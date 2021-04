Unicredit Conti Correnti: la proposta di Aprile 2021

UniCredit è uno degli istituti bancari più importanti in Italia e rappresenta un punto di riferimento per milioni di clienti grazie alle sue proposte per conti correnti. Per il mese di aprile 2021 sono disponibili diverse soluzioni per aprire un conto corrente con la banca. Ecco, quindi, qual è la proposta disponibile ad aprile 2021 per i clienti interessati ai conti correnti di UniCredit e come fare a richiedere l'apertura di un nuovo conto corrente.

Il mese di aprile 2021 è il momento giusto per aprire un nuovo conto corrente My Genius di UniCredit. Per i nuovi clienti che richiedono l’apertura online, tramite il sito o l’app, del nuovo conto corrente, infatti, è prevista la possibilità di ricevere un Buono Regalo Amazon.it del valore di 50 euro.

La promozione presenta un funzionamento molto semplice. Il cliente deve richiedere l’apertura del conto corrente My Genius entro la fine del 31 maggio 2021. Successivamente, bisognerà effettuare entro il 31 agosto 2021 almeno 500 euro di transazioni con le carte di pagamento collegate al conto corrente (debito e/o credito).

Le transazioni potranno avvenire in modalità fisica oppure utilizzando i pagamenti digitali tramite i circuiti Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay presso terminali POS fisici o su POS virtuali. Una volta soddisfatti tutti i requisiti, il cliente riceverà il Buono Regalo Amazon da 50 euro direttamente all’indirizzo di posta elettronica comunicato in fase di registrazione (l’indirizzo andrà poi verificato dall’utente successivamente).

Da notare che per tutti i nuovi clienti che scelgono il Conto My Genius (senza moduli attivi) c’è anche un’altra promozione. Si tratta dell‘iniziativa “Canone azzerato” che permette ai nuovi clienti che attivano il conto, tramite procedura online, entro il 30 settembre 2021 di beneficiare dei seguenti bonus:

azzeramento del canone mensile del conto

bonifici SEPA e giroconti online gratis

azzeramento del costo di emissione della carta di debito internazionale My One Visa

La proposta di UniCredit riservata al Conto My Genius è sicuramente un’iniziativa di grande interesse. Non si tratta, però, della sola promozione disponibile per chi è in cerca di un nuovo conto corrente. In questo mese di aprile 2021 ci sono svariate soluzioni particolarmente vantaggiose per i risparmiatori che hanno bisogno di un nuovo conto. Consultando il comparatore di SOStariffe.it per conti correnti, disponibile cliccando sul box qui di sotto oppure tramite l’App di SOStariffe.it è possibile accedere ad una panoramica completa delle opzioni disponibili.

Di seguito, invece, andiamo ad analizzare tutti dettagli relativi conto corrente proposto da UniCredit ad aprile 2021 e all’iniziativa a disposizione dei nuovi clienti:

Conto My Genius

Il Conto My Genius è la soluzione flessibile e personalizzabile progettata da UniCredit per i suoi clienti. Chi è in cerca di un conto corrente potrà valutare le varie opzioni di Conto My Genius con la possibilità di personalizzare il conto sulla base delle proprie reali esigenze. Il conto corrente di UniCredit presenta una versione “base”, con diversi servizi inclusi. A disposizione della clientela ci sono poi vari moduli con cui arricchire i servizi a disposizione, incrementando la convenienza del conto stesso.

