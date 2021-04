Miglior offerta Internet Casa: come trovarla ad Aprile 2021

La connessione domestica con la pandemia è diventata fondamentale per studiare e lavorare oltre che per i propri hobby, ecco quindi qual è la miglior offerta internet casa di Aprile 2021. Una guida semplice e completa alle promozioni più convenienti del mese con in dettaglio costi e servizi offerti

Per vedere un film, studiare con un amico o seguire una conferenza è necessario avere la miglior offerta internet casa. Se fino allo scorso anno queste attività non ti obbligavano a connettervi, il Covid e le nuove restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria hanno modificato questa situazione.

Smart working, studio da remoto, gaming online e streaming sono diventate per tutti la nuova normalità. Per poterti collegare da più dispositivi in contemporanea e avere abbastanza banda per le diverse piattaforme non puoi andare avanti con l’hotspot dal cellulare. Anche se i nuovi bundle da 100 Giga iniziano ad essere interessanti.

Qual è la miglior offerta internet casa?

Per essere certo di non avere disagi e di non sforare il pacchetto dati proposto dalle offerte internet mobile o dai piani con un tot di Giga, devi passare alle promozioni internet casa. Queste tariffe ti permettono di avere internet senza limiti alla massima velocità consentita dalla tecnologia di connessione selezionata.

Le possibilità tra cui scegliere sono: ADSL a 20 Megabit/s, FTTC (Fiber to Cabinet) da 100/200 Megabit/s o la FTTH (Fiber to Home) fino a 2,5 Gigabit/s. Per poter attivare le offerte in fibra ottica dovrai prima accertarti di essere in una zona servita dalla nuova tecnologia. Ti basterà effettuare il nostro test per la verifica della copertura.

Ognuna di queste opzioni è valida per un differente tipo di cliente. Per esempio se utilizzi la rete domestica principalmente per controllare la posta elettronica, per scaricare alcuni documenti non troppo corposi o per aggiornarti su siti e social potrai accontentarti dell’ADSL a 20 Mega. Se però sei un utente che vuole guardare contenuti in streaming live e magari anche in 8K, avrai bisogno di passare alla migliore offerta internet casa in fibra.

Per poter trovare le promozioni più convenienti del mese puoi utilizzare il comparatore di SOStariffe.it, questo strumento raffronta costi e condizioni proposti dai maggiori operatori di telefonia fissa. La classifica che fornisce l’algoritmo tiene presente il canone proposto, i bonus offerti e la serie di servizi inclusi gratuitamente nel pacchetto.

Per avere maggiori informazioni e per poter attivare la promozione più vantaggiosa di Aprile puoi cliccare sul link qui in basso. Oppure puoi scaricare l’app di SOStariffe.it e avere sempre sotto controllo il panorama delle offerte a disposizione, in questo modo saprai quando i gestori proporranno un nuovo piano molto conveniente.

Confronta le promozioni internet casa del mese »

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

Le promozioni in fibra di Aprile

Ecco quali sono le 5 tariffe in fibra ottica di questo mese e quali sono le condizioni che ogni provider ti propone se attivi la sua promozione.

1. Super Fibra Unlimited di WindTre

La tariffa del nuovo colosso WindTre è Super Fibra, il costo mensile proposto da questo gestore è di 28,99 euro. Nel canone il provider include una connessione illimitata e il piano può essere attivato sia con ADSL che con la fibra ottica, in base alla disponibilità territoriale.

Con l’attivazione di questo piano avrai:

12 mesi di Amazon Prime video gratis

Giga illimitati senza costi aggiuntivi per 2 sim della famiglia

Assistenza Speciale fornita da AnyTech 365, con configurazione ottimale della rete e controllo del PC in base alle tue esigenze

chiamate illimitate verso i numeri nazionali

modem di nuova generazione (5,99 euro al mese per 4 anni – contributo già incluso nel canone)

attivazione

Per poter avere più informazioni puoi cliccare sul link che trovi qui sotto.

Scopri di più sulla Super Fibra di WindTre

2. Internet Unlimited di Vodafone

Internet Unlimited di Vodafone è la promo del gestore britannico, l’operatore ti offre un canone di 29,90 euro al mese in cambio del pagamento ti propone:

chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

internet in FTTH nelle zone coperte (in fibra FTTC o in ADSL) senza limiti

modem con Wi-Fi Optimizer, che è in grado di ottimizzare il collegamento in casa

nessun vincolo o costo di attivazione

Con Vodafone potrai abbinare il pacchetto internet casa ad uno dei seguenti servizi:

una sim dati con 150 Giga per navigare da tablet, chiavette e smartphone, questa opzione ti permetterà di essere sempre connesso anche se sei lontano da casa. Il costo dell’offerta Casa + internet mobile è di 33,90 euro al mese

per navigare da tablet, chiavette e smartphone, questa opzione ti permetterà di essere sempre connesso anche se sei lontano da casa. Il costo dell’offerta Casa + internet mobile è di oppure, una sim per avere il piano Giga Family Infinito Edition a 6,99 euro. Il pacchetto per il tuo smartphone consiste in minuti, messaggi e Giga illimitati (anche se alla velocità di 10 Megabit/s). La spesa mensile per Internet Unlimited e per il pacchetto Family è di 39,90 euro

Se fossi interessato, clicca sul link che trovi qui sotto per avere maggiori informazioni o per parlare con uno dei nostri esperti.

