Uno dei suoi punti di forza è rete, cinque volte più veloce rispetto alla tecnologia precedente (4.5G) e con una latenza minima da permettere una comunicazione immediata. Chi passa a Vodafone quindi può utilizzare la rete migliore in Italia secondo il report realizzato dalla società di analisi indipendente nPerf a gennaio 2021. Umlaut invece ha premiato l’operatore per la qualità della sua esperienza in 5G.

Passa a Vodafone: come avere Gigabyte illimitati e 5G incluso

Chi passa a Vodafone non può mancare di valutare l’attivazione delle offerte della famiglia Infinito. Queste infatti prevedono Gigabyte illimitati per navigare alla massima velocità in 5G.

Vodafone attualmente offre copertura in 5G a Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Genova, Verona, Firenze, Palermo e Bari. A Bergamo, Brescia, La Spezia, Monza, Novara, Verona, Padova, Parma, Rimini, Trento, Trieste, Venezia, Cagliari, Prato, Catania e Reggio Calabria.

L’opzione 5G On è inclusa nelle tariffe Infinito e RED Digital Edition ma può essere associata anche ad altre promozioni al costo di 5 euro al mese.

Per poter navigare in 5G serve anche un dispositivo adatto. Le stesse offerte Infinito sono quindi disponibili anche nella versione telfono incluso. Attivando le tariffe Infinito Smart Edition si possono acquistare a rate i modelli migliori sul mercato come iPhone 12, Samsung Galaxy S21, Oppo Find X3 Pro, Xiaomi Mi 11 e Huawei P40. Questo tipo di promozioni prevedono un vincolo di durata di 24 mesi ma nessun anticipo.

I possessori di smartphone possono poi attivare diversi servizi per la protezione dello schermo del dispositivo come Screen Protection e assicurazioi per danni accidentali dovuti a cadute e contatto con i liquidi e furto come RED Care e Kasko Full. Alcuni di questi servizi sono già inclusi nelle offerte Infinito Smartphone Edition.

Scegliendo Smart Pay come metodo di pagamento si può non solo addebitare comodamente il prezzo mensile del piano su carta di credito o conto corrente SEPA, dimenticandosi così il fastidio di effettuare una ricarica manuale quando serve, ma si ottiene anche uno sconto sul costo dell’offerta.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note Infinito illimitati (200 minuti in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (1 GB in roaming in Ue – velocità fino a 2 Megabit al secondo in 5G) 24,99 euro con Smart Pay (altrimenti 36,99 euro) 6,99 euro se si consumano 384 euro di ricariche Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Infinito Gold Edition illimitati (300 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (2 GB in roaming in Ue – velocità fino a 10 Megabit al secondo in 5G) 29,99 euro con Smart Pay (altrimenti 39,99 euro) 6,99 euro se si consumano 575 euro di ricariche Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Infinito Black Edition illimitati (500 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (5 GB in roaming in Ue – velocità fino a 1 Gigabit al secondo in 5G) 39,99 euro con Smart Pay (altrimenti 59,99 euro) 6,99 euro se si consumano 575 euro di ricariche Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso RED Digital Edition illimitati 40 GB 18,99 euro con Smart Pay (altrimenti 24,99 euro) 6,99 euro se si consumano 269 euro di ricariche Gratuita Giga illimitati per chat, social network, mappe e musica

Top Service è un servizio di assistenza con un team dedicato disponibile in ogni momento. Una volta fatta richiesta di supporto si verrà ricontattati in meno di un minuto. In alternativa, è possibile ottenere assistenza via chat 24 ore su 24 o ponendo il proprio quesito l’assistente digitale TOBi.

Tutte le offerte di Vodafone inoltre includono:

Smart Passport + : fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo.

: fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo. Ricevuta di ritorno SMS : informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto.

: informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto. Continuità del servizio : permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo.

: permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo. Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

(1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo) Chiamami e Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)

(12 cent al giorno solo in caso di utilizzo) Modalità Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi

Nel pacchetto è compresa anche l’app My Vodafone con cui gestire ogni dettaglio della linea. Gli appositi contatori permettono di tenere sott’occhio i consumi e il credito residuo. La piattaforma, disponibile gratuitamente per iPhone e Android, consente anche di attivare/disattivare opzioni sulla linea, gestire le deviazioni di chiamata e accedere ai premi e vantaggi del programma fedeltà Happy Friday. Si parla di Gigabyte aggiuntivi, promozioni personalizzate e molto altro ancora ogni settimana, il venerdì.

