Catalogo Netflix: le serie TV e i film di aprile 2021

Il catalogo Netflix si aggiorna ad aprile con tanti nuovi film come Seaspiracy e serie TV come The Serpent, Che fine ha fatto Sara? e Thunder force

La concorrenza nel settore dello streaming di film e serie TV si è fatta più serrata con l’ingresso di nuovi e agguerriti concorrenti ma Netflix resta sempre una delle piattaforme più utilizzate al mondo. L’azienda di Los Gatos investe centinaia di milioni di dollari in produzioni originali e il catalogo Netflix è tra i più ricchi e vari dell’intero panorama televisivo. E’ infatti possibile scegliere tra comicità, thriller, musical, avventura e tutti i generi che si possono immaginare.

Catalogo Netflix: la programmazione attuale di serie TV e film

Aprile è un mese particolarmente ricco per gli utenti di Netflix. La piattaforma questo mese ha lanciato i nuovi episodi di Vikings, che ha raggiunto la sesta stagione. Nuovi episodi anche per Snowpiecer, la serie TV distopica che tratta la disparità sociale su un treno fantascientifico che è l’ultima speranza dell’umanità dopo un disastro ecologico globale. Non mancano ovviamente le altre serie TV originali e molto popolari come La Casa di Carta, Riverdale, Suburra, Breaking Bad e Sons of Anarchy. Tra gli ultimi contenuti aggiunti al catalogo Netflix vi segnaliamo:

The Serpent

Vera storia di Charles Sobhraj, il serial killer più celebre dell’Asia che negli Anni 70 ha ucciso decine di giovani della controcultura.

Che fine ha fatto Sara?

Alex è determianto a trovare il vero assassino della sorella dopo essere stato accusato lui stesso di esserne l’autore. Nella sua ricerca della verità e della vendetta scoprirà anche altri segreti nascosti.

Gli Irregolari di Baker Street

Un gruppo di ragazzi emarginati si muovono nella Londra vittoriana indagando su crimini soprannaturali per conto del dottor Watson e del suo misterioso socio Sherlock Holmes.

Il catalogo Netflix tra i film aggiunti di recente invece offre:

Rambo 2 – La vendetta

Rambo 3

The Life of David Gale

They Live

Daylight

The Game – Nessuna regola

Twister

Beethoven

Brian Banks

Three identical stranger

Housesitter

Concrete cowboy

Krampus

Seaspiracy

Hasta el cielo

The American

Tag

The Strangers

Scandalo al college

Darkest Hour

Madame Claude

Animali fantastici: I crimini di Grindelwald

Agenzia segreta: controllo magia

Bad trip

Chinese zodiac

Malvagi

Appena un minuto

Just Say Yes

The truth about Charlie

Yes day

The block island sound

Blood Brother

Wildlife

Illusioni mortali

Not a game

Cinquanta sfumature di rosso

La prima pietra

Operazione Celestina

Coded Bias

Addicted

Il Sabba

Barbie: Avventure da principessa

Casa Shakespeare

The Ying Yang Master

Silent Wedding

Paper lives

When Darkness Falls

Il diario del pescatore

La prova del serpente

Gli Octonauti e la cintura di fuoco

The Lady in Black

Sulla stessa onda

The Serpent’s Way

Medicinen

Correre per ricominciare

Irul

Vivere

Sotto il sole

The Accidental Golfer

The Die Is Cast

The Man from Majorca

Sebbe

The Chef

The Tomorrow Man

A week away

Semplicemente nero

Pagglait

Son fo The Midnight Sun

Marita

City of Dreams

In the Mist

House of Angels – The Second Summer

Piola

10000 Hours

Catalogo Netflix: le prossime uscite di aprile

Netflix aggiorna costantemente il suo palinsteso di contenuti con tanti film e serie TV e le nuove stagioni degli show già disponibili sulla piattaforma. Le prossime uscite che comporranno il catalogo Netflix di aprile sono:

Thunder force (9/4/21)

Due amiche d’infanzia si trasformano in improbabili supereroine e si danno alla lotta contro il crimine quando una di esse scopre il segreto per dare poteri alle persone comuni.

Un colpo fatto ad arte: la grande rapina al museo (7/4/21)

Nel 1990 due uomini travestiti da poliziotti si introducono in un museo di Boston per un colpo milionario in opere d’arte.

Love and Monsters (14/4/21)

Sono passati 7 anni dall’apocalisse dei mostri ma il nerd Joel è costretto ad abbandonare il suo sicuro bunker per ritrovare la sua ex.

L’apparenza delle cose (29/4/21)

Una giovane donna abbandona Manhattan per la provincia ma scopre che la nuova casa e il marito nascondono segreti inquietanti.