Nella sua versione base, senza moduli aggiuntivi attivi, il Conto My Genius di UniCredit include per tutti i nuovi clienti che richiedono l’apertura del conto ad aprile 2021 i seguenti bonus:

il canone annuo di una carta di debito internazionale MyOne ed il suo costo di emissione; la carta utilizza il circuito Visa ed è abilitata agli acquisti, senza commissioni, in negozio e online; per quanto riguarda il prelievo di contanti, le operazioni sono senza commissioni se eseguite agli sportelli automatici di UniCredit mentre è prevista una commissione di 2 euro in caso di prelievo presso sportelli automatici di altre banche

ed il suo costo di emissione; la carta utilizza il circuito Visa ed è abilitata agli acquisti, senza commissioni, in negozio e online; per quanto riguarda il prelievo di contanti, le operazioni sono senza commissioni se eseguite agli sportelli automatici di UniCredit mentre è prevista una commissione di 2 euro in caso di prelievo presso sportelli automatici di altre banche il canone annuo del servizio di Banca Multicanale

la possibilità di eseguire bonifici SEPA e giroconti in uscita gratis se effettuati tramite Internet per tutta la durata del contratto

e in uscita gratis se effettuati tramite Internet per tutta la durata del contratto la possibilità di effettuare l’addebito diretto di domiciliazione utenze

la possibilità di impostare l’accredito dello stipendio o della pensione

Il Conto My Genius presenta un canone mensile per la tenuta del conto corrente pari a 3 euro (fino al 30 giugno 2021) e 4 euro (a partire dal 1 luglio 2021). Il conto corrente può essere aperto dal sito web UniCredit. Per nuove attivazioni fino al 30 settembre 2021 è possibile sfruttare tutti i vantaggi dell’iniziativa Canone Azzerato che elimina il costo di mantenimento del conto.

Annunci Google

Come anticipato in precedenza, il punto di forza del Conto My Genius è la possibilità di personalizzazione. Il cliente può scegliere tra 3 Moduli Transazionali (Silver, Gold e Platinum) e/o uno dei 2 Moduli Investimento (Gold e Platinum) che andranno ad arricchire i contenuti del conto corrente.

Ecco tutti i dettagli:

Moduli Transazionali

I Moduli Transazionali consentono di arricchire i contenuti del conto corrente di UniCredit. In base alle proprie esigenze, il cliente può scegliere di attivare un modulo che andrà ad incrementare i bonus inclusi. Ecco i dettagli dei tre moduli disponibili:

Silver: include una Carta prepagata UniCreditCard Click, il rilascio di un modulo di assegni (carnet da 10) e la possibilità di eseguire bonifici SEPA online; il canone mensile del modulo è di 9 euro (fino al 30 giugno 2021) e di 11 euro (dal 1° luglio 2021)

include una Carta prepagata UniCreditCard Click, il rilascio di un modulo di assegni (carnet da 10) e la possibilità di eseguire bonifici SEPA online; il canone mensile del modulo è di 9 euro (fino al 30 giugno 2021) e di 11 euro (dal 1° luglio 2021) Gold: include una Carta prepagata UniCreditCard Click, una Carta di Credito UniCreditCard Flexia (la quota annuale è inclusa nel canone) il rilascio di un modulo di assegni (carnet da 10) e la possibilità di eseguire bonifici SEPA online; il canone mensile del modulo è di 12 euro (fino al 30 giugno 2021) e di 16 euro (dal 1° luglio 2021)

include una Carta prepagata UniCreditCard Click, una Carta di Credito UniCreditCard Flexia (la quota annuale è inclusa nel canone) il rilascio di un modulo di assegni (carnet da 10) e la possibilità di eseguire bonifici SEPA online; il canone mensile del modulo è di 12 euro (fino al 30 giugno 2021) e di 16 euro (dal 1° luglio 2021) Platinum: include una Carta prepagata UniCreditCard Click, due Carte di Credito UniCreditCard Flexia (la quota annuale è inclusa nel canone), una seconda ed una terza carta di debito internazionale, il rilascio di un modulo di assegni , la possibilità di eseguire bonifici SEPA, il prelievo di contante presso ATM di altre banche senza commissioni in Italia ed all’estero, le spese di invio dell’estratto conto cartaceo, la commissione sul pagamento della fattura Telepass; il canone mensile del modulo è di 22 euro (fino al 30 giugno 2021) e di 26 euro (dal 1° luglio 2021)