Chi passa a Vodafone e vuole ottenere di più dal nuovo operatore può invece attivare Happy Black e avere così ogni mese offerte esclusive e convenzioni sui prodotti e servizi dei partner del provider. Il servizio è gratis per il primo mese, poi si rinnova a 2,99 euro al mese.

I pacchetti Vodafone Entertainment permettono di avere tutto l’intrattenimento televisivo e la musica in streaming in alta qualità sul proprio telefono con abbonamenti a Netflix, Infinity e TIDAL a prezzi agevolati. Chi è già cliente dell’operatore britannico per la rete fissa e sottoscrive anche una delle sue offerte mobili ha la possibilità di costruire la sua Giga Family. Per ogni membro della famiglia sono disponibili:

Minuti illimitati

50 GB

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese. L’attivazione è di 5 euro invece di 31 euro se si consumano almeno 180 euro di ricariche.

Passa a Vodafone: le offerte per i giovani e anziani

Chi passa a Vodafone ha l’opportunità di attivare offerte dedicate a specifiche categorie di utenti in base all’età. Per i ragazzi, ad esempio, sono previste tariffe con tanti Gigabyte per le attività online come la condivisione di contenuti sui social network, chat e l’ascolto di musica o la visione di video, film e serie TV in streaming, anche in altissima qualità. I sistemi di sicurezza avanzati integrati nei piani permettono ai genitori di tutelare la privacy dei figli, proteggerli da siti malevoli e contenuti non adatti alla loro età e limitare il tempo passato in Rete negli orari appropriati.

Anche gli anziani possono godere di tutti i vantaggi della tecnologia. Chi passa a Vodafone e ha più di 60 anni può attivare un piano per restare sempre in contatto con amici e parenti e semplificare molte delle attività quotidiane, come ad esempio la prenotazione di visite mediche.

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Attivazione SIM Note Shake it Easy (solo per under 30) illimitati 60 GB anche in 5G (10 GB in roaming in Ue) 14,99 euro con Smart Pay 6,99 euro Gratuita TIDAL Premium incluso per 12 mesi (poi 8,99 euro al mese) Giga illimitati per chat, social network, mappe e musica Vodafone Power Gaming incluso 6 mesi di Amazon Prime (fino al 31/5/21) Shake Remix Unlimited Junior (solo per under 15 e in negozio) minuti illimitati per chiamare due numeri Vodafone 300 minuti verso tutti 50 SMS 20 GB 9,99 euro 5 euro Gratuita Keepers incluso per 12 mesi (fino al 31/3/21) Blocco dei servizi a sovrapprezzo e numeri a pagamento Giga illimitati per chat, social network, mappe e musica Shake it Fun (solo per under 25) illimitati 40 GB 9,99 euro con Smart Pay (altrimenti 11,99 euro) 6,99 euro Gratuita TIDAL Premium incluso per 6 mesi (poi 6,99 euro al mese) Vodafone Power Gaming incluso Giga illimitati per chat, social network, mappe e musica 6 mesi di Amazon Prime (fino al 31/5/21) Vodafone Facile (solo over 60) illimitati 4 GB 12,99 euro al mese con Smart Pay 5 euro se si consumano almeno 195 euro di ricariche Giga illimitati per chat e VoIP Blocco automatico servizi digitali a pagamento

Keepers è l’app per iPhone e Android che offre:

Blocco di app selezionate

Monitoraggio social network

Machine learning

Filtro dei siti pericolosi

Geolocalizzazione

Non removibile

Segnalazione messaggi offensivi

Info batteria

Vodafone Power Gaming è la piattaforma che permette di giocare su mobile e seguire dirette su Twitch senza limiti ai consumi di Gigabyte. Tra i giochi supportati ci sono: Asphalt 9: Legends, Brawl Stars, Dead Rivals, Clash of Clans, Clash Royale, Elvenar, Forge of Empires, HayDay, Pokémon GO e Warlords of Aternum.