Zero (21/4/21)

Estraneo a bordo (22/4/21)

L’equipaggio di una missione per Marte composto da tre persone è costretto a fare una scelta impossibile quando si ritrova a bordo un passeggero imprevisto.

Tutte le mie notti (8/4/21)

Le vite di due donne molto diverse si incontrano tra le strade deserte di un paese di mare, in cui paure e segreti emergono a tormentarle.

La guide di Headspace: il sonnno (28/4/21)

In ogni episodio vengono offerti consigli sul rilassamento guidato e vengono sfatati i luoghi comuni sul sonno.

Papà, non mettermi in inbarazzo! (14/4/21)

Un padre single che lavora nel campo dei cosmetici deve imparare in fretta a fare il genitore quando la figlia adolescente si trasferisce da lui.

La via del grembiule – Lo yakuza casalingo (8/4/21)

Il famigerato boss della yakuza Tatsu, detto “Il Drago Immortale”, ha abbandonato la malavita e oggi è un devoto marito casalingo.

Tenebre e ossa (23/4/21)

La cartografa orfana Alina Starkov è costretta a combattere forze oscure con i suoi poteri straordinari e salvare così il suo mondo distrutto dalla guerra.

Suburbia killer (30/4/21)

Un uomo precipita in un buco nero dopo essere diventato un assassino per sbaglio. Credeva di aver trovato amore e libertà ma una telefonata lo farà ripiombare nell’oscurità.

New Gods: Nezha Reborn (12/4/21)

Il fattorine e appassionato di motori Nezha inconterà vecchi nemici e dovrà riscoprire nuovi poteri per proteggere le persone a cui tiene.

Night in Paradise (9/4/21)

Un assassino stringe un legame con una donna soggiogata dai suoi demoni dopo essere scapatto sull’isola di Jeju.

Acquaman (23/4/21)

Snabba cash (7/4/21)

Le vite di un donna d’affari, un gangster e un adolescente si scontrano nella loro ricerca della ricchezza.

Due estranei (9/4/21)

Cortometraggio candidato agli Oscar con protagonista un uomo che cerca di tornare a casa con il proprio cane ma si ritrova in un loop temporale in cui rivive un incontro fatale con un poliziotto.

Why did you kill me (14/4/21)

Una famiglia è costretta ad abbandonare il suo senso di giustizia e scadere nella vendetta per scoprire chi ha ucciso la 24enne Crystal Theobald.

David Attenbourgh: la vita a colori (22/4/21)

In questa docuserie si mostrano i metodi più assurdi e particolari con cui gli animali utilizzano i colori per sopravvivere in natura.

Sexify (28/4/21)

The Real Housewives of Beverly Hills (terza stagione – 15/4/21)

The Circle: USA (nuovi episodi – 14/4/21)

Il filo nascosto (20/4/21)

Unao stilista si innamora di una cameriera, che diventerà sua musa e compagna di vita. Col tempo la loro relazione si fa più intensa e problematica.

Ride or Die (15/4/21)

Rei aiuta la donna di cui è innamorata da tempo a scappare dal marito violento. Durante la fuga i sentimenti che le legano si accendono.

Into the Beat – Il tuo cuore balla (16/4/21)

Una giovane ballerina di danza classica scopre per caso l’hip hop e si trova a dover scegliere tra i desideri dei genitori e la sua nuova passione.

Yasuke (29/4/21)

Un pacifico barcaiolo, una volta conosciuto come il Samurai Nero, è costretto a riprendere la lotta per difendere una bambina dai poteri misteriosi.

Pet Stars (30/4/21)

Lady bird (20/4/21)

Una liceale di Sacramento sogna di andare nelle celebri università dell’East Coast e nel frattempo si scontra con la complessità dell’amore, della famiglia e la ricerca della propria identità.

Fatma (27/4/21)

Heros: Silence and Rock & Roll (23/4/21)

Documentario sugli Heros del Silencio, rock band spagnola degli anni ’80 guidata da Enrique Bunbury.

Perché sei come sei (16/4/21)

Serie TV con protagonisti un gruppo di ventenni di Melbourne che affrontano la vita, il lavoro e l’identità politica.

I Mitchell contro le macchine (30/4/21)

I Mitchell vedono interrompersi il loro viaggio attraverso il Paese da una rivolta dei robot. Ora toccherà a loro salvare il mondo.

Dolly Parton: a MusiCares Tribute (7/4/21)

Serata musicale con artisti che celebrano Dolly Parton, vincitrice del premio MusiCares Person of the Year.

My Love: sei storie di vero amore (13/4/21)

Sei coppie da tutto il mondo raccontano le loro storie d’amore.

Dora e la città perduta (27/4/21)

La giovane esploratrice Dora parte con i suoi amici alla ricerca dei genitori scomparsi durante l’esplorazione di un’antica città perduta.