Per ottenere una riduzione sui costi dei Moduli Transazionali è possibile sfruttare i seguenti bonus:

per i clienti fino a 30 anni è previsto il Bonus Giovani che garantisce uno scon t o sul costo complessivo del conto corrente di 2 euro al mese

che garantisce uno scon o sul costo complessivo del conto corrente di in caso di accredito minimo di 750 euro al mese (tramite stipendio o pensione o ancora tramite bonifico in ingresso) è previsto uno sconto sul costo complessivo del conto corrente di 2 euro al mese

I due bonus possono essere sommati per ottenere uno sconto complessivo di 4 euro al mese sul costo dei Moduli Transazionali.

Da notare che sono previsti anche i Bonus Patrimonio che vanno ad integrarsi con i bonus visti in precedenza. Ecco le opzioni disponibili:

sconto del 50% sul canone dei Moduli Transazionali in caso di patrimonio compreso tra 75 mila e 150 mila euro

sconto del 100% sul canone dei Moduli Transazionali in caso di patrimonio superiore ai 150 mila euro

Moduli Investimento

Ad arricchire il conto corrente My Genius di UniCredit ci sono anche i Moduli Investimento. Si tratta di soluzioni pensate per la clientela che ha esigenze particolari legate a soluzioni specifiche di risparmio e investimento. In questo caso, le opzioni a disposizione degli utenti sono due (Gold e Platinum). Ecco i dettagli:

Gold: sconto del 50% sulle spese di custodia e amministrazione deposito titoli (lo sconto si applica sulle spese semestrali) e sconto del 20% sulle commissioni legate alla raccolta ordini e negoziazioni titoli impartiti in Banca Multicanale via Internet; il canone mensile del modulo è di 5 euro

sconto del 50% sulle spese di custodia e amministrazione deposito titoli (lo sconto si applica sulle spese semestrali) e sconto del 20% sulle commissioni legate alla raccolta ordini e negoziazioni titoli impartiti in Banca Multicanale via Internet; il canone mensile del modulo è di 5 euro Platinum: : sconto del 50% sulle spese di custodia e amministrazione deposito titoli (lo sconto si applica sulle spese semestrali) e sconto del 20% sulle commissioni legate alla raccolta ordini e negoziazioni titoli impartiti in Banca Multicanale via Internet, servizio Money Trading, invio estratto conto titoli cartaceo; il canone mensile del modulo è di 7 euro

Anche in questo caso, è possibile ottenere uno sconto sul costo mensile dei moduli. Lo sconto previsto è il Bonus Patrimonio già visto in precedenza che garantisce una riduzione del 50% della spesa legata ai Moduli Investimento in caso di patrimonio compreso tra 75 mila e 150 mila euro e del 100% in caso di patrimonio superiore a 150 mila euro.

Le altre proposte di UniCredit

A disposizione dei risparmiatori, UniCredit presenta diverse soluzioni. Per i giovanissimi, ad esempio, è possibile valutare l’attivazione di:

Genius Teen: si tratta di un conto deposito riservato ai ragazzi tra i 13 ed i 17 anni; il tasso di interesse è dello 0.2% sulle somme depositate

si tratta di un conto deposito riservato ai ragazzi tra i 13 ed i 17 anni; il tasso di interesse è dello 0.2% sulle somme depositate Genius Bimbi: si tratta di un libretto di risparmio pensato per i bambini da 0 a 12 anni; i genitori possono aprire tale libretto ed effettuare versamenti di denaro sfruttando un tasso di interesse dello 0.2%

Per le soluzioni di risparmio c’è anche Libretto One, un libretto di deposito a risparmio nominativo che include svariati servizi bancari e presenta un costo di gestione di 2 euro al mese. Da valutare anche Libretto Pensione. Non manca il Conto Corrente Base pensato per chi ha esigenze bancarie limitate.