Scopri di più sull’offerta Internet casa di Vodafone »

3. TIM Super Fibra

Annunci Google

Stesso canone ma un pacchetto casa e tv con TIM e la sua Super Fibra di TIM. La fibra FTTH è in promozione per i nuovi clienti, ogni mese se scegli questo fornitore pagherai la tua rete fissa, con una velocità fino ad 1 Gigabit/s, 29,90 euro al mese.

Nell’offerta il gestore include:

una linea telefonica fissa con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

il modem TIM HUB+, in comodato d’uso gratuito, facoltativo (ma costo compreso nel canone)

Giga illimitati per i chi è già clienti TIM mobile con UNICA. Questa opzione ti regala bundle illimitati su 6 sim della famiglia

il Wi-Fi certificato dai tecnici TIM e la navigazione sicura con Safe Web Plus per 1 anno, poi costa 6 euro al mese

TIM ha anche un servizio di streaming tv, TIMVision che ti permette di raccogliere in un’unica piattaforma i tuoi abbonamenti Disney+ e Netflix (piano Standard). Il pacchetto intrattenimento, con questi due piani e con i contenuti di TIMVision Plus e il TIMVision Box gratuito, ti costerà 16,99 euro. Se sei interessato clicca sul link che trovi qui in basso, potrai avere tutte le informazioni del caso.

Scopri di più sulla Super Fibra di TIM »

4. Fastweb NeXXt Casa

L’offerta Internet casa di Fastweb è la NeXXt Casa, se attivi solo il pacchetto in fibra (o ADSL) il canone mensile è di 29,95 euro. Se invece acquisti l’offerta Casa e Mobile, avrai la connessione di casa di Fastweb a 25,95 euro, a cui si sommeranno gli 8,95 euro per il piano della sim.

Nella promozione di rete fissa sono compresi

il modem FASTGate

l’attivazione gratuita

una connessione illimitata in fibra FTTH, nelle maggiori città la velocità massima che potrai raggiungere è di 2,5 Gigabit/s in download

chiamate senza limiti verso fissi e mobili nazionali

il servizio di assistenza MyFastweb

i servizi WOW, con il WOW Fi, che permette di navigare in qualsiasi momento quando ci si trova fuori grazie ai punti di accesso del Wi-Fi del gestore

In alcuni periodi il provider offre ai nuovi clienti anche il WOW Space, uno spazio in cloud per poter salvare e portare sempre con te i tuoi file e materiali. La promozione NeXXt è senza vincoli temporali e senza costi di disattivazione.

Il gestore ti offre la possibilità di arricchire l’offerta anche con dei pacchetti pay tv:

3 mesi gratis di NOW TV Intrattenimento e Serie tv, il costo dal quarto mese è di 9,99 euro – ti sarà fornita anche la NOW TV Stick

3 mesi gratis di DAZN, poi il canone è di 8,99 euro al mese

L’offerta NeXXt Mobile, che è quella che ti permette di accedere al canone scontato del piano Casa, consiste in un piano con sim che include: minuti illimitati, 100 sms e 50 Giga al mese.

Se vuoi saperne di più o vuoi attivare una delle promozioni di Fastweb clicca sul pulsante qui in basso.

Scopri di più sull’offerta Internet casa di Fastweb »

5. Sky Wifi a 29,90 euro al mese

La new entry trai provider internet è Sky, il gestore della piattaforma di pay tv ti propone una tariffa internet casa esclusivamente in fibra. La velocità delle connessioni Sky Wifi è di 1 Gigabit/s in download e a 300 Megabit/s in upload.

Il canone proposto con l’offerta lancio Smart è di 29,90 euro al mese e comprende il modem di nuova generazione che ottimizza il segnale in tutta casa e la connessione senza limiti. Non è compreso il servizio di traffico telefonico, la tariffa applicata alle tue chiamate sarà di 0,19 euro al minuto e di 0,19 euro di scatto alla risposta.

Ci sono poi l’offerta Ultra che abbina al pacchetto Smart anche 2 Wi-Fi Pod per potenziare la copertura della rete domestica e rendere la ricezione del segnale ottimizzata in tutto l’appartamento. Il costo di questa promozione è di 32,90 euro al mese. Con Ultra Plus potrai avere anche le chiamate gratuite vero si fissi e i nazionali, ma dovrai pagare 37,90 euro al mese.

Se non sei già cliente Sky Tv potrai avere insieme alla promozione Sky Wi-Fi anche il pacchetto Intrattenimento, il costo del piano combinato TV+ Wi-Fi ti viene offerto al costo di 39,90 euro al mese per 18 mesi.

Per maggiori informazioni clicca sul pulsante e i nostri operatori risponderanno alle tue domande.

Scopri di più sull’offerta Internet casa di Sky »