Tenebre e Ossa: The afterparty (24/4/21)

Searching for Sheela (22/4/21)

Serie di interviste all’ex portavoce della comune di Rajneesh Ma Anand Sheela, tornata in India dopo un decennio.

Haven Official’s Blessing (9/4/21)

Un essere divino viene bandito nel regno dei mortali per esorcizzare i fantasmi e combattere i demoni. Durante la lotta scoprirà che gli dei nascondo un segreto.

Fast & Furios: Piloti sotto copertura (stagione 4 – 16/4/21)

I piloti sono costretti a fuggire in Messico dopo essere stati ingiustamente accusati di un crimine che non hanno commesso. Giunti lì dovranno sventare un nuovo piano malvagio.

Luis Miguel – La serie (nuovi episodi – 19/4/21)

Luis Miguel vede la sua carriera spiccare il volo ma sullo sfondo si muovono tradimenti, perdite, rivelazioni dolorose e problemi di famiglia.

Let’s Fight Ghost (22/4/21)

Uno studente di medicina dotato di poteri straordinari cerca di sbancare il lunario cacciando fantasmi finché uno spirito perduto non gli farà trovare l’amore.

Perfume Imaginary Museum “Time Warp” (23/4/21)

Perfomarce clou del Festival “P.O.P” delle Perfume in occasione del ventesimo anniversario del trio J-pop.

The Soul (14/4/21)

Un procuratore e sua moglie durante le indagini sull’omicidio di un uomo d’affari scoprono oscuri segreti che li porteranno a scegliere tra la vita e la morte.

Dime cuando tù (21/4/21)

Will abbandona Los Angels per soddisfare l’ultimo desiderio del nonno: visitare i luoghi più caratteristici di Città del Messico e trovare l’amore.

Arlo il giovane alligatore (16/4/21)

Cartone animato musicale con protagonista il simpatico alligatore Arlo, che dalla sua casa nel Sud degli USA si ritrova a New York per cercare il padre mai conosciuto. Nel suo viaggio incontrerà tanti nuovi amici.

Sisyphus (15/4/21)

Dopo un bizzarro incidente un ingegnere di talento prenderà coscienza dei segreti che minacciano il mondo e incontra una donna arrivata dal futuro per cercarlo.

Doraemon – il film: Nobita e le cronache dell’esplorazione della Luna (15/4/21)

Nobita e i suoi amici partono verso la Luna e trovano una razza dai particolari poteri. Quest’ultima poi si ritroverà sotto attacco.

No Game, No Live The Movie: Zero (16/4/21)

Nel Paese di Disboard un giovane guerriero fa amicizia con una E Machina per intraprendere una lotta per la salvezza dell’umanità dalla guerra totale.

Doraemon – Il film: Nobita e l’isola del tesoro (15/4/21)

Nobita e i suoi amici partono verso un’isola del Pacifico sperando di trovare un tesoro ma si troveranno preda di un gruppo di pirati.

Have you erver seen fireflies (9/4/21)

Gurlesen, ribelle e irriverente enfant prodige, vive in solitudine e tristezza mentre sullo sfondo la società cambia e il disordine politico è all’ordine del giorno.

The wedding coach: come organizzare un matrimonio perfetto (7/4/21)

La comica Jamie Lee condivide consigli non proprio pratici alle coppie in difficoltà per preparare il matrimonio.

Izzy nel mondo dei koala (stagione 2 – 20/4/21)

Izzy Bee continua il suo lavoro per proteggere i koala, resi ancora più a rischio dagli incendi che devastano l’Australia.

Due canaglie (28/4/21)

I ciarlatani (stagione 2 – 30/4/21)

Le famiglie Morales e Orduz sono costrette alla latitanza sotto lo stesso tetto ma il capitano Gonzales è alla loro costante ricerca.

Rainbow High (26/4/21)

Cartone animato con protagoniste le talentuose studentesse della scuola di arti visive Rainbow High.

Ajeeb Daastans (16/4/21)

Quattro corti esplorano come alcuni elementi scatenanti possano produrre emozioni scomode che esplodono in relazioni in crisi.

Hello, Me! (15/4/21)

Una donna depressa dai propri insuccessi trova nuovi stimoli una volta che vede comparire la sua versione più giovane e audace.

The Disciple (30/4/21)

Un cantante di musica indiana vive una crisi esistenziale nella costante ricerca della perfezione che non raggiungerà mai.

The Big Day (stagione 2 – 7/4/21)

La serie mostra sei stupefacenti matrimoni indiani fra tradizione, alta moda e valori contemporanei.

Mighty Express (stagione 3 – 13/4/21)

Cartone animato con protagonisti i treni del Mighty Express intenti a risolvere problemi con salvataggi eroici o acrobazie emozionanti a BinarioCity.